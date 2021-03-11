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Немногие из рядовых пользователей компьютера знают, что есть целый вид программ, позволяющих имитировать операционные системы. Причём как мобильные (для смартфонов и планшетов), так и традиционные (для компьютеров и ноутбуков). В этой статье мы кратко рассмотрим, для чего нужны такие программы и что они умеют.

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Эмуляторы мобильных ОС используются геймерами и разработчиками игр. Первые получают возможность использовать в мобильных играх мышь и клавиатуру, а также контроллеры Xbox и PlayStation, и играть на большом экране монитора. А вторые могут в комфортных условиях тестировать игры на рабочем компьютере, не используя смартфон или планшет.

Эмуляторы мобильных ОС (Андроид)

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Наиболее популярная мобильная операционная система это Android, для неё существует больше десятка различных эмуляторов, например, Bluestacks, Nox App Player, Tencent Gaming Buddy, MEmu, LDPlayer, AndY, KoPlayer, Droid4X, YouWave. Половина из них поддерживает русский язык, но перед установкой рекомендую почитать описание и отзывы о программе, которую собираетесь использовать. Сам я пользовался Bluestacks и Nox App Player. По совместимости с играми и приложениями первая оказалась универсальней и оставил только её. На втором месте iOS (для гаджетов от компании Apple). Некоторые эмуляторы позволяют запускать несколько версий Андроида, это нужно, чтобы протестировать игры на смартфонах, которые уже не получают обновлений.

У некоторых симуляторов Андроида есть собственный магазин приложений, адаптированных под работу на ПК, например: Bluestack и LDPlayer. Другие заточены под конкретную игру, например Tencent Gaming Buddy изначально создавался именно под PUBG, совместим со всеми его дополнениями и имеет функционал, позволяющий запускать игру на старых ПК и ноутбуках, а на новых увеличивает частоту кадров и качество графики.

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Другие эмуляторы писались больше для разработчиков приложений, и соответствуют реальному устройству Андроид, например AndY.

Существуют и устаревшие программы, такие как Droid4X, YouWave, обновления которых уже прекратились, но они до сих пор актуальны для старых приложений.





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Также есть нестандартные решения, к примеру PrimeOS, которая устанавливается на отдельный раздел жёсткого диска, процесс её установки довольно сложный, используется в основном разработчиками мобильных приложений. Визуально отличается от остальных эмуляторов наличием меню Пуск и окон, как у Виндовс.

Другое нестандартное решение Bliss OS, это операционная система с открытым исходным кодом на базе Android, устанавливается как отдельная ОС и позволяет устанавливать себя на смартфоны и планшеты вместо Андроид. Её преимущество: отсутствие рекламных всплывающих окон и предустановленных приложений.

Настройки некоторых эмуляторов позволяют задавать число ядер центрального процессора, которые будет использовать программа, количество кадров в секунду (FPS), определить объём оперативной памяти, доступной эмулятору. А на случай проблем с совместимостью в играх, предусмотрено переключение режимов рендеринга графики с DirectX на OpenGL.

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Практическое применение для дома

Я пользовался программой Bluestack для создания второго аккаунта в известной онлайн-игре, чтобы не вкладывать в неё деньги, и при этом быстро развиваться. Пробовал устанавливать WhatsApp на ПК во время ремонта смартфона. Сейчас я пользуюсь уже версией для браузера. Чтобы сын не портил зрение на маленьком экране и не сажал батарею телефона, ему на компьютер были установлены с помощью Bluestack программы со смартфона.

Эмуляторы ПК (виртуальные машины) для компьютеров

Аналогичные программы есть и для традиционных операционных систем. Они используются как разработчиками ПО, так и системными администраторами для тестирования различных программ.

Виртуальных машин довольно много, но наибольшую известность получили всего несколько: Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Hyper-V (ранее известная как Microsoft Virtual PC).

Для домашнего использования чаще всего применяется Oracle VirtualBox, поскольку она полностью бесплатная, имеет хороший перевод и довольно простой интерфейс и поддерживает большинство ОС, включая Андроид.

VMware Workstation, Hyper-V чаще применяются уже для рабочих задач. Так VMware Workstation имеет бесплатную версию VMware Workstation Player для домашнего применения, которая из-за ограниченного функционала не стала популярной. Зато платная профессиональная версия довольно часто используется для домашних нужд. В отличие от VirtualBox, VMware Workstation эмулирует интерфейс БИОС и большее количество версий Mac OS X. VMware Workstation позволяет хранить виртуальный диск в одном или нескольких файлах на выбор пользователя и по умолчанию выделяет под него целых 60 Гб.

Hyper-V уже встроена в Windows с 7 по 10, во все версии, кроме базовой и домашней. Находится в дополнительных компонентах и по умолчанию не установлена. Она ничем не уступает остальным программам, но многие пользователи Виндовс просто не знают о её существовании. Hyper-V имеет свои особенности, например: позволяет при создании виртуального ПК задать поколение ОС (Поколение 1 или 2), которое в дальнейшем будет неизменно. Ещё можно задать для виртуальной машины использование динамической памяти (при наличии свободной у реального ПК), когда выявляется нехватка ранее выделенной памяти.





Практическое применение для дома и обучения

Ещё будучи студентом, я использовал виртуальные машины для запуска старых игр, которые уже не работали на современных операционных системах, и для освоения сетевых программ. Работу с локальной сетью лучше всего начинать с виртуальных машин, позднее перейдя на управление старым ПК, который уже стал пишущей машинкой, а только потом переходить на реальные рабочие компьютеры. Позднее я применял виртуальные машины для изучения операционных систем семейства Линукс.

Также виртуальная машина бывает полезна перед покупкой б/у ПК для обучения школьника или студента. Например, ему нужно работать с несколькими программами, и он сомневается, потянет ли их тот или иной компьютер. Виртуальная машина позволит эмулировать железо данного ПК и выявить степень его пригодности для текущих задач. Аналогично можно воссоздать апгрейд старого ПК, замену жёсткого диска на SSD или добавление оперативной памяти.