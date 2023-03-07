Трансиверы для полевых программируемых вентильных матриц - нужная в хозяйстве вещь

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Сегодня компания Intel представила новые FPGAs Intel Agilex 7 с F-Tile, оснащенные самыми быстрыми трансиверами для полевых программируемых вентильных матриц (ППВМ), доступными на рынке, и призванные помочь заказчикам решить проблемы в наиболее требовательных к пропускной способности областях мира, ориентированного на передачу данных, включая центры обработки данных и высокоскоростные сети. Новые FPGAs Agilex 7, созданные с учетом потребностей заказчиков встраиваемых систем, сетей и облачных вычислений, обеспечивают гибкие аппаратные решения с поддержкой F-Tile и лучшую в отрасли производительность приемопередатчиков, обеспечивая до 116 гигабит в секунду (Гбит/с) и защищенную интеллектуальную собственность (ИС) 400 гигабит Ethernet (GbE).

"Agilex 7 с F-Tile от Intel оснащен приемопередатчиками, которые обеспечивают большую гибкость, пропускную способность и скорость передачи данных, чем любые другие ПЛИС, представленные сегодня на рынке. Вместе с производством Intel и устойчивостью нашей цепи поставок мы предоставляем множество лучших в отрасли продуктов и возможностей, которые необходимы нашим клиентам и отрасли для решения широкого спектра важнейших бизнес-потребностей, - говорит Шеннон Пулин, корпоративный вице-президент Intel и генеральный менеджер подразделения Programmable Solutions Group.

Операторам сетей, поставщикам облачных услуг и корпоративным организациям необходимо удовлетворять растущие потребности в пропускной способности, и они ищут экономически эффективные и гибкие аппаратные решения". Agilex 7 с F-Tile напрямую отвечает этим потребностям и позволяет создавать сетевые, облачные или встроенные приложения, приложения с высокой пропускной способностью, такие как IPU (инфраструктурные процессоры) и приложения с высокой вычислительной мощностью. Кроме того, она удваивает пропускную способность каждого канала по сравнению с FPGAs Intel предыдущего поколения и позволяет создавать новые продукты, обеспечивающие повышенный трафик данных при снижении энергопотребления и соблюдении строгих ограничений по форм-фактору.

Созданная на базе 10-нанометрового технологического процесса Intel SuperFin, система Agilex 7 с F-Tile предлагает заказчикам гибкость при создании индивидуального дизайна микросхемы, соответствующего их конкретным потребностям. Благодаря возможностям и поддержке мультипротоколов в сочетании с более высокой скоростью передачи данных Intel позволяет заказчикам реализовать новые топологии подключения в одном устройстве. Например, Agilex 7 с F-Tile обеспечивает современную универсальность, позволяя использовать оптические сети со скоростью передачи данных от 400 Гбит/с до 1,6 Тбит/с, а также такие приложения, как пассивные оптические сети 25/50 Гбит/с для высокоскоростных широкополосных приложений или стандартов вещания, таких как HDMI и SDI.

С Agilex 7 Intel продолжает оптимизировать FPGAs для широкого спектра рынков, включая оптические сети, центры обработки данных, студии вещания, медицинские испытательные центры и сети 5G.