Военные конфликты быстро обнажают проблемы армий стран-участниц. Так в зоне СВО выявилась низкая подготовка офицерского состава ВСУ и устаревание вооружения, которое усугубили западные партнёры Украины, поставляя туда всякий откровенный хлам, который было жалко списывать. В арабо-израильском конфликте вооружение уже современное, но страдает подготовка кадров, большинство из которых представляют собой наспех обученные гражданские. Также среди личного состава много молодых девушек, не привычных переносить тяготы военного времени.

Карикатура на ПРО «Железный купол» и схема его работы.

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Но это оказалось не единственной проблемой израильтян. Их ракеты системы ПРО (Противоракетной обороны) «Железный купол» стали падать на жилые кварталы городов, которые должны защищать от ракет противника. Так видео неудачных пусков зенитных ракет (которых зафиксировано уже несколько) недавно появились на просторах Интернета.

Зенитная управляемая ракета относится к классу «земля-воздух», и входит в состав зенитного ракетного комплекса, предназначенного для поражения всевозможных воздушных целей (ракет, самолётов, вертолётов и беспилотников).

Официальной причиной пока считается перегрузка израильской противоракетной обороны палестинцами. Но на самом деле перегрузка ПРО приведёт лишь к пропуску в охраняемый периметр ракет ХАМАСа, но не к падению собственных ракет. Настоящей причиной вероятно стала низкая подготовка персонала или проблемы с аппаратным и программный обеспечением, приводящие к заданию неверных координат цели или траектории полёта. Но наиболее вероятной причиной могла стать неисправность самих ракет, поставляемых Израилю США. Стоит вспомнить многочисленные поломки распиаренного истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II (F-35 «Молния II»). Который оказался по факту сырой разработкой с целой кучей до сих пор не решённых проблем.

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Другим фактором, наглядно доказывающим несостоятельность версии о перегрузке ПРО «Железный купол» стало падение уже нескольких ракет в условиях его низкой нагрузки. Поскольку максимальная плотность огня была лишь в первые дни нападения ХАМАС на Израиль. Палестинцы прекрасно понимали, что будет ответный удар, от которого будет сложно защитить склады с ракетами, поэтому в первые же сутки выпустили большую часть своего арсенала.

Ракета ПРО «Железный купол», летящая на жилые кварталы.

Также стоит отметить, что в первые недели конфликта, пока Израиль оборонялся собственными ракетами (возможно не американского производства), они на жилые дома не падали, хотя именно тогда и была высокая нагрузка на ПРО. А потом США начали поставку своих ракет, которые вероятно и начали падать...

На просторах Интернета данные инциденты уже окрестили "украинской болезнью". Поскольку украинские зенитные ракеты периодически падают на жилые дома, вместо попытки отразить атаки российских ракет и дронов-камикадзе. Вызвано это истечением сроков хранения оружия и низкой квалификацией личного состава ВСУ проводящего запуски.

Как можно переводить стрелки

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Сообщается, что всего на жилые дома упало не менее 3 ракет системы «Железный купол». информация о жертвах и разрушения скрывается, поскольку признавать свою некомпетентность израильские военные не спешат, да и расстраивать американских партнёров, тем что они поставляют Израилю бракованное вооружение, тоже никто не спешит. Зато вполне возможно, что командование израильской армии выдаст их за удары палестинских ракет, поскольку именно так обычно поступают на Украине. Те же ВСУ уже давно заявляют, что якобы Россия регулярно наносит удары по украинской инфраструктуре зенитными ракетами комплекса С-300. Этим объясняются все падения украинских зенитных ракет на своей территории, вне зависимости от места падения.





Стоит вспомнить, что не так давно ВСУ сознательно атаковали ракетой рынок в городе Константиновке (на подконтрольной ВСУ части ДНР), об этом сообщала газета The New York Times после проведённого ей расследования. В итоге погибли 15 человек и 30 были ранены. Тогда журналисты проанализировали фотографии фрагментов ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в социальных сетях. И вынесли вердикт, что ВСУ запустили ракету из зенитного ракетного комплекса «Бук». Тогда украинские власти переложили всю вину на Россию. А советник украинского президента Михаил Подоляк высказался, что расследования данной атаки проводится не будет (несмотря на наличие неопровержимых доказательств).

А теперь самое интересное, представитель России при ООН Василий Небензя 8 сентября на заседании Совета Безопасности этой организации высказался, что атака на рынок в Константиновке стала преступлением Киева. Российский дипломат заявил, что ракетный удар мог быть приурочен к визиту на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы выпросить у Вашингтона очередной пакет помощи.

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Вполне возможно, что Израиль предпримет аналогичные меры для обоснования стирания с лица Земли Сектора Газа. Ранее они уже неоднократно завышали потери среди мирных жителей от рук палестинцев.

Выводы

У любой системы ПРО есть слабые стороны. Например, одни плохо перехватывают быстрые ракеты, вроде российских «Кинжалов», другие не видят медленные барражирующие беспилотники, третьи хорошо отрабатывают только по ракетам с простой траекторией полёта. И практически любую систему ПРО можно пробить массированными ракетными атаками, как сделали ХАМАС, запустив тысячи небольших маломощных ракет.

Если говорить более конкретно, то на эффективность средств ПРО влияют как средства обнаружения (радары), так и вычислительные центры, и ракеты-перехватчики. У каждого из этих звеньев есть свои слабые стороны, плюс тратится время на обмен данными между ними. А современные средства РЭБ (Радиоэлектронной борьбы) позволяют воздействовать как на радары противника, так и на боеголовки ракет-перехватчиков.

Молодые девушки на службе в армии Израиля. И ракетная установка ПРО «Железный купол».

Плюс всегда имеет место человеческий фактор. В случае армии Израиля обязательная служба всех граждан, подходящих по состоянию здоровья, кроме плюсов имеет и свои минусы. Например, низкую квалификацию личного состава. Всеобщий призыв актуален для пехоты, а все военные специалисты должны набираться после тщательного отбора. Иначе ракеты так и дальше будут падать на жилые дома.

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