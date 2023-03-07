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Просчеты инженеров или видеокарты, которые нельзя покупать

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Введение:

Криптолихорадка, казалось бы - осталась позади. Большое количество видеокарт из ферм вылилась на различные барахолки. Кроме того, немалая часть геймеров захотела обновиться и это тоже внесло свой вклад в наполнение предложениями различных площадок. Однако с улучшениями на рынке как всегда не вовремя встревает курс доллара , который хоть и не на полную силу, но влияет на цены. И, похоже, пока мы не увидели рост курса в небеса, самое время приобрести видеокарту. Тем более многие находились в режиме ждуна долгое количество времени. Однако мы не будем рассматривать видеокарты, которые стоит покупать. Для начала стоит обратить внимание на то, что не нужно приобретать из-за некоторых "особенностей".

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У каждого вендора есть свои удачные и неудачные модели, но за последние 5 лет мы столкнулись с большим количеством проблем из-за спешки компаний выпустить желанный продукт, сэкономить на всём, чем угодно и тд. И это вылилось в банальную потерю денег пользователей, которые на старте купили те или иные модели видеокарт. Давайте разберемся - какие видеокарты в 2023 году не стоят вашего внимания.

1. Geforce RTX2080Ti

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Компания NVIDIA опубликовала официальное заявление на своём форуме, в котором признала проблемы с флагманской видеокартой GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Кроме того, компания "обеспокоена" этим и готова помочь всем пользователям, которые столкнулись с проблемами, их нужно лишь связаться со службой поддержки NVIDIA. Однако, как вы можете понять, для текущей ситуации и 2023 года - это лишь слова и не более. Кроме того проблеме встречается на всех ранних партиях данных видеокарт независимо от вендора.

"Бетатестеры", ухватившие первые партии видюх жаловались на сбои, чёрные экраны, синие экраны смерти, артефакты и даже полный выход из строя. У некоторых подобные симптомы проявлялись сразу после установки в систему, у других только спустя несколько дней, месяцев. По всем признакам, вызвана она именно видеопамятью GDDR6 от Micron с маркировкой 8PA77 и 8RA77. Тем более на эту тему записано немало роликов и написано немало статей и новостей.

NVIDIA не сообщает о том, сколько пользователей столкнулось с бракованными видеокартами, а также не раскрывает причины возникновения проблем. Компания лишь отмечает, что брак не был обнаружен из-за некоторых упущений в процессе производственного тестирования изделий. Следовательно, NVIDIA признала свою несостоятельность в тестировании новинок перед их выпуском на рынок.

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Что делать? Если у вас есть просто непреодолимое желание купить эту видеокарту и цена очень сладкая, то единственным способом купить беспроблемный вариант - смотреть серийные номера, чтобы девайс был из последних партий после 2019 года либо просто брать на памяти Samsung. Однако я бы всё равно не стал этого делать, так как вы берете топ карту своего поколения и в лучшем случае карте будет года 3, в худшем срок использования будет приближаться к 5 годам. Высокий жор, сложная разводка и большое количество компонентов на плате - потенциальный попадос на дорогостоящий ремонт, который будет сопоставим половине стоимости видеокарты, а при отвале чипа - и вовсе дороже. Лучше возьмите пускай и немного более медленную, но свежую карту из 3000 линейки.

Стоит также сказать про недавнюю новость про народных умельцев с Aliexpress, которые красят чипы памяти, наносят другую маркировку и скрывают наличие проблемных чипов на плате. Некоторые модели с виду используют чипы памяти 9XB77 D9WCW, но после детального изучения блогер выяснил, что под термоклеем на самом деле скрывается другая ревизия — 8RA77 D9WCW.

2. AMD Radeon RX5700/RX5700XT

У многих бытует мнение, что красные - это новые технологии, но горячие температуры, плохая совместимость с софтом и большой % брака. Отчасти это так. Для тех, кто имеет прямые руки - это вообще не проблема. Однако не стоит верить в чудеса и 99 процентов среднестатистических пользователей будут использовать видеокарту в стоке. Достаточно заглянуть на большинство барахолок и почитать объявления юзеров, которые на голубом глазу выкладывают тесты температур в Furmark (который к слову уже давно бесполезно использовать из-за того, что видеопамять там почти не задействует) или Superposition и заявляют, что "карта не греется", "карта холодная" и тд. А на скринах мы видим 80-90 градусов по ядру. Я уже промолчу какие температуры там в самой горячей точке SIC!!!. В условиях повышенных температур ресурс чипа снижается кратно, это не надо и доказывать, если Вы знаете хотя бы азы электротехники и почитаете исследования влияния большой дельты перепадов T.

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Вернемся же к объекту рассмотрения. Мало того, что конкретно в 5000 серии и во флагманских моделях в частности проблем было много. Это и высокий процент брака - от 4 до 7 процентов по статистике отгруженных моделей, которые официально ушли в сервис. Не стоит забывать, что каждый пользователь официально обращается по гарантии и ходит в неоф. шарашки, плюс большое количество серой продукции гуляет по стране.

Второй момент - высокие температуры из-за малой площади кристалла, передовой и не до конца отлаженныйй техпроцесс на то время и несовершенство систем охлаждения, которые на тот момент просто не были рассчитаны на такие условия. AMD опять включила одну и ту же шарманку, говоря что хотспот до 115 градусов это норма. Тем самым игнорируя все существующие исследования на эту тему и законы физики и химии. Желание продать да побольше всегда главенствует над здравым смыслом.

Что делать? Если в случае с 2080Ti еще есть варианты найти достойные экземпляры, где всё продумано с точки зрения CO, то в случае с 5700 я бы вообще не рекомендовал брать эти карты при наличии 6000 поколения в 2023 году. Тем более цены на них более чем вменяемые, особенно на 6600\6600XT. Нужна вам печка с высокой вероятности уйти в отвал? Очень сильно сомневаюсь. Ситуация с 5600XT значительно лучше, однако и там не всё так просто.

3. Geforce RTX3060Ti

Пожалуй, самый громкий фейл компании Nvidia, а точнее компании Hynix. Проблему с отваливающейся памятью не рассмотрел только самый ленивый. Однако проблема более многогранна, чем может показаться на первый взгляд. И дело здесь не только в партиях чипов, которые были произведены для предварительного тестирования и не должны были попасть к вендорам.

Давайте рассмотрим первую часть проблемы, непосредственно сами чипы Hynix. У Gigabyte и Palit (А это Gainward и KFA2), MSI , выпущенных где-то в конце второго квартала 2021 года массовый брак памяти Hynix. Т.е. дело касается только небольшой части 3060ti. Из отличительных черт брака - карта практически гарантированно не доживает до конца гарантийного срока. Однако не все так просто, видеокарты более поздних дат производства до сих пор продолжают поступать в сервисные центры. Кроме того, казалось бы у Asus не должно быть проблем. Но не тут то было. Версии Dual и даже Tuf и Strix хоть и в небольшом количестве, но поступают в сервисы с проблемой по памяти Hynix.

Вторая часть проблемы и не всегда очевидная - строение самой платы и CO на картах 3060Ti. Если мы говорим про память Hynix - тут лишь вопрос времени как долго проработает карта, ведь усугубляет эту проблему высокая температура. 3060Ti в хорошем исполнении может проработать у Вас достаточно долго, однако вы никак не отследите температуру памяти без выносного термодатчика. И тут сколько угодно можно фапать что у вас GPU не греется больше 65-70 градусов, а температура памяти может гасить под 90-100 градусов и вы никак это не определите.

И здесь мы подходим к одному ещё очень интересному моменту, который должен отвернуть Вас от покупки RTX3060Ti даже на памяти Samsung. Дело в самых дешевых исполнениях карт - однокулерные либо огрызки по типу Palit Dual, Gigabyte Eagle, Vision и все похожие исполнения карт с очень короткой печатной платой и посредственным охлаждением зоны питания подсистемы памяти.

Выделенная зона конкретно на Palit Dual 3060Ti практически не охлаждается. Плюсуем сюда нагрев памяти, мосфетов и дросселей, которые находятся рядом и получаем комбо, в котором карте выжить будет очень сложно. Да, здесь нет зависимости от типа памяти. Карты с Hynix будут дохнуть быстрее, карты с Samsung могут проработать чуть дольше и там чаще будет проблема просто прогара мосфетов питальника памяти, что заденет и чипы и возможен также пробой.

Что делать? Покупать видеокарты серии 3060Ti только на памяти Samsung и только в хорошем исполнении CO, где нормально охлаждается подсистема питания памяти. Если вы открываете объявления и там написано, что это "новая ревизия Hynix" - чушь собачья. Карты производства середины 2022 года также уходят в утиль. Не надо смотреть на заманчивую цену. Скупой платит дважды. По итогу избегаем память Hynix (ЛЮБУЮ!), не берем огрызки с короткой печатной платой даже на памяти Samsung. Переплата за более качественную версию сэкономит вам много нервов и в дальнейшем денег.

Итоги: можно будет услышать много визгов - да у меня X на памяти Y и всё работает 10 лет. Никаких проблем нет. Да, это справедливое замечание, однако если у Вас всё работает, то у соседа за стенкой может не работать. Частный случай не равен статистике выхода из строя огромных партий. Считайте себя везунчиком. У меня до сих пор валяется в коробке старинная GTX690. Но она работает стабильно в то время как у большинства пользователей уже давно эти карты в отвале.





Спасибо за внимание!