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Вступление

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В данном обзоре будет изучена производительность новой процессора Intel Ryzen 7 3700Х.

Его соперниками стали следующие модели:

Core i7-9700KF;

Core i7-9700F;

Core i5-9600KF;

Core i7-8700K;

Ryzen 7 2700Х;

Ryzen 7 1700Х.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования реклама Тесты проводились на следующих стендах: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: ASRock X470 Taichi , АМ4;

ASRock X470 Taichi , АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Тесты проводились на следующих стендах: Процессоры: Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;

Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;

Core i7-8700K - 3700 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;

Ryzen 7 1700X - 3400-3800 @ 4000 МГц; реклама Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 442.19 WHQL;

NVIDIA GeForce 442.19 WHQL; Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.1. Инструментарий и методика тестирования реклама Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920х1080. Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события), и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. реклама

Список игровых приложений: Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

HITMAN 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order. Список игровых приложений:









Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey





Настройки графики

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.

Угол обзора - 100%.

Сглаживание - высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Качество окружения - ультра высокое.

Детализация текстур - высокая.

Качество рельефа - высокое.

Плотность мелких объектов - очень высокое.

Качество тумана - высокое.

Качество воды - очень высокое.

Качество полноэкранных отражений - высокое.

Качество объемных облаков - ультра высокое.

Качество персонажей - ультра высокое.

Качество объемного освещения - очень высокое.

Качество глубины резкости - высокое.





Battlefield V

Настройки графики Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.

Размытие в движении - 50%.

Эффекты глубины резкости - включены.

Хроматическая абберация - включена.

Зернистость изображения - включена.

Виньетирование - включено.

Оптическая дисторсия - включена.

Разрешение - 100%.

Ограничение частоты кадров - 200.

Рендеринг последующих кадров - включен.

Ограничение памяти графического процессора - включено.

Качество текстур - ультра высокое.

Фильтрация текстур - ультра высокая.

Качество освещения - ультра высокое.

Качество эффектов - ультра высокое.

Качество пост-обработки - ультра высокое.

Качество сетки - ультра высокое.

Качество рельефа - ультра высокое.

Качество травы - ультра высокое.

Сглаживание - ТАА высокое.

Глобальное затенение - HBAO.







Call of Duty: Modern Warfare (2019)





Настройки графики

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.

Анизотропная фильтрация - высокая.

Качество частиц - высокое.

Следы пуль - включены.

Тесселяция - все объекты.

Разрешение карт теней - максимальное.

Буферизация локальных теней - включена.

Буферизация теней от солнца - включена.

Освещение частиц - ультра высокое.

Трасировка лучей DirectX - выключена.

Затенение фонового света - все объекты.

Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.

Сглаживание - Filmic SMAA T2X.

Глубина резкости - включена.

Интенсивность Filmic - 1.00.

Глобальный эффект скорости - включен.

Эффект скорости оружия - включен.

Зернистость - 0.00.











Far Cry New Dawn



Настройки графики

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.

Качество теней - максимальное.

Качество геометрии мира и растительности - максимальное.

Качество окружения - максимальное.

Качество воды - высокое.

Качество ландшафта - высокое.

Качество объемного тумана - высокое.

Сглаживание - SMAA.

Размытие в движении - включено.

Масштаб поля зрения - 90.

Масштаб разрешения - 1.0.

Текстуры HD - включены.









HITMAN 2

Настройки графики Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.

Уровень детализации - ультра высокий.

Качество текстур - высокое.

Фильтрация текстур - анизотропная х16.

Сложное затенение (SSAO) - включено.

Качество теней - ультра высокое.

Контактные тени - включены.

Качество отражений - высокое.

Качество размытия в движении - высокое.

Динамическое увеличение резкости - сильное.

Качество моделирования - наилучшее.





Need for Speed Heat

Настройки графики Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.

Качество текстур - ультра высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Фильтрация текстур - ультра высокая.

Глобальное освещение - HBAO.

Качество эффектов - ультра высокое.

Качество геометрии - ультра высокое.

Сглаживание - TAA.

Качество ландшафта - ультра высокое.

Детализация растительности - ультра высокая.

Качество пост-обработки - ультра высокое.

Качество отражений - ультра высокое.

Глубина резкости - ультра высокая.

Качество освещения - ультра высокое.





Shadow of the Tomb Raider



Настройки графики

Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.

Модификатор разрешения - 100%.

Качество текстур - ультра высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Анизотропная фильтрация - х16.

Качество трассировки лучей - выключены.

Сложное затенение - HBAO+.

Качество глубины резкости - высокое.

Уровень детализации - ультра высокий.

Тесселяция - включена.

Засветка - включена.

Эффект скорости - включен.

Пространственные отражения - выключены.

Качество пространственных контактных теней - выключены.

Качество симуляции волос - низкое.

Объемное освещение - включено.

Блики - включены.

Эффекты экрана - включены.









Star Wars Jedi: Fallen Order

Настройки графики Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.

Качество графики - эпическое.

Дистанция обзора - эпическая.

Качество теней - эпическое.

Качество сглаживания - эпическое.

Качество текстур - эпическое.

Качество визуальных эффектов - эпическое.

Качество пост-обработки - эпическое.





Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности ЦП бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

Core i7-9700KF - 27 700 рублей;

Core i7-9700F - 25 200 рублей;

Core i5-9600KF - 15 500 рублей;

Core i7-8700K - 28 000 рублей;

Ryzen 7 3700X - 23 200 рублей;

Ryzen 7 2700X - 13 400 рублей;

Ryzen 7 1700X - 11 100 рублей.





Заключение

По диаграмме производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы Ryzen 7 3700X занял второе место, разделив его с моделями Core i5-9600KF и Core i7-8700K. Из-за слабого частотного потенциала новичок ничем не смог «блеснуть» после разгона. В результате он … остался все на том же втором месте, на этот раз, разделив его с процессорами Core i5-9600KF и Core i7-9700F.

Большим плюсом для Ryzen 7 3700X стало то, что он показал высокие результаты во всех протестированных играх.

В такой важной дисциплине, как соотношение цена/производительность, новичок компании AMD расположился на четвертом месте.

Давайте подводить итоги.

Самое главное, компания AMD наконец-то сделала прорыв в производительности процессоров Ryzen. Новичок опередил своего предшественников Ryzen 7 2700X на 8-10% и Ryzen 7 1700X на 12-17%. Казалось бы, не такие уж большие величины роста производительности, чтобы называть их «прорывом».

Однако дьявол кроется в деталях! Впервые за многие годы старший процессор компании AMD вплотную приблизился к топам «синего» конкурента! Лидировавший в данном тестировании Core i7-9700KF опередил Ryzen 7 3700X всего на 4-6%. И это при том, что «синяя» модель после разгона функционировала на частоте 5000 МГц, что на 800 МГц выше, чем у соперника из AMD. Более того, процессор Ryzen 7 3700X на равных конкурировал с такими серьезными соперниками, как Core i7-9700F и Core i5-9600KF.

Также необходимо отметить умеренную стоимость новинки AMD. В сочетании с высокой производительностью это позволило процессору Ryzen 7 3700X быть более выгодным для покупки, чем соперники его класса Core i7-9700KF, Core i7-9700F и Core i7-8700K.

Итак, впервые за многие годы компания AMD выпустила по-настоящему конкурентоспособный старший процессор, который оказался способен на равных соперничать с топами «синего» гиганта. Более того, благодаря умеренной стоимости, он оказался ближе к кошельку многих пользователей, чем старшие представители вечного конкурента.