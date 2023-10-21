Своим мнением со СМИ поделился турецкий военный эксперт Абдуллах Агар, представивший доказательства того, что удар по баптистской больнице в Секторе Газа был нанесён израильской авиабомбой Мark-84 произведённой в США.

Он сообщил, что непосредственные доказательства, доподлинно указывающие кто именно совершил эту атаку, находятся в огромной воронке, оставленной разорвавшейся авиабомбой. Известно, что уничтоженная авиаударом больница относилась к Англиканской церкви, управляемой британцами и сотрудничающей с британским правительством. А оно в свою очередь очень незаинтересованно в обнародовании каких-либо доказательств, указывающих на вину израильской армии.

реклама





Авиабомба Мark-84 разработанная и произведённая в США.

Хотя если включить элементарную логику, то становится и так понятно, кто мог запустить бомбу. Если учесть, что у ХАМАС фактически нет авиации (как и топлива для неё), кроме дельтапланов. У них даже вертолётов нет, не то что самолётов-бомбардировщиков, которые в достаточном количестве имеются у Израиля.

Абдуллах Агар напомнил о существовании различных организаций помощи, работающих под началом гуманитарных подразделений ООН. И их представителям, достаточно приехать и забрать осколки авиабомбы на месте взрыва. Они могут сообщить общественности много интересного, особенно в случае сохранения каких-либо надписей, способствующих восстановлению полной картины произошедшего. (Но этот сценарий маловероятен, поскольку на сегодня ООН, как и НАТО являются карманными организациями США, и фактически лишены права принимать самостоятельные решения.)

реклама





Также турецкий эксперт заявил о том, что некоторым странам (США, Англии и Израилю) очень выгодно сокрытие улик. Поскольку, за вооруженным конфликтом в Секторе Газа пристально наблюдают практически все страны, имеющие в распоряжении военные спутники. И при желании они смогут легко расшифровать собранную спутниками информацию. Поскольку, как каждая пуля позволяет определить из какого ствола был совершён выстрел, так и все бомбы (включая авиационные) имеют свой оригинальный след, проявляющийся в звуке полёта и самого взрыва, радиусе и глубине воронки, а также в создаваемом облаке распада. И если детально рассмотреть опубликованные в социальных сетях видео момента атаки, то можно с полной уверенностью заявить, что это была американская авиабомба Мark-84, которой нет и никогда не было ни у ХАМАС, ни у остальных палестинских группировок, ввиду банального отсутствия средств для её запуска.

Что собой представляет авиабомба Mark 84

Mark 84 является очень мощной американской авиационной бомбой, принятой на вооружение в годы войны во Вьетнаме.

Краткие характеристики авиабомбы Mark 84 и система замедления падения (общая для всей серии бомб Mark 80).

Mark 84 стала самой крупной из всей серии авиабомб типа Марк. Её номинальный вес 2000 фунтов (или 908 кг). Но фактический вес бомбы может варьироваться, в зависимости от модификации этого смертоносного оружия, в диапазоне от 1972 фунтов (896 кг) до 2083 (947 кг). Бомба имеет металлический корпус, заполненный 945 фунтами (429 кг) взрывчатого вещества (тритонал, минол или Composition H6). О мощности бомбы можно судить по её пробивной способности, равной 380 мм металла или 3,3 метра бетона (её пробиваемость зависит от высоты сброса). Что не оставило шансов даже людям, находившимся в подвале больницы.

реклама





Mark 84 может образовывать гигантскую воронку 15 метров диаметром и 11 метров глубиной. А радиус поражения осколками превышает 370 метров.

Теперь касательно версии о случайном промахе израильской авиации. Давно известно, что США постоянно модернизируют своё оружие, повышая его точность и поражающую силу. Например, многие модификации Mark 84 имели устройства стабилизации и замедления, обеспечивающие точное наведение. Включая лазерные блоки наведения KMU-351B (Laser Guided Bomb Kit WS-212) и электронно-оптические блоки наведения KMU-353A/B (Electro-Optical Guided Bomb Kit WS-213). Известно, что они применялись для наведения бомб на терминальном (финальном) участке траектории полёта, а разрабатывались и производились компаниями Texas Instruments Inc. (Даллас, Техас) и North American Rockwell Corp (Милуоки, Висконсин).

Наглядное сравнение размеров и веса авиабомб серии Mark 80.

А учитывая отсутствие в Секторе Газа какой-либо системы ПВО, израильские ракеты и бомбы летят практически в идеальных условиях, с минимальными шансами на промах. Ещё по некоторым данным на место падения первой бомбы, был ещё один прилёт (возможно ракеты) по разбиравшим завалы спасателям.

Боевое применение Mark 84

реклама





На сегодня достоверно известно минимум о двух боевых применениях Mark 84. Хотя вероятнее всего их было гораздо больше:

В июне 1981 года, в операции «Опера» бомба успешно поразила (и уничтожила) ядерный реактор «Осирак» французского производства, находящейся в Ираке.

7 августа 1982 года бомбу использовали в ходе осады Бейрута (столице Ливана).

Выводы

Американская авиабомба Mark 84 вероятнее всего была использована Израилем целенаправленно, поскольку имела довольно точную систему наведения, а в Секторе Газа отсутствовали системы ПВО, способные повлиять на траекторию бомбы. Также в Секторе Газа отсутствуют какие-либо средства создания помех для систем наведения высокоточного западного оружия (преимущественно американского, английского, французского и немецкого).

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).