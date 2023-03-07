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Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti

Многие ли из нас постоянно читают железные новости, заметки ремонтных мастерских или разборы плат на ютубе? Очень сильно сомневаюсь, когда речь идет об обычном пользователе.
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Просчеты инженеров или видеокарты, которые нельзя покупать

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Введение:

Криптолихорадка, казалось бы - осталась позади. Большое количество видеокарт из ферм вылилась на различные барахолки. Кроме того, немалая часть геймеров захотела обновиться и это тоже внесло свой вклад в наполнение предложениями различных площадок. Однако с улучшениями на рынке как всегда не вовремя встревает курс доллара , который хоть и не на полную силу, но влияет на цены. И, похоже, пока мы не увидели рост курса в небеса, самое время приобрести видеокарту. Тем более многие находились в режиме ждуна долгое количество времени. Однако мы не будем рассматривать видеокарты, которые стоит покупать. Для начала стоит обратить внимание на то, что не нужно приобретать из-за некоторых "особенностей".

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У каждого вендора есть свои удачные и неудачные модели, но за последние 5 лет мы столкнулись с большим количеством проблем из-за спешки компаний выпустить желанный продукт, сэкономить на всём, чем угодно и тд. И это вылилось в банальную потерю денег пользователей, которые на старте купили те или иные модели видеокарт. Давайте разберемся - какие видеокарты в 2023 году не стоят вашего внимания.

1. Geforce RTX2080Ti

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Компания NVIDIA опубликовала официальное заявление на своём форуме, в котором признала проблемы с флагманской видеокартой GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Кроме того, компания "обеспокоена" этим и готова помочь всем пользователям, которые столкнулись с проблемами, их нужно лишь связаться со службой поддержки NVIDIA. Однако, как вы можете понять, для текущей ситуации и 2023 года - это лишь слова и не более. Кроме того проблеме встречается на всех ранних партиях данных видеокарт независимо от вендора. 

"Бетатестеры", ухватившие первые партии видюх жаловались на сбои, чёрные экраны, синие экраны смерти, артефакты и даже полный выход из строя. У некоторых подобные симптомы проявлялись сразу после установки в систему, у других только спустя несколько дней, месяцев. По всем признакам, вызвана она именно видеопамятью GDDR6 от Micron с маркировкой 8PA77 и 8RA77. Тем более на эту тему записано немало роликов и написано немало статей и новостей.

NVIDIA не сообщает о том, сколько пользователей столкнулось с бракованными видеокартами, а также не раскрывает причины возникновения проблем. Компания лишь отмечает, что брак не был обнаружен из-за некоторых упущений в процессе производственного тестирования изделий. Следовательно, NVIDIA признала свою несостоятельность в тестировании новинок перед их выпуском на рынок.

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Что делать? Если у вас есть просто непреодолимое желание купить эту видеокарту и цена очень сладкая, то единственным способом купить беспроблемный вариант - смотреть серийные номера, чтобы девайс был из последних партий после 2019 года либо просто брать на памяти Samsung. Однако я бы всё равно не стал этого делать, так как вы берете топ карту своего поколения и в лучшем случае карте будет года 3, в худшем срок использования будет приближаться к 5 годам. Высокий жор, сложная разводка и большое количество компонентов на плате - потенциальный попадос на дорогостоящий ремонт, который будет сопоставим половине стоимости видеокарты, а при отвале чипа - и вовсе дороже. Лучше возьмите пускай и немного более медленную, но свежую карту из 3000 линейки.

Стоит также сказать про недавнюю новость про народных умельцев с Aliexpress, которые красят чипы памяти, наносят другую маркировку и скрывают наличие проблемных чипов на плате. Некоторые модели с виду используют чипы памяти 9XB77 D9WCW, но после детального изучения блогер выяснил, что под термоклеем на самом деле скрывается другая ревизия — 8RA77 D9WCW. 

2. AMD Radeon RX5700/RX5700XT

У многих бытует мнение, что красные - это новые технологии, но горячие температуры, плохая совместимость с софтом и большой % брака. Отчасти это так. Для тех, кто имеет прямые руки - это вообще не проблема. Однако не стоит верить в чудеса и 99 процентов среднестатистических пользователей будут использовать видеокарту в стоке. Достаточно заглянуть на большинство барахолок и почитать объявления юзеров, которые на голубом глазу выкладывают тесты температур в Furmark (который к слову уже давно бесполезно использовать из-за того, что видеопамять там почти не задействует) или Superposition и заявляют, что "карта не греется", "карта холодная" и тд. А на скринах мы видим 80-90 градусов по ядру. Я уже промолчу какие температуры там в самой горячей точке SIC!!!. В условиях повышенных температур ресурс чипа снижается кратно, это не надо и доказывать, если Вы знаете хотя бы азы электротехники и почитаете исследования влияния большой дельты перепадов T.

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Вернемся же к объекту рассмотрения. Мало того, что конкретно в 5000 серии и во флагманских моделях в частности проблем было много. Это и высокий процент брака - от 4 до 7 процентов по статистике отгруженных моделей, которые официально ушли в сервис. Не стоит забывать, что каждый пользователь официально обращается по гарантии и ходит в неоф. шарашки, плюс большое количество серой продукции гуляет по стране. 

Второй момент - высокие температуры из-за малой площади кристалла, передовой и не до конца отлаженныйй техпроцесс на то время и несовершенство систем охлаждения, которые на тот момент просто не были рассчитаны на такие условия. AMD опять включила одну и ту же шарманку, говоря что хотспот до 115 градусов это норма. Тем самым игнорируя все существующие исследования на эту тему и законы физики и химии. Желание продать да побольше всегда главенствует над здравым смыслом.

Что делать? Если в случае с 2080Ti еще есть варианты найти достойные экземпляры, где всё продумано с точки зрения CO, то в случае с 5700 я бы вообще не рекомендовал брать эти карты при наличии 6000 поколения в 2023 году. Тем более цены на них более чем вменяемые, особенно на 6600\6600XT. Нужна вам печка с высокой вероятности уйти в отвал? Очень сильно сомневаюсь. Ситуация с 5600XT значительно лучше, однако и там не всё так просто.

3. Geforce RTX3060Ti

Пожалуй, самый громкий фейл компании Nvidia, а точнее компании Hynix. Проблему с отваливающейся памятью не рассмотрел только самый ленивый. Однако проблема более многогранна, чем может показаться на первый взгляд. И дело здесь не только в партиях чипов, которые были произведены для предварительного тестирования и не должны были попасть к вендорам.

Давайте рассмотрим первую часть проблемы, непосредственно сами чипы Hynix. У Gigabyte и Palit (А это Gainward и KFA2), MSI , выпущенных где-то в конце второго квартала 2021 года массовый брак памяти Hynix. Т.е. дело касается только небольшой части 3060ti. Из отличительных черт брака - карта практически гарантированно не доживает до конца гарантийного срока. Однако не все так просто, видеокарты более поздних дат производства до сих пор продолжают поступать в сервисные центры. Кроме того, казалось бы у Asus не должно быть проблем. Но не тут то было. Версии Dual и даже Tuf и Strix хоть и в небольшом количестве, но поступают в сервисы с проблемой по памяти Hynix. 

Вторая часть проблемы и не всегда очевидная - строение самой платы и CO на картах 3060Ti. Если мы говорим про память Hynix - тут лишь вопрос времени как долго проработает карта, ведь усугубляет эту проблему высокая температура. 3060Ti в хорошем исполнении может проработать у Вас достаточно долго, однако вы никак не отследите температуру памяти без выносного термодатчика. И тут сколько угодно можно фапать что у вас GPU не греется больше 65-70 градусов, а температура памяти может гасить под 90-100 градусов и вы никак это не определите. 

И здесь мы подходим к одному ещё очень интересному моменту, который должен отвернуть Вас от покупки RTX3060Ti даже на памяти Samsung. Дело в самых дешевых исполнениях карт - однокулерные либо огрызки по типу Palit Dual, Gigabyte Eagle, Vision и все похожие исполнения карт с очень короткой печатной платой и посредственным охлаждением зоны питания подсистемы памяти.

Выделенная зона конкретно на Palit Dual 3060Ti практически не охлаждается. Плюсуем сюда нагрев памяти, мосфетов и дросселей, которые находятся рядом и получаем комбо, в котором карте выжить будет очень сложно. Да, здесь нет зависимости от типа памяти. Карты с Hynix будут дохнуть быстрее, карты с Samsung могут проработать чуть дольше и там чаще будет проблема просто прогара мосфетов питальника памяти, что заденет и чипы и возможен также пробой.

Что делать? Покупать видеокарты серии 3060Ti только на памяти Samsung и только в хорошем исполнении CO, где нормально охлаждается подсистема питания памяти. Если вы открываете объявления и там написано, что это "новая ревизия Hynix" - чушь собачья. Карты производства середины 2022 года также уходят в утиль. Не надо смотреть на заманчивую цену. Скупой платит дважды. По итогу избегаем память Hynix (ЛЮБУЮ!), не берем огрызки с короткой печатной платой даже на памяти Samsung. Переплата за более качественную версию сэкономит вам много нервов и в дальнейшем денег.

Итоги: можно будет услышать много визгов - да у меня X на памяти Y и всё работает 10 лет. Никаких проблем нет. Да, это справедливое замечание, однако если у Вас всё работает, то у соседа за стенкой может не работать. Частный случай не равен статистике выхода из строя огромных партий. Считайте себя везунчиком. У меня до сих пор валяется в коробке старинная GTX690. Но она работает стабильно в то время как у большинства пользователей уже давно эти карты в отвале.


Спасибо за внимание!

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