Итак, мои маленькие любители видеокарт, сегодня мы с вами поговорим об одном из знаковых графических адаптеров своего времени - ATi Radeon 9200. История данной видеокарты началась в далёком 2002 году, когда компания ATi решила сделать недорого компаньона своей флагманской DirectX 8.1 видеокарте Radeon 8500, которая поступила в продажу в октябре 2001 года. В принципе изначально компаньоном там был Radeon 7500, выпущенный в августе 2001 года, однако базировался он на чипе предыдущего поколения под DirectX 7.0, так что в ATi разумно посчитали - что это как-то несерьёзно. Так что спустя год, в августе 2002 года на свет появились видеокарты на новом чипе Radeon 9000 и Radeon 9000 Pro. Но затем старшего их братюню Radeon 8500 на 1е апреля 2003 года переименовали в Radeon 9100, а Radeon 9000 зачем-то переименовали в Radeon 9200... не спрашивайте меня зачем, в маркетинговом отделе ATi видимо ежегодных медосмотров не проводилось, ибо никакой логики в переименовании тут ни один нормальный человек не увидит. В общем суть всего этого была в том, чтобы вписать эти карты в одну линейку с Radeon 9500/9700, затея это была не особо умная, ибо то уже было DirectX 9 поколение видеокарт, однако в виду провала компании nVidia с её "DirectX 9" чипами GeForce FX - данный мухлёж прошёл почти незаметно. Ну а потом в 2004 году, Radeon 9200 зачем-то переименовали в Radeon 9250... зачем... почему... какой смысл...

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В общем, так или иначе новая видеокарта поступила в продажу, где её основным конкурентом в массовом ценовом сегменте 2002 года был... великий и ужасный GeForce4 MX440, выпущенный в феврале 2002 года, как бюджетный компаньон GeForce4 Ti. Компания nVidia не пожелала выпускать дешёвую видеокарту с поддержкой DirectX 8, впарив людям старьё, в основе которого лежал разогнанный GeForce2 MX 2000 года выпуска.

Собственно, вернёмся уже к нашему ATi Radeon 9200, а точнее к его версии в исполнении фирмы Sapphire оснащённой 128Mb памяти DDR на 128bit шине, прошу любить и жаловать:

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Карта особо ничем не примечательна, разве что имеет DVI порт, однако, несмотря на наличие в плате крепёжных отверстий для радиатора, тут оный приклеен намертво к чипу, что в принципе не особо страшно, но неприятно - я такое дешманство не одобряю.

Глянем на наших сегодняшних соперников в GPU-Z:

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Как видим ATi Radeon 9200 у нас поддерживает пиксельные и вертексные шейдеры, и как следствие соответствуют стандарту API DirectX 8.1, которому GeForce4 MX440 не соответствует, однако у него написано, что он якобы умеет в OpenGL 1.5, на самом деле это конечно же чушь. Впрочем, со стандартом API OpenGL в те годы было всё очень плохо, и подогнать под соответствие стандарту там можно было что угодно, ибо полноценная поддержка шейдеров там была реализована только в версии 2.0. Частоты чип/памяти у Radeon 9200 стандартные 250/200, и не отличаются от рекомендованных производителем, в отличии от карты nVidia где не смогли выдержать положенные с завода частоты чип/память 275/200, по одной лишь китайцам ведомой причине. Частоты чип/памяти у Radeon 9200 полностью соответствуют таковым у изначального Radeon 9000. Самой же быстрой картой на данном чипе был Radeon 9000 Pro - с частотами 275/275, а самой медленной Radeon 9200 SE - с частотами 200/166 и 64bit шиной памяти. У более позднего Radeon 9250 от 2004 года с контролем качества было уже не так строго, так что у карт на нём и с частотами была чехарда, и с шиной памяти - всё это было отдано на откуп производителям видеокарт, ибо тому времени Radeon 9250 перешёл в разряд - затычка.

Тестировать мы это всё дело будем на уже привычной всем платформе Intel Pentium 4HT 2.4Ghz, 1Gb оперативной памяти DDR400, и под Windows XP SP3.

3DMark 2000 Pro

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В первом тесте у нас можно сказать паритет.

3DMark 2001 SE

А тут у нас пусть и незначительное, но явное превосходство на стороне Radeon 9200, а также проходит последний тест с использованием пиксельных шейдеров под DirectX 8.1, что добавляет к итоговому результату целых 420 попугаев.

3DMark'03

В данном тесте Radeon 9200 не тестировался отдельно в первом тесте под DirectX 7.0, так что данные результаты не стоит рассматривать как сравнение двух видеокарт, они приведены сугубо для "общего развития", кстати сама Radeon 9200, также не способна осилить все тесты из данного пакета, и естественно не проходит тесты под DirectX 9.

Quake III Arena

Несущественно, но Radeon 9200 - впереди.

Unreal Tournament 2004

А вот тут у нас уже целых 10% превосходства Radeon 9200 над GeForce4 MX440.

Halo: Combat Evolved

Целых 30% преимущества на стороне Radeon 9200 при использовании DirectX 7.0, при переходе на DirectX 8.0/8.1 производительность закономерно падает, но картинка на экране куда более впечатляющая. Скриншоты конечно не в полной мере отражают все преимущества наличия "шейдеров", но я думаю вы без труда сами сможете определить где они есть, а где их нет.

И это ещё довольно ранняя "шейдерная" игра, изначально разрабатывавшаяся под DirectX 7.0 и новейший на тот момент GeForce 256, однако за время эксклюзивности для приставки Xbox, успевшая обрасти множеством графических улучшений. К релизу там ещё и поддержку DirectX 9.0 добавили, которая, впрочем, уже не так явно бросается в глаза при сравнении скриншотов, так что не будем тратить на них время.

Doom 3

Ну вот же, скажет наш юный читатель, явное преимущество в 10% на стороне GeForce4 MX440. Да мой юный падаван, так может показаться на первый взгляд - неискушённому пользователю. Однако, как мы недавно выяснили в моём "Первом научном исследовании методики тестирования видеокарт в Doom 3", данная игра имеет несколько рендеров, с оптимизациями под разные видеокарты. И пользователю игра при этом не сообщает - какой именно рендер задействован. Так что прямое сравнение, приведённое выше - не является корректным. А корректным будет протестировать видеокарты указав вручную рендер, который поддерживают обе эти видеокарты - в данном случае ARB рендер, и отдельно привести показания вендерозависмых рендеров с оптимизациями под данные видеокарты R200 и NV10.

И тут уже у нас пусть и незначительное, но превосходство на стороне Radeon 9200, а падение производительности при использовании вендерозависимых рендеров обусловлено изменением качества получаемого изображения, как и в случае с Halo.

F.E.A.R.

Ну и в 2005 году, владельцы GeForce4 MX440 оказались у разбитого корыта, ибо игры у них тупо перестали запускаться.

Особо эрудированные читатели припомнят, что существовали утилиты, позволяющие запускать игры на видеокартах, не поддерживающих те или иные функции, в частности для запуска игры Fable, мне пришлось использовать вот эту утилиту.

Результатом данных манипуляций вы можете насладиться на приведённом ниже скриншоте.

ATi Radeon 9200 vs nVidia GeForce4 MX440

Вот как-то примерно так ваш покорный слуга и проходил игру Fable в далёком 2005 году на GeForce4 MX440, с FPS где-то на уровне 15-25. Но благо в те времена я уже окончил обучение и поступил на службу к буржуазии в сферу спекуляции компьютерным железом, так что спустя пару тройку месяцев удалось приобрести на БУшную nVidia GeForce FX 5600XT 128Mb 128bit с мёртвым вентилятором, и путём замены охлаждения целиком на медный Titan, и последующего разгона - ещё какое-то время использовать для игр свой старый ПК, купленный в голодные студенческие годы.

GeForce4 MX440, я если что - не покупал, я его когда-то выменял на свой GeForce2 MX400, у которого был нормальный работающий TV-out, который очень был нужен владельцу того GeForce4 MX440. В принципе обмен был почти равноценным, учитывая что мой "фирмовый" GeForce2 MX400 имел 128bit шину памяти, а GeForce4 MX440 был из категории "noname", да ещё и с шиной памяти 64bit.

Итоги

Как видим, компания ATi совершила удачный ход, выпустив бюджетную DirectX 8.1 видеокарту, увы отдел маркетинга конечно немного всё подпортил, но да бог с ним - в сегменте 100$ видеокарт 2002-2003 годов противостоять Radeon 9200 не мог никто - ни компания nVidia, ни прочие ещё тогда живые производители графических чипов. А вышедшие в конце 2002 года Radeon 9500/9700 уничтожил даже намёки на саму возможность конкуренции - ибо они вообще не имел как таковых конкурентов до середины 2004 года.

В общем как-то так компания ATi укрепила свои позиции на рынке видеокарт, разгромив своего основного конкурента, компанию nVidia, во всех сегментах рынка. Провал серии видеокарт GeForce FX лишь упрочил позиции ATi, впрочем, хотя бы видимость конкуренции nVidia смогла создать. А наш Radeon 9200 ждало ещё долгое будущее, ибо он, на ряду с GeForce FX 5200, присутствовал на прилавках магазинов в качестве AGP-затычки, вплоть до начала 2010х годов, когда спрос на AGP видеокарты окончательно сошёл на нет.

Ну а на сегодня у меня всё - всем пока.