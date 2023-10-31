Недавно особой осведомлённостью отличились французские спецслужбы (видимо выслуживаются после пропущенных массовых беспорядков в самой Франции). Они сообщили, что российские войска в зоне СВО приступили к развёртыванию новых комплексов автоматизированной системы управления (АСУ) бригадами радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».





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Для начала по традиции разберём, что такое РЭБ и как она работает. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) является разновидностью борьбы, через воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника. Делается это для искажения передающейся в них военной информации, и защиты своих систем от аналогичного воздействия. Наиболее простыми представителями РЭБ являются антидроновые ружья, позволяющие, как ослеплять дроны противника (забивая каналы передачи видео и геолокации), чтобы они теряли ориентацию в пространстве и разбивались. Так и забивать им каналы управления, когда БПЛА переходит в автономный режим и приземляется вблизи места поражения, тогда его можно подобрать и использовать уже в своих целях (предварительно подобрав пульт управления).

Согласно информации французской разведки, российское Министерство обороны завершило тестирование новой системы РБ-109А «Былина», объединяющей и оперативно обрабатывающей данные радиоэлектронной борьбы. И теперь готовится к широкомасштабному развертыванию данной системы в зоне СВО. Что позволит российской армии серьёзно усилить возможности радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и авиацией ВСУ.





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Стало известно, что «Былина» в режиме реального времени проводит анализ обстановки в районе боевых действий, сама обнаруживает и классифицирует цели (по данным из своей базы), что позволяет ей почти мгновенно выбрать способ их подавления и передать указания станциям РЭБ, входящим в её сеть. Важным моментом стало то, что почти все этапы происходят без участия оператора, который подтверждает лишь выбор цели.

Первые упоминания в СМИ

О появлении РБ-109А впервые стало известно ещё в 2017 году, когда осенью проходили совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017». Именно тогда впервые появилась информация о применении автоматизированной системы «Былина», предназначенной для управления соединениями и воинскими частями РЭБ.

Уже в 2018 году (по неподтверждённым данным) её планировалось поставить на вооружение российской армии, но ввиду сложности системы, испытания затянулись. Зато её успели протестировать на Донбассе, где ВСУ применялось большинство известных БПЛА блока НАТО. В итоге автоматизированная система управления отрядами радиоэлектронной борьбы «Былина» стала способна объединять в единую сеть и координировать оперативную работу (в реальном времени) многих систем РЭБ, включая «Леер» (2 и 3 модели), Р-330 «Житель», «Тирада-2», «Лорандит», «Диабазол» и «Палантин».

Несекретные нюансы работы комплекса

Алгоритм системы (по неподтверждённой информации, это самообучающий искусственный интеллект) позволяет моментально находить и анализировать сигналы, используя собственную библиотеку сигналов. Аналогичный принцип используется антивирусами для поиска вирусов по их цифровым подписям (сигнатурам). Это серьёзно упрощает подавление сигналов противника, благодаря грамотному выбору лучших устройств для нацеливания. Проще говоря, мелкий дрон будет обезвреживаться более простыми системами РЭБ, а самолёт-разведчик уже самыми мощными. При этом время задержки минимально, что позволяет повысить его эффективность, отправляя разведданные по всему фронту.

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РБ-109А является полностью автономным комплексом. Он включает в себя 5 высокопроходимых грузовиков и оборудование жизнеобеспечения (имеются ввиду генераторы и аккумуляторы, поскольку электричества подобное оборудование потребляет прилично). После окончания развёртывания система в автоматическом режиме синхронизируется с пунктами управления воинских подразделений, включая штаб, батальоны, роты, и отдельные станции РЭБ. Важным фактором стал обмен информацией и передача команд боевого управления в режиме реального времени. Позволяя нейтрализовать дроны не на подлёте к их цели, а ещё задолго до этого. Позволяя «ронять» беспилотники на головы самих бойцов ВСУ, их запустивших.

Сообщается, что «Былина» умеет распознавать радиостанции, системы связи, радиолокаторы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, спутники и большинство моделей БПЛА (как гражданских, так и военных). Комплекс сам принимает решение, как эффективнее их подавить, и самостоятельно выбирает наиболее оптимальные для этого станции помех. Оператору остаётся лишь подтвердить цель.

Созданием РБ-109А занимался КРЭТ (АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»), а о его приёме на вооружение (снабжении им войск), рассказывал СМИ первый заместитель гендиректора Концерна Владимир Зверев. Он назвал «Былину» принципиально новым комплексом разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона.

Инцидент в Сирии

Прессе стал известен инцидент в Сирии, недалеко от российской военной базы в Хмеймим. Там американский пилот нарушил границы воздушного пространства (как это принято в США), и приступил к воздушному патрулированию вблизи российской военной базы. Стоит отметить, что США настолько распиарили свои истребители F-22 «Раптор» и F-35 Lightning II (который на практике регулярно ломается и падает), что сами поверили в их абсолютное превосходство в воздухе.

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Но в этот раз на американской технике была протестирована РБ-109А «Былина». Американский пилот летел максимально аккуратно, не заходя в зону действия российской ПВО (Противовоздушной обороны). Но это ему не помогло, сработала ПЭБ и самолёт начал терять управление. В итоге пилот потерял ориентацию в пространстве, и с трудом смог вернуться на базу. А осмотр самолёта показал серьёзные нарушения в его электронных компонентах, что означало долгий и дорогостоящий ремонт.

Выводы

В радиоэлектронной борьбе критически важную роль играют время реакции и дальность применения, поскольку, если тихоходные гражданские и военные дроны ещё можно сажать антидроновыми ружьями, то быстрые военные БПЛА и самолёты уже нужно блокировать полноценными станциями РЭБ, которые необходимо оперативно координировать, чем и будет заниматься «Былина».

Основная проблема – производить их не штучно для выставок и рекламных акций, а массово, чтобы сейчас перекрыть ими всю линию фронта, а в дальнейшем все направления подлёта к новым российским регионам. Поскольку после прибытия в зону СВО, система станет одной из приоритетных целей для ракет и авиации Украины и блока НАТО.

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