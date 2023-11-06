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SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников

Пришла интересная новость про вывод на орбиту 23 новых спутников Starlink. А ранее стало известно, что эти аппараты стали выходить из строя задолго до истечения своего срока службы. Рассмотрим подробнее сами новости и предположим вероятные причины этих событий.
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Недавно американская компания SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 очередной партии из 23 спутников Starlink. Они пополнят и без того немаленькую орбитальную группировку. Ракета была запущена с 40-го стартового комплекса, расположенного на базе американских Космических войск на мысе Канаверал (Флорида).

 

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Выяснилось, что это был уже 121-й по счёту запуск спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 52-й запуск уже в 2023 году. Всего компания SpaceX успела вывести на околоземную орбиту почти 5,4 тысячи аналогичных спутников. При этом часть из них уже успела выйти из строя или сойти с орбиты. Около 5 тысяч аппаратов на сегодня находятся на орбите в полностью работоспособном состоянии.

В рамках последнего запуска, первая многоразовая ступень ракеты-носителя применялась уже в 18-й раз. После доставки спутников, она приземлилась на морской платформе-дроне A Shortfall of Gravitas, находящейся в Атлантике.

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Стало известно и о грандиозных планах SpaceX развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч подобных космических аппаратов (а позднее увеличить её до 30 тысяч) якобы для создания полномасштабной сети, позволяющей обеспечить жителей Земли бесперебойным широкополосным доступом в Интернет из любого уголка планеты. А общая сумма инвестиций на реализацию этого спорного проекта превысит 10 миллиардов долларов.

Недавно на Ютубе появилось видео с тестами интернета Старлинк. И оно наглядно показало, что для самого Интернета спутников уже вполне достаточно. Ещё в период Холодной войны появились технологии двойного назначения. На первый взгляд мирные, а при более тщательном рассмотрении ещё и военные. Сейчас Starlink обкатывается украинцами в зоне СВО. Через него идёт не только координация подразделений, но и управление дронами, включая безэкипажные надводные аппараты. 

 

Более 200 спутников Starlink упали на Землю за два месяца

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В конце сентября этого года стало известно, по данным онлайн-сервиса satellitemap.space, что только с июля компанией SpaceX были потеряны более 200 спутников из состава группировки, дислоцирующейся на низкой околоземной орбите. Это якобы первый подобный случай (а возможно просто первый известный СМИ) и представители компания SpaceX пока воздерживаются от комментариев.

Известно, что технически их спутники рассчитывались на 5 лет круглосуточной эксплуатации. Но всё больше аппаратов не дотягивают до этого срока. На сентябрь этого года уже было известно почти о 600 вышедших из строя спутниках. Так по состоянию на 1 января 2023 года сгоревшими в атмосфере Земли считались 248 спутников, на 15 июля 353 аппарата, на момент выхода той новости (20.09.23) их число достигло 569. Сколько их навернулось на сегодняшний день пока остаётся неизвестным...

Прессе до сих пор не озвучивали точную причину падения такого количества спутников за сравнительно небольшой промежуток времени. Официально считается, что в компании-разработчике её пока и сами не знают, поэтому ситуацию и не комментируют. Известно, что о состоянии группировки SpaceX отчитывается перед регулятором каждые полгода, поэтому точные данные о текущих потерях устройств, станут известны общественности лишь в конце текущего года. Предыдущий массовый выход спутников из строя был в феврале 2022 года, когда сломались сразу 40 аппаратов из-за солнечной вспышки.

Возможные причины массового падения спутников Starlink

Орбитальные спутники Starlink оказались довольно нежной техникой, чувствительной к солнечной активности, а значит вероятно имеющей и другие слабые места.

  • Прежде всего причиной падения могла стать солнечная активность, которая порождает не только вспышки. Аналогично суббурям, геомагнитные бури считаются видом геомагнитной активности. А возникают они в результате поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые начинают взаимодействовать с магнитосферой Земли.
  • Также не стоит сбрасывать со счетов неизвестное оружие других стран. Поскольку США за свою короткую историю почти постоянно воевали, и успели нажить себе достаточное количество врагов. А самый технологически развитый из них на сегодня Китай.
  • Большое скопление космического мусора на орбите Земли. Стоит учитывать, что далеко не весь мусор сгорает в плотных слоях атмосферы нашей планеты, и с годами ситуация с мусором в космосе будет только усугубляться.
  • Случайные космические тела естественного происхождения, например, небольшие метеориты.
  • Массовый заводской брак на производственной линии самих спутников. Который проявляется не сразу, а только через некоторый промежуток времени или при достижении некоторых условий во внешней среде.
  • Возможно, что это спланированная диверсия самих американцев. Которые не хотят больше выделять огромные деньги на поддержку Украины, и для ускорения её поражения в конфликте, решили по-тихому лишить её спутниковой связи.

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Схема взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли.

Напишите в комментариях, какая причина самая вероятная на ваш взгляд.

Выводы

Наряду с уменьшением поддержки Украины её западными союзниками (кроме Дании), выход из строя большого числа спутников Starlink вероятно скажется на управляемости ВСУ, поскольку обычная связь на линии фронта зачастую просто не работает.

Американские корпорации научились отмывать деньги не только на Украине, но и на оборонных заказах. Теперь производство спутников Starlink превратится в бесконечный процесс. Поскольку всё больше людей пользуются их связью и чем больше общее количество спутников на орбите, тем проще проводить их искусственное устаревание и выход их строя.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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Теги

украина сша starlink спутник space x старлинк
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