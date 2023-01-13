Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

История появления геймпадов Xbox 360 и сравнение их плат версий Elite и S - подробно и с разбором

Дополнение к предыдущей статье - сравнение плат геймпадов Xbox 360 и немного истории. Откуда есть пошли геймпады Xbox и почему AMD на этот раз почти ни при чём...
[ ] для раздела Блоги
+
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Праздники пролетели и выйдя из комы я решил ещё чего-нибудь написать. В предыдущей статье об Xbox 360 я упоминал о том, как собирал из 2х джойстиков один, но не нашёл фотографий. А тут фотографии нашлись, но как-то на целую статью их маловато. Так что рассмотрим сначала их, а потом углубимся в историю - откуда есть пошли геймпады Xbox. От Xbox 360 вглубь времён, когда никто и слыхом не слыхивал и думать не думал, что Microsoft зайдёт на приставочный рынок, особенно в свете фэйла Apple на этом поприще в начале 90х и в целом полного упадка американских консолей в те времена. 

реклама

Часть первая - колхозинг.

Собирал я значит приставку в кучу, пришло время контроллера. Он был... но по неизвестной мне тогда причине был разобран под ноль, да ещё и недоставало пару контактных резинок от кнопок и отсека для батареек.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Геймпад был не простой, а от Xbox 360 Elite. Эта версия приставки отличалась наличием жёсткого диска на 120Gb и чёрным матовым корпусом. Собственно и геймпад в комплекте к ней шёл чёрного цвета. 

реклама

Собрав его до кучи было выяснено, что он неисправен, а именно при попытке синхронизировать его с консолью он вырубался через 1-2 секунды, причём в этот момент даже кнопки можно было успеть пожмакать. Было принято стратегическое решение купить геймпад на Авито ибо нормальных ремонтников днём с огнём не сыщешь, ну и в целом ремонт экономически нецелесообразен. 

В итоге был куплен оригинальный геймпад чёрного цвета от Xbox 360 S. В комплекте к нему ещё была оригинальная Li-ion батарея и кабель зарядки. Увы, заряжаться он от кабеля отказывался, видимо имелись какие-то внутренние повреждения, да и корпус у него был слегка покоцанный. Ну делать нечего от  АА батареек данный геймпад работал нормально и было решено пересобрать его в корпус от Elite версии. 

реклама

реклама

Собственно заодно удалось визуально сравнить платы джойстиков 2007 и 2012 года выпусков. Интересно, что оригинальный геймпад был собран на шурупах под крестовую отвёртку, а новый на шурупах под шестигранник + один с подлянкой в виде ключа. Как видим, компонентная база заметно отличается. Но по размерам в принципе платы взаимозаменяемы, хотя пришлось немного приложить усилий, чтоб запихать новую плату в старый корпус. А всё оставшееся собрать до кучи и запродать на Авито. 

В итоге туда сюда базар вокзал джойстик обошёлся мне в +/-1000р, стики у него не люфтили и в целом нареканий за такую цену к нему не было. Ну и чисто визуально и тактильно первое поколение джойстиков мне нравится больше, впрочем это всё вкусовщина.  

Часть вторая - историческая.

Я не буду рассматривать геймпады от Xbox One и более свежие, ибо единственным их плюсом является возможность подключения по Bluetooth, что нивелируется невменяемой ценой, функционально это всё тот же геймпад от Xbox 360 с чуть изменённым дизайном. Недавно фирма Hyperkin приобрела у Microsoft лицензию и обещала выпустить геймпад с дизайном 360 для современных Xbox и ПК, рендер на фото ниже. 

А вот геймпад Xbox 360 это по своему веха в истории геймпада строения, ставшая де факто стандартом геймпадов для ПК - 2 стика со встроенными кнопками, крестовина, 4 кнопки, 2 шифта и 2 аналоговых триггера. Функционал так или иначе не меняющийся последний 20 лет, а значит достаточный. Дизайн судя по количеству клонов тоже оказался оптимальным, а иначе никто бы не стал его копировать, даже конкуренты из Nintendo в итоге пришли к такому же форм-фактору, разве что там нет полноценных аналоговых курков, но это опять же заморочки самой Nintendo ибо у GameCube аналоговые триггеры были. 

Microsoft наплодила достаточно много вариантов геймпадов для Xbox 360, но в целом не считая внешнего дизайна их было 2 поколения для оригинального Xbox 360 и для S версии, которые потом перекочевали и к версии E. Собственно вся суть изменений в этих 2х версиях сводилась к удешевлению с сохранением функционала.

Но однако были у этого геймпада и старшие родственники - папа и мама, а именно геймпады от оригинального Xbox. Первое поколение известно как "Duke", второе как "S". Duke выпускался с 2001 по 2002 год, а с 2002 по 2005 консоли уже поставлялись с версией S. Контроллеры эти были 6 кнопочными и не имели шифтов. Как видим, S уже имеет дизайн почти что как у Xbox 360. А вот Duke более громоздкий и имеет довольно странную крестовину, размер связан с тем, что Microsoft не имела доступа к технологиям, к которым был доступ у той же Sony, так что довольствовалась тем, что дают, и пришлось делать большой корпус, чтоб туда всё это добро влезало и имело тот же функционал, что у Sony. Кстати та же компания Hyperkin делает реплики Duke, совместимые с современными Xbox и ПК.

Но если ты, мой юный читатель, думаешь, что на этом родословная геймпадов Xbox заканчивается, то нет. Посмотрев джойстик мы увидим в нём два непонятного назначения отверстия, а отверстия эти были для карт памяти. Карты эти были объёмом 8Мб и позволяли переносить сохранения между приставками. И никаких других аксессуаров для данных портов геймпада выпущено не было.

Казалось бы ну отверстия и отверстия... но почему их два? Какой в этом смысл? А смысл мой юный друг простой... Microsoft не создавала этот геймпад с нуля, а основывалась на технологиях покидавшей в тот момент приставочный рынок компании Sega. 

Собственно вот геймпад от Sega Dreamcast, как видим те же 2 отверстия для карт расширения и та же компоновка органов управления. Тот же "круг" в основе дизайна. Разве что у геймпада Dreamcast было всего 4 кнопки и не было шифтов, только 2 аналоговых триггера. Так же геймпад не имел встроенной вибрации. А вот 2 порта расширения на джойстике были неспроста, в них можно было установить целый ряд аксессуаров - портативную приставку VMU с функцией карты памяти, просто карту памяти, блок вибрации, микрофон, а так же не выпущенный в продажу MP3 плеер с функцией карты памяти и ряд прочих аддонов, не увидевших свет. Собственно потому-то портов и две штуки, чтоб можно было поставить, например, и вибрацию, и карту памяти. 

К чему такие сложности? Да всё просто - всё это делалось с целью уменьшения базовой цены приставки, которая на секундочку составляла на старте продаж жалкие 199$. Впрочем это сыграло с Sega дурную шутку: ибо Playstation 2 хоть и вышла на год позже и имела цену в 299$, продавалась так же. И вместо того чтобы выпустить Pro версию Dreamcast, они позарились на щедрое предложение Microsoft и ушли с рынка. Не знали они старой поговорки - Пусти козла в огород )))

Но и этот геймпад не является отцом... отцом всего этого был малоизвестный и незаслуженно забытый 3D Control Pad для Sega Saturn, первый поступивший в продажу геймпад для приставок с аналоговым стиком в США и второй в Японии (после геймпада Nintendo 64). Прошу любить и жаловать. Как видим, всё тот же круг в основе дизайна, 2 аналоговых триггера, 6 кнопок (а вы думали, откуда 6 кнопок у Xbox original), крестовина и аналоговый стик. Аналоговый стик тут к слову был уникальный, на постоянных магнитах и как следствие не имел даже в теории такой болячки как "дрифт", которой славятся все нынешние стики, ведущие родословную от стиков Sony Dual Analog. Впрочем о стиках это совсем другая история. 

Как видим, и порт расширения у геймпада на месте, он совмещён с портом для кабеля, однако никакой периферии для него выпущено не было. Ибо сам геймпад выпустили в 1996 году, а уже в 1997 году всю программу развития Saturn свернули в пользу разработки и раннего старта Dreamcast, в котором большинство наработок для этого геймпада было задействовано.

Что можно сказать напоследок и какой вывод можно сделать из всей этой истории - Microsoft как собственно и Sony основали свои приставочные подразделений на банальном воровстве чужих технологий, кумовстве и заносе чемоданов с деньгами. Плохо это или хорошо? Да, собственно, ни плохо, ни хорошо - это обычная цивилизованная жизнь. 

Как говорил великий художник Пабло Пикассо: Un artista copia, un gran artista rob.

Ах да, при чём тут AMD - спросите вы? Ну так Microsoft по ходу разработки оригинального Xbox успела отшвырять и их. Так как изначальный прототип использовал связку AMD + ATi, но Intel вовремя занесла чемодан с баблом и всё решилось иначе... такие дела. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd microsoft sony playstation xbox sega gamepad xbox 360 dreamcast saturn
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
40
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
30
Главные игры января 2023 года
12
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
6
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6

Интересные материалы

Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 30
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 40
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
12
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
15
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
15
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
4
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
4
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
36
Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
3
Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
1
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
11
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
8
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Раскрываем нераскрытый потенциал процессоров AMD – что купить, если вам надоела продукция Intel
3
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
8
Новая утечка демонстрирует чехлы для Galaxy S23
+
США рассматривают вопрос о подготовке пилотов Украины к полетам на F-16
7
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti рекордно подешевела в магазинах РФ
18
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
106
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
2
Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
5
В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
10

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
174
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
29
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
38
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
26
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
33
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
40
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
242
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
118
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
12
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
3

Сейчас обсуждают

AntiKakol
21:29
Дурашка ципсотная, клюй люськину каку и дальше.
Поставка тяжелых танков Leopard-2 и Challenger-2 стала вопросом времени
Александр Аксенов
21:29
Не, дебил это только ты, а я просто антирашист... Но это ничего, главное ты не рашист...
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
RedStone
21:28
Великая, разумеется. Это украина будет уничтожена. Вы запутались с причинами и последствиями.
На Украину поставили более 350 тысяч электрогенераторов суммарной мощностью свыше 1 ГВт
AntiKakol
21:27
Денег хочут, не иначе. Видно, совсем поиздержались, бедолажки. И это - только начало.
Intel разрешила россиянам скачивать драйверы с официального сайта компании
RedStone
21:27
Не забывай, что им внушали и они утвердились в самомнении, что они - "титульная нация". И представители титульной нации возомнили себе, что им, как джеймсу бонду, позволено всё. А то, что позволено им...
На Украину поставили более 350 тысяч электрогенераторов суммарной мощностью свыше 1 ГВт
Мимо
21:27
" ну а сегодня цифровое золото стоит уже 19 тысяч за 1 монетку" Заглотина, ты педерасто-пистоболо. Биток на сегодня даже до 18 к не допрыгнул.
Майнер из РФ заплатит штраф в размере 29 000 000р за попытку скрыть от государства свою ферму
АнтиЧмо
21:27
Да мы с тобой два дебила украинца, отсасываем друг у друга на русском сайте и пишем по русски. Тебе какие больше члены нравятся?
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
Евгений Васютин
21:26
Первое - это промоматериал с презентации танка. Если вы не можете отличить промо от скрина - мне вас жалко
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
Razg0n
21:25
Приобрел недавно Intel Arc A380, скоро запилю обзор.
Intel разрешила россиянам скачивать драйверы с официального сайта компании
_KVV
21:25
Маленькая победа на тупостью, да. Вот бы еще победить вашу безграмотность...
Intel разрешила россиянам скачивать драйверы с официального сайта компании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем