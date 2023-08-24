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Недавно стало известно, что к 2030 году (возможно раньше) в России будет организовано серийное производство беспилотников разных моделей. По предварительным подсчётам для этого потребуются инвестиции на 267 миллиардов рублей. Более подробный план расписан в федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», подготовленном в Минпромторге.

Один из популярных китайских беспилотников.

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Если рассмотреть проект более конкретно, то из федерального бюджета будет взято 215 миллиардов рублей. Ещё 16 миллиардов рублей вложат регионы, а 36,2 миллиарда собираются привлечь из внебюджетных источников. Также в рамках проекта анонсировано создание сети научно-производственных центров (НПЦ), выполняющих полный цикл задач: разработку, сертификацию, серийное производство и адаптацию беспилотных летающих аппаратов в единое воздушное пространство. Самым затратным пунктом проекта стала разработка новых моделей БПЛА и их комплектующих. На это в проекте предусмотрено 125,7 миллиарда рублей, результатом станет создание к 2030 году не менее 59 моделей дронов.

(Но это при условии отсутствия традиционного распила, которым раньше заведовал товарищ Чубайс, уехавший на ПМЖ в Израиль. Иначе получится, как с Ё-мобилем, российским смартфоном и электронной читалкой для школ, а также многими другими перспективными российскими инновациями. Которые усиленно пиарили в СМИ, даже показывали президенту РФ, а затем резко забывали вместе с деньгами, потраченными на разработку).

А пока оптимистично планируется, что с 2024 по 2030 годы общая численность выпущенных в России беспилотников вырастет с 11 700 до 32 500 штук, а это почти в втрое. Останется надеяться, что подорожание доллара, различные санкции против России и напряжённость на Тайване тоже были учтены.

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Научно-производственные центры (НПЦ), отвечающие за разработку и выпуск беспилотников будут аккредитованы Росавиацией. Главным центром предположительно будет московский индустриальный парк «Руднево», а до 2030 года по всей стране будут созданы 48 подобных предприятий. На них в проекте предусмотрены 67,2 миллиарда рублей. Предварительный список включает в себя 59 моделей БПЛА, характеристики которых будут задаваться с оглядкой на потребности отрасли. Также стало известно, что регионы, в которых появятся НПЦ, будут названы уже после окончательного утверждения нацпроекта.

Стоит отметить, что несколько моделей дронов и сейчас выпускаются в России серийно, но у нас создают для них корпуса, пропеллеры и часть программного обеспечения. А всю элементную базу, включая оптику, и большую часть программного обеспечения закупают в Китае. Поэтому пока корректно говорить разработке технического задания, заказе всей наукоёмкой части в Китае, а затем сборке в России. А поскольку внешняя часть БПЛА российская, то и сами дроны считаются отечественными. Для независимости от санкций, нужно восстановить полный цикл производства элементной базы и оптики, как это было в СССР, но для этого нужно гораздо больше времени и денег, плюс тысячи специалистов, большая часть которых уже релоцировалась по всему миру.

Российские беспилотники Кронштадт и Орион.

Стало известно, что заявки на создание НПЦ уже поданы 18 регионами, среди которых Санкт-Петербург, Севастополь, Нижегородская, Тульская, Рязанская, Томская, Самарская, Сахалинская, Воронежская области, плюс республики Татарстан и Башкирия.

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Например, на Сахалине планируют акцентировать внимание на образовательных аппаратах, водородных ячейках и технологиях искусственного интеллекта (ИИ), чтобы дроны могли обрести максимальную автономность при выполнении типовых задач (вроде патрулирования ночных улиц).

Специализацией Башкирии будут автономные БПЛА, программное обеспечение (ПО) для дронов и композитные материалы (поскольку, чем легче БПЛА, тем выше его дальность полёта на одном заряде и больше полезного груза он может с собой взять).

В Новосибирске инженеры возьмут в разработку уже средние и тяжёлые беспилотники, летающие диапазоне скоростей от 20 до 350 км/ч.

Координировать кластеры БАС будет самарский НПЦ, в зоне ответственности которого будут научные исследования, разработка и адаптацию технологий, серийное производство аппаратов и комплектующих к ним.

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Согласно этому амбициозному проекту, уже к 2030 году в России появятся не менее 27 решений по интеграции дронов в единое авиационное пространство, на что предусмотрено 17,2 миллиарда рублей. Будут созданы системы связи, обмена данным, а также специальные дронопорты, способные в автоматическом режиме координировать движение БПЛА в воздушном пространстве. Также предстоит решить задачу о предупреждении воздушных конфликтов, стандартных линиях контроля и управления, ИИ-навигации и координации полёта большого числа дронов.

Тут стоит помнить, что современные радары большинство моделей дронов практически не видят (что показали многочисленные атаки Москвы дронами ВСУ), и что позволит координировать лишь беспилотники, снабжённые маячками (либо посылающими сигнал о своём местоположении). А дроны противника смогут незамеченными затеряться среди российских, а затем совершать диверсии на различных объектах. Осложнит ситуацию продажа российских дронов ненадёжным союзникам, вроде Турции и Казахстана, которые смогут их перепродавать Украине и другим недружественным странам.

Также высказались в СМИ и представители отрасли, отметившие, что нужно будет проработать целый ряд дополнительных моментов. Например, до сих пор не публикуются требования по интеграции дронов на 2–3 года вперёд, а это усложняет, как сопровождение уже созданных аппаратов, так и разработку новых моделей. Также полностью не определены требования к транспондерам. Плюс нужно сформировать отрасль крупных машин со взлётной массой около 1 тонны.

Транспондер является бортовым оборудованием, позволяющим дистанционно идентифицировать беспилотные воздушные суда (БВС), получить данные об их планируемых и фактических маршрутах. Также он позволяет принудительно прекратить полет в случае отсутствия разрешения на использование воздушного пространства Российской Федерации. Плюс нужно будет каждому транспондеру присвоить уникальный регистрационный номер и отслеживать их подделку спецслужбами недружественных государств, террористами и контрабандистами.

Сообщается, что к 2030 году в мировой отрасли беспилотников будет вращаться 54,6 миллиарда долларов. Если сравнить с текущим 2023 годом, то пока ожидаемая ёмкость рынка составит всего 33,7 миллиарда долларов, согласно подсчётам Drone Industry Insights, опирающихся на показатель среднегодового роста (CAGR) в 7,7 %. А пока в 2023 году крупнейшими разработчиками и производителями дронов остаются Китай, США и Япония. Из которых первые используют Россию как сырьевой придаток (и уже вводили запрет на продажу в РФ беспилотников, хотя и сделали это не добровольно, а под угрозой санкций со стороны США), а остальные являются недружественными странами, открыто помогающими ВСУ.

И стоит учитывать, что вся российская индустрия БПЛА рискует в любой момент остаться без китайской элементной базы, оптики и ПО. А значит нужно организовать закупку приличного запаса важных компонентов, а также заранее наладить параллельный импорт.

Ударный БПЛА Корсар

Где могут пригодиться российские дроны

Прежде всего на СВО, для разведки и корректировки огня артиллерии.

В пограничных войсках, чтобы вовремя пресекать контрабанду и нелегальную миграцию.

В полиции, чтобы отслеживать правонарушителей, например, цыган, которые полицейских за километр чуют, а к дронам ещё не привыкли.

В ДПС, когда для операций по перехвату преступников будет задействован целый рой беспилотников, который сможет рассредоточиться по большому городу и проверить каждую улицу.

В МЧС и отрядах «ЛизаАлерт». Когда пропавших в лесу грибников или туристов в горах будет искать целая сеть дронов, дублируя сигнал в труднодоступных местах.

Когда дроны получат максимальную автономность и смогут свободно летать без оператора, то их сфера применения серьёзно расширится. Например, они смогут посменно наблюдать за гуляющими детьми и пожилыми людьми. Чтобы, когда те отклонятся от маршрута или попадут в беду, то сразу оповестить родных и вызвать экстренные службы. Такие «умные» беспилотники можно будет посылать патрулировать пляжи и туристические маршруты. А родители, посылая ребёнка в школу смогут заказать сопровождение дроном, который будет ориентироваться по внешности ребёнка и сигналу его смарт-часов (встречая его на выходе из школы). И если ребёнка кто-то уведёт или посадит в машину, то дрон сможет поднять тревогу, зафиксировать внешность преступника и номер его авто. А в идеале, он сможет передать данные в общую полицейскую сеть, чтобы все свободные дроны отслеживали перемещения похитителя.

Другое направление – охранные дроны, оборудованные мощными электрошокерами или травматическим оружием. Они смогут патрулировать улицы и в случае похищения человека или нападения с целью ограбления, нейтрализовать преступника. Для родителей непослушных детей, будут предусмотрены специальные маячки, встроенные в смарт-часы, смартфон или браслет. Чтобы быстро идентифицировать родителя и его ребёнка. И когда ребёнок вырывается не от родителя (или другого ближайшего родственника с маячком), то умный робот поднимает тревогу и по возможности нейтрализует нарушителя.

Также охранные дроны смогут присматривать да дачными участками во время отсутствия их владельцев.

Пригодятся смышлёные беспилотники в охране природы и сельском хозяйстве. Они смогут быстро облетать большую площадь, проверяя её на наличие пожаров, наводнений и оползней. Если вблизи будут работать люди, то они будут оперативно предупреждены об опасности.

Плюс дронов можно использовать для видеонаблюдения в культурных центрах и различных офисных и общественных зданиях. И если злоумышленник может добыть и изучить схему расположения камер видеонаблюдения, то дроны смогут перекрывать все слепые зоны камер. А если одна из камер сломается, то её оперативно заменит один из беспилотников.

Ударный БПЛА «Охотник».

Появление новых проблем

Останется решить проблему массового обслуживания и ремонта дронов, их синхронизации и маршрутов полёта. Чтобы они в случае выхода из строя не падали людям на голову с большой высоты, а могли медленно планировать или спускаться на аварийном парашюте, в зависимости от модели.

Другой проблемой станет использование дронов в противозаконных целях, например, в бизнесе для организации поджогов магазинов конкурентов, в быту, чтобы обрушить его на голову обидчика. Должна быть заранее подготовлена законодательная база для полной уголовной ответственности за использование беспилотника для причинения вреда другому человеку.

Ещё одной проблемой станет взлом дронов хакерами с целью получения данных о его владельце или перепрошивки, чтобы тот совершил диверсию, в которой был обвинён его владелец.

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