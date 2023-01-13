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Праздники пролетели и выйдя из комы я решил ещё чего-нибудь написать. В предыдущей статье об Xbox 360 я упоминал о том, как собирал из 2х джойстиков один, но не нашёл фотографий. А тут фотографии нашлись, но как-то на целую статью их маловато. Так что рассмотрим сначала их, а потом углубимся в историю - откуда есть пошли геймпады Xbox. От Xbox 360 вглубь времён, когда никто и слыхом не слыхивал и думать не думал, что Microsoft зайдёт на приставочный рынок, особенно в свете фэйла Apple на этом поприще в начале 90х и в целом полного упадка американских консолей в те времена.

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Часть первая - колхозинг.

Собирал я значит приставку в кучу, пришло время контроллера. Он был... но по неизвестной мне тогда причине был разобран под ноль, да ещё и недоставало пару контактных резинок от кнопок и отсека для батареек.

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Геймпад был не простой, а от Xbox 360 Elite. Эта версия приставки отличалась наличием жёсткого диска на 120Gb и чёрным матовым корпусом. Собственно и геймпад в комплекте к ней шёл чёрного цвета.

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Собрав его до кучи было выяснено, что он неисправен, а именно при попытке синхронизировать его с консолью он вырубался через 1-2 секунды, причём в этот момент даже кнопки можно было успеть пожмакать. Было принято стратегическое решение купить геймпад на Авито ибо нормальных ремонтников днём с огнём не сыщешь, ну и в целом ремонт экономически нецелесообразен.

В итоге был куплен оригинальный геймпад чёрного цвета от Xbox 360 S. В комплекте к нему ещё была оригинальная Li-ion батарея и кабель зарядки. Увы, заряжаться он от кабеля отказывался, видимо имелись какие-то внутренние повреждения, да и корпус у него был слегка покоцанный. Ну делать нечего от АА батареек данный геймпад работал нормально и было решено пересобрать его в корпус от Elite версии.

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Собственно заодно удалось визуально сравнить платы джойстиков 2007 и 2012 года выпусков. Интересно, что оригинальный геймпад был собран на шурупах под крестовую отвёртку, а новый на шурупах под шестигранник + один с подлянкой в виде ключа. Как видим, компонентная база заметно отличается. Но по размерам в принципе платы взаимозаменяемы, хотя пришлось немного приложить усилий, чтоб запихать новую плату в старый корпус. А всё оставшееся собрать до кучи и запродать на Авито.

В итоге туда сюда базар вокзал джойстик обошёлся мне в +/-1000р, стики у него не люфтили и в целом нареканий за такую цену к нему не было. Ну и чисто визуально и тактильно первое поколение джойстиков мне нравится больше, впрочем это всё вкусовщина.

Часть вторая - историческая.

Я не буду рассматривать геймпады от Xbox One и более свежие, ибо единственным их плюсом является возможность подключения по Bluetooth, что нивелируется невменяемой ценой, функционально это всё тот же геймпад от Xbox 360 с чуть изменённым дизайном. Недавно фирма Hyperkin приобрела у Microsoft лицензию и обещала выпустить геймпад с дизайном 360 для современных Xbox и ПК, рендер на фото ниже.

А вот геймпад Xbox 360 это по своему веха в истории геймпада строения, ставшая де факто стандартом геймпадов для ПК - 2 стика со встроенными кнопками, крестовина, 4 кнопки, 2 шифта и 2 аналоговых триггера. Функционал так или иначе не меняющийся последний 20 лет, а значит достаточный. Дизайн судя по количеству клонов тоже оказался оптимальным, а иначе никто бы не стал его копировать, даже конкуренты из Nintendo в итоге пришли к такому же форм-фактору, разве что там нет полноценных аналоговых курков, но это опять же заморочки самой Nintendo ибо у GameCube аналоговые триггеры были.

Microsoft наплодила достаточно много вариантов геймпадов для Xbox 360, но в целом не считая внешнего дизайна их было 2 поколения для оригинального Xbox 360 и для S версии, которые потом перекочевали и к версии E. Собственно вся суть изменений в этих 2х версиях сводилась к удешевлению с сохранением функционала.

Но однако были у этого геймпада и старшие родственники - папа и мама, а именно геймпады от оригинального Xbox. Первое поколение известно как "Duke", второе как "S". Duke выпускался с 2001 по 2002 год, а с 2002 по 2005 консоли уже поставлялись с версией S. Контроллеры эти были 6 кнопочными и не имели шифтов. Как видим, S уже имеет дизайн почти что как у Xbox 360. А вот Duke более громоздкий и имеет довольно странную крестовину, размер связан с тем, что Microsoft не имела доступа к технологиям, к которым был доступ у той же Sony, так что довольствовалась тем, что дают, и пришлось делать большой корпус, чтоб туда всё это добро влезало и имело тот же функционал, что у Sony. Кстати та же компания Hyperkin делает реплики Duke, совместимые с современными Xbox и ПК.

Но если ты, мой юный читатель, думаешь, что на этом родословная геймпадов Xbox заканчивается, то нет. Посмотрев джойстик мы увидим в нём два непонятного назначения отверстия, а отверстия эти были для карт памяти. Карты эти были объёмом 8Мб и позволяли переносить сохранения между приставками. И никаких других аксессуаров для данных портов геймпада выпущено не было.

Казалось бы ну отверстия и отверстия... но почему их два? Какой в этом смысл? А смысл мой юный друг простой... Microsoft не создавала этот геймпад с нуля, а основывалась на технологиях покидавшей в тот момент приставочный рынок компании Sega.

Собственно вот геймпад от Sega Dreamcast, как видим те же 2 отверстия для карт расширения и та же компоновка органов управления. Тот же "круг" в основе дизайна. Разве что у геймпада Dreamcast было всего 4 кнопки и не было шифтов, только 2 аналоговых триггера. Так же геймпад не имел встроенной вибрации. А вот 2 порта расширения на джойстике были неспроста, в них можно было установить целый ряд аксессуаров - портативную приставку VMU с функцией карты памяти, просто карту памяти, блок вибрации, микрофон, а так же не выпущенный в продажу MP3 плеер с функцией карты памяти и ряд прочих аддонов, не увидевших свет. Собственно потому-то портов и две штуки, чтоб можно было поставить, например, и вибрацию, и карту памяти.

К чему такие сложности? Да всё просто - всё это делалось с целью уменьшения базовой цены приставки, которая на секундочку составляла на старте продаж жалкие 199$. Впрочем это сыграло с Sega дурную шутку: ибо Playstation 2 хоть и вышла на год позже и имела цену в 299$, продавалась так же. И вместо того чтобы выпустить Pro версию Dreamcast, они позарились на щедрое предложение Microsoft и ушли с рынка. Не знали они старой поговорки - Пусти козла в огород )))

Но и этот геймпад не является отцом... отцом всего этого был малоизвестный и незаслуженно забытый 3D Control Pad для Sega Saturn, первый поступивший в продажу геймпад для приставок с аналоговым стиком в США и второй в Японии (после геймпада Nintendo 64). Прошу любить и жаловать. Как видим, всё тот же круг в основе дизайна, 2 аналоговых триггера, 6 кнопок (а вы думали, откуда 6 кнопок у Xbox original), крестовина и аналоговый стик. Аналоговый стик тут к слову был уникальный, на постоянных магнитах и как следствие не имел даже в теории такой болячки как "дрифт", которой славятся все нынешние стики, ведущие родословную от стиков Sony Dual Analog. Впрочем о стиках это совсем другая история.

Как видим, и порт расширения у геймпада на месте, он совмещён с портом для кабеля, однако никакой периферии для него выпущено не было. Ибо сам геймпад выпустили в 1996 году, а уже в 1997 году всю программу развития Saturn свернули в пользу разработки и раннего старта Dreamcast, в котором большинство наработок для этого геймпада было задействовано.

Что можно сказать напоследок и какой вывод можно сделать из всей этой истории - Microsoft как собственно и Sony основали свои приставочные подразделений на банальном воровстве чужих технологий, кумовстве и заносе чемоданов с деньгами. Плохо это или хорошо? Да, собственно, ни плохо, ни хорошо - это обычная цивилизованная жизнь.

Как говорил великий художник Пабло Пикассо: Un artista copia, un gran artista rob.

Ах да, при чём тут AMD - спросите вы? Ну так Microsoft по ходу разработки оригинального Xbox успела отшвырять и их. Так как изначальный прототип использовал связку AMD + ATi, но Intel вовремя занесла чемодан с баблом и всё решилось иначе... такие дела.