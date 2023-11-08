На днях стало известно, что Илон Маск запустил новую разработку, собственного конкурента известному ChatGPT. И даже заявил, что его ИИ окажется лучше всех существующих на сегодняшний день нейросетей. Имелась ввиду разработка компании xAI, получившая имя Grok.





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Если проанализировать сообщение Илона Маска из соцсетей, то протестировать новый ИИ сначала получится лишь у небольшой тестовой группы. Также неизвестно, разрешат ли этим избранным поделиться с прессой своими впечатлениями о тестировании. Проще говоря, сейчас создаётся некий рекламный ажиотаж, как это любит делать Илон Маск.

Известно лишь, что первая нейросеть названа Grok (ИИ-чатбот Grok). Он станет получать информацию о окружающем мире в режиме реального времени через обновления платформу Х (ранее именовавшейся Twitter). Основой Grok стала Grok-1, новая языковая модель от компании xAI. Grok-1 получил 63,2 миллиарда параметров, что вдвое больше, чем у GPT-3.5.

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Сообщается, что Grok разрабатывался по образу любознательного искусственного интеллекта из фантастической книги «Путеводитель автостопщика по галактике» (Hitchhiker's Guide to the Galaxy). По замыслу авторов, это будет остроумный, обладающий чувством юмора ИИ-помощник, умеющий общаться на самые разные темы.

Например, уже вышли демонстрационные ролики, в которых Grok показал, что умеет понимать человеческий юмор и подбирать для ответа соответствующие шутки и забавные реплики. Что делает его уникальным среди современных роботизированных чат-ботов.

Ожидается, что после выхода из стадии бета-тестирования, Grok будет доступен всем пользователям X (бывшей Twitter) купивших подписку X Premium+ (по цене 16 долларов в месяц или 168 долларов в год).

Учёные разработали «отраву» для ИИ, способную защитить художников от нейросетей

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А в октябре 2023 года вышла другая любопытная новость, связанная с нейросетями. Исследователями Чикагского университета была создана программа Nightshade, умеющая защищать авторские изображения от «нейросетевого» плагиата. Её специальный алгоритм способен обработать практически любое изображение так, что ИИ, обучаемый на «отравленной» картинке, начинает терять способность понимать пользователей и генерировать запрашиваемый ими результат. Разработчики рассказали смысл своего детища и показали его возможности на примере изображений собак.

Пример работы «отравленной» нейросети (слева).

Ранее многие художники были недовольны генеративными нейросетями, использующими для своего обучения их работы, без разрешения авторов. В итоге нейросети, вроде Midjourney, научились неплохо «рисовать», копируя стили известных художников. В ответ этому вызову, учёные Чикагского университета разработали инструмент Glaze (он был представлен ранее), модифицирующий картинку так, чтобы нейросеть не могла эффективно на ней обучиться. А в октябре 2023 года была анонсирована программа Nightshade, меняющая пиксели обрабатываемого ею изображения. При этом человеческий глаз этого не замечает, а искусственный интеллект нейросети «сходит с ума».

Если быть максимально точными, то Nightshade вынуждает нейросеть, обучаемую на «отравленном» изображении, запоминать неверные названия объектов и пейзажей. В качестве наглядного примера, программа обработала картинки с собаками. А обучаемая на них нейросеть начала видеть в них кошек. Результат получился довольно неожиданным, после обучения на 50 изменённых изображениях ИИ на запрос нарисовать собаку выдавал странных существ, походящих на кошек. А после обработки 300 изменённых изображений ИИ рисовал реалистичную кошку, вместо запрашиваемой собаки.

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Стало известно, что разработчики признали, что их программа может использоваться в нехороших целях (например, военными или хакерами). Но надеются, что прежде всего Nightshade станет сдерживающим фактором против неуважения к интеллектуальной собственности иллюстраторов и художников. Также не исключено, что авторы программы выложат её исходный код в Интернете под свободной лицензией.

Выводы

Вероятно, разработчики ИИ начнут разработку встроенных антивирусов, которые будут анализировать все изображения, выбранные ИИ для обучения, исключая уже обработанные в Glaze и Nightshade. Что замедлит скорость работы ИИ и сделаем более дорогой их разработку.

Намечается своеобразная война ИИ и отрав для них. Наподобие стрелкового оружия и бронежилетов или снарядов и танковой брони. Когда обе стороны конфликта развиваются одинаково, и стоит одной немного вырваться вперёд, как в считанные месяцы, максимум несколько лет, вторая её догоняет.

Только разработку ИИ будут продвигать олигархи и большая часть бизнесменов, для удешевления написания книг, статей, музыки и картин. А поддерживать отраву для ИИ будут ущемляемые писатели, поэты, копирайтеры, музыканты, композиторы, художники. На стороне первых деньги и власть, на стороне вторых их фанаты и вообще все ценители прекрасного, среди которых немало представители бизнеса.

Вполне может так произойти, что настоящее искусство станет доступно только богатым, а остальных будут развлекать различные модификации искусственного интеллекта.

И если пираты, выкладывая игры, фильмы, музыку и книги отнимали только часть денег у издателя и автора, но взамен делали автору рекламу среди тех, у кого банально не хватало денег на покупку его произведений. То ИИ делает автора просто ненужным, изучив и научившись имитировать перед этим его стиль.

P. S. или почему так происходит

Ответ лежит на поверхности, искусство заставляет людей думать, уделять личное время и энергию на саморазвитие. А этим миром правят олигархи, которым элементарно не нужны думающие люди, им нужны исполнители, выросшие в обществе потребления. Когда молодёжь вместо занятий спортом налегает на табачную продукцию (включая кальяны и вейпы), и на алкоголь, включая всевозможные энергетики, обогащая их производителей. А уже к 40-50 годам, а зачатую и раньше, они начнут обогащать фармацевтические компании, покупая кучу лекарств, от болезней, вызванных неуёмным потреблением веществ, которые для их организма являются ядами замедленного действия.

Если вам не нравится немощная старость с кучей лекарств, то занимайтесь спортом (не профессиональным, который наоборот губит здоровье). Читайте умные книги, смотрите фильмы, заставляющие думать, а не одни блокбастеры, где большая часть бюджета уходит на спецэффекты и рекламу.

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А по отношению к ИИ стоит применить тактику Махатма Ганди, когда население Индии массово отказалось от английских товаров и оккупанты англичане ушли из страны.