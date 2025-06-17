Активное поэтапное введение множества западных санкций побудило запустить Россию ускоренное импортозамещение. Но поскольку этот процесс длительный и сложный, его стал дополнять так называемый «параллельный импорт».

Сегодня мы рассмотрим проблему контроля параллельного импорта со стороны государства и потенциальные способы её решения. А также подумаем, насколько это выгодно для российской экономики.

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Краткая суть нового законопроекта

В госдуме прошел второе чтение законопроект об ужесточении борьбы с параллельным импортом за счет расширения защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Документ поступил в нижнюю палату парламента еще в апреле 2023 года, а в июне того же года был принят в первом чтении. Но правительство решило, что он нуждается в доработке, для разграничения контрафакта (подделки) и импорта без согласия правообладателя (оригинального товара). Это требовалось, чтобы на фирменные товары не распространялись нормы о конфискации, противоречащие позиции российского Конституционного суда.

Ранее, до введения западных санкций, на иностранные товары всегда требовалось разрешение владельца товарного знака. Если же производитель его не давал, то товар конфисковывали, как и поддельный. Новые реалии, когда многие иностранные компании ушли из России, а часть из них находятся в недружественных государствах (в число которых входят 49 стран), потребовали от правительства внести изменения в этот механизм: теперь изымать параллельный импорт не станут, но выбор санкций расширен и оставлен на усмотрение суда. Ранее была озвучена необходимость избирательно подходить к условиям возврата и работы в РФ иностранных компаний. Поскольку часть западного бизнеса уже успела опорочить себя связями с Украиной и иными недружественными странами.

История законопроекта

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Сообщается, что 11 июня 2025 года Государственная дума приняла во втором чтении поправки к части 4 Гражданского кодекса России об особенностях взыскания компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Поправки ужесточают ответственность за нарушения интеллектуальных прав, включая параллельный импорт. Документ в апреле 2023 года вносился в нижнюю палату парламента председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко. В первом чтении его приняли, но с условием внесения поправок, которые были утверждены уже 11 июня 2025 года. Одной из целей поправок было разграничение контрафакта и импорта оригинальной продукции, провозимой в РФ без согласия правообладателя. Теперь такие товары предположительно не будут подлежать конфискации.

Однако не всё так радужно. Конфискация параллельного импорта была упразднена, но осталось право взыскания владельцем товарного знака двукратной компенсации за ввоз своей продукции.

В мае 2023 года Ассоциации параллельного импорта просила Михаила Мишустина (Председателя Правительства РФ) внести в проект изменения о «признании полноценного права собственности российских предпринимателей на приобретаемые ими иностранные товары».

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А возможность взыскания компенсации за параллельный импорт в размере двукратной стоимости контрафактных товаров (пп. 2 п 4 ст. 1515 ГК РФ), вероятно будет зависеть от комплекта документов, предоставленных в суде импортером и прочих факторов.

Высказывалось мнение, что законопроект в предложенной редакции подвешивает толкование «контрафакта» в воздухе на выбор суда. Так, в некоторых случаях, контрафактными могут считаться и оригинальные товары. Теперь иностранцы могут получить право избирательно ограничивать параллельный импорт в случае своей выгоды. А выгодно это может быть некоторым иностранным участникам госзакупок и госзаказчикам, для которых появится возможность получения «отката» при условии отсутствия конкуренции на торгах. Поскольку параллельный импорт требуемых позиций будет запрещён.

Интересные нюансы

К интересным нюансам относится возможность снижения размера компенсации. Так руководитель практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али считает, что документ частично отражает уже сложившуюся судебную практику и только уточняет её. Например, будет увеличена максимальная компенсация за нарушение патентных прав. Ранее она достигала 5 миллионов рублей, а теперь поднимется до 10 миллионов.

Также Законопроект не приводит к дискриминации иностранных правообладателей в доступе к судебной защите. Но на практике, при определении санкций, суды будут учитывать, ушла ли компания-правообладатель с российского рынка и относится ли она к недружественным странам. Также будет учитываться, все ли налоги и штрафы компания успела выплатить перед своим уходом. Например, той же Google, ушедшей из РФ, относящейся к недружественной стране и имеющей в России огромный неуплаченный штраф, нужно будет очень постараться, чтобы что-то оспаривать в российском суде.

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В интересном положении также окажутся невольные поставщики комплектующих и программного обеспечения для оборонной промышленности и структур государственной безопасности. Поскольку с одной стороны на них будут давить правительства США и Западной Европы, любящие двойные стандарты, когда одной рукой они подписывают очередные санкции, а другой – закупают российские энергоресурсы (обычно через посредников). А с другой стороны, любой производитель не против заработать на продаже и дальнейшем обслуживании своей продукции. Поэтому сами иностранные компании будут искать лазейки для обхода санкций и максимального соответствия российским законам.

Выводы

Контролировать параллельный импорт можно и нужно. Прежде всего для развития российской экономики, промышленности и сельского хозяйства, которые получают технику, удобрения и программное обеспечение. Но также нужно не пускать в страну товары низкого качества, которые наносят ущерб российскому потребителю.

Параллельный импорт условно можно разделить на 3 сегмента:

Оригинальная продукция западных и китайских компаний.

Качественные подделки, которые могут почти не уступать по качеству оригиналам.

Низкосортные подделки, только внешне напоминающие оригинальную продукцию, а по материалам и качеству сборки или пошива сильно отстающие.

В качестве наглядного примера рассмотрим дамскую сумочку. Оригинальная, в исполнении именитого бренда, будет стоить условные 3 000 долларов, качественная подделка уже 300, а дешёвая копия всего 30. У первой будут дорогие материалы и переплата за раскрученный бренд и маркетинг по всему миру. У второй дорогие материалы могут остаться, а могут быть заменены на более бюджетные аналоги, но не сильно уступающие по прочности и износостойкости. А переплаты за бренд и маркетинг уже точно не будет. У третьей сумочки не будет ничего, кроме низкой цены и некоторого внешнего сходства, которое при близком рассмотрении и на ощупь будет иметь отличия (кривые швы, дешёвые нитки, заедающие молнии и прочее).

Для нас разница будет в том, что в первом случае львиная доля стоимости товара платится условно «за воздух». Во втором случае потребительские качества почти не страдают и такая покупка является экономически выгодной для потребителя. Он получает качественный товар, но при этом сохраняет большую часть своего бюджета. В третьем случае потребитель платит за «кота в мешке», который изначально может быть больным и хромым. Вот ввоз таких товаров уже нужно ограничивать, поскольку они ведут бизнес к убыткам и простаиванию производства.

На самом деле не все подделки одинаково вредят экономике – высококачественные их представители позволяют выживать малому и среднему бизнесу, не беря дорогостоящие кредиты. Но при этом законодательно они оказываются в одном ряду с одноразовым хламом, который быстро сломается, а его ремонтопригодность оставляет желать лучшего.

Если говорить о технике, то для неё также требуется поставка запчастей и расходных материалов, обучение мастеров сервисных центров и поставка программного обеспечения для настройки и диагностики.

Напишите в комментариях своё отношение к параллельному импорту. Какие варианты его контроля вас устроят и имеются ли рациональные предложения по его регулированию?