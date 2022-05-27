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Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
AMD опять скрывает достоверную информацию о реальном энергопотреблении новых процессоров.
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Оказывается, ранние заявления о TDP предстоящих процессоров Ryzen 7000 не были полными. 

Роберт Халлок дополнил информацию: настольные процессоры будут иметь TDP до 170W и 230W PPT. То есть теплопакет для сокета AM5 в целом. 

На презентации Computex 16-ядерный прототип как раз не был привязан к конкретному TDP, но в задачах, которые приводились для замеров производительности и тестов, потреблял 170W. 

Ориентировочные данные по всем текущим и будущим поколениям без новых данных по PPT:

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&lt;TopUpdate&gt;
07:29
Для оверов выжимающих из железа максимум это хорошо. то повер лимиты изначально стали больше. Потом программно можно будет еще поднять и еще выжать больше мощщей.
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
rar_77
07:28
Браво! Вот это более похоже реальный сценарий развития событий.
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Name_is_Lost
07:26
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