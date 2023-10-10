На Земле вот уже ни одно столетия не утихают войны, только недавно был конфликт Азербайджана и Армении, и вот снова летят ракеты и снаряды, горят дома и гибнут мирные жители. На этот раз местом конфликта стали Израиль и Сектор Газа.

История Палестины или с чего всё начиналось

Палестина была заселена ещё с доисторических времён, поскольку через неё проходила основная миграция древних людей из Африки на другие континенты. Эту теорию подтверждают археологические раскопки в заповеднике Нахаль Меарот, ставшим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению историков, Палестина стала одним из первых в мире районов, где зародилось земледелие и города, что позднее стало одной из причин постоянных войн за эту территорию.

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Считается, что первыми людьми, населявшими территорию Палестины, стали эректусы, жившие на берегу реки Иордан ещё 750 тысяч лет до нашей эры. Примечательно, что они уже умели добывать огонь для защиты от хищников и обогрева в холодное время года.

В период среднего палеолита тут проживали неандертальцы, их останки были обнаружены археологами в пещерах горы Кармель. Они расселялись вплоть до пещеры Шукба, расположенной на палестинском Западном берегу реки Иордан в провинции Рамалла и эль-Бира. Там были найдены зуб неандертальца и каменные орудия нубийской технологии Леваллуа, до этого считавшиеся характерными только для Homo sapiens.

В период мезолита в Палестине проживали племена натуфийской культуры. Около 9-10 тысяч лет назад они построили город Иерихон (претендующий на титул старейшего в мире города). Им на смену пришла тахунийская культура докерамического неолита (8 тысяч лет до нашей эры), которую уже сменила ярмукская культура (6 тысяч лет до нашей эры).

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Начиная с 4 тысяч лет до нашей эры на основе метисации кочевых семитских и местных протохурритских племен формируется гасульский период раннего Ханаана. Примечательно, что Ханаанский период продолжался 2 тысячи лет до вторжения протоеврейских племён. Он стал практически единственным длительным периодом мира и спокойствия в этом регионе.

Затем одно время Палестина была захвачена Древним Египтом, важным форпостом при этом служил город Лахиш. Интересный момент, история Палестины тесно переплетается с Египтом, власти которого уже заявили о помощи ХАМАСу, в случае проведения наземной операции Израилем.

В 18 веке до нашей эры на Палестину было нашествие гиксосов. В 12 до нашей эры в Ханаане поселились филистимляне, именно они дали название приморской части страны (регион Сектора Газа вплоть до Ашдода, Гата и Экрона), Палестина означает «Страна филистимлян».

По версии Библии, древнееврейские племена, руководимые Иисусом Навином, напали на территорию Ханаана с востока, через территорию Моава, и первым от них пострадал Иерихон. После захвата большей части территории Ханаана, древнееврейские племена столкнулись с серьёзным сопротивлением от филистимлян, полностью победить которых получилось лишь в царствование царей Давида и Соломона. Получается, что еврейский народ с точки зрения истории выступает оккупантом Палестины, поскольку это была территория филистимлян.

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После смерти Соломона в 928 году до нашей эры, древнееврейское царство распалось на северную (Израиль) и южную части (Иудея со столицей в Иерусалиме). В 722 году до нашей эры Израиль захватили ассирийцы. После чего изгнали израильтян, а их города заселили нееврейские поселенцы из Месопотамии и Сирии, позднее их потомки назывались самаритянами. В 586 году до нашей эры Иудею завоёвывает вавилонский царь Навуходоносор II, но вскоре персы возвращают иудеев из Вавилонского плена. В 4 веке до нашей эры хозяевами Палестины становятся сначала эллинистические Селевкиды, а после них римляне.

Римский период Палестины начинается в 66 году до нашей эры, после присоединения её Помпеем к Римской империи. После попытки римского императора Адриана возвести храм Юпитера в Иерусалиме, в 132 году произошло восстание Бар-Кохбы, окончившиеся разгромом. В результате были разрушены до 1000 поселений и убиты свыше 500 000 человек. Многие евреи были изгнаны римлянами из страны. Провинцию Иудея переименовали в Сирия Палестина, чтобы навсегда стереть память о присутствии евреев в этих местах.

После распада Римской империи в 395 году Палестина становится провинцией Византии. В 614 году Персия, при поддержке местных евреев, завоевывает Палестину, присоединив её к империи Сасанидов. Во время короткого персидского периода евреи восстанавливают своё влияние и начинают гонения на православных христиан. Евреи в них видели шпионов Византии, поэтому православные христианские церкви были разорены, а Животворящий Крест увезён в Иран.

Тут уже видим начало двойных стандартов, получается, что гонения на евреев – плохо и об этом нужно голосить на каждом углу, а гонения на православных христиан – уже нормально, с еврейской точки зрения.

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Победив Персию в 629 году византийский император Ираклий I захватил Иерусалим, Палестина снова становится провинцией Византии. В 629-630 годах, происходят массовые убийства и гонения евреев по приказу Ираклия. В итоге еврейское присутствие в Палестине достигло своего минимума за всю трёхтысячелетнюю историю, но некоторые умудрились остаться.

Тут видим, что за агрессию, проявленную по отношению к православным христианам, Господь справедливо карает агрессора. В других религиях это называется испорченная карма.

Арабский период (638-1099)

В 634 году происходит первое вторжение арабов в Палестину. Халиф Абу Бакр захватывает византийскую крепость Босра, расположенную на Западном берегу реки Иордан. Но полное вытеснение византийцев происходит уже после битвы при Ярмуке, в 638 году. Под влиянием ислама местное ранее эллинизированное население арабизировалось.

В 10 веке происходит ослабление Арабского халифата, и Палестина переходит египетской династии Тулунидов, затем их сменяют турки-сельджуки, а с 1098 года власть переходит египетским Фатимидам.

Период крестоносцев (1099-1291)

В 1099 году Иерусалим пал под натиском европейских крестоносцев, а их предводитель Готфрид Бульонский основал Иерусалимское королевство. Кроме Палестины, в него входили также Ливан и приморская Сирия. Но рыцари были малочисленны, а иоанниты и тамплиеры постоянно враждовали, плюс европейские метрополии оказывали скудную поддержку, что привело к скорому падению королевства. Последним оплотом войска крестоносцев становится Акра, которую они оставили в 1291 году.

Период мамлюков (1291-1516)

В 1187 году Салах-ад-дин наносит сильный удар по крестоносцам, на время захватив Иерусалим. Он являлся представителем египетской династии айюбидов (1169-1250), затем её сменили мамлюки. Палестина в период правления айюбидов (1187-1253) была частью средневекового мусульманского государства и подчинялась Египту. Также Египет отстоял своё право на владение Палестиной 3 сентября 1260 года, отбросив нашествие монголов в Битве при Айн-Джалуте. После чего мамлюки под командованием Бейбарса захватывают замки крестоносцев в северной Палестине.

Под властью Османской империи (1516-1917)

В 1517 году территорию Палестины захватывает турецкий султан Селим I (1512-1520) и его турки-османы. И последующие 400 лет эта земля была частью гигантской Османской империи.

В этот период христиане и иудеи по мусульманским законам получили статус «зимми», который давал им относительную гражданскую и религиозную свободу, но не давал права носить оружие, служить в армии и ездить на лошадях, также обязывал их платить особые налоги. В это время евреи Палестины выживали главным образом благодаря благотворительным поступлениям из-за границы, называемым халукка.

Халукка (или халука) являлось пожертвованием еврейских общин и диаспор евреям, живущим в Эрец-Исраэль по религиозным мотивам. В Средние века и позднее халукка широко распространена в еврейском мире. Сама же идея денежной помощи основывалась на убеждении, что Эрец-Исраэль является религиозно-национальным центром еврейского народа. А евреи, поселившиеся там, выступают в особой роли стражей святынь Святой земли. Поэтому они заслуживают материальной поддержки от всего еврейского народа. После расцвета сионистского движения роль халукки снизилась, а затем потеряла своё былое значение.

В 16 веке большие еврейские общины селились в Земле Израиля чаще всего в 4 святых городах: Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Тверии.

В 18 веке против турецкого господства поднимает восстание арабский шейх из Назарета Дахир аль-Омар. С началом русско-турецкой войны 1768-1774 годов он заключает союз с Египтом (его правителем Али-беем аль-Кабиром) и восстаёт против ослабленных войной турок. В 1771 году он захватывает Дамаск и Сайду. А в 1772 году при помощи русской эскадры побеждает турок, осадивших Сайду. Но позднее гибнет Али-бей и Дахира покидают многие соратники. В 1775 году он терпит поражение от турок и египетских мамлюков, попадает в осаду в Акко, во время которой и погибает.

В 1799 году в Палестину вторгается Наполеон. Французы овладевают Газой, Рамлой, Лодом и Яффой. Турки упорно сражаются при поддержке английского флота, и останавливают Наполеона у города Акко. Французский генерал Клебер побеждает турок у Кафр-Канны и у горы Тавор (в апреле 1799 года). Но у Наполеона отсутствует тяжёлая артиллерия, что не позволяет захватить крепость Акко. В итоге он отступает в Египет.

По состоянию на 1800 год, в Палестине проживало около 300 тысяч человек. Из них 25 тысяч были христиане, 5 тысяч евреи (в основном сефарды), которые чаще всего проживали в Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне. А остальные 270 тысяч населения составляли мусульмане, в основном сунниты.

В 1832 году территорию Палестины завоёвывает Ибрахим-паша, сын и военачальник вице-короля Египта Мухаммада-Али. Его резиденцией становится Дамаск. Египет правит страной 8 лет (1832-1840), за это время успев провести несколько реформ по европейскому образцу. Это вызвало недовольство арабов и восстания во многих городах страны, которые в итоге египтяне успешно подавили силой.

В 1838 году египетское правительство разрешает Англии создать консульство в Иерусалиме, до этого консульства европейских государств были исключительно в портовых городах (Акко, Хайфе, Яффе, Рамле). Через 20 лет все основные западные страны, включая США, имели в Иерусалиме свои консульства.

На 1880 год в Палестине проживало уже 450 тысяч человек, из них всего 24 тысячи были евреями. Они также селились преимущественно в 4 городах: Иерусалиме (с населением 25 тысяч человек, из них больше половины евреев), Цфате (4 тысячи), Тверии (2,5 тысячи) и Хевроне (примерно 800 человек), а также в Яффе (1 тысяча) и Хайфе (300 человек).

Популярность Сионизма и его последствия

Сионизм (происходит от названия горы Сион в Иерусалиме) стал политическим движением, целью которого стало объединение и процветание еврейского народа на его исторической родине в Израиле (Эрец-Исраэль).

Сионизм долгие годы имел сильное влияние на еврейский народ. Многие из евреев живших по всему миру, мечтали поселиться в Палестине. Начиная с 12 века после преследования евреев христианской церковью, они хлынули в Святую землю. В 1492 году к ним присоединяются евреи, изгнанные из Испании, основавшие еврейскую общину Цфата.

Первая действительно крупная волна еврейской иммиграции, названная Первой алией, случилась в 1881 году, после еврейских погромов в России, когда они были вынуждены спасаться бегством.

Британский мандат в Палестине (1918-1948)

Вторая алия (1904-1914) стартовала после Кишинёвского погрома в Молдове, где предприимчивые евреи также успели накуролесить. В итоге около 40 тысяч евреев переехало в Палестину.

В период Первой мировой войны в составе британской армии сражается «Еврейский легион». Именно он помог британским войскам завоевать Палестину. В благодарность за это, в ноябре 1917 года секретарём иностранных дел Великобритании Артуром Бальфуром издаётся Декларация Бальфура. В ней говорилось, что Британия не возражает на основание в Палестине дома для всего еврейского народа.

Третья алия (1919-1923) известна прибытием в Палестину ещё 40 тысяч евреев, большая часть поселенцев была родом из Восточной Европы. И вопреки британской квоте на иммиграцию, еврейское население вырастает до 90 тысяч.

Арабское население было этим недовольно, что привело в 1920 году к Палестинским бунтам и основанию новой еврейской военной организации «Хаганы» (что на иврите означает «Оборона»).

В 1920 году проходит конференция в Сан-Ремо, на основе которой Лига Наций в 1922 году вручает Великобритании мандат на Палестину. Хотя основным населением страны были арабы-мусульмане, а евреи преобладали только в самом большом городе (Иерусалиме).

В самом начале Мандата происходят Яффские бунты. В итоге Британия ограничивает еврейскую иммиграцию и в 1921 году отдаёт 3/4 территории мандата для отдельного эмирата Трансиордании. В 1946 году из него было образовано независимое королевство Трансиордания, и в нём был строгий запрет на проживание евреев.

За что же их так невзлюбили арабы до сих пор остаётся загадкой. Если знаете, поделитесь в комментариях.

Четвёртая алия (1924-1929) ознаменовалась переселением в Палестину сразу 82 тысяч евреев. Причиной стали их изгнания из Польши и Венгрии (видимо любят ребята куролесить на шумных вечеринках). Но позднее, примерно 23 тысячи эмигрантов из этой волны покидают страну.

Пятая алия (1929-1939) была связана с распространением нацистской идеологии в 1930-х годах в Германии. В результате за 10 лет в Палестину переселились примерно 250 тысяч евреев со всех уголков Европы, поскольку те искали спасения от Гитлера (который по некоторым данным сам имел еврейские корни).

Пятая алия привела к Арабскому восстанию (1936-1939) и изданием в 1939 году Британией «Белой книги», практически запрещавшей иммиграцию евреев в Палестину. Все страны мира отказывались принимать у себя евреев, ищущих спасения от Холокоста. А вместе с запретом Великобритании на их переселение в Палестину означало бы смерть для миллионов евреев. В результате создаётся тайная организация «Моссад ле-Алия Бет», целью которой был обход запрета на иммиграцию в Палестину и помощь евреям нелегально туда переселяться, для спасения от гибели. Получается, что многие предки современного населения Израиля были нелегальными эмигрантами, подлежащими выдворению из страны. А Англия то помогала еврейскому народу, то отворачивалась от него, видимо ища в этом какую-то выгоду.

Карта Палестины и её окрестностей.

После завершения Второй мировой войны (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945), еврейское население Палестины выросло с 11 % (в 1922 году) до 33 % в 1945 году.

После создания Израиля

В 1947 году по решению ООН, Палестину решили разделить на арабскую и еврейскую части. А Иерусалиму, находящемуся под управлением ООН, предоставлялся особый статус. Но арабы были категорически не согласны с созданием Израиля на якобы своей территории. Так начался затяжной арабо-израильский конфликт. Хотя, с точки зрения истории, оккупантами Палестины являются обе стороны конфликта, просто евреи сделали это пораньше, а арабы попозже.

Результатом стала первая арабо-израильская война (1947-1949), в результате которой территорию Палестины разделили между Израилем, Египтом и Трансиорданией. После чего арабские боевики быстро перешли к террористическим атакам против населения и армии Израиля. Примечательно, что львиная доля терактов была организована и координировалась египетской разведкой с территории сектора Газа, Иудеи и Самарии. Поэтому Египет и пригрозил сейчас Израилю ответными действиями в случае начала сухопутной операции в Секторе Газа.

Наглядно показано соотношение территорий проживания для евреев и арабов в разные годы.

Воинственных арабов поддерживали многие международные организации и даже страны социалистического лагеря (ввиду поддержки Израиля Америкой, поскольку на тот момент шла Холодная война между США и СССР). В 1967 году происходит короткая Шестидневная война, в результате которой большая часть территории Палестины перешла под контроль Израиля.

Позднее, уже в 2005 году Израиль согласно «Плану одностороннего размежевания» вывез из Сектора Газа всё еврейское население и вывел оттуда свои войска.

Еврейский вопрос и решение конфликта

Если верить экстрасенсам, то есть места, буквально пропитанные кровью и смертью, одним из них и стала Палестина. Тысячелетиями на её территории шли войны, одни народы сменяли другие, но никто так и нес мог удержаться там надолго и обрести покой и процветание. Хотя евреи по развитию медицины и туризма подобрались к этому ближе всех, но и их покой не сможет длиться сколь либо долго.

Согласно иудаизму евреи – избранный народ. Но на протяжении всей еврейской истории всплывает один интересный факт – евреев изгоняли почти все государства мира…

И единственным вопросом остаётся, за что именно население других стран не любило еврейский народ? Если знаете, напишите пожалуйста в комментариях.

Сейчас по конфликтности с местным населением, с ними могут сравниться только украинские беженцы, на которых жаловались европейцы и которых с радостью стали депортировать обратно в Украину по запросам Киевского режима.

Это важный момент, поскольку арабское население Палестины вероятно враждует с евреями по тем же самым причинам. И если их искоренить, то в этом регионе может наконец наступить мир.

Антиизраильская карикатура. Al Jarida, Бейрут, 31 мая 1967 года.

Что происходит сейчас

США вероятно снова ведут двойную игру, как это уже делали в период Второй мировой войны. Поставляя оружие обеим сторонам конфликта (возможно не напрямую, а через Египет и Турцию) Поскольку произвести несколько тысяч ракет способны не так много стран, а поставить их в Сектор Газа (довольно небольшую территорию), в обход американской спутниковой разведки не сможет никто, кроме самих США…

Ещё недавно появилось видео с израильской девушкой, которая рассказывает, что про свою службу на границе Сектора Газа. По её словам, никакой трактор не смог бы и близко подъехать к забору, чтобы его снести, поскольку вся граница уткана камерами наблюдения, и просматривается круглые сутки из специальных бункеров. Отсюда напрашивается предположение, что защиту в этом месте ослабили специально. И боевики ХАМАС заранее знали куда им нужно идти.

В итоге можно смело предположить, что США поставляют оружие для ХАМАС, чтобы затем продать ракеты уже израильской армии и уничтожить все улики, стерев Сектор Газа с лица Земли. Именно по этой причине израильская армия атакует жилые кварталы, чтобы не оставалось случайных свидетелей получения оружия.

Рассмотрим немного подробнее ХАМАС и израильскую разведку.

ХАМАС (полное название [Харакат аль-Мукавама аль-Исламия] «Исламское движение сопротивления») является палестинским исламистским движением и политической партией, правящей в секторе Газа (с июля 2007 года). Имеет военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Теперь рассмотри знаменитую израильскую разведку, имеющую несколько подразделений:





Очень сомнительно, что от израильских и американских спецслужб осталось в секрете развёртывание нескольких тысяч ракет на скромной территории Сектор Газа. Скорее всего боевикам ХАМАС просто разрешили это сделать, чтобы под предлогом контртеррористической операции зачистить весь Сектор Газа, и при этом неплохо заработать.

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