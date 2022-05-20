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Дикслеймер:

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Данный материал не претендует на огромный охват гарантийных случаев по странам СНГ, не создан с целью отговорить Вас от покупки видеокарт данного производителя, а лишь показывает точку зрения отдельно взятого сервисного центра, который в свою очередь ставит на первое место ремонтопригодность, долговечность комплектующих и тд.

Для нас, обычных пользователей важна бесперебойная работа на долгий срок, гарантия и отсутствие проблем при эксплуатации. И, естественно, адекватная цена за конкретное исполнение видеокарты от конкретного вендора.

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Введение:





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Фанатизм и приверженность к продукции какого-либо бренда у меня вызывает негодование. Вы должны понять, что в первую очередь цель производителя - продавать продукцию и ничего более, чтобы получить прибыль. Поэтому при покупке любой видеокарты есть простое правило: не смотреть на бренд вендора, так как практически у любого производителя есть решения, в которых не идеальное соотношение качество\производительность\цена, но близкое к хорошему. Поэтому набросы, что Asus лучше Palit или MSI, здесь нерелевантны. Вы ещё не знаете какие проблемы есть у стриксов и почему их количество в сервисниках, спустя время неуклонно увеличивается.

Притча о майнинге и гейминге:

Существуют легенды, что использование видеокарты хорошим майнером в продуваемом кейсе в тепличных условиях при низких температурах никак не влияет на износ, карты после таких манипуляций и обслуживания ,якобы, как новые с завода. Также это работает и в обратном направлении. Видеокарта видела только танки по выходным, никогда не разбиралась, стояла в личном компьютере и вот это вот всё. Полная чушь. Это не так работает. Видеокарта - это не Chateau Palmer 1979 года, выдержанное в дубе и которое в далёкие времена подавали королю Георгу IV. Видеокарта - это устройство с конечным ресурсом по времени использования. Нет, производители намеренно не закладывают устаревание компонентов. Существуют инженерные и контрукторские ошибки, наличие на данный момент только "вот таких вот" Шим-контроллеров и тд. Изначально закладывается бюджет, в который кровь из носа, но нужно втиснуться с определённым набором доступной комплектухи.

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Факторов, которые влияют на износ видеоадаптера, очень и очень много. Нельзя уповать только на температурный режим, который забил голову каждого первого майнера на районе. Чипы памяти (их производитель), система охлаждения чипа, памяти, VRM, деградация контактов, разводка на текстолите и тд. Именно поэтому майнер\геймер приходит в сервисный центр чуть ли не в слезах и заявляет:

- Как так то? Моя видеокарта не грелась больше 55 градусов по чипу и больше 70 по памяти в майн-кейсе\ хорошем корпусе\под водой в конце концов, почему чип GPU или память накрылась?

Небольшой бомбеж по поводу б\у и гарантии:

Майнеры постоянно обновляют парк своих видеокарт и вы никогда не узнаете в каких условиях стояла видеокарта, что в ней чинилось\паялось и тд. Такая же история и с геймерами. Заказать с Aliexpress любую гарантийную пломбу не составляет никакого труда и стоят они сущие копейки. Да, жаба душит, да, мне сказали, что 1080 Gamerock вечная и никогда не сломается.

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Даже если Вам попалась внешне девственно новая 1060\1070\1080 с настоящей пломбой, то тут больше вопросов к продавцу. Как можно было использовать карту 3-4-5 лет без обслуживания?? Потекшие термопрокладки, термопаста, превратившаяся в камень. Это МАРАЗМ - ставить в преимущество пломбу на видеокарте старше 3 лет.

Только новая, только с гарантией на месте. По поводу заказа с Aliexpress ситуация аналогичная. Иначе Вы берете на себя риски попасть на бабло. И если у Вас ничего не вылетело, не значит то, что у Васи с соседнего подъезда будет всё работать отлично. Перейдем к непосредственной теме статьи.

Видеокарты AMD RX6xxx:

Рассмотрим данную тему с точки зрения обычного пользователя. Покупка видеокарты на грядущие 3-4-5 лет для гейминга, работы и повседневного использования.

К продукции AMD, а именно процессоры - претензий с большего нет. А вот по видеокартам есть вопросы. Всё началось с 5000-й линейки. Хорошим показателем "надежности" является количество отвальных видеокарт в первые 4-5 месяцев после запуска всей линейки. В конкретном сервисном центре, который мы рассматриваем, только в первые месяцы пришло уже 5-6 RX6600, более десятка RX6600XT. И это с учетом очень небольших партий, пока всё ещё низкой популярности среди покупателей и тд. Это карты мимо гарантии, которые были куплены либо на CU, Aliexpress и тд. Обращения в оф. гарантийные центры по отдельным регионам естественно кратно выше. Основные претензии, которые возникают - просто отвал GPU. Ни память, ни VRM, ни контроллеры, что, возможно, говорит о ненадлежащем контроле качества при производстве, неверных показаниях датчиков по GPU либо Hotspot. Данная проблема пока не поддается точной диагностике как таковой. Здесь вопросы возникают непосредственно к AMD, именно по чипам, так как вся компонентная база закупается отдельно и зачастую не отличается от Nvidia (но и здесь есть нюансы) и к ней вопросов нет.

Итоги:

Как зачастую бывает, на бумаге от AMD мы видим красивые цифры, графики, неплохое ценовое позиционирование, но на практике они наступают на те же грабли, что и с предыдущей 5000 линейкой. Как и в случае с блоками питания Aerocool Kcas и другими показательными примерами, естественно найдется и немалое количество людей, у которых всё работает как часы лучше этих ваших Seasonic, Superflower и тд. Если у Вас есть знакомые, которые работают в сервисных центрах, можете поинтересоваться про статистику гарантийных случаев последних карт AMD. Думаю, Вы удивитесь. Nvidia имеет тоже свои недостатки, но если мы возьмем один из самых банальных случаев пробития по питальнику (если на входе не стоят предохранители, чем опять грешат многие вендоры), то в 90% случаев чип AMD дохнет бесповоротно. В случае с чипами от Nvidia - они переживают это намного лучше и неоднократно. Кроме того часть ритейлеров, сотрудничающих с сервисными центрами нередко отдают такие карты частным сервисным центрам. На что Вы попадаете в этом случае? На долгое ожидание на замену чипа, что нецелосообразно, так как некоторые комплектующие для карт AMD в дефиците и стоимость замены чипа влетит Вам в минимум 80 проценто от стоимости самой карты.

В следующий раз перемоем косточки большинству популярных вендоров (Asus, Palit, Gigabyte, Msi и тд) и рассмотрим их гениальные инженерные решения, которые ну очень плохо дружат с реальностью, несмотря на красивые заголовки маркетологов.

Спасибо за внимание!

Информацию воспринимайте с долей скептицизма, так как это конкретно взятый случай и статистика может различаться в зависимости от региона и страны, но посыл, думаю понятен. Автор и его знакомый - не сотрудничают с производителями.