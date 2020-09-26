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Разбираем основные причины поломок компьютера

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Как говорится, «ничто не вечно под луной», это высказывание относится и к компьютерной технике. В этой статье мы разберёмся почему ломаются компьютеры и как можно с этим бороться. Сразу предупреждаю, что далее будет информация для начинающих пользователей, поэтому знатоков прошу в комментариях дополнить мою статью, поделиться своим жизненным опытом, за что я буду Вам очень признателен!

Начнём с периферии: так называются мышка, клавиатура, колонки, микрофон, вебкамера и так далее. Мышь чаще всего ломается в трёх местах:

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1) Изгиб шнура на входе в корпус мыши. Обычно эту поломку отодвигает на приличный срок резиновая вставка, фиксирующая кабель и не позволяющая ему сильно изгибаться. У самых дешёвых компьютерных мышей она может отсутствовать, с чем я не раз уже сталкивался


Мышка с фиксатором шнура

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 Мышка без фиксатора шнура

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2) Изнашивается колёсико прокрутки. У меня было несколько мышей с данной поломкой. Чтобы максимально её отсрочить, рекомендую немного повысить скорость прокрутки мыши (число строк прокручиваемых за один раз) в настройках операционной системы.

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3) Стираются тефлоновые ножки мышки, у моей модели в комплекте было 3 запасных набора. Существуют игровые мыши с металлическими ножками, у которых нет данной проблемы. У самых бюджетных мышей запасных ножек нет.

Мышка с запасными тефлоновыми ножками

 

                                Мышка с алюминиевыми ножками


Клавиатура чаще всего ломается в двух местах:

1) Стираются надписи на клавишах, это дефект проявляющийся при эксплуатации чаще всего у журналистов и программистов. Проблема решается двумя способами: либо маркировка восстанавливается специальными наклейками, либо изначально выбирается клавиатура, у которой буквы выгравированы. Такие надписи стираются только вместе с верхним слоем покрытия клавиш.

2) Износ механизма самих клавиш. Например, у мембранных клавиатур, которые встречаются наиболее часто, происходит порыв мембраны или стирание контакта, в результате чего сигнал о нажатии клавиши не проходит. Мембранные клавиатуры ремонтируются только заменой всей мембраны, но в свободной продаже я их не встречал. Если будете набирать много текстов, то советую присмотреться к дорогим механическим клавиатурам, у которых совершенно другой принцип работы и они ремонтопригодны. Но механические клавиатуры обычно громко щёлкают, за исключением некоторых моделей.

У мониторов причин поломок гораздо больше, но наиболее частые – появление битых пикселей. Например, у меня есть один битый пиксель, который периодически появляется, а затем пропадает. У большинства мониторов они появляются с возрастом, поскольку пиксели со временем могут выгорать. Скорость выгорания зависит от типа матрицы монитора.

Также у мониторов появляются трещины в корпусе, поскольку монитор обычно нагревается, а пластик от перепадов температур теряет прочность. Например, моему 24 дюймовому монитору уже 12 лет, и у него появились две трещины по верхним углам рамки обрамляющей экран.

У системного блока причин поломок целый букет. Начнём со скачков напряжения в сети электропитания. Чаще всего  от них страдает блок питания, но нередко он тянет за собой и остальные комплектующие. Устраняется данная угроза покупкой хорошего источника бесперебойного питания (ИБП), модели с надёжной защитой будут стоить от 10 000 рублей (наиболее надёжными считаются ИБП от компании APC). Также не стоит покупать «на сдачу» сам блок питания, а выбирать модель проверенного производителя, имеющую хорошие отзывы, и имеющую запас по мощности.

Следующая причина – перегрев. Для борьбы с перегревом нужно тщательно выбирать корпус системного блока, чтобы у него была достаточная продуваемость, а значит, были вентиляторы, как на вдув, так и на выдув. Нельзя ставить системный блок близко к приборам отопления или возле окна, если на него будут попадать солнечные лучи. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия корпуса, чем часто грешат бухгалтеры, заваливая системный блок бумагами со всех сторон.

Имеет значение и расположение блока питания в корпусе системного блока. Лучше если он будет находиться снизу, чтобы получать холодный воздух из-под корпуса и выдувать горячий сзади него. В случае, если блок питания будет сверху, как это часто бывало на старых ПК, то охлаждаться он будет горячим воздухом от видеокарты, в результате только ещё больше нагреется.

Горячий воздух всегда поднимается вверх, поэтому вверху корпус системного блока будет наиболее тёплым. Наиболее холодный воздух всегда снизу (если в комнате нет тёплых полов).

Показаны потоки холодного и горячего воздуха в системном блоке
 Видов воздухообмена много, я приведу лишь некоторые из них
Как движется и нагревается воздух в системном блоке при нижнем расположении блока питания (холодный-тёплый-горячий)
 Примерные скорости вращения вентиляторов системы охлаждения системного блока


У процессора со временем высыхает термопаста, и это становится причиной перегрева. Обычно это происходит через 2-3 года после покупки ПК, некоторые производители термопаст дают гарантию до 8 лет при домашнем использовании. Если ПК стоит на работе и работает по 8-9 часов в день и более, то термопасту рекомендуется заменять ежегодно.

У видеокарты под радиатором есть специальные двусторонние наклейки-термопрокладки, которые также со временем заменяются. Интервалы замены зависят от времени, проведённого в играх или за майнингом криптовалют. Наибольшая теплопроводность у меди, поэтому трубки системы охлаждения  чаще всего медные. У алюмимния отвод тепла похуже, но он легче и дешевле, поэтому радиаторы  делают либо полностью алюминиевые (на бюджетных видеокартах), либо смешанного типа (у среднебюджетных моделей), или полностью медные у некоторых топовых моделей видеокарт. Аналогично охлаждение происходит и у процессоров, только вместо термонаклеек там термопаста.

Пример системы охлаждения видеокарты с медными тепловыми трубками и алиминиевым радиатором.
 Термонаклейки служат для отвода тепла от наиболее горячих компонентов видеокарты


Перегрев часто появляется от скопления пыли, которую принято удалять при помощи толстой кисточки и пылесоса. Пыль кроме помехи охлаждению, ещё впитывает влагу и окисляет контакты. Если корпус сильно запылён, то очистку проводят в 3 этапа: 

1) Предварительная очистка пылесосом и кисточкой.

2) Очистка пыли из труднодоступных мест при помощи кисточки и баллончика с сжатым воздухом. Труднодоступные места - лопасти вентиляторов,  рёбра радиаторов и различные щели между корпусом и компонентами ПК.

3) Финальная очистка пылесосом и кисточкой.

Пример пыльного системного блока
 Очистка пыли из труднодоступных мест осуществляется при помощи кисточки и баллончика с сжатым воздухом.


Чтобы предохранить от перегрева, используются следящие программы. Например, Core Temp, Speed Fan, AIDA64, Speccy, MSI Afterburner, GPU Z (только для видеокарты). Диапазон критических температур для различных моделей процессоров составляет от 60 до 100 градусов Цельсия, у видеокарт от 89 до 105 градусов. Более подробно смотрите на официальном сайте производителя вашего процессора и видеокарты.

Одним из признаков перегрева является троттлинг (throttling – от англ. «дросселирование») – это принудительное ограничение быстродействия процессора, путем снижения его частоты или пропуска тактов, применяемое для защиты от чрезмерной нагрузки и перегрева. Этот механизм, как правило, задействуется в ситуациях, когда вычислительная нагрузка становится чрезмерной и чип не успевает отводить тепло, вырабатываемое им в процессе работы. Главная цель троттлинга – спасение процессора от повреждений, вызванных его перегревом. 

Троттлинг обычно выражается в снижении производительности ПК в процессе игры или при работе с ресурсоёмкой программой, например, AutoCAD.

В некоторых случаях перегрев может произойти и на материнской плате. Причём на ней греются лишь определенные компоненты, отвечающие за питание процессора (цепи питания VRM). Чаще всего это происходит из-за неграмотного выбора материнской платы и процессора.

Материнские платы рассчитаны на процессоры с разным уровнем энергопотребления. В случае, когда в материнскую плату начального уровня устанавливается мощный процессор, во время продолжительной нагрузки повышается риск перегрева цепей питания. В итоге это приведет либо к сбросу тактовой частоты процессора (троттлингу), либо к перезагрузке или выключению компьютера. 

Также на некоторых материнских платах после продолжительной игры возможен перегрев южного моста, который происходит из-за непродуманной компоновки.

Напоследок хочу сказать, что если отследить перегрев с помощью спецпрограмм сможет любой пользователь, почистить системный блок от пыли по силам уже опытному пользователю, то для замены термопасты на процессоре, термопрокладок у видеокарты, лучше обратиться в ближайший сервисный центр.

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