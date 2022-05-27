AMD опять скрывает достоверную информацию о реальном энергопотреблении новых процессоров.
Оказывается, ранние заявления о TDP предстоящих процессоров Ryzen 7000 не были полными.
Роберт Халлок дополнил информацию: настольные процессоры будут иметь TDP до 170W и 230W PPT. То есть теплопакет для сокета AM5 в целом.
На презентации Computex 16-ядерный прототип как раз не был привязан к конкретному TDP, но в задачах, которые приводились для замеров производительности и тестов, потреблял 170W.
Ориентировочные данные по всем текущим и будущим поколениям без новых данных по PPT:
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