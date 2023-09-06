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Недавно стало известно, что российская компания «ДорГеоТех», входящая в состав группы компаний «Мегатех инжиниринг» (город Санкт-Петербург), занимается разработкой и уже испытывает в зоне СВО новую версию мобильного бункера. Его конструкция получила специальные полозья, позволяющие перемещать бункер по земле или по снегу в случае необходимости (например, при передислокации войск). Для его транспортировки можно использовать любой подручный транспорт, включая квадроцикл. Бункер с «лыжами» был рассчитан на эксплуатацию в зимний период и время распутицы, когда обилие грязи позволяет перемещать конструкцию, как по снегу. Сообщается, что в будущем производитель планирует увеличить ширину «лыж» для лучшей проходимости. О своём детище поведал журналистам генеральный директор компании «ДорГеоТех» Алексей Девятилов.

Мобильный бункер на «лыжах» производства компании «ДорГеоТех».

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Широкая общественность впервые узнала о компании «ДорГеоТех» весной 2023 года. Тогда в зону СВО был отправлен первый мобильный бункер на колёсах, спроектированный из расчёта проживания 4 человек. Представитель компании тогда заявил, что их изделие отправляется для опытной эксплуатации. А недавно стало известно об их новой разработке - мобильном бункере на полозьях. Производитель пояснил, что полозья позволяют перемещать бункер на небольшие расстояния волоком, без применения крана или иной техники для его перевозки. А в условиях боевых действий это означает более быстрое развёртывание линии обороны.

Алексей Девятилов пояснил, что их специалисты разработали новинку - мобильный бункер на «лыжах». Он выполнен из круглого металлического профиля с закруглением, как у санок. Сам бункер отличается повышенной устойчивостью, что полезно в случае артобстрела при его транспортировке.

Стало известно, что эти бункеры создаются с учётом пожеланий бойцов, участвующих в СВО. Поскольку тактика ВСУ периодически меняется, поэтому и средства защиты личного состава у российской армии тоже должны оперативно модернизироваться под новые условия. Бункер рассчитан на проживание 9 бойцов, имеет массу 1,8 тонны, диаметр от 2 до 2,2 метра, длину 4,5 метра. Он имеет печь для отопления. Защита бункера рассчитана на попадание осколков осколочно-фугасных снарядов. Его можно устанавливать в траншеи или котлованы, а в случае необходимости перебрасывать на другое место. Это позволяет применять его многократно, а не уничтожать при отступлении (передислокации).

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Сообщается, что компания планирует запустить серийное производство мобильных бункеров, а сейчас идет согласование с Минобороны. Учитывая оперативность принятия решений неповоротливым бюрократическим аппаратом, в зоне СВО чаще будут появляться мобильные бункеры, закупленные волонтёрскими организациями, которые сейчас действуют максимально оперативно.

Плюсы и минусы мобильных бункеров и что в них можно улучшить

Начнём с минусов, поскольку их в первую очередь нужно устранять. Минусом мобильного бункера как правило является его громоздкость, что требует для его дальней перевозки специальный транспорт. Решением этой проблемы могут стать сборные модульные бункеры, которые смогут собираться в течение пары суток, а все уязвимые места будут прикрыты специальными бронеплитами.

Плюсом мобильного бункера стала его мобильность. Во-первых, его можно относительно быстро доставить с завода в зону СВО. А во-вторых, в условиях постоянно меняющейся линии фронта, очень полезно менять расположение укреплений. Также мобильность позволяет убирать бункер с уже пристреленных противником позиций на новые, ещё не вычисленные его разведкой.

Отдельным направлением мобильных бункеров могут стать персональные укрытия, выполненные с применением арамида (кевлара) и других прочных материалов. По форме и конструкции они будут напоминать спальные мешки и небольшие палатки на 1-2 человек. Но будут отличаться от них гораздо более прочными материалами и рёбрами жёсткости, принимающими на себя львиную часть ударной волны от взрывов и попадания осколков.

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Подобные мобильные бункеры или просто укрепления пригодятся снайперам, разведчикам, диверсантам и связистам. Находясь на передовой, они смогут получить надёжное укрытие от вражеских пуль и снарядов.

Для наглядности рассмотрим подборку фотографий мобильных и относительно мобильных бункеров.

Мобильная огневая точка, совмещённая с бункером для одного стрелка.





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Стационарный бункер (видимо гражданский) на основе металличкой заготовки (слева). Надувное мобильное укрытие, доступное в продаже.









Бункер на колёсах. Защищённая машина Редут в разных модификациях.





Бункер на колёсах. Защищённая машина Редут.





Гражданские модели бункеров, продаваемые за рубежом.





Примеры небольшого военного бункера и большого модульного универсального назначения.

Небольшие мобильные бункеры позволят защитить личный состав российских подразделений на передовой. А большие модульные могут выступать в качестве временных складов с продовольствием. А также они пригодятся для проживания большого числа бойцов в тылу, чтобы не подвергать их ударам Хаймарса (M142 HIMARS), как было в новогоднюю ночь при атаке российского пункта временной дислокации.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).