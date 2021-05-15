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Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга

Сейчас очередной бум майнинга потихоньку спадает и на рынок б/у комплектующих хлынут видеокарты. Учитывая их дефицит в магазинах, они будут активно раскупаться обычными пользователями. Рассмотрим неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга и способы их выявления.
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Сейчас очередной бум майнинга потихоньку спадает и на рынок б/у комплектующих хлынут видеокарты. Учитывая их дефицит в магазинах, они будут активно раскупаться обычными пользователями. Для начала выделим 6 особенностей видеокарт после майнинга, которые рассмотрим в этой статье:

  1. При майнинге убивается система охлаждения, а именно высыхают термонаклейки, изнашиваются вентиляторы, расходуется смазка на вентиляторах. (Во втулках вентиляторов появляется существенный люфт.)
  2. Зачастую майнеры перепрошивают или разгоняют свои видеокарты, это тоже влияет и на стабильность работы и на износ.
  3. Видеокарта забивается пылью, для полноценной очистки придётся её разбирать и продувать пылесосом или баллончиком со сжатым воздухом. Обычно при этом меняются термонаклейки и смазываются вентиляторы.
  4. Если у видеокарты нет бэкплейта (нижняя часть крепления системы охлаждения, служит для предотвращения повреждения видеокарты от перегиба), то может быть повреждён текстолит (трещины, сколы и т.д.).
  5. Большинство производителей видеокарт признались, что их продукты не рассчитаны на круглосуточную работу. Для круглосуточной работы в майниге они стали выпускать отдельные модели (без видеовыходов). Но большинство майнеров используют обычные видеокарты с оптимальным соотношением цена/мощность.
  6. Встречаются «прогретые» видеокарты, ранее выходившие из строя, после прогрева они могут работать ещё несколько недель, а потом всё равно откажут. Таким видеокартам требуется качественный реболлинг. Это когда заменяются шарики припоя, которые располагаются под электронными BGA-компонентами. Чаще всего проблема «отвала чипа» происходит из-за деформации во время перегрева видеокарты или из-за использования низкокачественного припоя.

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Майнинг ферма

 

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Начнём с причин продажи видеокарт майнерами. Как правило их продают опытные «шахтёры», у которых видеокарты трудились круглосуточно и они уже компенсировали свои вложения. Эти люди понимают, что большой прибыли с данных карт уже не получить и спешат их продать, пока те сохраняют свою актуальность для геймеров, то есть ещё тянут наиболее популярные игры на высоких или средних настройках. У них видеокарты будут иметь максимальный износ и стоить должны относительно дешево.

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Вторая категория – начинающие майнеры, которые пришли в майнинг с опозданием, незадолго перед его спадом. Ими движет желание минимизировать свои расходы и продать почти новые видеокарты, пока на них ещё действует гарантия от производителя. Их видеокарты ещё не успели продолжительно поработать и имеют минимальный износ, а также почти полный гарантийный срок. В этом случае цена на видеокарту будет не сильно отличаться от новой модели.

Опытные майнеры зачастую могут маскироваться под геймеров, которые играли «всего» по 4-8 часов в день, или под неудавшихся майнеров, которые не успели полностью окупить затраты на свою ферму. Если видеокарта почищена от пыли и вентиляторы смазаны, то рассказы продавца будут выглядеть вполне правдоподобно.


Одна из причин перегрева видеокарты

 

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На что стоит обращать внимание при покупке видеокарты с рук

Существует так называемый «электростатический эффект», который оставляет малозаметный слой пыли на всех элементах видеокарты. Он не убирается даже после продувания баллончиком со сжатым воздухом. Встречаются случаи, когда система охлаждения у видеокарты выглядит, как только что с завода, совсем без следов пыли. Это повод тщательно проверить целостность гарантийных пломб, внешний вид крепежа для обнаружения следов от отвёртки. Некоторые майнеры для максимальной отдачи от видеокарты меняют на ней систему охлаждения на более мощную или водяную, а перед продажей возвращают на место стоковую, с которой она изначально продавалась.

 

Гарантийная пломба на винте системы охлаждения

 

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Для передачи тепла от электроники видеокарты к радиатору используются термонаклейки или термопаста, их периодически требуется заменять. Если видеокарта относительно новая, а термонаклейки у неё жёсткие (высохшие) или термопаста белая как мел, а не вязкая, то скорее всего на видеокарте майнили. И наоборот, если видеокарте уже несколько лет, а термонаклейки или термопаста свежие, то проводилось её сервисное обслуживание. Если владелец карты о нём умалчивает, то скорее всего был ремонт устройства или приведение в чувство после долгого майнинга.

 

Примеры свежих термопрокладок и высохшей термопасты

 


При осмотре видеокарты вас должны насторожить сильные потемнения текстолита, вздувшиеся кондесаторы, высохшие термпрокладки и следы вытекшей из них жидкости. Термопрокладки протекают при длительной эксплуатации видеокарты и повышенных температурах. Температура повышается в случае увеличения напряжения питания при разгоне, проблем у системы охлаждения и прочих причинах.

 

Пример протёкших термопрокладок

 


Если предстоит выбирать одну из видеокарт после майнинга, нужно соблюдать несколько простых правил, которые вам помогут:

  1. Предпочтительней оверлокерские модели видеокарт, разогнанные на заводе. Поскольку они как правило уже не поддаются разгону и их система охлаждения обычно более мощная, чем у обычных аналогов.
  2. Не покупайте видеокарты малоизвестных китайских производителей, поскольку у них обычно дешёвая система питания, которая работает нестабильно при перепаде температур. Для экономии используются радиаторы малой площади, не соответствующие техническим требованиям.
  3. Нужно убедиться в соответствии версии БИОС и технических параметров с данными официального сайта производителя. Это признак отсутствия перепрошивки, лишающей её гарантии производителя и часто приводящей к различным проблемам в дальнейшем. 

 


Перед покупкой лучше всего проверять б/у видеокарты не в играх, где на выявление проблемы может уйти минимум пара-тройка часов, а в специальных стресс-тестах (FurMark или MSI Kombustor). Они загрузят сразу все вычислительные мощности видеокарты, и на выявление дефекта уйдёт всего 10-20 минут. Стресс-тесты помогают обнаружить ненадёжность системы охлаждения, поскольку нагревают видеокарту до максимально разрешённых температур, оценить качество пайки процессора, памяти, питания. Во время прохождения теста нужно следить за повышением температуры графического чипа и видеопамяти: если она доходит до 75 градусов за первые несколько минут, то ещё терпимо, если же до 80 и выше, то видеокарту лучше не покупать (за исключением некоторых особенно горячих моделей от Радеон).

Существует также комплексный стресс-тест OCCT «Perestroika», загружающий всю начинку ПК. Его актуально применять при покупке с рук всего системного блока. Но у этого теста репутация убийцы блоков питания, поэтому с его применением будьте осторожны!

Если у проверяемой видеокарты ещё не истёк гарантийный срок, который обычно составляет 36 месяцев, то перед покупкой ещё раз тщательно проверьте целостность гарантийных пломб и отсутствие следов вскрытия на корпусе и винтах системы охлаждения. Обычно на одном из винтов ставят специальную пломбу. Также не забудьте забрать все имеющиеся документы на покупку видеокарты, они часто помогают сэкономить время в случае обращения в гарантийную мастерскую.

Желаю всем удачных покупок и возвращения адекватных цен на видеокарты!

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