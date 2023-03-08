По мере того, как финансовые анализы, подводящие итоги 2022 года, продолжают поступать, они постоянно сообщают плохие новости для продаж технологического оборудования. Последние цифры от Jon Peddie Research рисуют исторически плохую картину для настольных специализированных видеокарт. Показатели четвертого квартала улучшились по сравнению с предыдущим кварталом, но значительно снизились в годовом исчислении.

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В 4 квартале 2022 года поставки специализированных графических плат (AIB) для настольных ПК вернулись к росту, поскольку компания Nvidia сохранила свое подавляющее доминирование на рынке. Однако этот квартал завершил, вероятно, худший год для дискретных графических процессоров в истории.

Крупные производители GPU и их партнеры поставили 7,3 миллиона AIB в квартале, закончившемся 31 декабря 2022 года. Это число на 7,8% больше, чем 6,81 млн. в предыдущем квартале, но на 27,4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Наиболее значительные квартальные и годовые колебания в ту или иную сторону наблюдались у AMD. В 4 квартале 2022 года AMD поставила на 21,2% больше графических процессоров, чем в 3 квартале, но на 62,2% меньше, чем в 4 квартале 2021 года. Nvidia продемонстрировала меньший скачок от квартала к кварталу - всего на четыре процента - но и годовое падение составило 22 процента. Что еще более важно, в 4-м квартале "зеленой" команде принадлежало 84 процента рынка AIB, в то время как AMD увеличила свою долю до 11 процентов, а Intel захватила пять процентов.

Президент исследовательской группы доктор Джон Педди (Jon Peddie) приписал флагманской GeForce RTX 4090 от Nvidia большую часть квартального роста, несмотря на ее MSRP в 1600 долларов. Аналитик JPR сказал, что стабильно низкий уровень запасов GPU указывает на то, что энтузиастов устраивают высокие цены. Поскольку AMD выпустила Radeon RX 7800XT и 7800XTX в самом конце 2022 года, неясно, насколько сильно повлияли продажи флагманов в 4 квартале.

Третий квартал 2022 года стал худшим для поставок AIB с 2005 года. Четвертый квартал был немного лучше, но все равно стал вторым по количеству поставок, и 2022 год стал худшим в истории для настольной выделенной графики - около 38 миллионов единиц. Рекордным за все время был 1998 год, когда было продано 116 миллионов графических процессоров.

Решающим фактором в таких низких показателях, вероятно, является недавний спад продаж настольных ПК. Удаленная работа в 2020 и 2021 годах вызвала всплеск продаж, который пришелся в основном на ноутбуки, а 2022 год ознаменовался похмельем, затронувшим различные сектора, такие как DRAM, процессоры, графику для ноутбуков и многое другое.

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Несмотря на неутешительный год, JPR ожидает, что в течение следующих трех лет рынок AIB вырастет на 7 процентов.