Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
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Ну вот и настал тот долгожданный день, когда я наконец то смогу нормально протестировать оставшуюся часть моей коллекции видеокарт. 3D ускорители 4го поколения, DirectX 7.0 и старше, я уже как-то тестировал в отдельной статье, там правда была парочка видеокарт 3го поколения, но чисто для массы. Однако с тех пор коллекция немножко подросла, но пока не на столько чтобы устраивать перетест.
Сегодня же мы будем тестировать видеокарты 2 и 3 поколения, т.е. DirectX 5.0 и DirectX6.0, почему я не тестировал их раньше? Всё просто у меня не было подходящего стенда для этого, а именно материнской платы с универсальным разъёмом AGP. Как вы уже могли прочитать в одной из моих прошлых статей, такая материнская плата у меня появилась. Далее я выбрал для неё самый мощный из имеющихся у меня процессор и наконец собрал тестовый стенд с Intel Pentium III 1Ghz, 512Mb памяти и Windows 98 SE.
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В тестировании у нас будут принимать участие 10 дискретных видеокарт и одна встройка i815.
Для удобства я разбил их на пары.
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Итак, пара номер раз:
Пара номер два:
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Пара номер три:
Пара номер четыре:
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И на десерт пара номер пять:
Что касается драйверов, я использовал последние версии с сайтов производителей, за исключением драйверов для Trident, я был вынужден использовать хоть как-то работающие драйверы Trident Blade 3D/ProMedia AGP 6.50.5495-61ICD 4.12.01.2229 от 05.09.2000 года, ибо родные драйверы вели себя неадекватно в играх.
Собственно, вот список драйверов, использованных в тестах:
Intel i740 - PV4.0 от 14.06.1999
Intel i815 - 6.7 от 13.08.2002
ATi RageXL - 4.13.2655 от 02.04.2002
Trident Blade3D - 6.50.5495-61ICD 4.12.01.2229 от 05.09.2000
Matrox G100 - 5.52.015 от 25.02.2000
S3 Trio3D/2X - 1.00.37 от 30.05.2000
nVidia RivaTNT2 - 71.84 от 11.03.2005
ATi Radeon 7000 - 6.2 от 09.02.2005
Так как в те времена рынок видеочипов был ещё в становлении так что не удивляйтесь что те или иные карты вдруг будут отсутствовать на картинках с тестами или будут какие-то неадекватные цифры, если их нет значит тест на них просто не запустился, также будут ситуации что тесты формально прошли, а вот на экране при этом творилась каша, об этом я буду если что дополнительно пояснять подробней.
Ну что же перейдём к тестам, все тесты запускались в 800х600 при 16bit цвете:
Вот такие у нас результаты, как-то комментировать их достаточно сложно, ибо все карты так или иначе вышли в совершенно разное время, сейчас это трудно понять, но в те времена, когда рынок видеокарт только формировался прогресс шёл достаточно быстро и полгода для прогресса технологий были как сейчас три... Так что хоть как-то впрямую сравнивать данные карты можно только в рамках тех пар что я определил в начале статьи.
А вот корону короля кривых драйверов на этот раз завоевала nVidia, этож где такое видано что бы свежий драйвер с сайта производителя был неспособен нормально работать в играх 1998 и 1999 года выпуска и не просто там каких-то играх, а Unreal/Unreal Tournament, которые были вторыми после Quake законодателями мод в игровой индустрии.
И тут уже не помогут ни дутые фпс в Quake, ни дутые попугаи в 3DMark - это фиаско братан.
И не надо мне писать - мол ну можно же подобрать драйвер... эт вон для Trio3D или Blade3D можно такую отмазку придумать в виду банкротства Trident и S3 более 20 лет назад, но nVidia живёт и здравствует по сей день, а вот драйвера нормальные запилить не удосужилась. Даже Intel и ATi на удивление справились с этим куда лучше и проблемы с RageXL возникают исключительно из-за аппаратных ограничений, как и у i740, последние драйверы для которого датированы 1999 годом. А вот Riva TNT 2 вышла в 1999 году и драйверы у неё аж 2005 года выпуска.
Чтож, на этом, пожалуй, всё, увидимся в следующих сериях.
P.S. В целом статья получилась неоднозначной, хоть основная часть данных видеокарт за исключением Radeon 7000 вышли в 98-99 годах, но даже по примерным прикидкам их можно разделить на 3 поколения: первое это недо3D карты типа S3 Trio3D и Matrox G100, хоть и вышедшие в 98 году, но по сути оставшиеся на уровне года эдак 95-96, карты второго поколения типа Intel i740 98года, ATi RageXL 98 года (хотя по факту это ATi Rage Pro 97 года) и Trident Blade3D вышедшая аж в 99 году, ну и третье поколение это Riva TNT2 99 года и близкая к ней по возможностям Radeon 7000 аж 2001 года. И весь этот винегрет в одной статье...
В общем буду думать, как правильно провести дифференциацию данных видеокарт, для начала все недо3D карты будут выведены в отдельную категорию, а также будут убраны "дубли": i740 в виду идентичности результатов обеих имеющихся у меня карт, ну и TNT2 Ultra тоже уберу, ибо Ultra она только на словах, а по факту имеет заниженные частоты памяти, даже ниже чем у Pro.
Так же надо подумать над расширением списка тестов и заняться подбором стабильных драйверов, ну и как-то вам надо показать наглядно артефакты, возникающие на тех или иных картах. Ещё было бы неплохо найти какие-то игры на OpenGL и Direct3D имеющие встроенные бенчмарки.
Жду советов и предложений в комментариях.
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