На российских железнодорожных вокзалах приступили к работе первые автономные роботы-уборщики.

Технологии не стоят на месте, современная Россия стремительными темпами внедряет передовые технологии на улицы городов. На днях «Российские железные дороги» (РЖД) приступили к эксплуатации на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга полностью автономных роботов-уборщиков.

Сообщается, что автономные роботы-уборщики трудятся во внутренних помещениях Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов российской столицы, а также на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Роботы имеют высокую автономность, при этом умеют подметать, мыть, убирать комья засохшей грязи. Их программное обеспечение (ПО), самостоятельно строит карту помещений вокзалов, прокладывает оптимальный маршрут, оценивает степень загрязнения пола, помогает роботу объехать препятствия и самостоятельно вернуться к зарядной станции.

Представители РЖД поделились информацией о производительности своих «электронных новобранцев». Скорость уборки территории одним роботом достигает 1980 м² в час, что сравнимо с площадью восьми баскетбольных площадок или около десятка теннисных кортов. Использование роботов позволяет экономить воду, электроэнергию и моющие средства, также они работают быстрее живого человека.

Подобных роботов можно интегрировать в систему умного города, доверив им мониторинг слепых зон обычных камер слежения. Это значительно повысит безопасность в общественных местах.

Уже в июне 2026 года на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга планируется усиление санитарной обработки с помощью парогенераторов, что видимо тоже предоставят делать роботам.

Стало известно, что после оценки работы новой техники будет приниматься решение о её постепенном внедрении на остальных вокзалах России.





