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Эта статья является логическим продолжением прошлой темы «Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой».

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Возможно, не все знают, чем опасны вирусы. Прежде всего, они могут загружать заражённый компьютер своими задачами, например, могут майнить криптовалюту или пытаться вывести из строя ваше «железо», могут просто занять львиную долю его ресурсов и мешать работе других программ. Есть также вирусы-баннеры, проявляющие себя окном размером c половину экрана, где написано, что Вы должны послать платное СМС на номер мошенников, чтобы этот баннер убрать. Существуют относительно безобидные вирусы, например, самостоятельно двигающие курсор или показывающие смешную анимацию, они ничего не портят, а просто отвлекают Вас от работы или не дают пользоваться мышкой.

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Базовая защита от вирусов

Но наиболее опасные вирусы воруют пароли от личных кабинетов банков или шифруют все текстовые файлы на жёстком диске, для расшифровки злоумышленники просят перевести им некоторую денежную сумму. На сайте Касперского есть целый набор утилит для расшифровки текстовых документов, но они не всегда спасают.

Я предпочитаю многоуровневую защиту. Например, если компьютер довольно новый, и установлен бесплатный антивирус, то можно установить фаервол (firewall) в переводе межсетевой экран (брандмауэр). Он будет фильтровать весь трафик и выслеживать вирусы и попытки взлома Вашего компьютера. Кстати, он уже имеется во многих антивирусах и может иметь другое название. Например, у антивируса Касперский Фрее (Kaspersky Free), он называется «Защита от сетевых атак». У меня стоит базовая бесплатная версия антивируса и firewall мне недоступен, поскольку он является компонентом расширенной версии.

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Рекомендую владельцам смартфонов ежемесячно проверять подключённые услуги и подписки. Поскольку все операторы любят самостоятельно подключать «в тестовом режиме» новые услуги, которые первые несколько месяцев бесплатные, а потом за их использование списываются деньги со счёта. Это не вирус, но результат аналогичный - ваш баланс уменьшится.

Недавно столкнулся с подключением платных просмотров при сёрфинге в интернете со смартфона. При этом страница сайта на минуту зависла, а потом мне пришло СМС оповещение о подключении платной услуги за 30 рублей в сутки, а поскольку денег на счете не было (тариф с предоплатой), то данная сумма не списалась. Антивирус от таких «услуг» не защищает! Причём никаких кнопок для подключения услуги я не нажимал и согласия не давал, услуга подключилась при загрузке страницы сайта и одновременно с предупреждением. Отключать её пришлось в мобильном личном кабинете оператора.

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Приведу примеры наиболее распространённых фаерволов: Comodo Firewall, Avast Internet Security, AVG Internet Security, Outpost Firewall Pro, Zone Alarm Free Firewall, Private Firewall, Glass Wire и Tiny Wall. Сам раньше пользовался бесплатной версией Comodo Firewall. Сейчас он входит в пакет Comodo Internet Security Pro.





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Если же Ваш ПК или ноутбук довольно старые, то рекомендуется установить один из «лёгких» антивирусов, которые не будут использовать много ресурсов. Раннее мною применялись бесплатные версии Avast и AVG, в последнее время использую Kaspersky Free.





Ещё на ПК и ноутбуке регулярно пользуюсь антивирусной утилитой Dr.Web CureIt!. Она может заблокировать деятельность всех запущенных программ и начать полномасштабную проверку на вирусы.





На смартфоне установил бесплатный антивирус для Андроид Dr.Web Light, который проверяет все устанавливаемые приложения и скачиваемые данные, включая обновления приложений из Гугл Плей (Google Play), сам антивирус скачивал там же.





Ещё один рубеж защиты – плагины для браузера, например, Kaspersky Protection для Mozilla Firefox, но он есть и для остальных браузеров. Данный плагин проверяет сайты, которые Вы посещаете, а также позволяет пользоваться экранной клавиатурой. Она необходима для защиты от вирусов, которые умеют считывать сигналы клавиатуры и воруют логины и пароли от личных кабинетов банков-онлайн.

Кардинальная защита от вирусов

Рассмотрим два интересных способа защиты от большинства вирусов:

Первый – сделать на жёстком диске компьютера дополнительный раздел, если его ещё не было, и установить одну из операционных систем семейства Линукс (Linux). Например, очень популярную Юбунту (Ubuntu), как одну из наиболее простых. Часть программ для неё будет предустановлена, а остальные можно будет скачать и установить из репозитария (хранилища всевозможных программ на все случаи жизни).









Второй способ представляет из себя вариацию первого. А именно: не использовать второй раздел на жёстком диске Вашего ПК, а установить виртуальный компьютер, или как многие его называют «виртуальную машину», я предпочитаю Виртуал бокс (Oracle VM VirtualBox). И на нём уже установить Линукс.





У меня используются оба варианта, первый вариант реализован на стареньком ноутбуке, поскольку виртуальная машина отъедает ощутимую часть ресурсов, и на отдельном разделе Linux будет работать быстрее. А второй вариант применён на более новом ПК, где производительность позволяет запускать любые виртуальные машины без ущерба для их производительности.