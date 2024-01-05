Современные военные конфликты вносят свои коррективы как в плане тактики и стратегии, так и в плане самого вооружения. Ярким примером стало массовое использование беспилотников с обеих сторон. А большая часть танков теперь используется в качестве САУ (Самоходная артиллерийская установка), поражая цели, обнаруженные БПЛА. Это позволило сократить число танковых дуэлей и довольно эффективно применять уже немного устаревшие танки, построенные ещё в период холодной войны между СССР и США.

История создания САУ 2С35

Начнём с далёкого 1989 года, когда на вооружение ещё Советской армии приняли 152-мм самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С». На тот момент её характеристики не уступали лучшим зарубежным аналогам. Но уже в начале 1990-х годов страны-участницы НАТО приняли «Совместный меморандум о баллистике» (Joint Ballistic Memorandum of Understanding), вводивший новый стандарт для 155-мм гаубиц. Теперь максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами равнялась 30 км, а активно-реактивными уже 40 км. Для противодействия натовской артиллерии нового поколения стартовала разработка новой модификации 2С19, названной 2С33 «Мста-СМ» (также получившая индекс 2С19М). Многие её наработки позднее лягут в основу 2С35 «Коалиция-СВ».

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САУ 2С35 «Коалиция-СВ» и сравнение её разных версий.

Согласно официальной истории, разработка САУ с индексом 2С35 была начата в 2006 году. А 2011 году была закончена рабочая конструкторская документация для колёсного и гусеничного вариантов системы и транспортно-заряжающей машины к ним. В 2013 году на Уральском заводе транспортного машиностроения сошла с конвейера первая пара опытных образцов САУ «Коалиция-СВ», а в 2014 году были сданы ещё 10 машин 2С35 (итого 12). Они приняли участие в юбилейном Параде победы на Красной площади.

11 марта 2016 года полковник Игорь Мугинов анонсировал, что до конца 2016 года в ЗВО (Западный военный округ) будет принята на вооружение первая партия САУ 2С35 «Коалиция-СВ».

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Позднее, уже 9 февраля 2018 года, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов рассказал о завершении государственных войсковых испытаний САУ 2С35 «Коалиция-СВ» в 2020 году.

А 2 января 2019 года российские СМИ, ссылаясь на источники в Минобороне, сообщили о подтверждении в ходе испытаний возможности поражения целей на дальности до 80 км. Хотя официальная дальность стрельбы была ограничена 70 километрами.

Что такое «Коалиция-СВ» и зачем она нужна

В наши дни 2С35 «Коалиция-СВ» представляет собой российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс (или проще говоря самоходную артиллерийскую установку). Она получила шасси от танка «Т-90» и максимальную дальность ведения огня до 70 км (неофициальную до 80 км). Отметим, что Т-90 «Владимир» является основным боевым российским танком, а в период с 2001 по 2010 годы, он был самым продаваемым на мировом рынке новым основным танком. Боевой запас (максимально возимый) 2С35 составил до 70 выстрелов, а скорострельность достигала 16 выстрелов в минуту.

Небольшое пояснение по скорострельности. Она является одной из основных тактико-технических характеристик большинства видов вооружения, и определяет эффективность огня. Проще говоря, скорострельность — количество выстрелов в единицу времени (обычно в минуту), которое может производить оружие.

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Скорострельность бывает разной, например, различают:

Боевую скорострельность — теоретически возможное число выстрелов в минуту, с учётом прицеливания и перезарядки (которые бывают ручные, полуавтоматические или полностью автоматические).

Техническую скорострельность — сколько выстрелов в минуту, производит оружие без учёта прицеливания и перезарядки. Подозреваю, что этот термин был придуман маркетологами, поскольку в реальной жизни он труднодостижим.

Темп стрельбы — техническая скорострельность автоматического оружия во время ведения огня в автоматическом режиме. Например, у легендарного АК темп стрельбы составляет 600 выстрелов в минуту, это позволяет вычислить, что при беспрерывной стрельбе 30-патронный магазин будет израсходован всего за 3 секунды (а не 15-20, как обычно показывают в боевиках). Также существуют системы бесперебойной подачи боеприпасов, например, Скорпион для пулемета Калашникова. Она вмещает в себя до 550 патронов (475 в коробе и 75 в рукаве), при общем весе 7,8 кг. Темп стрельбы позволяет рассчитать примерное время для максимально возможной перебежки в бою (от одного укрытия к другому), когда тебя прикрывает напарник, подавляя своим огнём ближайшего противника.

Теперь вернёмся к нашей САУ 2С35. Своё название «Коалиция-СВ» она получила от первого прототипа, получившего двуствольную 152-мм гаубицу 2А86 (и символизировало коалицию стволов). Сделали это для соответствия техническому заданию по скорострельности. Но в итоге пострадала надёжность всей системы, поскольку было не только 2 ствола, но и 2 автомата заряжания, а её стоимость улетела в космос (точные цифры не оглашались). Но после доработок, необходимую скорострельность достигли и с одним стволом, при этом название «Коалиция» решили не менять.

Сравнительные таблицы отечественных САУ и иностранных аналогов.

Разрабатывалась 2С35 для поражения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, бронетехники, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления войсками противника, и для разрушения различных полевых фортификационных сооружений. Спасти от её попадания смогут лишь хорошо укрепленные бункеры. Отсюда можно сделать вывод, что при большом количестве и необходимой разведке с БПЛА, эти САУ способны внести перелом в ход большинства современных военных конфликтов.

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Впервые широкой общественности её показали 9 мая 2015 года в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По неподтверждённым данным, в 2022-2023 годах, эта САУ в российские войска массово так и не поступила...

2С35 на репетиции Парада Победы в Алабино, 11 апреля 2016 года. Кормовая часть башни с установленной на крыше турелью 6С21.

Но недавно российские СМИ опубликовали слова Сергея Чемезова, генерального директора госкорпорации «Ростех», заявившего, что в конце декабря 2023 года опытно-промышленная партия САУ 2С35 «Коалиция-СВ» появится в зоне СВО. А почему все эти годы её не производили, история как обычно умалчивает. Из вероятных причин можно предположить сложности с серийным производством и недостаток финансирования.

Как стало известно, именно дальнобойная артиллерия на сегодняшний день больше всего востребована в зоне СВО. Поскольку авиация ВСУ практически уничтожена и сейчас идут по большей части окопные боевые действия. Для российских артиллеристов появление 2С35 даст «длинную руку» для контрбатарейной борьбы. Она позволит обесценить распиаренную западную артиллерию – PzH 2000, Caesar и другие САУ. Но опять же, при условии массового серийного производства и достаточном уровне разведки.

Почему изначально было 2 ствола

Одним из ключевых и необычных решений в ходе разработки САУ «Коалиция-СВ» было использование сразу двух артиллерийских стволов (одновременно стрелять они не могли). И именно «двустволка» стала приоритетной при формулировании тактико-технического задания. Стоит заметить, что для сухопутной техники такие крупнокалиберные орудия спаривают очень редко. Из исторических примеров можно вспомнить, опытный немецкий танк Versuchsträger 1, с парой 105-мм пушек, размещённых в горизонтальной плоскости. Но у него отсутствовала башня и фактически это была противотанковая самоходка.

Опытный немецкий танк Versuchsträger 1, с парой 105-мм пушек, размещённых в горизонтальной плоскости.

Другим примером стала американская противотанковая САУ М50 «Относ» с 6 106-мм безоткатными орудиями M40, расположенными на внешней подвеске. За 1955—1957 года была произведена всего 321 машина, они показали неплохую боевую эффективность во Вьетнамской войне, но стали почти бесполезны при широком распространении противотанковых ракет. Их использовали для поддержки пехоты и против слабо вооружённых вьетнамских партизан, и безоружных местных жителей. А против регулярных армий они изначально показали бы низкую боевую эффективность. Орудия были сгруппированы в два блока по три штуки с каждого борта. А в каждом блоке дополнительно имелись по 2 автоматических винтовки калибра 12,7-мм, предназначенных для пристрелки. Одним из минусов М50 была перезарядка орудий снаружи корпуса. Планировалось, что эта самоходка должна была приезжать уже после обнаружения пехотой целей, пристреляться по ним трассирующими пулями, а затем произвести залп из части или всех орудий и отступить для перезарядки. Что подразумевало наличие в резерве заряжающей команды (ей мог выступать сам экипаж машины) и максимальную уязвимость при отступлении и в процессе перезарядки.

Американская противотанковая САУ М50 «Относ» с 6 106-мм безоткатными орудиями M40, расположенными на внешней подвеске.

В случае с «Коалиция-СВ» двуствольная компоновка значительно повышала плотность огня, хотя одновременно бить из обеих стволов она не могла. Но максимально сокращался временной промежуток между выстрелами.

САУ 2С35 имеет доплеровскую РЛС (Радиолокационную станцию) для отслеживания траектории полёта выпущенных снарядов. Что позволило более скрытно совершать пристрелочный выстрел, не сообщая заранее противнику о намерении его уничтожить. Сначала был пристрелочный выстрел, на основе его траектории компьютером автоматически производилась коррекция второго орудия и сразу совершался второй выстрел. При этом второй снаряд мог подлететь к цели даже раньше первого. Также не тратилось время на перезарядку после пристрелочного выстрела. Это было решающим плюсом, поскольку не позволяло противнику поднять тревогу и сменить место дислокации.

Борьба компоновок

Сразу предупрежу, что официальной информации о «Коалиции-двустволке» почти не осталось в открытом доступе. Но из того что имеется можно сделать выводы о некоторых сложностях, возникших у конструкторов машины. Например, известно, что боевое отделение у двух орудийной «Коалиции-СВ» также необитаемое, а заряжанием занималась автоматика на пневматических приводах. Наличие сразу двух 152-мм пушек-гаубиц привело к ощутимому увеличению габаритов рубки и финальной массе изделия. Не сильно помогло даже снижение бронирования корпуса. Теоретически можно было полностью перекомпоновать начинку корпуса, но это заметно повышало стоимость машины и занимало много времени, поскольку требовало новых испытаний, чтобы исключить снижение надёжности. В итоге остановились на САУ с одним орудием, которая внешне мало отличается от «Мста-С».

Заражающая машина для САУ 2С35 «Коалиция-СВ» и колёсная версия самой САУ.

Изначально плюсом двуствольной компоновки был меньший износ каждого из стволов, поскольку позволяла каждым стволом пользоваться вдвое реже. Это было одним из решающих факторов, учитывая быстро вырабатываемый ресурс ствола у всех дальнобойных орудий. Даже в странах блока НАТО эту проблему пока не решили. Если коротко, то повешенная дальнобойность орудия требует значительного увеличения давления пороховых газов, что сильно ускоряет износ ствола. В небольших конфликтах это не критично, а в полномасштабных, орудия работают на износ. С этой проблемой уже столкнулись и ВСУ, у которых катастрофически не хватает запчастей для западной техники. Например, часть техники устарела, и запчастей к ней просто уже не производится, а другая часть не предназначена для затяжных конфликтов и быстро выходит из строя в результате отсутствия своевременного мелкого ремонта и техобслуживания.

Выводы

Идея получилась интересная, но отдача орудий и последующие колебания будут снижать точность, а оружие позиционируется как высокоточное. Для удешевления и снижения массы можно модернизировать автомат заряжания, сделав его общим для обоих стволов. Или сами стволы сделать меньшего калибра, пусть даже дальность ведения огня при этом снизится. Тут важна ещё и мобильность, поскольку нужно не только быстро отстреляться по цели, но и успеть уйти от «ответки» противника. А чем тяжелее будет «Коалиция-СВ», тем сложнее ей будет это делать. Плюс большие габариты делают её более заметной, а высокая боевая масса снижает проходимость в условиях бездорожья.

Для ускорения пристрелки можно использовать не двуствольную конструкцию, а просто пару машин, когда одна делает пристрелочный выстрел и тут же сообщает данные о его траектории экипажу (системе управления огнём) второй. В этом случае снаряд пристрелочного выстрела будет приземляться почти одновременно вместе с основным.

Если говорить о так называемых дуэлях, то в них важна не только дистанция ведения огня, но и разведка с оперативным целенаведением, а также маскировка. Поэтому в идеале подобные машины должны комплектоваться беспилотником и системой маскировки от тепловизоров противника.

Также стоит отметить, что подобная техника актуально лишь в случае превосходства в воздухе, иначе авиация противника быстро прилетит и выжжет ракетами всю округу. А преодоление расстояния в 70 километров для самолёта — дело нескольких минут. Можно конечно заранее вырыть специально укрытие и замаскировать машину от авиации, но это затратно по времени подготовки, и она может не успеть заехать в укрытие. Поэтому более реальным вариантом может стать применение надувной копии «Коалиция-СВ», для отвлечения внимания от реальной техники.

Для изменения ситуации на фронте, подобных машин нужно не меньше сотни, а лучше две, чтобы они могли заменять друг друга во время ремонта. Тогда они станут действительно решающим фактором в любом столкновении. Поскольку они способны поражать практически любые цели. А у бетонных бункеров они смогут завалить проход или повредить систему управления ворот.

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