Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Intel представила новые FPGAs Agilex 7 - самые быстрые в отрасли трансиверы
Трансиверы для полевых программируемых вентильных матриц - нужная в хозяйстве вещь
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Сегодня компания Intel представила новые FPGAs Intel Agilex 7 с F-Tile, оснащенные самыми быстрыми трансиверами для полевых программируемых вентильных матриц (ППВМ), доступными на рынке, и призванные помочь заказчикам решить проблемы в наиболее требовательных к пропускной способности областях мира, ориентированного на передачу данных, включая центры обработки данных и высокоскоростные сети. Новые FPGAs Agilex 7, созданные с учетом потребностей заказчиков встраиваемых систем, сетей и облачных вычислений, обеспечивают гибкие аппаратные решения с поддержкой F-Tile и лучшую в отрасли производительность приемопередатчиков, обеспечивая до 116 гигабит в секунду (Гбит/с) и защищенную интеллектуальную собственность (ИС) 400 гигабит Ethernet (GbE).
"Agilex 7 с F-Tile от Intel оснащен приемопередатчиками, которые обеспечивают большую гибкость, пропускную способность и скорость передачи данных, чем любые другие ПЛИС, представленные сегодня на рынке. Вместе с производством Intel и устойчивостью нашей цепи поставок мы предоставляем множество лучших в отрасли продуктов и возможностей, которые необходимы нашим клиентам и отрасли для решения широкого спектра важнейших бизнес-потребностей, - говорит Шеннон Пулин, корпоративный вице-президент Intel и генеральный менеджер подразделения Programmable Solutions Group.
Операторам сетей, поставщикам облачных услуг и корпоративным организациям необходимо удовлетворять растущие потребности в пропускной способности, и они ищут экономически эффективные и гибкие аппаратные решения". Agilex 7 с F-Tile напрямую отвечает этим потребностям и позволяет создавать сетевые, облачные или встроенные приложения, приложения с высокой пропускной способностью, такие как IPU (инфраструктурные процессоры) и приложения с высокой вычислительной мощностью. Кроме того, она удваивает пропускную способность каждого канала по сравнению с FPGAs Intel предыдущего поколения и позволяет создавать новые продукты, обеспечивающие повышенный трафик данных при снижении энергопотребления и соблюдении строгих ограничений по форм-фактору.
Созданная на базе 10-нанометрового технологического процесса Intel SuperFin, система Agilex 7 с F-Tile предлагает заказчикам гибкость при создании индивидуального дизайна микросхемы, соответствующего их конкретным потребностям. Благодаря возможностям и поддержке мультипротоколов в сочетании с более высокой скоростью передачи данных Intel позволяет заказчикам реализовать новые топологии подключения в одном устройстве. Например, Agilex 7 с F-Tile обеспечивает современную универсальность, позволяя использовать оптические сети со скоростью передачи данных от 400 Гбит/с до 1,6 Тбит/с, а также такие приложения, как пассивные оптические сети 25/50 Гбит/с для высокоскоростных широкополосных приложений или стандартов вещания, таких как HDMI и SDI.
С Agilex 7 Intel продолжает оптимизировать FPGAs для широкого спектра рынков, включая оптические сети, центры обработки данных, студии вещания, медицинские испытательные центры и сети 5G.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #fpga #сети 5g #ethernet #agilex 7 #f-tile #hdmi и sdi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel и Microsoft готовятся к выпуску Windows 12
В процессорах Intel Panther Lake ожидается интегрированная графика Xe3-LPG семейства Celestial
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
9
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
5
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
9
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
10
Realme GT Neo 5 Lite получит SoC Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Gen 2 и 100-ваттную зарядку
+
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
В США под отзыв попали 3470 кроссоверов Tesla Model Y
+
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
17
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
5
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
6
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
8
Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
3
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
1
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не будет принимать решения по Украине без Украины
2
Бывший командир ополченцев предложил отстранить Пригожина от командования ЧВК "Вагнер"
12
В настройках Windows 11 появится интерфейс для создания виртуального жёсткого диска
4

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
9
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
165
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
18
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
6
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
216
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
79
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
37

Сейчас обсуждают

Eppius
16:29
Логично конечно. Но все же 13700 посильнее 13600 хоть и на чуть чуть. И кеша у него побольше. А переплата за это 8 тыс была,что для меня не очень существенно. А вот переплачивать 30 тыс за 13900 я по...
ИИ победил человека во время воздушного боя – китайские военные готовят революцию в авиации
Антонина Ежова
16:29
Вы сидите тут в тепле и вас раздражают люди, которые воюют за нас, помоги им Господи. Они хоть мужики. А вот сидящие тут или бегущие на запад - средний пол.
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
Алексей Вобленко
16:24
У Зилота мания. По максимуму обнажить 3060. Ради этой цели можно любую дичь сочинять
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
Юрий Фадеев
16:22
Мусорный завод прошли бы быстрее. Алкаш.
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
Megagad
16:17
В девке нет денувы ;) Плюс релиз, почему-то, оказался очень чувствителен к "оверлею" от ВКшек. да и стим оверлей при его отключении даёт приличный "прирост". Не видел версию от коробки, так что сказат...
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
Веточка
16:15
Всё что нужно знать про Жасмин, он же Вова Огонь
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
saf-saf
16:14
А зачем ее есть? Ты голодный? Хотя кого я спрашиваю, тыж с окраины, там голодно и холодно и ТЭЦ во Львове нет))) Давно голодаешь? уже не отличаешь съедобное от не съедобного? ))) Объясняю, видеокарта ...
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Pustotnik
16:12
50 штук в месяц производства всей номенклатуры!!! И хаймерсы только появились... А вот 5 млрд. Т-90 и Армат уничтоженных рагулями, и есть надувные танки над которыми много лет смеялись... их полно в ...
Благодаря Украине спрос на надувные муляжи оружия вырос и "озолотил" чешскую компанию Inflatech
Олег
16:11
Пусть найдут и сравнять, а не строят гипотезы
Ученые считают, что живые организмы во Вселенной не будут сильно отличаться от жизни на Земле
saf-saf
16:08
Ну как в Крыму в Реале))))
Дефицит бюджета России за январь-февраль 2023 года составил 2,58 трлн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем