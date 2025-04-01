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Нейросети и оценка их роли в нашем будущем

Нейросети всё больше интегрируются в нашу жизнь, сегодня рассмотрим сразу 2 интересных новости из мира ИИ. Искусственный интеллект начал работу над человеческим долголетием, позволяя избавится от седины. ИИ стали активнее внедрять в видеоигры. Теперь игроки смогут полноценно общаться с персонажами игр.
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Для начала подробнее рассмотрим обе новости, а потом проанализируем, как это изменит нашу жизнь в ближайшие годы.

Компания OpenAI разработала нейросеть, помогающую продлить человеческую жизнь

Недавно стало известно, что программисты знаменитой OpenAI, в сотрудничестве со специалистами биотехнологической компании Retro Biosciences, разработали новую модель ИИ, занимающуюся наукой о долголетии — GPT-4b micro. Также сообщалось, что Retro Biosciences занимается разработкой клеточной терапии для омоложения клеток с целью добавления к средней продолжительности жизни человека более 10 лет.

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Нейросеть GPT-4b micro интенсивно обучалась на большом количестве белковых последовательностей различных видов, пока не предложила новый способ реинжиниринга факторов Яманаки.

Молодость на долгие десятилетия станет доступна богатым и успешным людям. Вот одна из причин, почему сегодня в нейросети вкладывают столько усилий, времени и денег.

Немного подробнее про факторы Яманаки

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В теле взрослого человека находятся десятки триллионов клеток (без учета клеток-симбионтов) и каждая из них уникальна. Но при всём своём многообразии, все они произошли из единственной клетки – одноклеточной зиготы. Зигота в процессе деления создаёт стволовые клетки (СК), из которых в дальнейшем формируются все остальные клетки человека. На ранней стадии эмбриогенеза (4-7 дней развития эмбриона) эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) однородны и могут становиться клеткой любого типа. Это свойство называется плюрипотентностью. Позднее это свойство утрачивается и клетки получают строгую специализацию.

Гены, кодирующие транскрипционные факторы Oct3/4, Sox2, c-myc и Klf стали известны как «факторы Яманака», или OSKM-факторы. За их открытие японский учёный Синья Яманака получил в 2012 году Нобелевскую премию. 

Данные белки очень важны при клеточном омоложении. Они умеют превращать клетку кожи в молодую стволовую клетку, которая позднее сможет воссоздать другую ткань. Согласно изысканиям новой нейросети, в белках Яманаки необходимо было было заменить треть аминокислот.

Ученые применили выводы GPT-4b micro и получили впечатляющие результаты. Улучшенные версии факторов Яманаки были в 50 раз эффективнее оригиналов.

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Эти исследования обещают настоящий прорыв в регенеративной медицине и станут новым шагом к долголетию человечества. Например, у лабораторных мышей ученым удалось наблюдать обращение вспять некоторых признаков старения, включая пропадание седины. 

Непонятным остался лишь один момент, как нейросеть сделала это открытие…

Возможны ли вечная молодость и бесконечно долгая жизнь?

Нейросети будут и дальше активно внедряться во все области науки, включая медицину. В связи с этим появится шпионаж и диверсии, как это уже было с ядерной программой разных стран. Например, одни корпорации будут охотиться за секретами молодости других. А американская и израильская разведки будут организовать диверсии в обучении и работе нейросетей недружественных стран.

Богатые люди смогут продлевать свою жизнь, а затем и молодость на десятилетия. Это перестанет устраивать их наследников, которые начнут придумывать изощрённые способы сокращения жизни своих родителей. Он не остановятся не перед чем, кроме потери самой технологии омоложения, её они будут беречь для себя любимых. Это в свою очередь даст новый виток развития криминалистики, поскольку реальный возраст человека станет определять всё сложнее, если нет на руках его медицинской карты или удостоверения личности.

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У многих государств наряду с воспитанием молодых талантов, появятся госпрограммы по омоложению действующих учёных. Чтобы те продолжали делать открытия до глубокой старости, а сама она наступала не ранее 150-200 лет.

Скоро будет непонятно, сколько лет вашему собеседнику: 20, 120 или 250...

Энтузиасты создали русскую модификацию нейросети, позволяющей общаться с героями игры Skyrim

До недавнего времени персонажи компьютерных игр в своих диалогах были ограничены фантазией сценаристов. Но нейросеть ChatGPT позволила поговоришь по душам с любимыми персонажами виртуальной вселенной.

Так в августе 2023 года энтузиасты разработали модификацию нейросети ChatGPT под названием Mantella, научившую жителей The Elder Scrolls V: Skyrim общаться с пользователями почти на любую тему. При этом игровые персонажи (NPC) помнят предыдущие разговоры с вами, знают о внутриигровых событиях, обладают зрением и могут выполнять различные действия.

Изначально общение проходило только на английском языке, но недавно AI-мод получил русский перевод.

Также сообщается, что NPC могут разговаривать между собой, делиться с игроком своим инвентарём и принимать участие в его странствиях. В случае оскорбления, персонажи готовы постоять за себя.

Сама программа выложена на сайте Nexus Mods. Там же размещена и её русская локализация. Инструкция по установке есть на YouTube. А оживить NPC возможно как в обычной The Elder Scrolls V: Skyrim, так и в VR-версии игры.

Теперь погружение в игру будет достигаться не только отличной графикой, но и максимально «живыми» персонажами.

Наше возможное недалёкое будущее

С каждый годом ИИ будет всё глубже внедряться в игровую индустрию. Следующей стадией развития ИИ вероятно станет генерация действительно нелинейного сюжета в играх. Нейросети будут не только помогать разработчикам в написании кода, но и смогут сделать максимально глубоким погружение в виртуальные миры. Сами игры станут более интересными в плане графики, которую ИИ сможет оперативно дорисовывать, отслеживая взгляд игрока. Вырастет качество диалогов, включая разнообразие квестов и сюжетных концовок. Это повлечёт за собой усугубление проблем со зрением и осанкой, особенно среди молодёжи. 

А также выйдет на новый уровень заболеваемость психическими расстройствами. Поскольку теперь игроки будут всё меньше отличать реальный мир от виртуального. Многие люди с проблемами в общении начнут уходить в общение виртуальное. Если раньше это были всевозможные чаты и социальные сети, то теперь к ним добавятся персонажи компьютерных игр. Рано или поздно появится услуга извлечения любимого персонажа из игры и дальнейшее его обучение более мощными нейросетями. Ему можно будет менять внешность и одежду, имитируя модные направления и даже процесс старения. 

Выводы

Прогресс стремительно меняет наше настоящее и будущее, поэтому государствам нужно на законодательном уровне отслеживать возможность новых видов правонарушений, которые неизбежно возникнут.

У нас довольно часто бывает, что проблема новая есть, а законов её регулирующих или решающих ещё нет и ближайшие годы не предвидится. Например, те же мошенники сначала научатся менять свою внешность и голос, а позднее научат нейросети обманывать доверчивых людей вместо себя. Скоро в тюрьмах группы «операторов колл центров всех банков РФ» сменят сервера с мощными нейросетями, который будут обзванивать население с предложениями перевода денег на безопасные счета.

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игры ии нейросеть молодость
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