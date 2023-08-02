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Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов

Долгожданный тест моей коллекции AGP видеокарт конца 90х. nVidia против ATi, Intel против Trident и S3 против Matrox, кто выйдет победителем? А также битва за корону короля кривых драйверов.
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Ну вот и настал тот долгожданный день, когда я наконец то смогу нормально протестировать оставшуюся часть моей коллекции видеокарт. 3D ускорители 4го поколения, DirectX 7.0 и старше, я уже как-то тестировал в отдельной статье, там правда была парочка видеокарт 3го поколения, но чисто для массы. Однако с тех пор коллекция немножко подросла, но пока не на столько чтобы устраивать перетест. 

Сегодня же мы будем тестировать видеокарты 2 и 3 поколения, т.е. DirectX 5.0 и DirectX6.0, почему я не тестировал их раньше? Всё просто у меня не было подходящего стенда для этого, а именно материнской платы с универсальным разъёмом AGP. Как вы уже могли прочитать в одной из моих прошлых статей, такая материнская плата у меня появилась. Далее я выбрал для неё самый мощный из имеющихся у меня процессор и наконец собрал тестовый стенд с Intel Pentium III 1Ghz, 512Mb памяти и Windows 98 SE.

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Вот он наш тестовый стенд собственной персоной

В тестировании у нас будут принимать участие 10 дискретных видеокарт и одна встройка i815. 

Для удобства я разбил их на пары.

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Итак, пара номер раз:

Matrox G100 4Mb в фирменном исполнении и S3 Trio3D/2X 4Mb в исполнении "китайский подвал", обе карты яркие представители сегмента затычек и обладают лишь зачаточным 3D времён "до DirectX 5.0", что, однако не мешает им пытаться Direct3D игры запускать и мешать при этом работе ускорителей типа Voodoo 1/2, поддержка OpenGL же у них отсутствует начисто.

Пара номер два:

Ati Rage XL 8Mb аж 2002 года выпуска из китайского подвала, учитывая, что сам чип представлен в 1998 году, и Trident Blade3D 8Mb первый полноценный 3D ускоритель когда-то достаточно популярной фирмы Trident поступивший в продажу в 1999 году. Обе карты умеют в OpenGL, а также заявляют о DirectX 6.0, однако не умеют в мультитекстурирование, что говорит нам всё-таки о DirectX 5.0, хотя в те времена DirectX был скорее списком рекомендаций, чем нормальным стандартом, так что границы там условны

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Пара номер три:

Два Intel i740 8Mb, оба выходцы из китайских подвалов, один с кем-то приклеенным радиатором от 486 процессора, однако оба вполне работоспособны. У первого BIOS версии 233, у второго 224 и как обычно с китайскими подвальными картами их стандартным прошивальщиком от Intel не обновить, впрочем, тестам это не помешало. Карточки умеют в DirectX 5.0 и OpenGL

Пара номер четыре:

nVidia Riva TNT2 Pro 32Mb от MSI и китайское чудо под именем nVidia Riva TNT2 Ultra 32Mb. Поддерживают DirectX 6.0 и OpenGL

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И на десерт пара номер пять:

ATi Radeon 7000 64Mb в бюджетном исполнении фирмы HIS под AGP и ATi Radeon 7000 64Mb в бюджетном, но более приличном исполнении фирмы Sapphire под шину PCI. Обе карточки уже мелькали у меня в статьях, но тестировались на другом железе и ОС. Хоть карточки и основаны на чипе 2001 года, но они лишены блоков Hardware T&L, так что по возможностям как раз соответствуют DirectX 6.0, в OpenGL естественно они умеют.

Что касается драйверов, я использовал последние версии с сайтов производителей, за исключением драйверов для Trident, я был вынужден использовать хоть как-то работающие драйверы Trident Blade 3D/ProMedia AGP 6.50.5495-61ICD 4.12.01.2229 от 05.09.2000 года, ибо родные драйверы вели себя неадекватно в играх.

Собственно, вот список драйверов, использованных в тестах:

Intel i740 - PV4.0 от 14.06.1999 

Intel i815 - 6.7 от 13.08.2002

ATi RageXL - 4.13.2655 от 02.04.2002 

Trident Blade3D - 6.50.5495-61ICD 4.12.01.2229 от 05.09.2000 

Matrox G100 - 5.52.015 от 25.02.2000

S3 Trio3D/2X - 1.00.37 от 30.05.2000

nVidia RivaTNT2 - 71.84 от 11.03.2005

ATi Radeon 7000 - 6.2 от 09.02.2005

Так как в те времена рынок видеочипов был ещё в становлении так что не удивляйтесь что те или иные карты вдруг будут отсутствовать на картинках с тестами или будут какие-то неадекватные цифры, если их нет значит тест на них просто не запустился, также будут ситуации что тесты формально прошли, а вот на экране при этом творилась каша, об этом я буду если что дополнительно пояснять подробней.

Ну что же перейдём к тестам, все тесты запускались в 800х600 при 16bit цвете:

S3 Trio3D и Matrox G100 формально прошли тесты, но артефактов на экране было тьма. По нынешним временам такое поведение означало бы смерть видяхи, но эти просто от рождения были такими и не поддерживали ряд 3D функций необходимых для корректной работы.

По S3 и Matrox ситуация с артефактами аналогичная, но формально тест пройден. Идеально всё прошло лишь на Radeon 7000 и i815, на остальных появлялись там и тут артефакты изображения, но в разумных пределах. У nVidia какие-то аномальные показания, сдаётся мне не обошлось с мухлежом в драйверах.

Matrox яростно артефачил, но тест прошёл. S3 тест не запустился. Trident Blade3D проходит несколько тестов и виснет намертво. А вот nVidia удивила, тест отказался запускаться на обеих картах.

S3 Trio3D и Matrox G100 отказались запускать тест, Triden Blade3D и ATi RageXL запускались, но через пару минут тест зависал. У nVidia вновь какие-то странные показания.

На S3 Trio3D и Matrox G100 игра запустилась, но показывала слайд шоу в районе 1 кадра/с, видимо используется Software эмулятор OpenGL, и не удивительно учитывая отсутствие поддержки OpenGL данными картами. Опять видим яростную оптимизацию nVidia в драйверах, впрочем, на качестве изображения это не сказывается.

Matrox и S3 ожидаемо нас покинули, ну и опять nVidia выдаёт FPS как стахановец. А вот у Radeon 7000 заметное падение производительности при использовании шины PCI. Так же видим небольшое, но существенное превосходство встройки i815 над своим прародителем в лице i740.

800х600 не самое удачное разрешения для Intel i740, видимо её потолок это 640х480. У nVidia показатели на грани фантастики, уж очень ей хотелось 60 кадров в Quake 3, ей это удалось, да так что она уделывает Radeon 7000 который вышел на 3 года позже.

S3 и Matrox тесты проходят, но из-за артефактов играть невозможно в принципе, хоть G100 и показывает играбельные фпс, на экране при этом твориться каша из полигонов и текстур. У ATi RageXL и Intel i740 не работает динамическое освещение, при этом у i815 всё с ним в порядке. nVidia же опять неприятно удивила, при попытке выставить разрешение 640х480 игра наглухо висла.  

В 800х600 игра запустилась на nVidia и даже показал неплохие результаты, однако в 2D элементах и особенно в элементах интерфейса были артефакты и полностью нечитабельный текст.

У ATi RageXL и Intel i740 вновь отсутствует динамическое освещение. Matrox всё так же неиграбелен, а вот S3 удивила, артефактов практически нет и показывает неплохой FPS хоть игра и не запускается на полный экран и показывает мерцающий заголовок и рамку окна, но в неё при желании вполне можно играть. Программисты S3 совершили какое-то прям техническое чудо... но нет, суть в том, что хоть игра и показывает, что запущен Direct3D рендер, на самом деле всё просчитывается через Software рендер, от того и такие показатели у S3 Trio3D. Видимо программисты S3 нашли какую-то ошибку в движке Unreal позволяющую осуществлять подмену способа рендеринга игры при запуске её в окне.

Matrox сошёл с дистанции отказавшись запускать игру с высокими настройками графики, S3 продолжила подмену Direct3D рендера на Software. А вот nVidia вновь порадовал тотальным зависанием компа при попытке сменить разрешение в игре.

S3 и Matrox вновь запустились в "программном OpenGL" и демонстрировали слайд шоу, а вот остальные видеокарты расположились в примерно соответствующем их реальной производительности порядке. На ATi RageXL и i740 заработало динамическое освещение, при этом i740 естественно просел по показателям относительно i815, в Direct3D он вырывался вперёд сугубо из-за того, что тупо не обрабатывал часть эффектов. Ну и nVidia видимо забыла подкрутить "ускоритель попугаев" в драйверах, так что в отличии от Quake 3 Arena тут она уже не способна конкурировать с ATi Radeon 7000.

Тут добавить особо нечего, разве что RageXL и Blade3D проваливаются уж до совсем неиграбельного уровня производительности. При этом у Blade3D драйвер мягко говоря кривой, найденный на файлопомойке, а вот у RageXL свежайший с сайта производителя.

Вот такие у нас результаты, как-то комментировать их достаточно сложно, ибо все карты так или иначе вышли в совершенно разное время, сейчас это трудно понять, но в те времена, когда рынок видеокарт только формировался прогресс шёл достаточно быстро и полгода для прогресса технологий были как сейчас три... Так что хоть как-то впрямую сравнивать данные карты можно только в рамках тех пар что я определил в начале статьи. 

А вот корону короля кривых драйверов на этот раз завоевала nVidia, этож где такое видано что бы свежий драйвер с сайта производителя был неспособен нормально работать в играх 1998 и 1999 года выпуска и не просто там каких-то играх, а Unreal/Unreal Tournament, которые были вторыми после Quake законодателями мод в игровой индустрии. 

Вот так выглядит UT на nVidia RivaTNT 2, чёрный квадрат скачет по экрану и при этом ещё всё отвратительно мерцает, а при попытке сменить разрешение комп вешается наглухо.

А вот так выглядит игра Icoming, которая пока не ходила в тестовый набор, но скоро будет включена как одна из игр на DirectX5.0 имеющая встроенный бенчмарк, полностью отсутствует 2D элементы и нет части текстур, в частности полностью отсутствует текстура неба.

И тут уже не помогут ни дутые фпс в Quake, ни дутые попугаи в 3DMark - это фиаско братан.   

И не надо мне писать - мол ну можно же подобрать драйвер... эт вон для Trio3D или Blade3D можно такую отмазку придумать в виду банкротства Trident и S3 более 20 лет назад, но nVidia живёт и здравствует по сей день, а вот драйвера нормальные запилить не удосужилась. Даже Intel и ATi на удивление справились с этим куда лучше и проблемы с RageXL возникают исключительно из-за аппаратных ограничений, как и у i740, последние драйверы для которого датированы 1999 годом. А вот Riva TNT 2 вышла в 1999 году и драйверы у неё аж 2005 года выпуска.

Чтож, на этом, пожалуй, всё, увидимся в следующих сериях.

P.S. В целом статья получилась неоднозначной, хоть основная часть данных видеокарт за исключением Radeon 7000 вышли в 98-99 годах, но даже по примерным прикидкам их можно разделить на 3 поколения: первое это недо3D карты типа S3 Trio3D и Matrox G100, хоть и вышедшие в 98 году, но по сути оставшиеся на уровне года эдак 95-96, карты второго поколения типа Intel i740 98года, ATi RageXL 98 года (хотя по факту это ATi Rage Pro 97 года) и Trident Blade3D вышедшая аж в 99 году, ну и третье поколение это Riva TNT2 99 года и близкая к ней по возможностям Radeon 7000 аж 2001 года. И весь этот винегрет в одной статье... 

В общем буду думать, как правильно провести дифференциацию данных видеокарт, для начала все недо3D карты будут выведены в отдельную категорию, а также будут убраны "дубли": i740 в виду идентичности результатов обеих имеющихся у меня карт, ну и TNT2 Ultra тоже уберу, ибо Ultra она только на словах, а по факту имеет заниженные частоты памяти, даже ниже чем у Pro.  

Так же надо подумать над расширением списка тестов и заняться подбором стабильных драйверов, ну и как-то вам надо показать наглядно артефакты, возникающие на тех или иных картах. Ещё было бы неплохо найти какие-то игры на OpenGL и Direct3D имеющие встроенные бенчмарки. 

Жду советов и предложений в комментариях. 

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