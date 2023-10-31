Недавно стало известно, что Министерство обороны США заявило об успешной работе над разработкой новой модификации ядерной гравитационной бомбы, которая получила название B61-13.





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Гравитационная бомба (бомба свободного падения) уникальна своим хвостовым оперением, позволяющим управлять ее падением и повышать точность поражения цели до 30 метров.

Сообщается, что мощность новой бомбы будет аналогична модели B61-7 (360 килотонн), поскольку именно её боеголовка будет использована при оснащении нового оружия. Как уже заявили в Пентагоне, эта новая бомба им жизненно необходима для сдерживания основных ядерных конкурентов США – Китая и России.

Стало известно, что новая бомба (B61-13) унаследует средства защиты и точность (благодаря хвостовому оперению) своего предка B61-12 (мощностью 50 килотонн), но за счёт большей мощности (360 килотонн) позволит нанести удар по гораздо большей площади.

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Компоновка бомбы «B61-12» и компоненты каких моделей бомб были использованы для её создания.

Но есть и хорошие новости, на списание уйдут уже морально устаревшие модели, имеются ввиду B61-7 (от которых будет забираться боеголовка) и B83-1 (самая мощная американская ядерная бомба).

Стоит отметить, что в руководстве США уже давно идут споры вокруг B83-1 (мощностью 1,2 мегатонны), ставшей наиболее мощной ядерной бомбой, имеющейся в распоряжении Америки, и которой уже стукнуло 40 лет. От этого смертельно опасного хлама, который в любой момент рискует взорваться на территории самих США, уже пытался избавиться американский президент Барак Обама, но Дональд Трамп отменил его решение. А Джо Байден снова запустил процесс её списания, но при этом республиканцы утверждают, что это оружие нужно США для нанесения ударов по труднодоступным и глубоко залегающим целям.

Сравнение дальности и площади поражения ядерной бомбы в зависимости от её мощности.

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Хотя эти цели не смогут долгое время выживать без современной инфраструктуры и всё равно будут обречены в случае ядерной войны. Это в кино можно 50-70 и даже 100 лет жить в крупном бункере, а в реальной жизни железо начнёт ржаветь, провода и резина потеряют свою прочность и станут хрупкими. Сейчас вся мировая промышленность построена на создании одежды, обуви и бытовой техники, крайне редко доживающей даже до 10 лет, причём при условии щадящего использования. Если кто и выживет в такой войне, то его потомки выйдут на «свежий воздух» одичавшими, грязными и заросшими аборигенами, практически утратившими способность внятно говорить и читать сложные книги.

По информации издания Defense News, бомбы B61-13 стали компромиссным решением в плане мощности и точности. Всего планируется создание «всего лишь» несколько десятков единиц этого опасного оружия. Сейчас США располагают арсеналом примерно из 400-500 гравитационных бомб различных модификаций.

Зачем это нужно

Сразу поясним зачем нужны бомбы в эпоху господства ракет и дальнобойной артиллерии. Всё дело в том, что американская концепция ядерной войны рассматривает нанесение нескольких последовательных волн ядерных и неядерных ударов. При этом задача первой волны - подавление средств ПВО и средств ответного удара противника. Первая волна будет наносится ракетами наземного, воздушного и подводного базирования.





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А потом (уже в следующих волнах) инфраструктура противника добивается бомбами свободного падения, либо планирующими бомбами с активными ускорителями. На этом достигается экономия американского бюджета, позволяющая полностью не переходить на более дорогостоящие и крупные ракеты (у которых должны быть двигатели и запасы топлива), а держать часть ядерных зарядов в более дешёвых и компактных носителях (бомбах). У которых полёт происходит в свободном падении, с небольшой корректировкой за счёт хвостового оперения.

Выводы и опасные проблемы

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что большинство американских специалистов по ядерному оружию уже пенсионного возраста, как и большая часть самого оружия. В итоге его становится опасно хранить, а шансы на успешную утилизацию постепенно уменьшаются.

Причём самого ядерного оружия в мире накопилось столько, что его хватит несколько раз стереть с лица Земли всё человечество.

Но необходимость очередных распилов военного бюджета и любовь к бряцанью оружием, пересиливают страх получения радиации на территории самих США. Хотя многочисленные книги, фильмы и компьютерные игры уже максимально наглядно показали, что в ядерной войне победителей не будет.

Другим фактором, сдерживающим очередную Мировую войну стало распределение добычи полезных ископаемых и производства различной техники, как бытовой, так и военной. Например, для производства Айфона нужно больше сотни различных компонентов, изготавливаемых в разных местах. Аналогичная ситуация с компьютерами, автомобилями, кораблями и самолётами.

Напишите в комментариях, вы верите, что никто не пострадал при взрыве Царь-бомбы в 1961 году???

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И если допустить, что США полностью зачистят ядерными атаками территории России и Китая, то в итоге станут непригодными к жизни и добыче ископаемых все близлежащие регионы. А сами США получат такой экономический удар, по сравнению с которым сегодняшний экономический кризис покажется им абсолютно несущественным. Когда часть бытовых товаров просто перестанет выпускаться, а другая часть вырастет в цене в десятки раз. А учитывая количество огнестрельного оружия, находящегося на руках у жителей США, начнётся сущий хаос, похлеще любого зомби апокалипсиса. И за потёртый Айфон смогут убить не только любого американского политика или олигарха, но и всю его многочисленную охрану.