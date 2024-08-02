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Все мы стремимся к тому, чтобы наш ноутбук мог работать от аккумулятора в течение всего дня. Возможность оставаться мобильным и использовать устройство вдали от розетки в течение рабочего дня или даже дольше — это мечта большинства. Несмотря на разговоры о новых процессорах Intel и чипах Qualcomm Snapdragon, обещающих увеличить время автономной работы, не обязательно тратить деньги на новое оборудование, чтобы достичь лучших результатов.

Я собрал ряд рекомендаций, которые помогут вам продлить время работы от аккумулятора, вне зависимости от того, работаете ли вы на Windows 10 или Windows 11. Эти советы будут полезны даже владельцам современных ноутбуков с последними процессорами и видеокартами — помните о них, и вы сможете улучшить автономность вашего устройства.

Рекомендация №1: начните экономить энергию

Если вы планируете провести некоторое время вдали от источников питания или заметили, что аккумулятор вашего ноутбука быстро разряжается, стоит включить режим экономии энергии — Экономия заряда. В этом режиме операционная система Windows вносит изменения для уменьшения потребления энергии: это может включать ограничения для некоторых фоновых процессов и уменьшение яркости экрана. Обычно Windows автоматически активирует эту функцию, когда заряд батареи падает до примерно 30%. Тем не менее, вы можете активировать экономию заряда вручную в любое время или настроить систему так, чтобы она автоматически включала этот режим во время поездок.

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В Windows 11 для активации функции Battery Saver вам нужно нажать на значки в системном трее, расположенном в правой части панели задач, и выбрать кнопку «Экономия заряда», в зависимости от вашей версии ОС. Если эта опция неактивна, это свидетельствует о том, что ваш ноутбук подключен к электросети — включить её можно только тогда, когда устройство отключено от питания.

Для того чтобы Windows автоматически включала этот режим, вам необходимо перейти в раздел «Параметры», затем выбрать «Система», а после — «Питание и аккумулятор». Здесь вы сможете настроить опции в подразделе «Экономия заряда батареи» или «Экономия энергии». Установив параметр «Всегда автоматически включать», вы гарантируете, что Windows будет активировать эту функцию каждый раз, когда ваш ноутбук работает от аккумулятора.

Для активации режима Battery Saver в Windows 10 кликните по значку уведомления на панели задач с правой стороны. Если вы не видите все доступные значки, нажмите «Развернуть», а затем выберите иконку «Battery Saver». Чтобы использовать этот режим автоматически, зайдите в «Параметры», затем выберите «Система», перейдите в раздел «Батарея» и установите значение «Всегда» в опции «Автоматически включать Battery Saver».

Рекомендация №2: настройте параметры энергопотребления

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Чтобы продлить срок службы вашей батареи, важно выбрать оптимальный режим питания. По умолчанию Windows часто устанавливает режим «Сбалансированный». Однако, если вы хотите сэкономить заряд, выберите опцию «Лучшая энергоэффективность», которая немного снизит производительность.

В Windows 11 для изменения режима питания перейдите в «Настройки», затем выберите «Система» и далее «Питание и батарея». В разделе «Режим питания» вы сможете выбрать «Лучшая энергоэффективность» или, по крайней мере, «Сбалансированный». Обратите внимание, что выбор параметра «Лучшая производительность» приведет к более быстрому разряду батареи.

Для пользователей Windows 10 просто нажмите на значок батареи на панели задач и переместите ползунок для настройки режима питания.

Рекомендация №3: настройте яркость экрана

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Экран вашего ноутбука является одним из основных потребителей энергии в системе. Большая яркость дисплея приводит к увеличению потребляемой энергии. Для того чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется установить более низкий уровень яркости.

Для настройки яркости экрана вы можете воспользоваться функциональными клавишами на вашей клавиатуре. В Windows 11 также можно кликнуть на иконки в правом нижнем углу панели задач и воспользоваться ползунком для изменения яркости.

В Windows 10 просто нажмите на значок уведомлений в правом углу панели задач и отрегулируйте яркость с помощью ползунка. Если его не видно, попробуйте нажать на кнопку «Развернуть».

Рекомендация №4: используйте разумные параметры сна

Ваш ноутбук имеет возможность автоматически отключать экран и переходить в спящий режим, если вы не используете его. Чем быстрее вы настроите эти параметры, тем большего эффекта в экономии энергии сможете достичь. Например, установка перехода в спящий режим через три минуты после прекращения взаимодействия с устройством даст больше сбережений заряда батареи, чем установка времени в десять минут.

Чтобы изменить эти настройки в Windows 10 или Windows 11, зайдите в меню «Настройки» и выберите раздел «Система», а далее «Питание и аккумулятор». В категории «Экран и спящий режим» вы сможете отредактировать параметры, касающиеся времени отключения экрана и перехода устройства в режим сна при работе от аккумулятора.

Рекомендация №5: устраните потребителей заряда

Предыдущие рекомендации помогут вам сократить энергорасходы Windows и экрана вашего компьютера, но приложения тоже могут значительно влиять на разряд аккумулятора.

Система Windows способна отслеживать, какие именно приложения потребляют больше всего заряда, и вы можете выяснить, какие из них вызывают проблемы. Чтобы узнать, какие приложения разряжают аккумулятор в Windows 11, зайдите в меню «Настройки», затем выберите «Система» и «Питание и аккумулятор». Раскройте раздел «Использование аккумулятора» и ознакомьтесь с информацией о «Потреблении заряда каждым приложением». А для пользователей Windows 10 необходимо перейти в «Настройки», затем в «Система» и «Аккумулятор», где также можно найти данные о потреблении аккумулятора приложениями

Нормально, что наиболее часто используемые вами приложения потребляют значительное количество заряда аккумулятора — ваш веб-браузер, возможно, будет на первом месте в списке. Однако в этом списке могут оказаться и неожиданные программы, и если вы заметите что-то, что вызывает подозрение из-за высоких затрат энергии, возможно, стоит подумать о замене его на аналогичное приложение. (Если вы видите, что какое-то приложение разряжает аккумулятор в фоновом режиме, хотя вы его не используете, временно удаление этой программы может быть хорошим решением).

Рекомендация №6: проведите анализ потребления энергии

Хотя приложение «Настройки» предоставляет информацию о том, какие программы расходуют наибольшее количество энергии за последнее время, диспетчер задач позволяет увидеть, какие из них активно используют батарею в данный момент.

Чтобы открыть диспетчер задач, вы можете нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc или кликнуть правой кнопкой мыши на пустом месте панели задач и выбрать «Диспетчер задач».

На главной панели списка процессов вам нужно кликнуть правой кнопкой мыши на заголовке и выбрать «Использование энергии». Это добавит столбец, в котором будет отображаться информация о том, какие приложения в данный момент используют гораздо больше энергии. Вы можете щелкнуть на этот столбец, чтобы отсортировать программы по уровню потребления энергии. Кроме того, вы можете включить опцию «Тенденция использования энергии», чтобы получить представление о более раннем потреблении энергии, а не только о текущих показателях.

Рекомендация №7: предотвращение фонового разряда аккумулятора

Приложения, которые автоматически запускаются при старте системы и работают в фоновом режиме, могут существенно расходовать заряд батареи. Рекомендую обратить внимание на системный трей: нажмите на маленькую стрелку вверх на панели задач и закройте все те приложения, которые вам не нужны.

Чтобы предотвратить их автоматический запуск, воспользуйтесь диспетчером задач. Для этого нажмите комбинацию Ctrl+Shift+Esc, затем перейдите на вкладку «Автозагрузка». Ознакомьтесь с представленным списком и отключите те приложения, которые не используете или которые не требуются. Чтобы отключить их запуск при входе в систему, щелкните правой кнопкой мыши на нужное приложение и выберите «Отключить». Если вам неясно, для чего предназначено какое-то приложение, просто щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Поиск в Интернете» для получения дополнительной информации.

Если вы обнаружите приложение, которое вам вовсе не нужно, вы можете его полностью удалить.

Совет №8: сократите количество использующихся приложений

Хотя это вполне нормально, что чаще всего используемые вами приложения расходуют значительное количество заряда батареи, раздел «Использование батареи каждым приложением» в настройках Windows может выявить, что некоторые приложения потребляют больше энергии, чем ожидалось.

Если вы заметили, что какое-то приложение использует слишком много энергии, рассмотрите возможность замены его на более оптимизированное. Если вы активно используете множество расширений в таких браузерах, как Chrome, Edge или Firefox, попробуйте отключить некоторые из них.

Кроме того, вы можете отложить выполнение более ресурсоемких задач до тех пор, пока ваш ноутбук не будет подключен к сети. Если требуется скачать большие файлы или установить несколько приложений, лучше всего делать это, когда у вас есть доступ к электросети.

Рекомендация №9: отключение

Оптимальным вариантом было бы просто закрывать ноутбук, когда он не используется. В этом случае он переходит в спящий режим и становится готовым к работе при повторном открытии. Если вас устраивает время работы от аккумулятора, можете продолжать использовать его так.

Однако, если вы не довольны продолжительностью работы от батареи или замечаете, что устройство сильно разряжается даже в выключенном состоянии, возможно, стоит рассмотреть возможность полного отключения ноутбука, когда он вам не нужен. Для этого просто воспользуйтесь параметрами питания в меню «Пуск».

Существует несколько факторов, из-за которых спящий режим может негативно влиять на время работы аккумулятора вашего ноутбука. Во-первых, Windows может пробуждать устройство для выполнения обновлений и других задач, даже когда оно находится в спящем состоянии. Во-вторых, настройки энергосбережения порой могут не функционировать должным образом, что приводит к ненужному расходу энергии, когда ноутбук должен просто спать.

В конце дня или если вы планируете не использовать ноутбук в течение длительного времени, стоит рассмотреть возможность его полного отключения вместо перехода в спящий режим.

Однако это не всегда универсальный совет. Если вы просто ненадолго уходите и скоро вернетесь, выключение ноутбука потребует больше энергии на процесс отключения и повторного включения, чем если оставить его в спящем режиме. Но если вы собираетесь положить ноутбук в сумку и не планируете его использовать до следующего дня, полное выключение будет наилучшим решением.

Рекомендация №10: заботьтесь о долговременном состоянии устройства

Срок службы аккумулятора определяется не только выбранным программным обеспечением, но и состоянием самой батареи. Все аккумуляторы со временем теряют эффективность — это естественный процесс. Однако скорость этого ухудшения во многом зависит от ваших действий.

К примеру, высокая температура является главным врагом для батареи. Постарайтесь избегать ситуаций, когда ваш ноутбук находится под яркими летними солнечными лучами или в перегретом автомобиле.

Кроме того, регулярная подзарядка ноутбука также будет разумным решением — лучше заряжать его почаще, чем позволять аккумулятору разрядиться полностью до 0%.

Тем не менее, вы способны продлить жизнь аккумулятора, ограничивая его зарядку до 80%. Некоторые марки ноутбуков предлагают встроенные утилиты, которые позволяют устанавливать такую настройку зарядки. Кроме того, многие современные устройства на базе Windows теперь оснащены функциями «умной зарядки», которые автоматически осуществляют этот контроль.

В конечном итоге, не стоит стремиться к идеалу. Иногда вашему ноутбуку предстоит побыть на жарком воздухе, и порой он может разрядиться до нуля. Если в вашем устройстве нет удобного способа ограничить зарядку до 80%, не стоит переживать и тратить силы на попытки сделать это постоянно.

Тем не менее, следуя этим советам, вы сможете поддерживать свою батарею в хорошем состоянии и удлинить время работы вашего устройства на протяжении длительного срока.