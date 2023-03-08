реклама
В 4 квартале 2022 года поставки специализированных графических плат (AIB) для настольных ПК вернулись к росту, поскольку компания Nvidia сохранила свое подавляющее доминирование на рынке. Однако этот квартал завершил, вероятно, худший год для дискретных графических процессоров в истории.
Крупные производители GPU и их партнеры поставили 7,3 миллиона AIB в квартале, закончившемся 31 декабря 2022 года. Это число на 7,8% больше, чем 6,81 млн. в предыдущем квартале, но на 27,4% меньше по сравнению с прошлым годом.
Наиболее значительные квартальные и годовые колебания в ту или иную сторону наблюдались у AMD. В 4 квартале 2022 года AMD поставила на 21,2% больше графических процессоров, чем в 3 квартале, но на 62,2% меньше, чем в 4 квартале 2021 года. Nvidia продемонстрировала меньший скачок от квартала к кварталу - всего на четыре процента - но и годовое падение составило 22 процента. Что еще более важно, в 4-м квартале "зеленой" команде принадлежало 84 процента рынка AIB, в то время как AMD увеличила свою долю до 11 процентов, а Intel захватила пять процентов.
Президент исследовательской группы доктор Джон Педди (Jon Peddie) приписал флагманской GeForce RTX 4090 от Nvidia большую часть квартального роста, несмотря на ее MSRP в 1600 долларов. Аналитик JPR сказал, что стабильно низкий уровень запасов GPU указывает на то, что энтузиастов устраивают высокие цены. Поскольку AMD выпустила Radeon RX 7800XT и 7800XTX в самом конце 2022 года, неясно, насколько сильно повлияли продажи флагманов в 4 квартале.
Третий квартал 2022 года стал худшим для поставок AIB с 2005 года. Четвертый квартал был немного лучше, но все равно стал вторым по количеству поставок, и 2022 год стал худшим в истории для настольной выделенной графики - около 38 миллионов единиц. Рекордным за все время был 1998 год, когда было продано 116 миллионов графических процессоров.
Решающим фактором в таких низких показателях, вероятно, является недавний спад продаж настольных ПК. Удаленная работа в 2020 и 2021 годах вызвала всплеск продаж, который пришелся в основном на ноутбуки, а 2022 год ознаменовался похмельем, затронувшим различные сектора, такие как DRAM, процессоры, графику для ноутбуков и многое другое.
Несмотря на неутешительный год, JPR ожидает, что в течение следующих трех лет рынок AIB вырастет на 7 процентов.