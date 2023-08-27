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После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителей вся организация оказалась на распутье. Уже писали, что якобы Пригожин оставил план действий на случай своей смерти (но официальных данных пока нет). Мы его содержания пока не знаем, поэтому будем рассуждать логически, чем могут заниматься вагнеровцы в ближайшие месяцы и годы.

Работа в зоне СВО

Тут можно как заниматься штурмом городов, что наглядно было показано на примере Бахмута (Артёмовска), где были перемолоты многие подразделения ВСУ. А можно перенять тактику диверсионной войны у ВСУ.

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Также можно организовать обучающие лагеря для добровольцев и кадровых военных, желающих освежить свои боевые знания.





Ещё имеется необходимость обучения ополченцев ЛНР и ДНР и местной полиции, которой придётся периодически сталкиваться с украинскими диверсионными группами (ДРГ).

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Подробнее рассмотрим, что такое ДРГ и какую опасность они представляют.

Диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) обычно считается подразделение специального назначения, применяемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное время. Но в случае с ВСУ в составе ДРГ могут быть далеко не кадровые спецназовцы. ДРГ используются для дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важных промышленных предприятий, военных объектов, транспортных средств, узлов связи. Также они могут использоваться для сбора информации о противнике. По численности ДРГ относится к небольшим подразделениям, их штатный состав обычно не превышает 20 человек.

Чаще всего ДРГ - штатное подразделение специального назначения армии и флота (кроме ВСУ, у которых от состава армии на начало СВО выжило менее 20% личного состава, по словам американского эксперта). Члены ДРГ обычно получают специальную подготовку по минно-подрывному делу, огневой, физической, психологической, парашютно-десантной, подводной, альпинистской подготовке. Они обучены действовать автономно на территории противника в течение длительного времени. Подготовкой украинских ДРГ занимаются западные инструкторы, поэтому её не стоит недооценивать.

Переброска (засылка) ДРГ в тыл противника совершается разными способами: скрытным переходом линии фронта на автотранспорте или пешком, десантированием с самолёта или вертолёта, высадкой на побережье с катеров и даже с подводных лодок (благо у ВСУ их пока ещё нет).

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Обычно ДРГ действуют максимально скрытно, что позволяет им за небольшой промежуток времени преодолеть значительное расстояние. А небольшая численность личного состава группы повышает её скрытность, маневренность и мобильность. Поэтому их крайне сложно найти и ликвидировать (поскольку, они хорошо подготовлены и вооружены). По боевой эффективности они не уступают более крупным соединениям.

Работа в Африке

Учитывая, сколько на этом континенте полезных ископаемых, работы там много. Недавно появилось видео, что в Нигере, где недавно произошёл переворот от французского контроля, нашли нефть, а значит там появятся наёмники из США и западных стран.

Работа в Азии

Прежде всего это противостояние на Тайване, где возможно столкновение с американскими наёмниками и войсками НАТО.

Работа в России

В России можно организовать курсы выживания в экстремальных ситуациях, например, совместно с МЧС. Поскольку атаки дронами с Украины ещё непонятно, когда закончатся. Также вагнеровцы могут основать школу для обучения операторов беспилотников и курсы для подготовки частных охранников.

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Обучение сотрудников ОМОН и Росгвардии противодействию ДРГ и выживанию под обстрелами артиллерии и атак дронов.





Работа в Белоруссии

Тут вагнеровцы смогут заниматься охраной ядерного оружия и обучением белорусских войск. Также в случае присоединения страны к активному участию в СВО, вагенровцы с войсками РБ смогут быстро дойти до Киева.

Работа в Мексике

Как уже писали на просторах интернета (и выкладывали фото), ВСУ активно торгуют через Даркнет американским и европейским оружием. А вот опыта действий против американских военных у мексиканцев пока маловато. У ЧВК «Вагнер» есть возможность научить мексиканские наркокартели сражаться против западной техники. Также там будет возможность свергнуть проамериканское правительство в Мексике и соседних государствах, и завалить США дешёвыми наркотиками. Которые там уже частично легализованы.

Работа в США и Европе

Недавний пример антиправительственных выступлений во Франции против режима Макрона и погромы в США наглядно показали, что арабские и африканские эмигранты в этих странах находятся в угнетённом положении, испытывая на себе все тяготы социального неравенства. Вагнеровцы смогут обучить членов трудовых профсоюзов противостоять действиям европейской и американской полиции, которая позволяет себе безнаказанно расстреливать мирное население.

Если ранее американская армия несла демократию в страны, где находились полезные ископаемые. То теперь к ним сможет прийти настоящая демократия, которую так жаждут столетиями угнетаемые чернокожие афроамериканцы. У «Вагнера» наверняка будет возможность стать самой демократичной ЧВК в мире, обучая борьбе за права и свободы мирных американцев, угнетаемых Белым домом.

Выводы

Учитывая нестабильность во всём мире, Украина станет далеко не последним театром военных действий в 21 веке. Поэтому боевой опыт сотрудников ЧВК «Вагнер» пригодится не только России, Белоруссии и африканским странам, но и рабочим профсоюзам по всему миру, где полиция разгоняет мирные митинги и демонстрации.

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