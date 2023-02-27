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Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT - обзор и андервольт видеокарты от компании, которая разочаровала

Компания Sapphire всегда ассоциировалась с одним из топовых вендоров, которая выпускает видеокарты AMD. Однако в 6000 поколении что-то явно пошло не так.
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Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6

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Введение:

Видеокарты от AMD никогда меня не пугали возможными проблемами и косяками. Для каждого адекватного покупателя есть понятие - цена\производительность. Не будем касаться неадекватных фанатиков как продукции от AMD, так и фанатиков Nvidia. Это вообще не имеет никакого смысла, так как каждый выбирает то, что ему нравится и на что хватает денег. Финансовые возможности у всех разные и не каждый из нас родился с золотой ложкой в известном причинном месте. Однако в этой статье я не хотел рассматривать проблему фанатизма. На повестке дня прожарка одного из самых лучших вендоров видеокарт AMD - Sapphire. Поэтому разберемся - почему в 6000 поколении практически все видеокарты от этого вендора нуждаются в "доработке напильником", так как ярешительно не могу понять - как можно допускать подобные косяки на пустом месте.

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Внешний вид и компонентная база:

Внешне видеокарта выглядит просто отлично, имеет подсветку на боковой грани, которую можно регулировать путем подключения 3-pin коннектора к материнской плате через фирменный софт. Фото платы взято от версии Pulse, так как практически никаких изменений в сравнении с Nitro+ вы не увидите. В версии Nitro+ использованы только более жирные мосфеты и всё, добавлен контроллер подсветки и всё. Больше никаких изменений. Подсистема питания также аналогична - 6+2 фазы. Для данного чипа компонентная база грамотная, без излишеств. Также стоят предохранители как на 12V питалово, так и на вход Pci-EX, чем могут похвастаться более дорогие исполнения. Здесь вопросов к Sapphire нет вообще. Можно приобретать и радоваться. Особенно если найдете 6650XT в этом исполнении, там и радиатор пожирнее сделали.

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Суть претенизий к Sapphire:

Первые сомнения начали закрадываться с непродолжительного теста карты RX6600 (не XT) Pulse. Здесь мы увидели знаменитые высказывания AMD, что "Hotspot в 90-100 градусов это хорошо и нет ничего зазорного". От Sapphire в первую очередь можно услышать про заголовки - самые тихие видеокарты. Жалкие 2 теплотрубки, невесомый радиатор и соответствующие температуры. 

Точно такая же реакция была и с отзывами на эту модель видеокарты - мол всё просто отлично, ЗАТО ОНА ТИХАЯ. Тихая до того момента, пока хотспот не будет гасить в небеса и вентиляторы всё равно рано или поздно выйдут на некомфортные 2000-2500 оборотов. А потом открываешь барахолки и видишь видеокарты с казалось бы небольшим пробегом в полгода-год с полностью окаменевшей термопастой и пятнами на GPU. 

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А если мы добавим к этому неидеальный конвейер по сборке, когда есть неплотное прилегание чипа к радиатору, кривые контактные площадки, килограммы термопасты или наоборот недостаток оной и тд. Чего только стоит гениальная идея Gigabyte ставить на 7-нм чипы СО с прямым контактом. Простой пример - вы можете взять 2 новые видеокарты от этого вендора, а именно Eagle, Gaming 6600\6600XT\6650XT - и на обоих будут совершенно разные температуры, так как обработка и зазоры между трубками оставляют желать лучшего. 

Но вернемся к Sapphire. Казалось бы, отличная компонентая база, тихие вентиляторы на двойных шарикоподшипниках. Что же могло пойти не так? Простая и банальная вещь - настройка кривой вентиляторов в зависимости от температуры. Если мы будем учитывать, что минимум 95 процентов пользователей могут максимум установить драйвера и то с проблемами, то что ждать от них, если понадобится настройка кривой вентиляторов, напряжения и тд. Многие не умеют и не хотят разбираться с этим в силу отсутствия времени и опыта.

А физику и химию процессов то никто не отменял. Уже достаточно умерщих чипов AMD от огромной дельты температур у обычных пользователей. Разница между 30 градусами в простое и до 100 градусов хотспота критичны. И здесь не нужно ничего придумывать, так как все материалы по деградации полупроводников доступны давно.

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Решение проблемы:

Андервольт и настройка кривой оборотов вентиляторов. Больше Вам ничего не понадобится. Однако к этому можно будет добавить ещё кое-что, если частота видеопамяти у работает на максимальной частоте в простое и если у Вас есть черные или зеленые экраны. Решается всё буквально за пару минут. Подробнопро данные проблемы всё было описано здесь - 

Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли

Тестирование в стоке:

Ну что же, приступим. Пропустим подготовительные моменты по поводу установки видеокарты в слот и подключения доп. питания. Ставим актуальные драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 23.2.2:

https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-2-2

Ограничений по поводу охлаждения у нас также не будет, так как вся система стоит в отлично продуваемом корпусе Asus Prime AP201, воздух прогонять помогают 5 вентиляторов Noctua NF-S12B redux-1200 PWM. Обороты установлены на значение 500 rpm.

Фото системника
Температуры в простое

Игры для тестов: Atomic Heart, Cyberpunk 2077 1.61

Операционная система: Windows 11 Pro

Настройки в играх: максимальные, без RT, 2560x1440.

Локации для тестов выбраны одинаковые:

Для начала протестим как всё работает в стоке на родных напряжениях и с заводской кривой вентиляторов. BIOS выставлен в положение Performance. 

Настройки драйвера
Cyberpunk
Atomic Heart

Андервольт:

Стоит учитывать, что для минимальной и максимальной частоты стоит устанавливать диапазов в 100 мегагерц. По заводу максимальный буст был выставлен в 2617 мегагерц, напряжение было выставлено по заводу 1.150 mV. Стабильность была найдена на следующих значениях. Проверяйте стабильность с максимальной загрузкой и в самых требовательных играх.

Напряжение, mV
Мин. частота, MHz
Макс. частота, MHz
1.080
2500
2600

После настройки приемлемого напряжения без потери производительности проведем мониторинг температур без настройки кривой:

Настройки драйвера
Cyberpunk
Atomic Heart

С автоматической настройкой кривой вентиляторов даже в производительном режиме обороты занижены либо работают неадекватно, что дает температуры хотспота до 80 градусов. Поэтому данный вариант нас не устроит, так как нам важна долговечная работа с минимально возможным нагревом всех компонентов.

С настройкой кривой ( оптимальный режим - 1500-1600 оборотов с минимальным шумом) вентиляторов для работы с минимальным уровнем шума:

Настройки драйвера
Cyberpunk
Atomic Heart

Итоги:

Какие плюсы мы по итогу получили? Это и снижение энергопотребления в большинстве случаев на 20-30W, более низкие температуры, тихую работу вентиляторов и на долгосрок - более высокий ресурс работы нашей видеокарты. Эти настройки касаются не только данной конкретной модели. Большинство производителей видеокарт порой выставляют неадекватные настройки по кривой вентиляторов. Про поголовное завышение напряжения по чипу - об этом, думаю знают все. Как владельцы красных карт, так и зеленых. Всегда напряжение завышается для избежания проблем. Кремниевую лотерею никто не отменял. И не отменялся тот факт, что на моей памяти за долгие годы использования и тестов различных видеокарт - ни одна не жаловалась на андервольт. Да, с разгоном на определённом напряжении могут быть сложности, но что мешает вендорам делать адекватную настройку с завода? Тайна, покрытая мраком.

Что можно сказать по поводу Sapphire - отличные карты, если мы не говорим про серию Pulse, которые даже с андервольтом могут выдавать посредственные результаты. Карты Nitro - стоящие, но брать их надо с мыслью в голове, что нужно будет всё допиливать самому. И это касается не только карт AMD. Видеокарты от Nvidia также в большинстве случаев надо андервольтить, чтобы иметь приемлемые температуры и адекватные шумовые показатели CO. 

Спасибо за внимание!

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