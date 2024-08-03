В последние годы 4K-видео завоевывают всё большую популярность благодаря своему высоким разрешению и отличному качеству. Тем не менее, не все устройства и медиаплееры могут воспроизводить видео в 4K, и иногда возникает необходимость в конвертации этих файлов в другие форматы, чтобы улучшить совместимость или уменьшить размер.

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Как же выбрать оптимальный конвертер 4K для операционной системы Windows? При этом следует учитывать множество аспектов, включая скорость работы программы, качество конечного продукта, доступные форматы, возможности редактирования, удобство интерфейса и стоимость. Я провел тестирование и анализ наиболее востребованных 4K-конвертеров на рынке, чтобы сэкономить ваше время и силы. В этой статье Я представляю вам их ключевые функции и инструкции по использованию.

Зачем конвертировать видео в 4K?

Основная причина, по которой стоит рассмотреть конвертацию видео в 4K, заключается в значительном улучшении его качества. При переводе файлов в формат 4K количество пикселей увеличивается в четыре раза, что обеспечивает выдающееся качество изображения. В результате вы получите более четкие детали и насыщенные цвета, что сделает процесс просмотра гораздо более увлекательным и захватывающим.

Кроме повышения качества видео, совместимость играет важную роль. Формат 4K является универсальным и легко совместим с разными устройствами, такими как современные телевизоры, компьютеры и смартфоны. Конвертация вашего контента в 4K обеспечивает его доступность для более широкой аудитории, вне зависимости от используемого устройства.

В условиях высокой конкуренции в цифровом пространстве ценность контента становится определяющим фактором его успеха. 4K-видео становятся всё более востребованными и на рынке они ценятся выше, чем HD-контент. Преобразование HD-видео в 4K может значительно увеличить их ценность, делая их более интересными для зрителей.

Лучший конвертер видео 4K для пользователей Windows (платно)

Если вы ищете качественный 4K-конвертер для Windows, рекомендуем протестировать WonderFox HD Video Converter Factory Pro. Это мощный и профессиональный инструмент, способный легко обрабатывать любое 4K-видео. Он поддерживает свыше 1000 форматов для аудио и видео и позволяет конвертировать 4K-контент в необходимый вам формат всего в несколько кликов. Благодаря уникальной технологии аппаратного ускорения, WonderFox гарантирует быструю конвертацию и высокое качество без потерь. Программа совместима с Windows 11/10/8/7 и обладает простым и удобным интерфейсом. Кроме того, есть бесплатная пробная версия, позволяющая конвертировать до 5 минут 4K-видео каждый день.

Как конвертировать видео в 4K?

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1. Скачайте, установите и откройте WonderFox HD Video Converter Factory Pro. Затем выберите опцию «Конвертер», нажмите на кнопку «+ Добавить файлы» и выберите 4K-видео, которое хотите импортировать в этот видеоредактор.

2. На правой стороне интерфейса программы кликните на изображение формата, чтобы открыть перечень доступных выходных форматов. Затем перейдите на вкладку «Видео» и выберите тот формат, который вам требуется.

Кроме того, вы можете сразу выбрать профиль 4K-видео в разделе 4K/HD.

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3. Откройте быстрые настройки и установите более высокое разрешение. Например, если ваше исходное видео имеет разрешение 720p, рекомендуется сначала преобразовать его в 1080p, а затем выполнить те же действия для перехода от 1080p к 2K, и завершить процесс преобразованием 2K в 4K.

Если же вы хотите избежать всех этих этапов, можно сразу конвертировать видео в 4K, однако в этом случае качество итогового результата может не оправдать ваших ожиданий.

4. Это заключительный этап. Кликните на кнопку со списком, чтобы выбрать папку, в которую будет сохранено выходное видео, затем нажмите «Запустить», чтобы начать экспорт окончательного видеоролика.

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Дополнительные возможности WonderFox HD Video Converter Factory Pro

Пакетные конвертеры позволяют одновременно обрабатывать несколько 4K-видео, что экономит ваше время и усилия.

Вы можете обрезать, кадрировать, вращать и переворачивать видео, а также добавлять водяные знаки и регулировать яркость, контрастность и насыщенность.

Кроме того, существует возможность сжимать 4K-видео без потери качества, что значительно облегчает их хранение и распространение.

Также можно загружать 4K-видео с онлайн-платформ, таких как YouTube, Facebook и Instagram.

Записывайте свои онлайн-встречи, экран, веб-камеру или аудио и сохраняйте их в формате 4K или других.

Конвертируйте видео в 4K бесплатно

Существует ли бесплатный способ преобразования видеофайлов в 4K? Безусловно, да! VLC Media Player — это бесплатный и многофункциональный мультимедийный проигрыватель, который чаще всего используется для просмотра различных форматов файлов, но также может выполнять и функции конвертации, хотя и не фокусируется на изменении разрешения на 4K. Тем не менее, у него есть множество скрытых возможностей, включая конвертацию видео в MP4 и изменение частоты кадров до 60FPS. Теперь давайте разберем, как легко преобразовать видео в 4K с помощью VLC абсолютно бесплатно.

1. Запустите VLC Media Player, затем в верхнем меню нажмите на пункт «Медиа» и выберите опцию «Конвертировать/Сохранить».

2. Чтобы импортировать видеофайлы, которые вы собираетесь конвертировать в 4K, нажмите на кнопку «Добавить», а затем выберите «Конвертировать/Сохранить».

3. Нажмите на иконку с изображением гаечного ключа, чтобы внести изменения в выбранный профиль.

4. Это ключевой этап в процессе. В открывшемся окне профиля перейдите к разделу Видеокодек и выберите пункт Разрешение. Затем вручную укажите размер кадра как 3840 x 2160. В завершение нажмите на кнопку Сохранить и определите целевой файл.

Надеюсь, моя статья вам пришлась по вкусу! Ожидаю ваших комментариев.