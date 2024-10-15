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Использование беспилотников в доставке грузов по России

Жизнь в городах всегда была связана с логистикой доставки грузов. Рассмотрим, эксперимент «Почты России» и как можно модернизовать их задумку.
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«Почта России» провела эксперимент по доставке грузов с использованием беспилотников. По его результатам стоимость доставки оказалась в 152 дороже регулярного пилотируемого рейса и в 43 раза дороже чартерного. 

Как стало известно, задачей эксперимента стало снижение затрат на грузоперевозки по сравнению с сегодняшними показателями. Но проект столкнулся с различными проблемами, начиная от дорогой эксплуатации дронов, и заканчивая их низкой надёжностью.

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Эксперимент заключался в перевозке грузов беспилотником между посёлком Тазовский и селом Антипаюта, расположенном в Заполярье. Было рассчитано, что доставка 1 кг груза регулярным рейсом обходится в 90 рублей, на чартерном составляет уже 315 рублей, а с применением БПЛА целых 13 600 рублей.

В эксперименте приняли участие 3 модели дронов вертолётного типа: SH-350 с рабочим весом до 50 кг, SH-450 от компании «Аэромакс» и ВТ 440 от компании «Радар ММС», оба поднимающие до 100 кг полезного веса.


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Необходимость модернизации инфраструктуры и сложные климатические условия

По результатам эксперимента прошла конференция в Московском авиационном институте (МАИ). Среди озвученных проблем, не дающих массово внедрять БПЛА стала необходимость серьёзной модернизации инфраструктуры. И хотя наземная инфраструктура на многих маршрутах уже позволяет дронам взлетать и садиться, но возможно её придётся переделывать для перехода на автоматизированную доставку, осуществляемую с минимальным участием человека.

На сегодня отсутствует детальный план по интеграции беспилотных авиационных систем (БАС) в действующие транспортные системы.

Сотрудники «Почты России» высказали предположение, что беспилотники получится успешно использовать даже в сложных климатических условиях. По оценкам компании, до 10% работы курьерской службы относится к «последней миле», когда необходимо доставить посылку от почтового отделения до адресата. Эту работу можно поручить дронам, получив тариф в районе 270 рублей за кг веса посылки.

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Но на сегодня примерно 90% отправлений запрещены, ввиду запретов на полёты в определённых зонах, а также ограничений по весу и габаритам грузов.


Страх конкуренции и административные барьеры

Авиакомпании не горят желанием сотрудничать с беспилотными операторами, ввиду опасности конкуренции. Прикрывается эта тема чаще всего вопросами безопасности полётов. Также они ссылаются на необходимость приоритета пилотируемых рейсов.

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Ярким примером стало применение БАС для логистики в Восточно-Мессояхском нефтяном месторождении. Где беспилотникам выделено для полётов лишь по паре часов утром и вечером, что ощутимо снижает эффективность их работы.

Также основным препятствием для широкого применения беспилотных систем остаются административные барьеры. Это отметил основатель сервиса безопасности полётов RunAvia Андрей Патраков. На сегодня некоторые ограничения для проведения экспериментов уже частично сняты, но реальный прогресс в области регулирования коммерческого использования дронов до сих пор отсутствует. Например, с 2023 года запущен национальный проект по развитию беспилотных технологий, который не достиг значимых результатов, поскольку ключевые административные барьеры до сих пор на месте.


Высокая стоимость беспилотников

На конференции выяснилось, что главной проблемой, сдерживающей массовое использование беспилотников, стала их высокая стоимость. Поскольку почти вся оптика и электроника у нас привозная, а в России осуществляется изготовление корпусов и лопастей, а также финальная сборка.

Также выяснилось, что заказчики логистических услуг желают либо удешевления, либо ускорения перевозок. А БПЛА ещё не могут полноценно соперничать с традиционным транспортом. Согласно прогнозам экспертов, в России массовое использование беспилотников ожидается примерно через 5 лет. Беспилотникам сейчас сложно работать в условиях города, несмотря на острую потребность в массовой доставке грузов.


Дирижабли могут прийти на помощь беспилотникам

Как гласит известная поговорка, новое – хорошо забытое старое. В прошлые века перевозкой грузов успешно занимались дирижабли, но потом про них незаслуженно забыли. Удешевить грузоперевозки можно при помощи создания маршрутов между городами для дирижаблей, а внутри городов доставкой грузов будут заниматься более компактные беспилотники.

При этом некоторой модернизации потребуют сами логистические центры. На подвеске дирижабля можно разместить ряды небольших пронумерованных контейнеров, прочность закрепления которых будет проверять электронная система.

При снаряжении дирижабля, почтовая программа будет распределять грузы для одного почтового отделения по определенным контейнерам, которые будут отличаться по объёму на А, В, С. Эти данные будут заноситься в общую почтовую базу.

После доставки дирижаблем контейнеров от одного логистического центра к другому, контейнеры для ближайших городов автоматически сверяются с общей базой и в случае совпадения почтового индекса подают сигнал оператору. Их перегружают с дирижабля на беспилотники, которые будут отличаться по грузоподъёмности на А, В, С, в соответствии с классификацией контейнеров.

По городу грузы будут доставлять небольшие аналоги луноходов, которые уже работают в некоторых городах. Они будут доставлять грузы в небольших контейнерах до терминалов выдачи. Там им займётся автоматический погрузчик карусельного типа. Он же будет забирать пустые контейнеры для возвращения их транспортной компании. Это позволит не гонять роботов-доставщиков до подъезда адресата. Терминалы выдачи можно располагать в торговых центрах, чтобы заказчик посылки мог её забрать, выйдя из дома за продуктами.


Повышение надёжности дронов и снижение их цены

Не секрет, что самая высокая надёжность у военной и космической техники, поэтому имеет смысл совместить гражданские, военные и космические разработки. Например, летающие беспилотники можно оснастить устройствами для крепления маячков на магнитах. Они смогут помогать полиции и пограничникам отслеживать транспорт предполагаемых преступников. Сам же беспилотник при слежке может выступать в роли ретранслятора для сигнала маячка. Технология крепления маячков также позволит отслеживать нарушителей скоростного режима вне зоны действия дорожных камер.

Элементы конструкции луноходов и марсоходов можно использовать при разработке наземных дронов. Плюс беспилотники можно использовать для патрулирования государственной границы, парков отдыха и улиц криминальных районов. Их можно оснащать приборами ночного видения и подключить к системе распознавания лиц. Для задержания преступников они могут выстреливать специальными сетями или пускать разряд электрошокового пистолета, если преступник вооружён. Это снизит смертность и число ранений среди силовиков.

В Китае беспилотники успешно используют для тушения пожаров в высотных зданиях, куда лестница пожарной машины просто не достанет, а использовать пожарный вертолёт опасно для жизни его экипажа. Для снижения стоимости дроны должны получить действительно массовое применение, полностью производиться и собираться на территории России. Это позволит не зависеть от западных санкций и параллельного импорта.


Выводы

Для удешевления грузодоставок можно использовать не только дирижабли, но и природные источники энергии. Например, на крышах почтовых отделений монтировать ветряки или солнечные батареи, от которых будут заряжаться воздушные и наземные дроны.

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россия бпла беспилотник дрон почта дирижабль посылка
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