AMD опять скрывает достоверную информацию о реальном энергопотреблении новых процессоров.

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

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Оказывается, ранние заявления о TDP предстоящих процессоров Ryzen 7000 не были полными.

Роберт Халлок дополнил информацию: настольные процессоры будут иметь TDP до 170W и 230W PPT. То есть теплопакет для сокета AM5 в целом.

На презентации Computex 16-ядерный прототип как раз не был привязан к конкретному TDP, но в задачах, которые приводились для замеров производительности и тестов, потреблял 170W.

Ориентировочные данные по всем текущим и будущим поколениям без новых данных по PPT:

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