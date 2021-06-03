Охлаждаем правильно майнинг ферму и ПК
Тема майнинга всё ещё популярна, но до сих пор наиболее актуальной проблемой для майнеров остаётся перегрев видеокарт. Многие начинающие добытчики криптовалют начинают своё ремесло с одной видеокарты в своём компьютере, при этом видеокарты часто работают в состоянии перегрева. Поэтому в статье будет рассмотрено охлаждение корпуса ПК и майнинг фермы.
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Прежде всего рассмотрим особенности охлаждения ПК и майнинг фермы в летнее время, когда температура в помещении может достигать 30 градусов. Зимой всё проще, можно выставить ферму на застеклённый неотапливаемый балкон и отслеживать только уровень влажности.
Как известно, горячий воздух всегда поднимается вверх, поэтому обдув процессора, блока питания и видеокарты следует делать снизу или сбоку, а сверху только выдув нагретого воздуха.
Не стоит недооценивать важность пылевых фильтров, они задерживают очень много пыли, которая оседает на печатных платах, накапливает влагу, создаёт очаги коррозии и поверхностной проводимости. Пылевые фильтры можно изготовить самостоятельно, в интернете хватает инструкций. Фильтры периодически необходимо чистить, иначе воздушный поток будет сильно ограничен, что приведёт к перегреву комплектующих.
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Особенность конструкции майнинг ферм приводит к перегреву видеокарт. Ферма состоит из Риг - блоков, обычно состоящих из 4-6 GPU. Если ферма большая и имеет несколько этажей, то нижний будет охлаждаться лучше всех (наиболее прохладным воздухом). А каждый последующий уровень будет всё горячее, поскольку воздух нагреваясь поднимается вверх.
Решение проблемы: Расстояние между этажами должно составлять минимум 30-40 сантиметров. И если майнинг ферма стоит в обычной комнате без кондиционера, то не устраивайте больше двух уровней, иначе последующие уровни будут страдать от постоянного перегрева.
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У каждой видеокарты одна сторона имеет массивный радиатор и 1-3 вентилятора, а вторая сторона имеет в лучшем случае металлический бэкплейт. Он бывает пластиковым, либо отсутствует вовсе у бюджетных моделей. Видеокарта, стоящая следом за ней, втягивает уже нагретый воздух, который не сильно способствует её охлаждению. Последующие карточки получают ещё более нагретый воздух и температура у первой карты может быть в районе 70 градусов, а у последней уже 90.
Решение проблемы: Расстояние между видеокартами должно составлять минимум 4-5 пальцев (примерно 10 см). Если они всё равно горячие, то устанавливайте сбоку фермы дополнительные вентиляторы напротив каждой карты.
Направление выдува горячего воздуха в системе охлаждения видеокарты зависит от её конструкции. Так турбинные карты выпускают нагретый воздух через заднюю стенку корпуса (где располагаются видеовыходы). А остальные модели отводят горячий воздух буквально во всех направлениях.
Если ферма стоит на балконе и позволяет установить дополнительные вентиляторы, то можно использовать вытяжной короб с вентиляторами, стоящий над фермой и собирающий поднимающийся от неё горячий воздух и выдувающий его выше. Можно к коробу подвести гофру большого диаметра для вывода нагретого воздуха сразу на улицу, чтобы он не нагревал комнату.
Если рассматривать идеальное помещение для майнинга, то это должна быть отдельная комната с окнами на противоположных стенах. В одном окне должны быть вставлены пылевые фильтры, а напротив второго открытого окна вытяжной вентилятор, чтобы воздух с улицы свободно продувался через помещение. Ферму можно ставить посреди комнаты. Если сравнить этот вариант с использованием кондиционера, то он обойдётся ощутимо дешевле.
Можно использовать покупные колдкейсы (Cold Case) – закрытый корпус для майнинг фермы, зачастую имеющий дополнительную вентиляцию и пылевые фильтры.
Имейте в виду, что температура у видеокарт по ядру и памяти может сильно отличаться, поэтому отслеживать требуется оба показателя. Например, по ядру может быть 50 градусов, а по памяти 95 и выше. Для надёжной работы температура не должна превышать 90 градусов. При перегреве видеокарта начинает тротлить и хешрейт резко падает. Hash Rate - это единица измерения вычислительной мощности вашей фермы при добыче криптовалюты.
Выбор вентилятора для ПК и майнинг фермы
Рассмотрим вентиляторы, используемые майнерами для охлаждения своих компьютеров и майнинговых ферм.
Вентиляторы для корпуса от компании DELTA – в Российских магазинах они встречаются редко, но у майнеров довольно популярны за счёт мощного воздушного потока. Это шумные вентиляторы и ферму с ними рекомендуется ставить в отдельной комнате или на балконе.
|
Модель
|
Диаметр мм
|
Уровень шума дБ
|
Скорость об/мин
|
Регулятор оборотов
|
Воздушный поток CFM
|
DELTA AFC1212DEE
|
120
|
51
|
5000
|
есть
|
148.34
|
DELTA AFB1212SHE
|
120
|
53
|
3700
|
отсутствует
|
151.8
|
DELTA AFB1212HHE
|
120
|
44
|
2900
|
отсутствует
|
120.1
|
DELTA FFB0812EHE
|
80
|
52,5
|
5700
|
отсутствует
|
80.16
|
DELTA GFB0412VHF-F00
|
40
|
51,5
|
9100
|
отсутствует
|
19.2
|
DELTA FFB0412SHN
|
40
|
54,5
|
13000
|
отсутствует
|
24
Есть более экономичные вентиляторы, имеющие меньшую скорость вращения и более скромный воздушный поток.
Вот подборки вентиляторов диаметром 120-140 мм в российских магазинах:
Эти вентиляторы тише и экономичнее DELTA, поэтому пользуются популярностью у геймеров и обычных пользователей ПК. Если ферма стоит в спальне или просто в квартире, то предпочтительнее малошумные вентиляторы.
Раз в месяц рекомендуется выключать свою ферму и продувать её пылесосом от пыли, чтобы избежать последующих проблем.
Раз в год обновляйте систему охлаждения - термопасту на процессоре и термопрокладки у видеокарт.
Постоянно следите за образованием конденсата в помещении с кондиционером или на балконе. Для его выявления достаточно провести пальцем по металлической планке фермы. Конденсат разъедает контакты на комплектующих, и они выходят из строя.
Если Вы переносили ферму на другое место, то рекомендуется проверить надёжность соединения разъёмов питания. И все манипуляции с фермой делайте, когда она обесточена! Даже переключения мышки и клавиатуры.
Если майнинг ферма стоит не в отдельной комнате, то она условно имеет 2 уровня охлаждения. Первый – собственную систему из радиатора с вентиляторами, и второй – дополнительные вентиляторы на вдув, и иногда и на выдув. Если же ферма стоит в отдельном помещении, то часто добавляется третий уровень охлаждения – напольные вентиляторы. Каждый уровень охлаждает чипы видеокарт как минимум на 5-7 градусов, иногда до 15.
Для майнинга на домашнем ПК обычно достаточно установить дополнительные вентиляторы на вдув и выдув.
Есть также две операции с видеокартами, влияющие на их температуру. Это разгон и даунвольтинг (андервольтинг). Первый делают для повышения производительности в майнинге и играх. Напряжение и температура чипов при этом повышаются. А второй для снижения напряжения и температуры, используется чаще всего для майнинга, но иногда и для игр, поскольку снижает шум от видеокарты.
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