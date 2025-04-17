Сегодня рассмотрим проблему космического мусора, один из способов её решения представлен британской компанией Magdrive. А также коснёмся настоящих целей развёртывания спутниковых сетей на околоземной орбите.

Starlink и её конкуренты

На сегодня лидером в сфере спутниковой связи является американская компания Starlink, но ей в затылок уже дышит Project Kuiper развиваемый корпорацией Amazon и китайская SpaceSail. Последняя ещё в ноябре 2024 года договорилась о выходе на бразильский рынок, а ещё через пару месяцев начала предоставлять свои услуги в Казахстане и планирует охватить более 30 стран. Тем временем американская Project Kuiper (Amazon), сотрудничает с канадским оператором Telesat.

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Начиная с 2020 года Starlink запустила на низкую околоземную орбиту (НОО), высота которой не превышает 2000 км, более 7 000 спутников, а всего их планируется вывести 42 000. Спутники, работая на низких высотах, обеспечивают высокоскоростным интернетом отдалённые местности, морские суда, самолёты и американскую армию (а также ВСУ и армию Израиля).

Американское первенство в космосе оценивается Китаем в качестве угрозы национальной безопасности. Поэтому китайское правительство активно развивает аналогичные космические проекты и военные исследования по отслеживанию спутниковых группировок. Например, Hongqing Technology, основанная в 2017 году, разрабатывает группировку из 10 000 спутников.

В 2024 году Китаем были запущены на НОО рекордные 263 спутника. В то время, как компания SpaceSail заявила о планируемом запуске 648 спутников в 2025 году. А к 2030 году их число составит около 15 000. Спутники SpaceSail сформируют группировку «Тысяча парусов». Ещё 3 других аналогичных группировки находятся на стадии разработки. Всего Китай запланировал запуск на НОО около 43 000 спутников. Параллельно китайские инженеры развивают ракетостроение для удешевления выведения спутников на орбиту.

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Также стало известно о регистрации Китаем в 2023 году 2449 патентов в сфере спутниковых технологий на НОО, в то время, как в 2019 году их было всего 162. Что наглядно демонстрирует сокращение технологического разрыва между США и Китаем.

В 2023 году компания Amazon запустила собственную программу Project Kuiper, в рамках которой планирует создать орбитальную группировку из 3236 спутников для конкуренции со SpaceX Starlink.

Благие намерения или стремление военного доминирования и развязывания новых конфликтов

Официально спутниковые провайдеры заявляют о миролюбивых целях своих программ. Но на самом деле они заключают контракты с военными для предоставления им разведданных. Те же США при помощи Starlink обеспечивают информацией разведку ВСУ, а также помогают им наводить ракеты по российским войскам и мирному населению. Позднее, по неподтверждённой информации, комплекты Старлинка стали использоваться и российскими военными.

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Через орбитальные спутники США решают одну из насущных своих проблем — кадровый кризис в армии. Связан он как со нежеланием американцев рисковать жизнью, так и с ожирением и старением населения. Выходом стали рои беспилотников: воздушных, наземных, надводных и подводных. Для их управления не требуется хорошая физическая форма и живому оператору не нужно лезть под пули на линию фронта. При наличии устойчивой спутниковой связи всё управление происходит из штабов, расположенных в безопасной зоне.

Тем временем беспилотники уже успели выделиться в отдельный род войск. Поскольку они занимаются разведкой, координацией авиации, артиллерии и ударных дронов. Среди БПЛА есть большие многоцелевые системы, вроде Бабы-яги (другие названия вампир как эпоним). Изначально Баба-яга была сельскохозяйственным мультикоптером, который переоборудовали в бомбардировщик и координатор небольших дронов. Также имеются небольшие дроны-камикадзе, обычно они самые дешёвые и максимально упрощены в конструкции. Их промежуточный вариант — средние по габаритам дроны-бомбардировщики, сбрасывающие гранаты и миномётные снаряды на наземные войска противника.

Космические спутники — реальная угроза экологии Земли

Каждый орбитальный спутник имеет внушительную массу. Например, интернет-спутники Kuiper весят от 589 до 680 кг. На сегодня орбитальная группировка одной Starlink составляет более 4800 аппаратов, а всего, как ранее упоминалось, их запустили около 7000.

Срок службы спутника составляет всего несколько лет. Они могут выходить из строя от столкновения с метеоритами, космическим мусором (обломками других спутников и ракет), а также массово отключались от вспышек на солнце. А значит ежегодно на орбите Земли будет добавляться несколько десятков или сотен тонн космического мусора. Нам конечно же расскажут, что большая его часть сгорит в атмосфере нашей планеты или улетит в открытый космос…

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Новый спутник-каннибал и принцип его работы

Недавно о скором решении проблемы космического мусора заявила британская компания Magdrive. Она разработала спутник-каннибал, питающийся твёрдым металлом. Данная технология может применяться для утилизации космического мусора. Новинка будет охотиться на вышедшие из строя спутники, поглощать их и перерабатывать в топливо, что обеспечит системе максимальную автономность.

На сегодня планируется производство 3 моделей электрических плазменных двигателей: Rogue доступная для заказа в 2025 году, Warlock (2026) и SuperMagdrive (2028).

Принцип работы такого двигателя основан на ионизации твёрдого металла, в отличии от обычных систем, основанных на ионизации газов. Новинки будет отличать мощная тяга и приличная топливная эффективность.

Новые двигатели будут работать на недорогой и доступной меди. Одна из пока не решённых проблем — не предусмотрена возможность дозаправки. Финальные версии агрегатов должны уметь работать на металлах из старых спутников и прочих космических отходов.

Выводы

Люди веками мусорят на Земле, и наиболее остро эта проблема встала в Индии и некоторых азиатских странах. В России с мусором относительно успешно борются, если не считать недавнего разлива мазута в Чёрном море. Основная проблема мусора кроется в самосознании людей. Чтобы они не воспринимали своё жильё, как своё, а его пределы, начиная со двора и улицы, как чужое. Поскольку мы все в итоге дышим испарениями этого мусора, приносим на обуви его частички к себе домой, он оседает на одежде и автомобилях. Его воздействие имеет накопительный характер и спустя годы, оно сильно бьёт по нашему здоровью. Если желаете долгой и счастливой жизни себе и своим близким, не раскидывайте мусор и приучайте к этому своих детей и внуков.

Напишите в комментариях своё отношение к мусору и как вы предлагаете решать данную проблему. Есть поговорка, что чисто не там, где не мусорят, а там где убирают. Но мусор даже временно находясь на природе, успевает нанести ей вред.

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