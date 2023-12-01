Не так давно увидела свет очередная бронемашина, бразильская армия начала испытания первых прототипов бронемашины EE-9M. Разберём, что она из себя представляет. Как оказалось, всё новое - хорошо забытое старое, и грозным бразильским оружием стала модернизированная разведывательная бронемашина EE-9 Cascavel 6х6. Причём старое во всех смыслах, поскольку её серийное производство на мощностях компании Engensa стартовало в далёком 1974 году. И в следующем году ей исполнятся юбилейные 50 лет.

Engesa EE-9 Cascavel (в переводе с португальского гремучая змея) является бразильской колёсной боевой разведывательной машиной. Её разработкой и производством занималась бразильская компания Engesa с 1974 года. А в 1975 году она уже была принята на вооружение бразильской армии.

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Модификации EE-9 Cascavel от Mk.I до Mk.VII и их отличия.

Конструкция машины получилась крайне удачной, и она стала экспортироваться по всему миру. И в итоге оказалась на вооружении в более чем 20 странах Азии, Африки и Латинской Америки. Модель ЕЕ-9 выделялась среди конкурентов простотой и надёжностью конструкции, как и советский автомат Калашникова, ставший в своё время самым популярным стрелковым оружием в мире. ЕЕ-9 получилась универсальной, и применялась не только для разведки, но и в качестве поддержки пехоты и даже для атаки танков противника.

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Краткие характеристики Engesa EE-9 Cascavel.

Теперь перейдём к конструкции бразильского зверя. Львиная доля вооружения ЕЕ-9 размещалась в двухместной вращающейся бронированной башне, установленной примерно посередине машины. Это видимо было сделано для увеличения её устойчивости при движении и стрельбе из 90-мм пушки. Машина получила целых 7 модификаций, например, не так давно началось производство модели EE-9 Mk.IV, оснащаемой полуавтоматической пушкой ЕК-90. Пушка производилась по лицензии в Бразилии и имела ручную перезарядку. Её темп стрельбы составил 6 выстрелов в минуту, а угол наклона варьировался от −8 º до +15 º. Огонь вёлся бронебойными или осколочно-фугасными снарядами. Боекомплект пушки весьма внушительный и состоял из 44 снарядов, из них 12 располагались в башне, а оставшиеся 32 в корпусе бронемашины.

Дополнительное вооружение было представлено 7,62-мм пулемётом и 12,7-мм зенитным пулемётом, расположенными на башне, и пусковыми установками дымовых гранат, размещёнными по бокам башни.

Бразильская бронемашина Engesa EE-9 Cascavel (справа внизу уже подбитая).

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Вести огонь из пушки могли командир или наводчик, первый сидел слева от неё, а второй справа. Они оба пользовались комбинированным перископическим прицелом дневного и ночного видения. Плюс командир машины имел в распоряжении панорамный прицел дневного и ночного видения.

Модернизация EE-9 и имеет ли она смысл

По информации издания Pucara Defensa, при модернизации машины планируется установка ПТУР, вероятно израильские Spike LR, новой СУО (Системы управления огнём), также EE-9M будет оснащаться баллистическим вычислителем, электрической системой поворота башни. А вот усиление брони предусмотрено не было, что делает её довольно лёгкой мишенью.

На текущем этапе модернизации EE-9M обзавелась новым прицелом наводчика, тепловизором для командира и камерой для водителя, но пока не получила ПТУР (Противотанковую управляемую ракету).

Изначально планировалась поставка 2 прототипов и 7 машин из опытной партии. На сегодня Бразилия имеет 409 «Гремучих змей», из которых будут модернизированы от 98 до 201 машин. При этом имеет место и экономия, например, бразильское командование решило, что финальная стоимость модернизации не должна превышать 30% от цены новой итальянской пушечной бронемашины Centauro II. Её тоже позиционируют в качестве истребителя танков и колёсного танка.

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Итальянская боевая машина с тяжёлым вооружением Centauro II.

Итогом бюджетной модернизации станет аналог итальянской Centauro II и французского AMX-10RC.

На жизнях обычных солдат в очередной раз решили сэкономить, поскольку повышение прочности брони или хотя бы добавление динамической защиты стоит дорого.

В зоне СВО подобная техника высаживала бойцов ВСУ, а потом по ним же проезжала, спеша покинуть будущее поле боя. И если в этом случае виной была банальная низкая подготовка экипажей, то в случае с EE-9/EE-9M это станет инстинкт самосохранения. Поскольку в их описании слово «бронированная» можно ставить в кавычках.

Посмотрим пару видео про новую EE-9M и старую EE-9 версии машины.













Модернизировать военную технику нужно с умом, опираясь прежде всего на повышение живучести и повышенную проходимость. А не повышение огневой мощи (в итоге всё равно недостаточной для пробития современных танков) и экономию денег, как делается сейчас.

Плюсы и минусы колёсной бронетехники

Колёсная бронетехника, вроде французского AMX-10RC и бразильского EE-9 позволяет быстро перемещаться по дорогом и по твёрдой почве в условиях бездорожья. А не стремительно врываться в гущу боя, обходить противника с фланга и израсходовав боезапас покидать поле боя.

Французский тяжёлый бронеавтомобиль AMX-10R, также называемый колёсным танком.

Как показали реальные боевые действия, по бездорожью в условиях осенне-весенней распутицы или глубокого снега, мобильность колёсной бронетехники не сильно превышает обычные танки. А вот лёгкое бронирование уже не позволяет полноценно вести бой.

Как повысить живучесть на поле боя

Рассмотрим штатное бронирование EE-9, которое по наследству перейдёт и EE-9M. Оно состоит из закрытого броневого корпуса и башни, собираемых из листов многослойной брони при помощи сварки. Эта броня имеет 2 слоя стали: более твёрдый внешний слой, и менее твёрдый, но более вязкий внутренний. По результатам исследований данная конструкция улучшает бронезащиту боевой машины, плюс способна защитить экипаж от осколков брони, которые образуются при прямом попадании снаряда противотанковой пушки, управляемой ракеты, или гранатомета.

Стала известна толщина лобовой брони EE-9/EE-9M составляющая скромные 16 мм и способная пережить прилёт пуль из крупнокалиберного пулемёта. Другие части корпуса и башня защищают от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов и мин. Обычно у любой бронетехники лобовая броня самая крепкая, поскольку при движении вперёд, скорость снаряда суммируется со скоростью самой техники, получая максимальную силу пробития.

Бразильская бронемашина Engesa EE-9 Cascavel.

Для повышения живучести, стоит максимум работы передать автоматике, оставив двоих членов экипажа, вместо троих. Поскольку штатный экипаж машины состоит из 3 человек: командира машины, механика-водителя и оператора-наводчика. Разместить экипаж максимально компактно и защитить его и двигатель бронированными капсулами, позволяющими машине выйти из-под обстрела.

Также не следует пренебрегать танковой навесной бронёй, но размещать её не по всему корпусу, а только вокруг экипажа.

Как показали сражения в израильско-палестинском конфликте, даже хорошо бронированные танки Меркава становятся лёгкой целью для вражеской пехоты с гранатомётами. А причиной стало отсутствие пехотного сопровождения у израильтян.

В наши дни, это можно компенсировать, оснащая бронетехнику автоматическим пулемётом с системой наведения, использующей искусственный интеллект. Поскольку он позволит быстро обрабатывать картинку с камер кругового обзора и вычислять стрелков гораздо быстрее человека. А если его оснастить тепловизором, то противнику не поможет и дымовая завеса.

Для повышения живучести следует использовать только автоматические системы заряжания. Поскольку человек становится узким местом всей боевой машины. Например, EE-9 с ручным заряжанием успевает выстрелит всего 6 раз в минуту, и это при условии, что стрелок будет успевать прицелиться.

Выводы

Колёсная бронетехника имеет место в современных конфликтах, если оснащать её полноценными пушками, больше внимания уделять бронезащите, а не мобильности, которая вне дорог сводится к нулю (по сравнению с танковыми гусеницами). И грамотно их использовать на поле боя. Например, вести огонь из земляных укреплений, когда силуэт машины минимален и видна лишь башня. В этом случае можно использовать мобильность EE-9/EE-9M оборудовав по несколько подобных укреплений для каждой машины. Чтобы, сделав серию выстрелов, быстро сменить позицию на новую точку. В этом случае для артиллерии противника она станет сложной мишенью.

Бразильская бронемашина Engesa EE-9 Cascavel.

Мобильность на бездорожье можно увеличить, изменив ширину колёс и поэкспериментировав с протектором шин. Чтобы машину меньше вдавливало в грязь, а рисунок протектора уменьшал закапывание колёс при буксовании.

Для сильной распутицы можно использовать приставные лыжи, прикрепляемые ко дну машины и берущие на себя большую часть веса. А колёса при этом будут использоваться в качестве гребных винтов.

Максимальная огневая эффективность будет достигаться при работе нескольких бронемашин совместно с беспилотниками, ведущими разведку и корректировку огня. Если использовать разрывные снаряды, то можно не бояться даже встречи с танком. Поскольку его системы наблюдения можно будет ослепить и вывести из строя.

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