Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх
Вступление
рекламаВ данном обзоре будет изучена производительность новой процессора Intel Ryzen 7 3700Х.
Его соперниками стали следующие модели:
- Core i7-9700KF;
- Core i7-9700F;
- Core i5-9600KF;
- Core i7-8700K;
- Ryzen 7 2700Х;
- Ryzen 7 1700Х.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
Battlefield V
- Версия 1.0 сборка 25990.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая абберация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Настройки графики
- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трасировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
Far Cry New Dawn
Настройки графики
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
HITMAN 2
- Версия 2.72.0.
- DirectX 12.
- Сглаживание - SSAA 1.00.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество теней - ультра высокое.
- Контактные тени - включены.
- Качество отражений - высокое.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Динамическое увеличение резкости - сильное.
- Качество моделирования - наилучшее.
Need for Speed Heat
- Версия 1.04.
- DirectX 11.
- Размытие в движении - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Глобальное освещение - HBAO.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
Shadow of the Tomb Raider
Настройки графики
- Версия 1.0 build 296.0_64.
- DirectX 12.
- NVIDIA RTX DLSS - выключена.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество трассировки лучей - выключены.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Тесселяция - включена.
- Засветка - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Пространственные отражения - выключены.
- Качество пространственных контактных теней - выключены.
- Качество симуляции волос - низкое.
- Объемное освещение - включено.
- Блики - включены.
- Эффекты экрана - включены.
Star Wars Jedi: Fallen Order
- Версия 1.02.
- DirectX 11.
- Максимальный FPS - 144.
- Качество графики - эпическое.
- Дистанция обзора - эпическая.
- Качество теней - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество визуальных эффектов - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Для выведения соотношения стоимости и производительности ЦП бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i7-9700KF - 27 700 рублей;
- Core i7-9700F - 25 200 рублей;
- Core i5-9600KF - 15 500 рублей;
- Core i7-8700K - 28 000 рублей;
- Ryzen 7 3700X - 23 200 рублей;
- Ryzen 7 2700X - 13 400 рублей;
- Ryzen 7 1700X - 11 100 рублей.
Заключение
По диаграмме производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы Ryzen 7 3700X занял второе место, разделив его с моделями Core i5-9600KF и Core i7-8700K. Из-за слабого частотного потенциала новичок ничем не смог «блеснуть» после разгона. В результате он … остался все на том же втором месте, на этот раз, разделив его с процессорами Core i5-9600KF и Core i7-9700F.
Большим плюсом для Ryzen 7 3700X стало то, что он показал высокие результаты во всех протестированных играх.
В такой важной дисциплине, как соотношение цена/производительность, новичок компании AMD расположился на четвертом месте.
Давайте подводить итоги.
Самое главное, компания AMD наконец-то сделала прорыв в производительности процессоров Ryzen. Новичок опередил своего предшественников Ryzen 7 2700X на 8-10% и Ryzen 7 1700X на 12-17%. Казалось бы, не такие уж большие величины роста производительности, чтобы называть их «прорывом».
Однако дьявол кроется в деталях! Впервые за многие годы старший процессор компании AMD вплотную приблизился к топам «синего» конкурента! Лидировавший в данном тестировании Core i7-9700KF опередил Ryzen 7 3700X всего на 4-6%. И это при том, что «синяя» модель после разгона функционировала на частоте 5000 МГц, что на 800 МГц выше, чем у соперника из AMD. Более того, процессор Ryzen 7 3700X на равных конкурировал с такими серьезными соперниками, как Core i7-9700F и Core i5-9600KF.
Также необходимо отметить умеренную стоимость новинки AMD. В сочетании с высокой производительностью это позволило процессору Ryzen 7 3700X быть более выгодным для покупки, чем соперники его класса Core i7-9700KF, Core i7-9700F и Core i7-8700K.
Итак, впервые за многие годы компания AMD выпустила по-настоящему конкурентоспособный старший процессор, который оказался способен на равных соперничать с топами «синего» гиганта. Более того, благодаря умеренной стоимости, он оказался ближе к кошельку многих пользователей, чем старшие представители вечного конкурента.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила