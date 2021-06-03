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Тема майнинга всё ещё популярна, но до сих пор наиболее актуальной проблемой для майнеров остаётся перегрев видеокарт. Многие начинающие добытчики криптовалют начинают своё ремесло с одной видеокарты в своём компьютере, при этом видеокарты часто работают в состоянии перегрева. Поэтому в статье будет рассмотрено охлаждение корпуса ПК и майнинг фермы.

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Прежде всего рассмотрим особенности охлаждения ПК и майнинг фермы в летнее время, когда температура в помещении может достигать 30 градусов. Зимой всё проще, можно выставить ферму на застеклённый неотапливаемый балкон и отслеживать только уровень влажности.

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Как известно, горячий воздух всегда поднимается вверх, поэтому обдув процессора, блока питания и видеокарты следует делать снизу или сбоку, а сверху только выдув нагретого воздуха.

Не стоит недооценивать важность пылевых фильтров, они задерживают очень много пыли, которая оседает на печатных платах, накапливает влагу, создаёт очаги коррозии и поверхностной проводимости. Пылевые фильтры можно изготовить самостоятельно, в интернете хватает инструкций. Фильтры периодически необходимо чистить, иначе воздушный поток будет сильно ограничен, что приведёт к перегреву комплектующих.

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Особенность конструкции майнинг ферм приводит к перегреву видеокарт. Ферма состоит из Риг - блоков, обычно состоящих из 4-6 GPU. Если ферма большая и имеет несколько этажей, то нижний будет охлаждаться лучше всех (наиболее прохладным воздухом). А каждый последующий уровень будет всё горячее, поскольку воздух нагреваясь поднимается вверх.

Решение проблемы: Расстояние между этажами должно составлять минимум 30-40 сантиметров. И если майнинг ферма стоит в обычной комнате без кондиционера, то не устраивайте больше двух уровней, иначе последующие уровни будут страдать от постоянного перегрева.

Майнинг ферма из одного Рига реклама Майнинг ферма из двух Риг







У каждой видеокарты одна сторона имеет массивный радиатор и 1-3 вентилятора, а вторая сторона имеет в лучшем случае металлический бэкплейт. Он бывает пластиковым, либо отсутствует вовсе у бюджетных моделей. Видеокарта, стоящая следом за ней, втягивает уже нагретый воздух, который не сильно способствует её охлаждению. Последующие карточки получают ещё более нагретый воздух и температура у первой карты может быть в районе 70 градусов, а у последней уже 90.

Решение проблемы: Расстояние между видеокартами должно составлять минимум 4-5 пальцев (примерно 10 см). Если они всё равно горячие, то устанавливайте сбоку фермы дополнительные вентиляторы напротив каждой карты.

Направление выдува горячего воздуха в системе охлаждения видеокарты зависит от её конструкции. Так турбинные карты выпускают нагретый воздух через заднюю стенку корпуса (где располагаются видеовыходы). А остальные модели отводят горячий воздух буквально во всех направлениях.

Если ферма стоит на балконе и позволяет установить дополнительные вентиляторы, то можно использовать вытяжной короб с вентиляторами, стоящий над фермой и собирающий поднимающийся от неё горячий воздух и выдувающий его выше. Можно к коробу подвести гофру большого диаметра для вывода нагретого воздуха сразу на улицу, чтобы он не нагревал комнату.





Если рассматривать идеальное помещение для майнинга, то это должна быть отдельная комната с окнами на противоположных стенах. В одном окне должны быть вставлены пылевые фильтры, а напротив второго открытого окна вытяжной вентилятор, чтобы воздух с улицы свободно продувался через помещение. Ферму можно ставить посреди комнаты. Если сравнить этот вариант с использованием кондиционера, то он обойдётся ощутимо дешевле.

Можно использовать покупные колдкейсы (Cold Case) – закрытый корпус для майнинг фермы, зачастую имеющий дополнительную вентиляцию и пылевые фильтры.

Имейте в виду, что температура у видеокарт по ядру и памяти может сильно отличаться, поэтому отслеживать требуется оба показателя. Например, по ядру может быть 50 градусов, а по памяти 95 и выше. Для надёжной работы температура не должна превышать 90 градусов. При перегреве видеокарта начинает тротлить и хешрейт резко падает. Hash Rate - это единица измерения вычислительной мощности вашей фермы при добыче криптовалюты.

Выбор вентилятора для ПК и майнинг фермы

Рассмотрим вентиляторы, используемые майнерами для охлаждения своих компьютеров и майнинговых ферм.

Вентиляторы для корпуса от компании DELTA – в Российских магазинах они встречаются редко, но у майнеров довольно популярны за счёт мощного воздушного потока. Это шумные вентиляторы и ферму с ними рекомендуется ставить в отдельной комнате или на балконе.

Модель Диаметр мм Уровень шума дБ Скорость об/мин Регулятор оборотов Воздушный поток CFM DELTA AFC1212DEE 120 51 5000 есть 148.34 DELTA AFB1212SHE 120 53 3700 отсутствует 151.8 DELTA AFB1212HHE 120 44 2900 отсутствует 120.1 DELTA FFB0812EHE 80 52,5 5700 отсутствует 80.16 DELTA GFB0412VHF-F00 40 51,5 9100 отсутствует 19.2 DELTA FFB0412SHN 40 54,5 13000 отсутствует 24

Есть более экономичные вентиляторы, имеющие меньшую скорость вращения и более скромный воздушный поток.

Вот подборки вентиляторов диаметром 120-140 мм в российских магазинах:

В Ситилинке

В Регарде

Эти вентиляторы тише и экономичнее DELTA, поэтому пользуются популярностью у геймеров и обычных пользователей ПК. Если ферма стоит в спальне или просто в квартире, то предпочтительнее малошумные вентиляторы.

Раз в месяц рекомендуется выключать свою ферму и продувать её пылесосом от пыли, чтобы избежать последующих проблем.

Раз в год обновляйте систему охлаждения - термопасту на процессоре и термопрокладки у видеокарт.

Постоянно следите за образованием конденсата в помещении с кондиционером или на балконе. Для его выявления достаточно провести пальцем по металлической планке фермы. Конденсат разъедает контакты на комплектующих, и они выходят из строя.

Если Вы переносили ферму на другое место, то рекомендуется проверить надёжность соединения разъёмов питания. И все манипуляции с фермой делайте, когда она обесточена! Даже переключения мышки и клавиатуры.

Если майнинг ферма стоит не в отдельной комнате, то она условно имеет 2 уровня охлаждения. Первый – собственную систему из радиатора с вентиляторами, и второй – дополнительные вентиляторы на вдув, и иногда и на выдув. Если же ферма стоит в отдельном помещении, то часто добавляется третий уровень охлаждения – напольные вентиляторы. Каждый уровень охлаждает чипы видеокарт как минимум на 5-7 градусов, иногда до 15.

Для майнинга на домашнем ПК обычно достаточно установить дополнительные вентиляторы на вдув и выдув.

Есть также две операции с видеокартами, влияющие на их температуру. Это разгон и даунвольтинг (андервольтинг). Первый делают для повышения производительности в майнинге и играх. Напряжение и температура чипов при этом повышаются. А второй для снижения напряжения и температуры, используется чаще всего для майнинга, но иногда и для игр, поскольку снижает шум от видеокарты.