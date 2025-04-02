Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии

На днях стало известно о создании в России первого фотолитографа с разрешением 350 нанометров. Рассмотрим детальнее саму новость и возможные меры по дальнейшему развитию отрасли.
[ ] для раздела Блоги
+
+

На нашей планете всего около десятка государств располагают возможностью разрабатывать и создавать микросхемы. Теперь к ним присоединилась и Россия. Это очень важный шаг как в плане импортозамещения, там и огромный скачок в развитии компьютеризации страны.

Создание фотолитографа с разрешением 350 нанометров и насколько он российский на самом деле

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) совместно с белорусскими специалистами создали фотолитограф для производства микросхем с разрешением 350 нм. С белорусской стороны участие принимала компания «Планар». Сообщается, что наш аппарат использует твердотельный лазер, а не ртутные лампы, как иностранные аналоги.

реклама



На сегодняшний день 350-нм техпроцесс считается морально устаревшим, поскольку американцы его освоили ещё в середине 1990-х годов. Хотя ранее в создании компьютеров, как и аналога интернета, лидировал СССР.

Сегодня 350-нм техпроцесс может применяться в автомобильной промышленности и военной сфере. Стало известно, что ЗНТЦ параллельно занимается разработкой более продвинутого фотолитографа, уже для 130-нм техпроцессов, его запуск анонсировали примерно к 2026 году.

Генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев раскрыл некоторые особенности нашей новинки. Оказалось, что она превосходит свои иностранные аналоги по нескольким параметрам. Была увеличена площадь рабочего поля (22×22 мм против 3,2×3,2 мм), а также вырос максимальный диаметр обрабатываемых пластин (200 мм против 150 мм). Но ключевой его фишкой стало применение в качестве источника излучения не ртутной лампы, а твердотельного лазера. Это первый в мире подобный эксперимент, завершившийся успешно. Твердотельный лазер отличается большей мощностью, энергоэффективностью и долговечностью, что увеличит срок службы фотолитографа и позволит разработать на своей основе более совершенное оборудование.

реклама



Согласно заявлению мэра Москвы, разработка фотолитографа велась совместно с белорусским заводом, имеющим большой опыт в данной области. А значит это разработка не полностью отечественная. В данном случае, это аналог советских достижений, когда лучшие умы всех 16 республик решали совместные проблемы. Сейчас главное — выход на полную независимость от западных санкций.

Всё познаётся в сравнении

В 2025 году 350-нм техпроцесс уже морально устарел, поскольку ещё в середине 1990-х годов он использовался компанией Intel для создания процессоров Pentium MMX, Pentium Pro и ранних модификаций Pentium II. На этом же техпроцессе, их конкурент, компания AMD, в 1997 году наладила выпуск своего процессора K6.

На сегодня самые передовые чипы производятся по технологии 2 нм, разработанные компаниями TSMC и Samsung. В то время как российские производители микросхем «Ангстрем» и «Микрон» применяют техпроцессы 250-90 нм, используя при их производстве иностранное оборудование. Поэтому новый фотолитограф изначально не предназначался для закрытия текущих потребностей крупных отечественных предприятий. Это скорее опытный образец с довольно узким практическим применением, изначально отстающий на несколько десятилетий, но без него невозможно дальнейшее развитие российской индустрии производства микросхем.

На текущий момент ЗНТЦ уже работает над фотолитографом для 130-нм техпроцессов, а ранее анонсировалась так называемая «дорожная карта», по которой планировалось освоить 90-нм к 2025 году (уже не успевают), 28-нм к 2027-му и 14-нм к 2030-му. Но реальность вносит свои коррективы и российская наука пока не успевает к данным срокам.

реклама



Выводы

Новость конечно приятная, но ранее мы уже регулярно сталкивались с хорошими инициативами, которые быстро затухали по тем или иным причинам. Рассмотрим, что следует делать, для дальнейшего развития отрасли в России:

  • Ввести жёсткий контроль за невозможностью нецелевого расходования средств. Чтобы не повторилась судьба Ё-мобиля, электронного учебника, российских смартфонов, вагона для поезда и многих других. Товарищ Чубайс уже давно отдыхает на земле обетованной, но его «воспитанники» и «духовные наследники» наверняка не дремлют!
  • Создать вокруг компании всю необходимую инфраструктуру. Начиная от поставки расходных материалов и оборудования, до обучения новых специалистов и переобучения имеющихся.
  • Ориентироваться на максимальное импортозамещение и возможность самых жёстких санкций и промышленного шпионажа со стороны стран-конкурентов.
  • Заранее продумать все возможные апгрейды оборудования и закупить для них комплектующие и расходные материалы. Поскольку американская и английская разведки оперативно среагируют на угрозу и сделают всё возможное для перекрытия всех каналов поставок.
  • Часть новой компании перенести в Белоруссию, поскольку там более благоприятная обстановка для развития бизнеса (мощная поддержка бизнеса от государства, более жёсткий контроль за формированием источников коррупции).
  • Провести обучение максимального количества специалистов у белорусских коллег, поскольку текущий литограф был разработан при их помощи, а значит не является на 100% отечественным достижением.

Пожелаем удачи нашим специалистам и будем надеяться общего развития промышленности до того уровня, который ранее был достигнут в СССР. Когда мы не зависели от параллельного импорта и сами производили не только вооружение.

Напишите в комментариях, что вы думаете по данному поводу? Насколько эта технология является прорывной и востребованной, какие перспективы нас ждут в ближайшие годы?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

Оценитe материал
рейтинг: 4.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

россия импортозамещение белоруссия микросхема фотолитограф
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
12
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
10
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
45
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
70
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер нашел альтернативную концовку в Skyrim спустя 17 прохождений
7
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
26
Samsung предупредила покупателей об обилии на маркетплейсах подделок под брендом Galaxy
4
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
14
OnePlus 13T получил улучшенную систему охлаждения
2
Samsung не сдержала обещание по бета-обновлению One UI 7 для Galaxy A55
2
Ulefone запускает продажи бронированного смартфона Armor 30 Pro с батареей на 12800 мАч за 450$
+
В сравнении с DDR5-6400 оперативная память DDR5-9600 может обеспечивать 12%-й прирост FPS в играх
5
Coolify представила первый в мире вентилятор для ПК с эффектом голограммы
1
Microsoft планирует в апреле выпустить крупное обновление для Windows 11 с новыми функциями
+
Death Stranding преодолела отметку в 20 млн игроков
+
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 смог на родной тяговой батарее проехать более 500 000 км
+
Хидео Кодзима сообщил, что аудитория Death Stranding достигла отметки в 20 миллионов человек
+
Nintendo Switch 2 имеет лучшую совместимость и немного дороже предыдущего поколения
+
Инсайдер Zuby_Tech: PlayStation 6 будет оснащена процессором AMD на архитектуре Zen 6
7
Разработчики Monster Hunter Wilds выпускают первое крупный патч для исправления проблем ПК-версии
+
Loongson представила первый отечественный сервер, не использующий зарубежные компоненты
+
Apple разрабатывает ИИ-ассистента для приложения Health
+
TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы по цене 30 тысяч долларов за пластину
2
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE и FE+ поступили в продажу в Нидерландах
1

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
43
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
108
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
62
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
47
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
50
"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
18
Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков
14
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
12

Сейчас обсуждают

dimkahon
10:08
Нежертва маркетинга сменила "дверь в 2К" 1660 на маркетинговое гамно 5070, ахаха
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
Roditch
10:07
Генератор x4 при итоговых 100 кадрах непрозрачно намекает на 25 кадров до его включения. При 25 кадрах инерционность и задержка управления уже откровенно чувствуются.
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
dimkahon
10:02
Диалог: -Прикинь, в Германии больше половины любителей компьютерного железа предпочитают видеокарты АМД. -Да иди ты... откуда знаешь? -На оверах чел один сказал. Ник - Апшеронский скакел. -Серьезно? А...
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
Павел Кулиничук
10:01
Очень смешно, прямо от души. Рассказать в 100500 раз почему я никогда не куплю АМД. Проблема на проблеме и плохие драйверы, и нет возм подключить Мой отсталый монитор, и недостаточна поддержка Моего л...
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
ebatoryi
09:51
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Европа сталкивается с абсолютным обнищанием населения, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев. обезжиривают европу смотрю.
В МИД Германии сообщили о планах выделить €11 млрд на оказание военной помощи Украине до 2029 года
Максим Беляков
09:46
Ну не сказал бы, сравните ущербное 3000 поколение rtx на 8нм и шикарное 4000 на 5, сейчас прироста не случилось так как 5000 поколение на том же техпроцессе, так что если уменьшат техпроцесс, производ...
TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы по цене 30 тысяч долларов за пластину
Igor Jampelo
09:41
Да это происходит только в Mindfactory, одном немецком магазине, который занимается продвижением амд, да блин, там даже флаги амд на территории рядом висят, продавцы прямо впаривают кал от амд всем, п...
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
Roditch
09:36
Это как 4070S, но только не поддерживает PhysX 32 в старых играх.
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
ebatoryi
09:29
Сталин простил финляндию,победив их в зимней войне в 1940 и не порезав эту страну на куски тогда.Но откуда он мог знать ,что будет в 21-ом веке.
В ЕСПЧ потребовали от Финляндии объяснить причину закрытия границы с Россией
Docent
09:29
Стандарт политики СШП, вторая стадия-обмануть не получилось, пробуют угрожать...
UMC открыла в Сингапуре новое предприятие стоимостью $5 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем