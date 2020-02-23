Настройки графики

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.

Угол обзора - 100%.

Сглаживание - высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Качество окружения - ультра высокое.

Детализация текстур - высокая.

Качество рельефа - высокое.

Плотность мелких объектов - очень высокое.

Качество тумана - высокое.

Качество воды - очень высокое.

Качество полноэкранных отражений - высокое.

Качество объемных облаков - ультра высокое.

Качество персонажей - ультра высокое.

Качество объемного освещения - очень высокое.

Качество глубины резкости - высокое.





Battlefield V

Настройки графики Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.

Размытие в движении - 50%.

Эффекты глубины резкости - включены.

Хроматическая абберация - включена.

Зернистость изображения - включена.

Виньетирование - включено.

Оптическая дисторсия - включена.

Разрешение - 100%.

Ограничение частоты кадров - 200.

Рендеринг последующих кадров - включен.

Ограничение памяти графического процессора - включено.

Качество текстур - ультра высокое.

Фильтрация текстур - ультра высокая.

Качество освещения - ультра высокое.

Качество эффектов - ультра высокое.

Качество пост-обработки - ультра высокое.

Качество сетки - ультра высокое.

Качество рельефа - ультра высокое.

Качество травы - ультра высокое.

Сглаживание - ТАА высокое.

Глобальное затенение - HBAO.





Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Настройки графики Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.

Анизотропная фильтрация - высокая.

Качество частиц - высокое.

Следы пуль - включены.

Тесселяция - все объекты.

Разрешение карт теней - максимальное.

Буферизация локальных теней - включена.

Буферизация теней от солнца - включена.

Освещение частиц - ультра высокое.

Трасировка лучей DirectX - выключена.

Затенение фонового света - все объекты.

Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.

Сглаживание - Filmic SMAA T2X.

Глубина резкости - включена.

Интенсивность Filmic - 1.00.

Глобальный эффект скорости - включен.

Эффект скорости оружия - включен.

Зернистость - 0.00.





Far Cry New Dawn

Настройки графики Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.

Качество теней - максимальное.

Качество геометрии мира и растительности - максимальное.

Качество окружения - максимальное.

Качество воды - высокое.

Качество ландшафта - высокое.

Качество объемного тумана - высокое.

Сглаживание - SMAA.

Размытие в движении - включено.

Масштаб поля зрения - 90.

Масштаб разрешения - 1.0.

Текстуры HD - включены.





HITMAN 2

Настройки графики Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.

Уровень детализации - ультра высокий.

Качество текстур - высокое.

Фильтрация текстур - анизотропная х16.

Сложное затенение (SSAO) - включено.

Качество теней - ультра высокое.

Контактные тени - включены.

Качество отражений - высокое.

Качество размытия в движении - высокое.

Динамическое увеличение резкости - сильное.

Качество моделирования - наилучшее.





Need for Speed Heat

Настройки графики Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.

Качество текстур - ультра высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Фильтрация текстур - ультра высокая.

Глобальное освещение - HBAO.

Качество эффектов - ультра высокое.

Качество геометрии - ультра высокое.

Сглаживание - TAA.

Качество ландшафта - ультра высокое.

Детализация растительности - ультра высокая.

Качество пост-обработки - ультра высокое.

Качество отражений - ультра высокое.

Глубина резкости - ультра высокая.

Качество освещения - ультра высокое.





Shadow of the Tomb Raider

Настройки графики Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.

Модификатор разрешения - 100%.

Качество текстур - ультра высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Анизотропная фильтрация - х16.

Качество трассировки лучей - выключены.

Сложное затенение - HBAO+.

Качество глубины резкости - высокое.

Уровень детализации - ультра высокий.

Тесселяция - включена.

Засветка - включена.

Эффект скорости - включен.

Пространственные отражения - выключены.

Качество пространственных контактных теней - выключены.

Качество симуляции волос - низкое.

Объемное освещение - включено.

Блики - включены.

Эффекты экрана - включены.







Star Wars Jedi: Fallen Order

Настройки графики Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.

Качество графики - эпическое.

Дистанция обзора - эпическая.

Качество теней - эпическое.

Качество сглаживания - эпическое.

Качество текстур - эпическое.

Качество визуальных эффектов - эпическое.

Качество пост-обработки - эпическое.

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 54 000 рублей;

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 38 500 рублей;

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 30 500 рублей;

Radeon RX 5700 XT 8192 Mбайт - 31 500 рублей;

Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 29 500 рублей.





Заключение

По диаграмме производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме графический ускоритель Radeon RX 5700 XT разделил второе место с картой GeForce RTX 2070 Super. При этом в зависимости от разрешения, он опередил своего предшественника Radeon RX Vega 64 на впечатляющие 18 – 28%.

Давайте изучим расклад сил более подробно.

Видеокарта Radeon RX 5700 XT была в паритете с ускорителем GeForce RTX 2060 Super в играх Battlefield V и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Видеокарта Radeon RX 5700 XT была в паритете с ускорителем GeForce RTX 2070 Super в играх Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Modern Warfare, HITMAN 2 и Shadow of the Tomb Raider.

Видеокарта Radeon RX 5700 XT вплотную приблизилась к ускорителю GeForce RTX 2080 Super в играх Far Cry New Dawn и Need for Speed Heat.

Любопытный расклад сил. Новичок показал уровень производительности GeForce RTX 2060 Super всего в двух играх. В четырех проектах Radeon RX 5700 XT был в паритете с GeForce RTX 2070 Super, а в двух – вплотную приблизился к такому серьезному конкуренту, как GeForce RTX 2080 Super.

Настоящей ахиллесовой пятой для видеокарты Radeon RX 5700 XT стал ее низкий частотный потенциал. После разгона она «растеряла все полимеры» и заметно отстала от ускорителя GeForce RTX 2070 Super, совсем ненамного опередив GeForce RTX 2060 Super.

Стоит отметить, что в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 потенциал всех старших видеокарт заметно ограничивал разогнанный процессор Core i7-8700K. В результате во многих играх они показывали близкие результаты.

Большим плюсом для видеокарты Radeon RX 5700 XT стало то, что она продемонстрировала высокие результаты в большинстве протестированных игр. Однако в играх Assassin's Creed Odyssey и Need for Speed Heat она обеспечила только приемлемую производительность даже после разгона. В этом нет ничего удивительного, так как в этих проектах не «блистал» и флагманский ускоритель GeForce RTX 2080 Ti.

В «дисциплине» соотношение цена/производительность новинка компании AMD раскрылась во всей красе. В номинальном режиме работы она доминировала во всех разрешениях. И даже низкий частотный потенциал не помешал ускорителю Radeon RX 5700 XT удержать первую строчку. Правда, при этом он разделил ее с картой GeForce RTX 2060 Super.

По итогам данного тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт качественный графический ускоритель Radeon RX 5700 XT. Более того, его смело можно назвать видеокартой-сюрпризом. Данное изделие подняло производительность ускорителей AMD на новый уровень, при этом уверенно конкурировало с таким серьезным соперником, как GeForce RTX 2070 Super. Более того, в паре игр карта Radeon RX 5700 XT сумела вплотную приблизиться к старшему ускорителю компании NVIDIA GeForce RTX 2080 Super!

На этом сюрпризы от Radeon RX 5700 XT не заканчиваются. Благодаря умеренной стоимости и высокой производительности видеокарта оказалась весьма привлекательной для покупки в обоих режимах работы. Примечательно, что по данному показателю основной соперник новинки AMD - GeForce RTX 2070 Super проиграл ей.

Благодаря перечисленным выше факторам можно смело утверждать, что видеокарта Radeon RX 5700 XT является отменным кандидатом в игровые компьютеры пользователей, готовых выложить за нее умеренно высокую сумму. Правда, помимо низкого частотного потенциала у «красного» ускорителя есть еще один минус. В отличие от серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX он не поддерживает аппаратную трассировку лучей, за которой будущее игровой индустрии. Но в данном случае каждый пользователь должен определиться сам, на что тратить свои деньги.