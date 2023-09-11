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Недавно в Интернете появились свидетельства переброски к границам с Арменией военной техники армии Азербайджана. Для опознавания своих войск, азербайджанцы рисуют на своей технике латинские буквы «F» и «∀» (и судя по некоторым фотографиям «Z» и «В», многие символы рисуются с дополнительной чертой), по аналогии с российскими «V» и «Z» в зоне проведения СВО. Данные символы служат для быстрого опознавания военной техники на поле боя или на марше. Поскольку приличная часть военной техники у обеих сторон конфликта ещё советского производства или разработки, а произведена уже Россией.





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Можно заметить, что на примере российской техники, участвующей в СВО, символика наносится краской, либо скотчем. Видимо поэтому выбираются угловатые символы, без округлых частей. Также по наличию разных букв латинского алфавита, можно сделать выводы о нескольких направлениях военной операции.

Сообщается, что азербайджанские Telegram-каналы начали массово ставить символ «∀» на свои аватарки и призывать своих подписчиков делать также. Уточним, что символ «∀» применяется в математической логике и обозначает квантор всеобщности (условие, которое верно для всех обозначенных элементов). Действия Telegram-каналов показывают начало промывки мозгов населению политическими элитами Азербайджана, за которыми ясно маячат шаловливые ручки ЦРУ.





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Вероятно, что таким образом США создаёт вокруг России очаги напряжённости. Чтобы позднее спровоцировать направление туда российских войск, для дальнейшего их ослабления. Вероятно, что с территории конфликта как бы случайно полетят в сторону РФ ракеты и беспилотники. Не зря финансирование Украины на сентябрь было урезано вдвое, до 175 миллионов долларов, в то время, как в Ираке сами США тратили по 300 миллионов долларов ежедневно.





В ответ на переброску войск Азербайджана, власти Ирана также начали стягивать свои войска, включая тяжёлое вооружение, к границам Нахичеваньской автономии и Армении. Этим они продемонстрировали Азербайджану готовность своего вмешательства в конфликт, в случае попытки оккупировать южные районы Армении. Напомним, что у Ирана есть налаженное производство беспилотников, которые они активно продавали России. И благодаря им, боевая мощь их армии весьма ощутима. Другим игроком в этой игре может выступить Турция, которая фактически объединила свою армию с Азербайджаном (возможно это одна из причин его агрессии). И нужно заметить, что Турецкая армия тоже имеет производство беспилотников, включая знаменитые Байрактры, и по силе превосходит Иранскую.

Гуманитарная катастрофа в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике

Важным фактором стало то, что обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе происходит на фоне кризиса, спровоцированного блокировкой спорных территорий Нагорного Карабаха. А это отдельная история, когда с 12 декабря 2022 года началась блокада непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Тогда десятки людей, называющие себя «экоактивистами» перекрыли трассу Степанакерт - Горис недалеко от города Шуши, тем самым заблокировав Лачинский коридор, который был единственной дорогой, связывающей республику с Арменией. По неподтверждённой информации, этих якобы активистов 4,5 месяца тайно поддерживало (спонсировало) отрицавшее наличие блокады руководство Азербайджана. Элиты Азербайджана уверяли, что дорога полностью открыта для гуманитарных миссий, и одновременно обвиняли российских миротворцев в полном закрытии этого жизненно важного коридора.

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Азербайджанцы блокируют коридор (17.12.2022)

А 23 апреля 2023 года Азербайджан установил КПП (Контрольно-пропускной пункт) на другом участке трассы (на въезде в Лачинский коридор), и 28 апреля фиктивные «экоактивисты» растворились в ночи, а дорогу взяли под контроль азербайджанские военные и полицейские.

Начиная с 15 июня население НКР оказались в полной блокаде. Азербайджан не даёт гуманитарным конвоям проезда в НКР и препятствует вывозу тяжелобольных пациентов на лечение в Армению. Воздушное пространство аналогично полностью заблокировано и находится под прицелом азербайджанских военных.

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По некоторым данным, блокада вызвала в регионе гуманитарную катастрофу. Например, в изоляции от внешнего мира оказались 120 000 жителей НКР, среди них 30 000 детей и 9 000 инвалидов. Сначала у них начались перебои в поставках продовольствия и лекарств, а после установления полной блокады их перестали привозить вовсе. Начиная с января 2023 регион испытывает недостаток продуктов, которые населению отпускают в ограниченном количестве и только по талонам (как это было в голодные военные годы ВОВ).

Пустые продуктовые магазины в Степанакерте во время блокады. Талоны на пищевые продукты, внедрённые в январе 2023 года.

В больницах отменяются плановые хирургические операции (ввиду недостатка медикаментов), также регулярно отключают электроэнергию и газоснабжение, многие жители остались без питьевой воды, топлива не хватает даже для карет скорой помощи, которые не могут выезжать на вызовы. В результате отсутствия продуктов питания и лекарственных препаратов число выкидышей у беременных женщин увеличилось втрое. Некоторые эксперты назвали это этнической чисткой и новым геноцидом армян.

Сложности большой политики

Политики тоже не сидят на месте и затеяли свою игру. Так недавно сообщалось, что МИД России (Министерство иностранных дел) вызывал посла Армении в Москве Bагаршака Арутюняна для передачи ноты протеста на оскорбительные высказывания спикера армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и в целом российской дипломатии. Напомню, что хитрое армянское правительство хочет помощи от России, но сами при этом не берут на себя никаких ответных обязательств и открыто поддерживает киевский режим.

Например, глава армянского правительства Никол Пашинян многократно выражал поддержку Зеленскому, и заявлял о желании выйти из связанных с Россией соглашений, для присоединения Армении к западным международным организациям (которым они явно не нужны, как и Украина).

Политика Армении очень напоминает политику Турции, пытающейся усидеть на двух стульях. Вот только для турков это закончилось сильным землетрясением, которое по слухам вызвали США новым видом оружия (сейсмическое, над которым они уже не первый год работали).

Выводы

Можно предположить, что при текущей расстановке сил, Армения для сохранения суверенитета основной территории страны, откажется от спорных территорий Нагорного Карабаха. Либо США решат в очередной раз обогатить свой ВПК (Военно-промышленный комплекс) и повторится сценарий помощи Украине, когда обычный народ будет умирать, а политики и олигархи обогащаться.

Иран и Турция скорее всего не вступят в открытое противостояние за одну из сторон, а будут просто набирать политические очки порциями озабоченности и негодования. Российские миротворцы тоже скорее всего останутся в стороне, поскольку особой поддержки от основной армии, задействованной в зоне проведения СВО, ожидать не стоит. США поддерживать армянское правительство будет лишь словами, хотя принятие Армении в блок НАТО автоматом решило бы все территориальные споры, как и в случае с Украиной, которую более 30 лет в НАТО не берут под разными предлогами.

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