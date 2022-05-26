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"Макдональдс" подтвердил открытие ресторанов 12 июня в Москве
Генеральный директор подтвердил, что фирменный желтый символ не будет использоваться.
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В данное время ведутся активные работы по созданию нового логотипа сети ресторанов, переработка интерьеров и меню. Также изменению будет подвергнуто ценообразование. Подорожает ли аналог гамбургера, генеральный директор не сообщил. Открытие запланировано на 12 июня 2022 г.

Естественно, фирменная буква "М", символ сети ресторанов, также не будет использоваться.

Непосредственный представители от "Макдональдс" надеются, что текущие рабочие места, созданные компанией, сохранятся как минимум в течение двух последующих лет.

Ранее, 850 ресторанов сети были временно закрыты после введения санкций.

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