Бывший со-главный операционный директор (COO) TSMC Чан Шанги резко высказался в адрес американского производителя микросхем Intel.

Бывший со-главный операционный директор TSMC Чан Шанги резко раскритиковал Intel, заявив, что компания должна сосредоточиться на зрелых технологических процессах, а не пытаться догнать TSMC в передовых технологиях.

Шанги назвал Intel «бывшим королём», который сейчас ничего из себя не представляет, и предложил Intel приобрести готовый завод вместо того, чтобы рассчитывать на помощь TSMC.

Его комментарии прозвучали на фоне прошлых неудач Intel в отношениях с TSMC, включая увольнение генерального директора Пэта Гелсингера после его критических высказываний о Тайване и Китае.