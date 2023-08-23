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Байкал (на бурятском языке Байгал далай) является озером тектонического происхождения, расположенном в южной части Восточной Сибири. Его площадь составляет 31 722 км², это самое глубокое озеро на Земле. Также оно считается большим природным резервуаром пресной воды и крупнейшим по площади пресноводным озером Евразии. Единственная вытекающая из него река Ангара.

Географическое положение и размеры озера

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Байкал расположился на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Его протяжённость с юго-запада на северо-восток составляет 636 километров, а форма напоминает гигантский полумесяц. Ширина озера изменяется в диапазоне от 24 до 79 км. А самая глубокая точка дна Байкала на 1187 метров ниже уровня Мирового океана. При этом высотную отметку уреза воды Байкала установили (поскольку Байкал зарегулирован) в пределах 456 - 457 метров над уровнем моря, но по Тихоокеанской системе высот. Поэтому «реальный» уровень Байкала почти никому неизвестен.

Размеры Байкала действительно впечатляют, например, его площадь водной поверхности 31 722 км² (острова не учитывали), что сравнимо с территориями таких стран, как Бельгия или Нидерланды. И это позволяет ему занимать седьмое место среди крупнейших озёр мира. А длина береговой линии составляет 2000 км, что очень способствует развитию туризма, позволяя туристическим базам не размещаться друг на друге, как бывает возле небольших озёр.

Вокруг озера сложился свой микроклимат, поскольку оно расположилось в своеобразной котловине, которая окружается со всех сторон горными хребтами и сопками. Так западное побережье получилось скалистое и обрывистое, восточное более пологое (там горы местами отступают от берега на десятки километров, что дало возможность построить поселения, поскольку жить на скалах выгодно лишь с точки зрения обороны средневековых замков).

Глубины

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Байкал является самым глубоким озером на Земле. Его максимальная глубина 1642 метра, была установлена в 1983 году Л. Г. Колотило и А. И. Сулимовым, когда они проводили гидрографические работы в составе экспедиции ГУНиО МО СССР.

А учитывая, что само озеро расположилось на высоте 456 метров над уровнем моря, то самая нижняя точка его котловины находится на 1187 метров ниже уровня мирового океана, делая Байкал одной из наиболее глубоких материковых впадин.





Плюс средняя глубина озера составила 744,4 метра, превышая глубину большинства глубоких озёр. Оказывается, что лишь пара озёр имеют глубину более 1000 метров: Танганьика (1470 м) и Каспийское море (1025 м).

Объём воды

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Большая площадь Байкала и его умопомрачительная для озера глубина дают гигантский объём воды 23 615,39 км³ (что составляет почти 19 % от 123 000 км³, мирового запаса озёрной пресной воды). По запасам пресной воды Байкал удерживает первое место в мире среди озёр. Учёные подсчитали, что в нём больше воды, чем во 5 Великих озёрах Северной Америки вместе взятых (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), или в 25 раз больше, чем в Ладожском озере. По объёму воды Байкал уступает лишь Каспийскому морю (которое по некоторым признакам относится к озёрам).

Притоки и сток

Согласно исследованиям 19 века, проведённым И. Д. Черским, в Байкал впадало 336 рек и ручьёв, он учитывал только постоянные притоки, временные не беря в расчёт. Примечательно, что более современных данных по этому вопросу просто нет (в 20 и 21 веках это уже никого не волнует), но периодически фигурируют цифры в 544 или 1123 притока (с учётом распадков, а не постоянных водотоков). Ещё есть мнение, что ввиду антропогенного воздействия и климатических изменений, на Байкале с 19 века могли исчезнуть до 150 водотоков.





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Наиболее полноводными реками, впадающими в Байкал, стали Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Кичера, Тыя, Голоустная, Бугульдейка. А вытекает из озера лишь одна река Ангара.

Почему стоит посетить Байкал?

Прежде всего ради живописной природы, уникальной флоры и фауны, часть из которой эндемична (имеет ограниченный ареал обитания). Озеро со всех сторон окружено горными хребтами и сопками, что создаёт неповторимый климат. В байкальской воде довольно мало минеральных веществ и органических примесей, но много кислорода, это способствует созданию уникального микроклимата в самом озере и вокруг него. Содержание минеральных солей в воде Байкала равно 96,7 мг/л

Вид на Байкал с мыса Лударь летом 2013 года (слева). Байкальская вода меняет свой цвет (справа).

Байкал славится не только своими глубиной и размерами, но и чистотой воды. Но мало кто знает, что чистота эта искусственная, но не рукотворная. Она поддерживается полупрозрачными микроскопическими рачками Байкальская эпишура (от латинского Epischura baikalensis), потребляющими органику, чаще всего водоросли, пропускающими воду через свой организм. Взрослые рачки достигают размером всего 1,5 мм, но при этом они составляют до 80% биомассы всего озера. Они как раз относятся к эндемикам, и встречаются только на Байкале. Ими питается другой эндемик - байкальский омуль.

«Золотые камушки» (слева). Чайки в Чивыркуйском заливе (справа).

Вода - это жизнь, в Байкале она довольно холодная, даже летом она нагревается не выше +10 - 15 °C на поверхности (максимальная зафиксированная температура +23 °C). А на глубине её температура редко превышает +4 °C. Любители поморжевать останутся довольны. Одной из особенностей байкальской воды стала её прозрачность, позволяя увидеть камни и рельеф дна на глубине до 40 метров. Это настоящий рай для закалённых аквалангистов и любителей подводной фото и видеосъёмки. Наиболее прозрачная вода весной, тогда она синего цвета. С наступлением лета и осенью прозрачность её снижается до 8-10 метров, а цвет меняется на сине-зелёный и позднее зелёный. Причиной этому становятся растительные и животные организмы.

Байкальский лёд

Другим чудом озера стал лёд, его толщина достигает 1 метра (а в заливах 1,5 - 2 м), он имеет трещины, называемые «становые щели» длиной 10-30 километров, а шириной всего 2-3 метра. Образование трещин сопровождается громким треском, подобным раскатам грома. Благодаря им рыба зимой не гибнет от недостатка кислорода.





Полуостров Святой Нос

В период ледостава (процесс установления сплошного ледяного покрова, обычно в период с 9 января по 4 мая) Байкал целиком покрывается льдом, за исключением небольшого участка длиной в 15 - 20 км, расположенного у истока Ангары. Поэтому периодом судоходства для пассажирских и грузовых судов обычно считается время с июня по сентябрь. А научно-исследовательские суда начинают свою работу сразу после вскрытия озера ото льда и завершают её после его замерзания, у них времени уже больше, с мая по январь.









Озеро Байкал зимой

Важным фактором стал сам байкальский лёд, обладающий высокой прозрачностью. Сквозь него легко проходят солнечные лучи, что способствует бурному развитию в воде планктонных водорослей, выделяющих кислород. А по берегам Байкала можно увидеть в зимний период ледяные гроты и набрызги.

Байкальский лёд как и сам Байкал содержит в себе немало загадок. Например, в 1940-х годах специалистами Байкальской лимнологической станции были обнаружены необычные формы ледового покрова, увиденные ими только на Байкале. Одними из них были «сопки», представляющие собой конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Внешне они напоминают ледяные шатры, со входом в противоположную от берега сторону. Причём эти «сопки» могут стоять по отдельности, а могут образовывать миниатюрные «горные хребты». Кроме этого, на Байкале выделяют ещё несколько видов льда: «сокуй», «колобовник», «осенец».

«Байкальский бриллиант» (слева). Кристальный лёд (справа).

А весной 2009 года со станции МКС были получены фотографии двух ледовых колец. На спутниковых снимках в разных местах Байкала чётко выделялись специфические тёмные кольца. Учёные пришли к выводу, что к возникновению этих колец приводит подъём глубинных вод и повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной части кольцевой структуры. Результатом этого процесса является антициклоническое (по часовой стрелке) течение. А в зонах с сильным течением (где оно достигает максимальных скоростей), усиливается вертикальный водообмен, приводящий к ускоренному разрушению ледового покрова.

Ледяная гладь (слева). Голубые глыбы (справа)

Рельеф дна

Дно Байкала тоже представляет интерес для учёных, поскольку получило хорошо выраженный рельеф. Вдоль всего побережья (которое простирается на 2 000 километров) очень развиты прибрежные мелководья (шельфы) и подводные склоны. На дне озера обнаружены подводные банки и даже подводные хребты. Также выделяют ложе трёх основных котловин озера: Южной, Средней и Северной. Они разделяются друг от друга парой хребтов: Академическим и Селенгинским.

Немного терминологии, чтобы читателю было всё понятно.

Подводные банки представляют собой мель в океане (в нашем случае в озере), глубина над которой ощутимо меньше окружающих глубин. И если в океанах банки имеют вулканическое или коралловое происхождение, то на Байкале в их происхождении ещё предстоит разобраться. Также известно, что в мелководных морях, возникших в результате трансгрессии (геологического явления, при котором уровень моря повышается по отношению к земле, а береговая полоса затапливается и смещается в направлении более высоких мест), банки становятся элементами остаточного рельефа суши (затопленного морем). Если атолл (коралловый остров либо архипелаг) погружается под воду, то на его месте образуется подводная банка (мель), называемая гайот или погружённый атолл.

Банки становятся сосредоточением морских биоресурсов. Поэтому эти районы считаются важными объектами морского рыболовства.

Подводный хребет представляет собой горную систему на морском дне, образованную тектоникой плит. В этом месте, обычно происходит раздвигание океанского дна (спрединг) по расходящейся границе плит. Что привело к их образованию на дне Байкала также пока спорный вопрос.

Теперь вернёмся к рельефу Байкала.

Самым интересным стал Академический хребет, раскинувшийся от острова Ольхон к Ушканьим островам, которые являются наиболее высокой его частью. Его длина составила около 100 километров, а максимальная высота над дном озера 1848 метров.

Одной из загадок Байкала стали его донные отложения. Толщина которых, согласно гравиметрической съёмке, достигает около 6 000 метров. А это означает, что в озере были затоплены одни из самых высоких гор на Земле, их высота составляла более 7000 метров.

Острова и полуострова

На Байкале насчитывается 27 островов (например, Ушканьи острова, Ольхон, Ярки). Самый большой из них, Ольхон имеет 71 км в длину и 12 км в ширину, расположился почти в центре озера, ближе к его западному побережью. Его площадь составила 700-729 км² (по разным источникам).

При этом крупными островами считаются 12 островов, а остальные стали островами малой гряды. Наибольшая плотность островов сосредоточена в районе Малого моря. Несколько островов расположились в центре озера и 5 в районе Чивыркуйского залива. Крупнейшим полуостровом стал Святой Нос.

Сейсмоактивность Байкала

Для желающих посетить озеро важно помнить про высокую сейсмичность района Байкала (Байкальской рифтовой зоны или глубинного разлома земной коры). Поскольку там регулярно случаются землетрясения, большинство из них по силе не превышают 1-2 балла по шкале интенсивности MSK-64. Но бывают и очень сильные, например, в 1862 году произошло 10-балльное Цаганское землетрясение в северной части дельты Селенги. Тогда опустился под воду огромный участок суши площадью 200 км², на котором находились 6 бурятских улусов (поселений), с населением около 1300 человек. В результате образовался залив Провал.

Также сильные землетрясения были зарегистрированы в 1903 году (Байкальское), 1950 году (Мондинское), 1957 году (Муйское), 1959 году (Среднебайкальское). Последние сильные землетрясения на Байкале были в августе 2008 года (силой 9 баллов) и в феврале 2010 года (силой 6,1 балла).

Особенности климата

Уже доказано, что огромная водная масса Байкала оказывает сильное влияние на климат прибрежной территории. Поэтому зима тут более мягкая, а лето прохладное, поскольку озеро зимой подогревает окружающую местность, а летом охлаждает. Интересный факт, наступление весны на Байкале задерживается примерно на 10 - 15 дней, если сравнивать с прилегающими районами, а осень обычно бывает более продолжительной. Максимальная зафиксированная температура воздуха +34 °C, а средняя температура повышается в последние годы (видимо в связи с глобальным потеплением).

Также в районе Байкала дольше продолжительность солнечного сияния. Например, в посёлке Большое Голоустное она продолжается до 2 524 часов, дольше, чем на черноморских курортах. А дней без солнца в году там бывает лишь 37, а на острове Ольхон уже 48.

Особенный климат обусловлен байкальскими ветрами, получившими собственные названия баргузин, сарма, верховик, култук.

Тайна происхождения озера

История происхождения Байкала уже не первый век вызывает научные споры. Изначально его возраст учёные мужи определили в 25 - 35 миллионов лет. Данный факт делает Байкал по-настоящему уникальным природным объектом, поскольку почти все озёра, особенно ледникового происхождения, живут обычно не дольше 10 - 15 тысяч лет, после чего заполняются илистыми осадками и заболачиваются. Отсюда можно сделать предположение, что раньше на нашей территории находилась некая развитая цивилизация, умеющая управлять погодой и прочими природными процессами. И это не сказки, поскольку США уже обвиняли в создании землетрясения в Турции, после того, как один из турецких политиков посоветовал американцам убираться и не соваться в их дела. Также известно, что США десятилетиями активно работали в этом направлении. Поэтому у нашего Байкала уникальные лёд, вода, флора и фауна, и такая долгая история.

Но официальная наука не любит белых пятен, поэтому есть теория о молодости Байкала, которую выдвинул доктор геолого-минералогических наук А. В. Татаринов в 2009 году. Она получила косвенные подтверждения при проведении второго этапа экспедиции «Миров» на Байкале. Оказалось, что в молодости озера участвуют грязевые вулканы, расположенные на его дне. А современной береговой линии Байкала на самом деле только 8 000 лет, а его глубоководной части 150 000 лет.

Неоспорим стал тот факт, что Байкал расположился в рифтовой впадине и по строению похож на бассейн Мёртвого моря. И одни исследователи объяснили появление Байкала его расположением в зоне трансформного разлома, другие предположили о наличии под озером мантийного плюма, третьи считают образование впадины пассивным рифтингом в результате коллизии Евразийской плиты и Индостана. Важно помнить, что преобразование Байкала продолжается до сих пор, а в окрестностях озера регулярно случаются землетрясения. Есть версия о том, что проседание впадины происходит из-за образования вакуумных очагов, вследствие излияния базальтов на поверхность (четвертичный период).

Плюм представляет собой горячий мантийный поток, двигающийся от основания мантии у ядра Земли независимо от конвективных течений в мантии. Энергию для теплопереноса даёт «горячая струя» расплава.

Уникальный растительный и животный мир

А теперь самое интересное, в озере насчитали целых 2 630 видов, подвидов и разновидностей различных животных и водных растений. Причём 2/3 из них считаются эндемиками, которые обитают исключительно в Байкале. Такое разнообразие жизни в озере объясняется учёными довольно просто. Толща байкальской воды во всех своих слоях богата содержанием кислорода, поскольку каждые полгода, при прохождении температуры воды на поверхности озера через точку наибольшей плотности (+4 °C) весной (вверх) и осенью (вниз) происходит перемешивание воды в озере. Тогда вода из верхних, богатых кислородом слоёв опускается в глубинные, насыщая их кислородом. Причём насыщение поверхностных слоёв озера кислородом в холодное время года не прекращается (в отличие от других водоёмов), поскольку благодаря прозрачному льду и ветровому очищению его от снега, фитопланктон производит фотосинтез круглый год.

Отсюда закономерный вопрос, если эта уникальная экосистема создана природой, то почему она воссоздана только на Байкале? Если знаете ответ на этот вопрос, напишите в комментариях.

Учёные также подсчитали, что эндемиками Байкала являются около 1000 видов, 96 родов, 11 семейств и подсемейств. Например, 27 видов рыб, обитающих в этом уникальном озере, больше нигде не встречаются. Альтернативные историки часто задаются вопросом, если живой организм (неважно какой именно) встречается только в одном месте нашей планеты, а зачастую ещё и выбивается по своим биологическим параметрам от своих аналогов на других континентах, которые между собой похожи, а с ним нет. То не является ли данный организм завезённым с другой планеты или искусственно выведен генетиками? И это тоже сказки, поскольку эксперименты с растениями и домашними животными люди уже десятилетиями проводят. Получив знаменитое ГМО и клонирование животных.

Существует теория, что мы уже шестая по счёту цивилизация на Земле, а первое её заселение было около миллиона лет назад. И что умели прошлые цивилизации мы до сих пор до конца не знаем. От них остались лишь артефакты, вроде храмов, вырезанных из цельной скалы, которые современные строители не смогут повторить без станков с ЧПУ. А наши предки согласно официальной истории, это строили молотком и зубилом, а у нас получается уже руки не того места растут...

Вернёмся к 100%-му эндемизму (уникальности для Земли), наблюдаемому у нематод семейства Mermitidae (28 видов), червей Polychaeta (4), губок Lubomirskiidae (14), грегарин Gregarinea (6), рачков-изопод Isopoda (5), веснянок Plecoptera (2 видов). Также уникальны почти все виды и подвиды рачков-амфипод (349 из 350 видов) и скорпенообразных рыб (31 из 32 видов). Плюс эндемики озера большинство видов червей турбеллярий (130 из 150 видов) и ракушковых рачков (132 из 150 видов). Уникальны и многие рыбы: 36 из 61 вида и подвида, 2 семейства и 12 родов.

Важным звеном животного мира Байкала является как раз один из эндемиков, рачок эпишура, составляющий до 80 % биомассы зоопланктона озера и ставший самым важным звеном в пищевой цепи водоёма. Поскольку им не только питаются многие виды рыб, но он также выполняет функцию фильтра, пропуская через себя воду, и очищая её. Именно благодаря ему вода в озере такая прозрачная и чистая, а кислорода так много. Так как в мутной воде фотосинтеза не будет даже при наличии прозрачного льда, который на практике также будет мутным.

Не обделён Байкал и рыбой, например, в нём водятся байкальский омуль, хариус, сиг, байкальский осётр, налим, таймень, щука и прочие рыбы. Для биологов наибольший интерес представляет живородящая рыба голомянка, в теле которой содержится до 30 % жира. Ещё она их удивляет ежедневными кормовыми миграциями из глубин озера на мелководье. А учитывая глубину озера и перепады давления, человеческий организм на такое точно не способен, он просто не выживет, как и большинство остальных живых видов Земли). Также в Байкале водится множество высших ракообразных (амфипод). Например, эндемик макрогектопус. Плюс озеро уникально произрастанием на большой глубине пресноводных губок.

Экспорт воды в Китай

Не секрет, что последние годы Китай увеличил экономическую активность на Дальнем Востоке и в Сибири. Началось всё с глобальной вырубки древесины и пожаров (которые по неподтверждённым данным совершали местные жители). Также китайцы арендовали землю под теплицы, после чего местные жители жаловались, что после химии, применяемой китайцами, на земле годами ничего не растёт, даже сорняки... Также ходили слухи, что КНР планирует перенести в Россию своё наиболее грязное производство, мы же не сможем отказать таким «выгодным партнёрам» в создании в стране экологической катастрофы...

Но эти планы немного спутали отъём элитной недвижимости у наших олигархов и выдворение их членов семей обратно в РФ.

Не обошло стороной внимание китайцев и уникальное озеро. Например, The Guardian (известная английская газета) уже публиковала планы китайцев по использованию байкальской воды для снабжения города Ланьчжоу. Якобы, это взаимовыгодное решение для обеих стран. Так российские олигархи станут ещё богаче, а Китай частично решит проблему дефицита воды (которую он же сам и создал). Поскольку, имея 20 % населения мира, КНР располагает только 7 % запасов воды.

Отдельно стоит сказать про запасы воды в Китае, который находится на шестом месте в мире по запасам воды. Но больше половины этой воды критически загрязнена, причём так, что не поможет никакая очистка. Так из 35 важнейших озёр КНР чистыми можно считать лишь 18, с реками ситуация аналогичная. Причина банальна, предприятия КНР сливают неочищенную производственную воду, другими факторами стали чрезвычайно высокое загрязнение воздуха и повсеместное заражение земли. Поскольку в нормальном круговороте воды в природе, она фильтруется при испарении (но там грязный воздух), и при попадании в землю (которая у них почти мёртвая и нечего не фильтрует), прежде чем попасть в реки и озёра. Ради денег Китай безвозвратно загубил свою экологию (на её восстановление уйдут столетия, и то при условии полного переселения с неё самих китайцев), поскольку бережно относиться к природе они банально не умеют и не хотят. Это стало одной из причин активного освоения ими Африки, которая пока ещё не сильно загрязнена, а страдает в основном от вырубки лесов.

Ещё в 2015 году на берегу Байкала началось строительство Китайского завода. Его проектная мощность составляла 190 000 000 литров воды в год. Но под давлением российской общественности строительство завода прекратили и даже якобы демонтировали имеющиеся постройки. В начале строительства в интернете даже размещали обоснование, что продажа пресной воды Китаю не принесёт вреда Байкалу, а принесёт только доход российскому бюджету...

Но КНР на бутилированной воде не остановились и теперь строят грандиозный водопровод для перекачки Байкальской воды в Китай.

На карте представлен маршрут где будет проходить водная магистраль.









Этот водопровод станет одним из самых дорогостоящих в мире и будет проходить от Байкала в Западный Китай и далее в Пекин. По расчетам самих китайцев российской воды им хватит для 500 миллионов человек. А теперь простая математика, если средний человек выпивает в сутки минимум 2 литра воды, то в Китай ежедневно будет отправляться минимум миллион литров воды из Байкала. В год это 365 миллионов литров, плюс рано или поздно восстановится розлив бутилированной воды. Итого 365+190 = 555 миллионов литров воды в год, такой откачки озеро долго не переживёт. Его выкачают досуха, превратив в регион в безжизненную пустыню, а затем двинутся покупать остальную воду и древесину, благо продавец всегда найдётся.





Длина водопровода составит около 2 000 километров, а стоимость всего проекта около 50 миллиардов долларов. Которые довольно быстро окупятся на продаже России смартфонов и компьютеров, которые сейчас долго не работают, а устаревают морально, ещё до физического износа (который тоже был искусственно занижен).

Сообщается, что уже была зарегистрирована торговая марка китайской воды из Байкала под названием «Колодец Земли». А Минприроды РФ уже признало розлив питьевой воды из Байкала экологически чистым производством.

Туризм

Посетить Байкал возможно разными способами. Обычно туристы сначала прибывают в один из близлежащих крупных городов: Иркутск, Улан-Удэ или Северобайкальск. А уже оттуда могут более детально спланировать свой маршрут.

Всего в 65 км от Иркутска, на берегу Байкала (у истока реки Ангар) расположился посёлок Листвянка, ставший одним из наиболее популярных мест туризма. Приехать сюда из областного центра можно всего за час (на автобусе или теплоходе). Листвянка ценится у отдыхающих ввиду большого количества экскурсий и активного отдыха, именно тут берут начало многие круизы по Байкалу. А самые популярные маршруты проходят от Листвянки до посёлка Большие Коты, на полуостров Святой Нос, остров Ольхон и Малое море, где по всему маршруту имеются свои достопримечательности. Например, остров Огой и Скала Шаманка (мыс).

Остров Ольхон. Мыс Кобылья Голова.

Ещё на берегу озера стоят города Слюдянка и Байкальск. В Слюдянке есть железнодорожный вокзал, полностью созданный из мрамора. А Байкальск славится своей горнолыжной трассой, в летнее время на ней работает подъёмник. В ясную солнечную погоду туристы могут увидеть противоположную сторону озера с отрогами Байкальского хребта.

На восточном берегу озера популярен Баргузинский залив, рядом с которым проводилось строительство туристско-рекреационной зоны «Байкальская гавань» (на момент написания статьи её возможно уже достроили). В селе Максимихе можно приобрести тур с посещением полуострова Святой Нос. Также туристам предлагаются конные и пешие походы. Южнее расположились посёлки Новый Энхэлук, Заречье, Сухая. Тут есть как туристические юрты (для любителей экзотики), так и комфортабельные дома отдыха (для любителей комфорта). Между Энхэлуком и Сухой имеется сероводородный термальный источник Загза (возле одноимённой реки).





По природной красоте особенно выделяется Чивыркуйский залив, у которого имеются живописные бухты, острова, целебные источники. Шикарный вид на залив открывается с вершины Святого Носа, на который возможно попасть из посёлка Усть-Баргузин.

А всего в 30 километрах южнее устья реки Селенги расположился залив Посольский сор, с рекреационной зоной Байкальский Прибой - Култушная. Там находятся несколько турбаз с богатыми на впечатления туристическими программами.

На севере Байкала расположился курорт Хакусы, попасть туда можно только на теплоходе из Нижнеангарска и Северобайкальска, либо по льду зимой.





На разных участках по побережью озера проходит Большая Байкальская Тропа. Ставшая системой экологических троп и способом увидеть уникальную природу, виды и панорамы Байкала. Которые пока ещё не проданы ненасытному Китаю.

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