Материнская плата BIOSTAR B760MZ-E PRO, созданная на базе однокристальной архитектуры Intel B760, поддерживает новейшие процессоры Intel Core 12-го/ 13-го поколения. Есть поддержка памяти 4-DIMM DDR5 и молниеносная скорость передачи данных PCIe M.2 4.0 (64 Гб/с).

Материнская плата BIOSTAR B760MZ-E PRO - предлагает LAN 2.5 GbE на базе чипсета Realtek RTL8125B LAN и поддержку модулей WiFi 6 и 6E (карта WiFi в комплект не входит). Кроме того, материнская плата оснащена широкими возможностями подключения USB, как внутри, так и через заднюю панель ввода/вывода. Эти возможности включают порт USB 3.2 Gen 2 Type C, который позволяет легко подключать периферийные устройства к материнской плате.

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Также имеется порт HDMI 1.4, VGA, DVI и DisplayPort, благодаря этому материнская плата B760MZ-E PRO идеально подходит для установки нескольких мониторов, HTPC и казуальных игровых систем.

В целом, материнская плата BIOSTAR B760MZ-E PRO - отличный выбор для тех, кто ищет высокопроизводительную рабочую станцию с расширенными возможностями подключения и функциями. Благодаря продуманному дизайну и исключительной производительности, эта материнская плата обеспечивает непревзойденную стабильность и надежность, что делает ее разумным вложением для персональных и профессиональных компьютерных нужд.