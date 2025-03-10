Недавно весь мир облетела новость, что топовый американский инвестиционный фонд BlackRock полностью отказывается от политики разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI). О чем 28 февраля сообщил телеканал деловых новостей Fox Business.

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Последние годы BlackRock активно продвигал «разнообразие» через ESG-рейтинги, влиявшие на многие сферы бизнеса, включая игровую индустрию. Стремление геймдева к высоким ESG-показателям вылилось в сотрудничество с товарищами вроде Sweet Baby Inc., внедряющими инклюзивность в сюжет и персонажи компьютерных игр.

В итоге Sweet Baby Inc. подверглась массовой критике со стороны многих геймеров-натуралов, которые даже начали составлять «чёрные списки» DEI-игр.

Как прогнозируется аналитиками, теперь давление на игровую индустрию наконец ослабнет и благоприятно скажется на её развитии и контенте.

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Действующие лица

Кратко рассмотрим действующих лиц данной новости, точнее компании и их политику.

BlackRock (БлэкРок) — крупнейшая в мире по размеру активов американская инвестиционная компания с главным офисом в Нью-Йорке. Размер её капитала на первый квартал 2024 года составлял 10,5 трлн долларов, и это только по официальной оценке.

BlackRock вместе с Vanguard и State Street возглавляют список акционеров в 88 % компаний из индекса S&P 500 (крупнейших по капитализации в США). Их считают пассивными инвесторами, но с правом голоса на собраниях акционеров и в назначении высшего руководства компаний. BlackRock — держатель блокирующего пакета акций (более 5 %) в большинстве из 3900 публичных компаний США.

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BlackRock появилась в 1988 году, хотя текущее название получила уже в 1992 году. Основателями были 8 человек во главе с Лоренсом Финком. Прославилась компания в сфере анализа финансовых рисков и применении сложных математических моделей. Например, в ней разработали ПО Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) — ИИ (искусственный интеллект), позволяющий управлять рисками и активами с максимально высокой точностью. Программа учитывает более 3000 показателей риска, анализируемых в реальном времени, позволяя инвесторам быстро принимать решения. В 2023 году BlackRock представила Aladdin Copilot — расширенную версию Alladin на основе генеративного искусственного интеллекта.

В 2020 году ФРС (Федеральная резервная система) США «выбрала» BlackRock для скупки государственных и корпоративных ценных бумаг, ей были выделены неограниченные средства. Скупка облигаций осуществлялась якобы для снижения экономического ущерба от последствий коронавируса.

ESG-рейтинги — инструмент давления на игровую индустрию и компании из других сфер. Если делаешь, как от тебя нужно, то получаешь пряник в виде повышения места в рейтинге, а если с чем то несогласен, то кнут в виде его понижения.

Зачем США и Европе было нужно продвижение повестки

А теперь самое интересное. Компания BlackRock, вместе с Vanguard и State Street располагает одним из самых больших на нашей планете капиталов. Также благодаря ИИ Aladdin они не прогнозируют риски, а сами же их создают. Объясню на пальцах. Вы даёте большие деньги большинству компаний разного масштаба из всех сфер бизнеса. ИИ рассчитывает их слабые места и «рычаги давления». Экономическая мировая элита напрямую владеет бизнесом, а политическая элита внедряет в советы директоров концернов своих ставленников или просто за звонкую монету лоббирует интересы первых.

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Возможности современного ИИ подобного Aladdin позволяют в кратчайшие сроки обанкротить любую компанию, как бы прочно та не стояла на ногах. Что даёт возможность оставить без денег своих оппонентов. Цифровая валюта скорее всего будет служить этим же целям, только более адресно, чтобы неугодный человек не мог запастись наличкой до конца жизни и чувствовать себя в безопасности.

Также стало понятно, что ФРС США подчиняется тем же людям (обычно их называют комитетом 300), что и BlackRock. Вероятно экономический ущерб от последствий коронавируса был заранее спланирован и просчитан ИИ Aladdin. И вероятно сам коронавирус разрабатывался строго под запросы этих людей. Так недавно США признались — коронавирус был их разработкой, а не Китая…

Секреты управления

Вопрос на засыпку, зачем компании вершащей судьбы мира заниматься внедрением повестки в игровую индустрию? Также её внедряли в кинематограф, мультфильмы, книги, комиксы и т.д.





Ответ на самом деле лежит на поверхности — для управления людьми. Кратко перечислим основные задачи повесток:

Сокращение населения мира. Оно уже реализуется стерилизацией женщин в бедных странах Африки, созданием искусственного голода, продвижением еды из насекомых, которые по питательности никогда не заменят обычного мяса. (Если бы вы были предводителем рептилоидов, то как ещё добиться, чтобы ваши любимые ящерки в человеческом обличье спокойно приходили в рестораны и ели свою любимую пищу на глазах у людей.)

Разделяй и властвуй. Этот принцип используется уже не первое тысячелетие. Если раньше угнетались негры и индейцы, то сейчас угнетается белое население. А поскольку индейцы были практически истреблены, то их место заняли латиносы.

Разрушение института семьи и психического здоровья людей. Это также частично относится к двум предыдущим пунктам. Психика человека формируется в детстве. Если ребёнок видит кругом повестку, а её даже в школах и детских садах уже успели продвигать во многих «продвинутых» странах, то начинает считать её нормой. Человеческая психика так устроена, что её довольно легко расшатать. И тысячи подростков, сделавших операции по смене пола (или тайно желающих её сделать) потом страдают от стресса, заканчивают жизнь суицидом, расстреливают одноклассников в школах и других общественных местах.

Пример для подражания у детей и не только. Многие люди после просмотра фильма или прочтения книги в мечтах ассоциируют себя с главными героями этих произведений. Что позволяет вполне здорового человека со временем сделать существом непонятного пола.

Взращивание и накопление агрессии. Многие натуралы недолюбливают нетрадиционные ориентации, а игры позволяют реализовать эту нелюбовь в расстреле, избиениях и расчленении их наряду с зомби и демонами. А под видом внедрения терпимости, в тех же онлайн-играх начнут создаваться кланы непонятных гендеров, ведущие войны с натуралами за равноправие. Рано или поздно, эти конфликты незаметно перейдут в реальную жизнь.

Выводы

Очень сомнительно, что Дональд Трамп, будучи масоном высшей степени посвящения пойдёт против интересов хозяев этого мира. А это значит, что повесточка будет видоизменяться, принимать менее заметный и отталкивающий вид.