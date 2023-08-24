Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей

Сейчас мало кого можно удивить умным домом, но очень скоро появятся также умный лес, умное поле или умные улицы в городах. Массовое внедрение беспилотников позволит снизить преступность и повысить безопасность почти на всей территории страны. Рассмотрим проект запуска серийного производства дронов в России.
[ ] для раздела Блоги
2

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавно стало известно, что к 2030 году (возможно раньше) в России будет организовано серийное производство беспилотников разных моделей. По предварительным подсчётам для этого потребуются инвестиции на 267 миллиардов рублей. Более подробный план расписан в федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», подготовленном в Минпромторге.

Один из популярных китайских беспилотников.

реклама

Если рассмотреть проект более конкретно, то из федерального бюджета будет взято 215 миллиардов рублей. Ещё 16 миллиардов рублей вложат регионы, а 36,2 миллиарда собираются привлечь из внебюджетных источников. Также в рамках проекта анонсировано создание сети научно-производственных центров (НПЦ), выполняющих полный цикл задач: разработку, сертификацию, серийное производство и адаптацию беспилотных летающих аппаратов в единое воздушное пространство. Самым затратным пунктом проекта стала разработка новых моделей БПЛА и их комплектующих. На это в проекте предусмотрено 125,7 миллиарда рублей, результатом станет создание к 2030 году не менее 59 моделей дронов. 

(Но это при условии отсутствия традиционного распила, которым раньше заведовал товарищ Чубайс, уехавший на ПМЖ в Израиль. Иначе получится, как с Ё-мобилем, российским смартфоном и электронной читалкой для школ, а также многими другими перспективными российскими инновациями. Которые усиленно пиарили в СМИ, даже показывали президенту РФ, а затем резко забывали вместе с деньгами, потраченными на разработку). 

А пока оптимистично планируется, что с 2024 по 2030 годы общая численность выпущенных в России беспилотников вырастет с 11 700 до 32 500 штук, а это почти в втрое. Останется надеяться, что подорожание доллара, различные санкции против России и напряжённость на Тайване тоже были учтены.

реклама

Научно-производственные центры (НПЦ), отвечающие за разработку и выпуск беспилотников будут аккредитованы Росавиацией. Главным центром предположительно будет московский индустриальный парк «Руднево», а до 2030 года по всей стране будут созданы 48 подобных предприятий. На них в проекте предусмотрены 67,2 миллиарда рублей. Предварительный список включает в себя 59 моделей БПЛА, характеристики которых будут задаваться с оглядкой на потребности отрасли. Также стало известно, что регионы, в которых появятся НПЦ, будут названы уже после окончательного утверждения нацпроекта.

Стоит отметить, что несколько моделей дронов и сейчас выпускаются в России серийно, но у нас создают для них корпуса, пропеллеры и часть программного обеспечения. А всю элементную базу, включая оптику, и большую часть программного обеспечения закупают в Китае. Поэтому пока корректно говорить разработке технического задания, заказе всей наукоёмкой части в Китае, а затем сборке в России. А поскольку внешняя часть БПЛА российская, то и сами дроны считаются отечественными. Для независимости от санкций, нужно восстановить полный цикл производства элементной базы и оптики, как это было в СССР, но для этого нужно гораздо больше времени и денег, плюс тысячи специалистов, большая часть которых уже релоцировалась по всему миру.

Российские беспилотники Кронштадт и Орион.

Стало известно, что заявки на создание НПЦ уже поданы 18 регионами, среди которых Санкт-Петербург, Севастополь, Нижегородская, Тульская, Рязанская, Томская, Самарская, Сахалинская, Воронежская области, плюс республики Татарстан и Башкирия. 

реклама

Например, на Сахалине планируют акцентировать внимание на образовательных аппаратах, водородных ячейках и технологиях искусственного интеллекта (ИИ), чтобы дроны могли обрести максимальную автономность при выполнении типовых задач (вроде патрулирования ночных улиц). 

Специализацией Башкирии будут автономные БПЛА, программное обеспечение (ПО) для дронов и композитные материалы (поскольку, чем легче БПЛА, тем выше его дальность полёта на одном заряде и больше полезного груза он может с собой взять). 

В Новосибирске инженеры возьмут в разработку уже средние и тяжёлые беспилотники, летающие диапазоне скоростей от 20 до 350 км/ч. 

Координировать кластеры БАС будет самарский НПЦ, в зоне ответственности которого будут научные исследования, разработка и адаптацию технологий, серийное производство аппаратов и комплектующих к ним.

реклама

Согласно этому амбициозному проекту, уже к 2030 году в России появятся не менее 27 решений по интеграции дронов в единое авиационное пространство, на что предусмотрено 17,2 миллиарда рублей. Будут созданы системы связи, обмена данным, а также специальные дронопорты, способные в автоматическом режиме координировать движение БПЛА в воздушном пространстве. Также предстоит решить задачу о предупреждении воздушных конфликтов, стандартных линиях контроля и управления, ИИ-навигации и координации полёта большого числа дронов. 

Тут стоит помнить, что современные радары большинство моделей дронов практически не видят (что показали многочисленные атаки Москвы дронами ВСУ), и что позволит координировать лишь беспилотники, снабжённые маячками (либо посылающими сигнал о своём местоположении). А дроны противника смогут незамеченными затеряться среди российских, а затем совершать диверсии на различных объектах. Осложнит ситуацию продажа российских дронов ненадёжным союзникам, вроде Турции и Казахстана, которые смогут их перепродавать Украине и другим недружественным странам.

Также высказались в СМИ и представители отрасли, отметившие, что нужно будет проработать целый ряд дополнительных моментов. Например, до сих пор не публикуются требования по интеграции дронов на 2–3 года вперёд, а это усложняет, как сопровождение уже созданных аппаратов, так и разработку новых моделей. Также полностью не определены требования к транспондерам. Плюс нужно сформировать отрасль крупных машин со взлётной массой около 1 тонны.

Транспондер является бортовым оборудованием, позволяющим дистанционно идентифицировать беспилотные воздушные суда (БВС), получить данные об их планируемых и фактических маршрутах. Также он позволяет принудительно прекратить полет в случае отсутствия разрешения на использование воздушного пространства Российской Федерации. Плюс нужно будет каждому транспондеру присвоить уникальный регистрационный номер и отслеживать их подделку спецслужбами недружественных государств, террористами и контрабандистами.

Сообщается, что к 2030 году в мировой отрасли беспилотников будет вращаться 54,6 миллиарда долларов. Если сравнить с текущим 2023 годом, то пока ожидаемая ёмкость рынка составит всего 33,7 миллиарда долларов, согласно подсчётам Drone Industry Insights, опирающихся на показатель среднегодового роста (CAGR) в 7,7 %. А пока в 2023 году крупнейшими разработчиками и производителями дронов остаются Китай, США и Япония. Из которых первые используют Россию как сырьевой придаток (и уже вводили запрет на продажу в РФ беспилотников, хотя и сделали это не добровольно, а под угрозой санкций со стороны США), а остальные являются недружественными странами, открыто помогающими ВСУ.

И стоит учитывать, что вся российская индустрия БПЛА рискует в любой момент остаться без китайской элементной базы, оптики и ПО. А значит нужно организовать закупку приличного запаса важных компонентов, а также заранее наладить параллельный импорт. 

Ударный БПЛА Корсар

Где могут пригодиться российские дроны

Прежде всего на СВО, для разведки и корректировки огня артиллерии.

В пограничных войсках, чтобы вовремя пресекать контрабанду и нелегальную миграцию.

В полиции, чтобы отслеживать правонарушителей, например, цыган, которые полицейских за километр чуют, а к дронам ещё не привыкли.

В ДПС, когда для операций по перехвату преступников будет задействован целый рой беспилотников, который сможет рассредоточиться по большому городу и проверить каждую улицу.

В МЧС и отрядах «ЛизаАлерт». Когда пропавших в лесу грибников или туристов в горах будет искать целая сеть дронов, дублируя сигнал в труднодоступных местах.

Когда дроны получат максимальную автономность и смогут свободно летать без оператора, то их сфера применения серьёзно расширится. Например, они смогут посменно наблюдать за гуляющими детьми и пожилыми людьми. Чтобы, когда те отклонятся от маршрута или попадут в беду, то сразу оповестить родных и вызвать экстренные службы. Такие «умные» беспилотники можно будет посылать патрулировать пляжи и туристические маршруты. А родители, посылая ребёнка в школу смогут заказать сопровождение дроном, который будет ориентироваться по внешности ребёнка и сигналу его смарт-часов (встречая его на выходе из школы). И если ребёнка кто-то уведёт или посадит в машину, то дрон сможет поднять тревогу, зафиксировать внешность преступника и номер его авто. А в идеале, он сможет передать данные в общую полицейскую сеть, чтобы все свободные дроны отслеживали перемещения похитителя.

Другое направление – охранные дроны, оборудованные мощными электрошокерами или травматическим оружием. Они смогут патрулировать улицы и в случае похищения человека или нападения с целью ограбления, нейтрализовать преступника. Для родителей непослушных детей, будут предусмотрены специальные маячки, встроенные в смарт-часы, смартфон или браслет. Чтобы быстро идентифицировать родителя и его ребёнка. И когда ребёнок вырывается не от родителя (или другого ближайшего родственника с маячком), то умный робот поднимает тревогу и по возможности нейтрализует нарушителя.

Также охранные дроны смогут присматривать да дачными участками во время отсутствия их владельцев.

Пригодятся смышлёные беспилотники в охране природы и сельском хозяйстве. Они смогут быстро облетать большую площадь, проверяя её на наличие пожаров, наводнений и оползней. Если вблизи будут работать люди, то они будут оперативно предупреждены об опасности.

Плюс дронов можно использовать для видеонаблюдения в культурных центрах и различных офисных и общественных зданиях. И если злоумышленник может добыть и изучить схему расположения камер видеонаблюдения, то дроны смогут перекрывать все слепые зоны камер. А если одна из камер сломается, то её оперативно заменит один из беспилотников. 

Ударный БПЛА «Охотник».

Появление новых проблем

Останется решить проблему массового обслуживания и ремонта дронов, их синхронизации и маршрутов полёта. Чтобы они в случае выхода из строя не падали людям на голову с большой высоты, а могли медленно планировать или спускаться на аварийном парашюте, в зависимости от модели.

Другой проблемой станет использование дронов в противозаконных целях, например, в бизнесе для организации поджогов магазинов конкурентов, в быту, чтобы обрушить его на голову обидчика. Должна быть заранее подготовлена законодательная база для полной уголовной ответственности за использование беспилотника для причинения вреда другому человеку.

Ещё одной проблемой станет взлом дронов хакерами с целью получения данных о его владельце или перепрошивки, чтобы тот совершил диверсию, в которой был обвинён его владелец.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

россия украина сша китай всу япония бпла израиль дрон беспилотник
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
2
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
61
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
6
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
1
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
7
Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
6
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
2
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
4
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1
Российская компания начала судиться за торговый знак Xiaomi
2
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
2
Иран представил ударный дрон Mohajer-10, способный работать сутки и нести 300 кг полезной нагрузки
+
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
Инсайдер: Valve анонсирует командный шутер Neon Prime на gamescom 2023
+
Анонсированы новые модели Москвича на 2024 год - "Москвич 5" и "Москвич 8"
+
DeepCool выпустила медную пластину для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки AMD Ryzen 7000
4

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
+
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
12
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
33
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
106
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
7
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
12
НАТО 2.0: США готовят своих союзников в Азии к военному столкновению с Китаем, Россией и КНДР
1

Сейчас обсуждают

Такой то
17:18
недоделанный скумастер
Крушение самолета Пригожина: главное на данный момент
A_K_
17:17
Походу скоро это будет уже не второй, а первый мир.
Официально: в БРИКС с 1 января 2024 года войдут Иран, Аргентина, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия
Максим
17:16
Люди всегда боялись прогресса. От первых механизмов на электричестве, до вышек сотовой связи (Практически каждый раз при появлении нового стандарта связи, можно услышать новости про сжигание вышек, в...
Инженер Skype считает, что искусственный интеллект в будущем возьмет контроль над военными роботами
Umid Xaydarov
17:15
Им некогда они для Зеленского Кокаин добывают.
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Alex-IT
17:13
США пофигу, они деньги печатают, а весь мир их принимает.
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
Бот_Пригожина_0308
17:13
Характерный почерк мелкобритов. Не выполнил контракт по смене власти в РФ - сдох. Все предатели так кончают.
Почему предупреждение Байдена стало фатальным для Пригожина
A_K_
17:13
А вот получается, что гривна в расчет браться не будет. Вот горе.
Путин о единой расчётной валюте БРИКС: Вопрос сложный, но будем двигаться в эту сторону
Бот_Пригожина_0308
17:10
Насколько они устойчивы к поражающим факторам ядерного взрыва?
США намерены разместить у границ России более 550 стелс-истребителей F-35 к 2030 году
МаксЧ
17:07
Самое интересное было про баян сотрудничество, наверное это лично было выдумано ) вот именно что тест загрузили))))) а не текст. А вообще зачем тырить чужое ? Или вы на поток все статьи решили постави...
Обзор мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless
Такой то
17:07
странная щель поперёк
Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем