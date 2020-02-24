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Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх

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Вступление

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В данном обзоре будет изучена производительность новой процессора Intel Ryzen 7 3700Х.

Его соперниками стали следующие модели:

  • Core i7-9700KF;
  • Core i7-9700F;
  • Core i5-9600KF;
  • Core i7-8700K;
  • Ryzen 7 2700Х;
  • Ryzen 7 1700Х.
Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования



Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


Настройки графики
  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
  • Модификатор разрешения - 100%.
  • Угол обзора - 100%.
  • Сглаживание - высокое.
  • Качество теней - ультра высокое.
  • Качество окружения - ультра высокое.
  • Детализация текстур - высокая.
  • Качество рельефа - высокое.
  • Плотность мелких объектов - очень высокое.
  • Качество тумана - высокое.
  • Качество воды - очень высокое.
  • Качество полноэкранных отражений - высокое.
  • Качество объемных облаков - ультра высокое.
  • Качество персонажей - ультра высокое.
  • Качество объемного освещения - очень высокое.
  • Качество глубины резкости - высокое.


Battlefield V

 Настройки графики
  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
  • Угол обзора на технике - 95.
  • Размытие в движении - 50%.
  • Эффекты глубины резкости - включены.
  • Хроматическая абберация - включена.
  • Зернистость изображения - включена.
  • Виньетирование - включено.
  • Оптическая дисторсия - включена.
  • Разрешение - 100%.
  • Ограничение частоты кадров - 200.
  • Рендеринг последующих кадров - включен.
  • Ограничение памяти графического процессора - включено.
  • Качество текстур - ультра высокое.
  • Фильтрация текстур - ультра высокая.
  • Качество освещения - ультра высокое.
  • Качество эффектов - ультра высокое.
  • Качество пост-обработки - ультра высокое.
  • Качество сетки - ультра высокое.
  • Качество рельефа - ультра высокое.
  • Качество травы - ультра высокое.
  • Сглаживание - ТАА высокое.
  • Глобальное затенение - HBAO.



Call of Duty: Modern Warfare (2019)


Настройки графики

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
  • Качество текстур - высокое.
  • Анизотропная фильтрация - высокая.
  • Качество частиц - высокое.
  • Следы пуль - включены.
  • Тесселяция - все объекты.
  • Разрешение карт теней - максимальное.
  • Буферизация локальных теней - включена.
  • Буферизация теней от солнца - включена.
  • Освещение частиц - ультра высокое.
  • Трасировка лучей DirectX - выключена.
  • Затенение фонового света - все объекты.
  • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
  • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
  • Глубина резкости - включена.
  • Интенсивность Filmic - 1.00.
  • Глобальный эффект скорости - включен.
  • Эффект скорости оружия - включен.
  • Зернистость - 0.00.




Far Cry New Dawn


Настройки графики

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
  • Качество фильтрации текстур - максимальное.
  • Качество теней - максимальное.
  • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
  • Качество окружения - максимальное.
  • Качество воды - высокое.
  • Качество ландшафта - высокое.
  • Качество объемного тумана - высокое.
  • Сглаживание - SMAA.
  • Размытие в движении - включено.
  • Масштаб поля зрения - 90.
  • Масштаб разрешения - 1.0.
  • Текстуры HD - включены.



HITMAN 2

 Настройки графики
  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
  • Сглаживание - SSAA 1.00.
  • Уровень детализации - ультра высокий.
  • Качество текстур - высокое.
  • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
  • Сложное затенение (SSAO) - включено.
  • Качество теней - ультра высокое.
  • Контактные тени - включены.
  • Качество отражений - высокое.
  • Качество размытия в движении - высокое.
  • Динамическое увеличение резкости - сильное.
  • Качество моделирования - наилучшее.


Need for Speed Heat

 Настройки графики
  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
  • Размытие в движении - включено.
  • Качество текстур - ультра высокое.
  • Качество теней - ультра высокое.
  • Фильтрация текстур - ультра высокая.
  • Глобальное освещение - HBAO.
  • Качество эффектов - ультра высокое.
  • Качество геометрии - ультра высокое.
  • Сглаживание - TAA.
  • Качество ландшафта - ультра высокое.
  • Детализация растительности - ультра высокая.
  • Качество пост-обработки - ультра высокое.
  • Качество отражений - ультра высокое.
  • Глубина резкости - ультра высокая.
  • Качество освещения - ультра высокое.


Shadow of the Tomb Raider


Настройки графики

  • Версия  1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
  • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
  • Модификатор разрешения - 100%.
  • Качество текстур - ультра высокое.
  • Качество теней - ультра высокое.
  • Анизотропная фильтрация - х16.
  • Качество трассировки лучей - выключены.
  • Сложное затенение - HBAO+.
  • Качество глубины резкости - высокое.
  • Уровень детализации - ультра высокий.
  • Тесселяция - включена.
  • Засветка - включена.
  • Эффект скорости - включен.
  • Пространственные отражения - выключены.
  • Качество пространственных контактных теней - выключены.
  • Качество симуляции волос - низкое.
  • Объемное освещение - включено.
  • Блики - включены.
  • Эффекты экрана - включены.



Star Wars Jedi: Fallen Order

 Настройки графики
  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
  • Максимальный FPS - 144.
  • Качество графики - эпическое.
  • Дистанция обзора - эпическая.
  • Качество теней - эпическое.
  • Качество сглаживания - эпическое.
  • Качество текстур - эпическое.
  • Качество визуальных эффектов - эпическое.
  • Качество пост-обработки - эпическое.


Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности ЦП бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i7-9700KF - 27 700 рублей;
  • Core i7-9700F - 25 200 рублей;
  • Core i5-9600KF - 15 500 рублей;
  • Core i7-8700K - 28 000 рублей;
  • Ryzen 7 3700X - 23 200 рублей;
  • Ryzen 7 2700X - 13 400 рублей;
  • Ryzen 7 1700X - 11 100 рублей.


Заключение

По диаграмме производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы Ryzen 7 3700X занял второе место, разделив его с моделями Core i5-9600KF и Core i7-8700K. Из-за слабого частотного потенциала новичок ничем не смог «блеснуть» после разгона. В результате он … остался все на том же втором месте, на этот раз, разделив его с процессорами Core i5-9600KF и Core i7-9700F.

Большим плюсом для Ryzen 7 3700X стало то, что он показал высокие результаты во всех протестированных играх.

В такой важной дисциплине, как соотношение цена/производительность, новичок компании AMD расположился на четвертом месте.

Давайте подводить итоги.  

Самое главное, компания AMD наконец-то сделала прорыв в производительности процессоров Ryzen. Новичок опередил своего предшественников Ryzen 7 2700X на 8-10% и Ryzen 7 1700X на 12-17%. Казалось бы, не такие уж большие величины роста производительности, чтобы называть их «прорывом».  

Однако дьявол кроется в деталях! Впервые за многие годы старший процессор компании AMD вплотную приблизился к топам «синего» конкурента! Лидировавший в данном тестировании Core i7-9700KF опередил Ryzen 7 3700X всего на 4-6%. И это при том, что «синяя» модель после разгона функционировала на частоте 5000 МГц, что на 800 МГц выше, чем у соперника из AMD. Более того, процессор Ryzen 7 3700X на равных конкурировал с такими серьезными соперниками, как Core i7-9700F и Core i5-9600KF. 

Также необходимо отметить умеренную стоимость новинки AMD. В сочетании с высокой производительностью это позволило процессору Ryzen 7 3700X быть более выгодным для покупки, чем соперники его класса Core i7-9700KF, Core i7-9700F и Core i7-8700K. 

Итак, впервые за многие годы компания AMD выпустила по-настоящему конкурентоспособный старший процессор, который оказался способен на равных соперничать с топами «синего» гиганта. Более того, благодаря умеренной стоимости, он оказался ближе к кошельку многих пользователей, чем старшие представители вечного конкурента.

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amd intel core i7-8700k core i5-9600kf core i7-9700kf core i7-9700f ryzen 7 1700х ryzen 7 2700х ryzen 7 3700х
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