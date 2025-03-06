Историю много-чиповых видеокарт уходит своими корнями в глубокую древность начала 90х годов, в те времена 3D графика делала свои первые шаги, и все тогдашние ускорители являли собой горсть разнородных чипов, формирующих 3D графику в реальном времени и выводящих её на экран. Но то были времена графических станций и игровых автоматов. Хотя и первые 3D ускорители для ПК не брезгали много-чиповой компоновкой.

Например, малоизвестный ускоритель PowerVR/NEC Midas3:

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И, куда более известный 3Dfx Voodoo:

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Собственно, пришли они на ПК рынок как раз из игровых автоматов, и вот такая многочиповость позволяла в теории легко наращивать мощности игровых автоматов при необходимости, что для игровых автоматов с ценниками в 5-10 тысяч долларов США не слишком сказывалось на итоговой цене. Для ПК же, и в таком виде данные карты имели довольно высокую по тем временам цену.

Но, как многие помнят, таки и на ПК данный метод увеличения производительности использовался в 1998 году на 3Dfx Voodoo 2, который по сути был "много-чиповым" апгрейдом Voodoo 1 с увеличенными частотами. Но более интересной, и куда более близкой к теме нашей сегодняшней беседы, фишкой данных 3D ускорителей была технология SLI, позволявшая объединять до 2х подобных 3D ускорителей в одном ПК.

И этот SLI даже неплохо работал, благо опыта инженерам и программистам 3Dfx в этом вопросе хватало. Каждый ускоритель при работе в SLI обрабатывал отдельную строку изображения, т.е. чётные строки выводил один, а нечётные второй.

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Были и ещё более монструозные связки на чипах 3Dfx используемых в Voodoo 2, но то было уделом специализированных графических станции и на обычных ПК было нереализуемо... да и стоило это всё как чугунный мост.

В 1999 году компаний ATi решила провернуть фокус, и выпустила двух-чиповую видеокарту Rage Fury MAXX:

Но увы, что-то у инженеров и программистов ATi не срослось, и работало оно криво, а под Windows 2000 и прочие NT работать вообще не умело. Каждый из чипов тут обрабатывал отдельный кадр, в отличии от 3Dfx SLI, с её через-строчной обработкой.

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В том же году, компания 3Dfx выпустила новую линейку карт Voodoo4 и Voodoo 5, последний из которых представлял собой 2х чиповую версию Voodoo 4.

3Dfx Voodoo 5И в принципе оно даже вполне неплохо работало, но был существенный нюанс, память у каждого графического чипа своя и она не суммируется, т.е. при 2х чипах и распаянных 64Mb памяти на борту, для приложений доступно только 32Mb. Это довольно сильно влияло на цену карт на фоне изделий конкурентов, так что топовая видеокарта Voodoo 5 6000, оснащённая аж 4мя чипами - была отменена.

3Dfx Voodoo 5 6000

Собственно, после банкротства 3Dfx и провала ATi с её Rage Fury MAXX, о подобных извращения - ненадолго забыли.

Однако в 2004 году, компания nVidia представила миру свои новые видеокарты GeForce 6800 под недавно появившуюся тогда шину PCI-E, а вместе с данными картами свои чипсеты для материнских плат где была реализована возможность объединения 2х видеокарт для обработки графики, и назвали это всё SLI, в отличии от оригинального 3Dfx SLI, тут каждая видеокарта обрабатывала отдельный кадр, а не строку изображения, т.е. технология тут ближе к той, что была в ATi Rage Fury MAXX, впрочем, в последствии появились и другие методы рендеринга - полукадрами и даже "шахматами"(только у AMD).

Собственно, сам функционал для взаимодействия PCI-E устройств между собой был заложен в спецификацию данной шины, от производителей устройств требовалось лишь его грамотно задействовать.

Немного погодя и компания ATi подтянулась с аналогичным решением, названным CrossFire. Всё это имело кучу как аппаратных, так и программных костылей, которых со временем становилось меньше, и перечислять которые у меня желания нет.

В последствии, на "пике маразма", можно было объединять аж до 4х видеокарт в подобных связках.

Либо же пару 2х чиповых карт, которые так же были в те времена выпущены в продажу.

В общем как понимаете маркетинговые отделы работали без устали.

Что уж говорить, если даже компания S3 Graphics для своих видеокарт Chrome представила технологию MultiChrome позволявшую объединить 2 видеокарты для обработки графики.

Ну и дальше пошли сказки про ускорение физики в играх по средствам видеокарт, увы ATi, выдвинувшая данную идею первой, вскорости обанкротилась, а nVidia реализовала её используя наработки купленной ими компании AGEIA - PhysX, но как это обычно бывает у компании nVidia - технология эта была проприетарной, так что в массы не пошла, и есть всего пара-тройка десятков игр с её поддержкой. Жлобы из nVidia оказались настолько жлобами, что не дали не то что другим компаниям выпускать видеокарты с поддержкой PhysX, но даже свои видеокарты запретили в таком качестве использовать в связках с видеокартами прочих фирм, но сегодня речь не об этом...

Собственно, сегодня мы поглядим, а есть ли вообще толк от объединения 2х видеокарт для обработки графики, на примере видеокарт AMD Radeon HD 7750 выпущенных в 2012 году, в связке с процессором AMD Phenom II X4 925 на материнской плате MSI 790XT-G45, оснащённой 8Gb оперативной памяти DDR2-800, и всё это под управлением Windows 10.

Вот как-то так выглядит попавшая мне в руки плата с процессором.

Довольно средненькая по тем временам плата, впрочем, пару разъёмов PCI-Ex16 она имеет, а более для построения CrossFireX нам и не требуется. Был в те времена у материнских плат MSI косяк с гигроскопичностью прокладок на радиаторах чипсета, что приводило к выходу материнской платы из строя. На счастье, данная плата попала ко мне как раз вовремя, и я избавил её от участи - быть отправленной на помойку, просто удалив прокладки с радиаторов, и почистив, уже появившиеся - окислы на компонентах.

А вот видеокарты мне попались немного разные.

Первая, PowerColor AX7750 1GBD5-DH, т.е. Radeon HD 7750 1Gb GDDR5:

А вторая, PowerColor AX7750 1GBK3-H, т.е. Radeon HD 7750 1Gb DDR3:

Но компания AMD известна своей любовью к нетребовательным и небогатым пользователям, так что в отличии от nVidia с её SLI, позволяет объединять в CrossFireX разнородные карты, более того оно работает даже на чипсетах Intel, чего SLI не умел вплоть до того момента, когда чипсеты nVidia nForce не отправились туда где им и положено быть - в сорную корзину истории. Что касается видеокарт AMD - им было главное, чтоб чипы на них были одного "семейства", впрочем, эта возможность появилось так же не сразу, а со временем. Производительность в разнородных CrossFireX связках выравнивается по слабейшей из карт, т.е. неважно какая из данных карт будет в связке основной - производительность связки от этого не меняется. Память при этом у карт не суммируется, т.е. доступно всего 1Gb видеопамяти, а будет ли работать связка из карт с разным объёмом памяти на борту - я сказать затрудняюсь, увы под рукой ничего подобного для проверки у меня нет. Карточки у нас начального уровня, так что не имеют никаких дополнительных разъёмов для синхронизации, и общаются между собой сугубо по средствам шины PCI-E.

Вот так наши видеокарты выглядят в GPU-Z:

Обе карты оснащаются 1Gb памяти, что на то время уже было явно маловато, но 2Gb и 4Gb варианты HD 7750 выпускались только с DDR3 памятью, а с 2Gb GDDR5 была уже 1.5 раза более дорогая HD 7770. Как видим карты работают в режиме PCI-E x8 1.1, что обусловлено используемой материнской платой, хотя сами они могут работать с PCI-E x16 3.0. Насчёт версии 1.1 на скриншоте переживать не стоит, ибо скриншоты делались без нагрузки, а без нагрузки карты переходят в режим энергосбережения, и включают PCI-E в версию 1.1, под нагрузкой же доступна 2.0, что уже является ограничением материнской платы, впрочем, не думаю, что это шибко критично для данных карт.

Карточки явно не топовые, даже для своего времени, скорее даже ближе к начальному уровню, ибо младшие карты в линейке, вообще основаны на чипе предыдущего поколения, впрочем, уже тогда AMD окончательно потеряла шансы на лидерство и превратила свои линейки карт в помойку, и 10 лет эту помойку никто не разгребал. Добром это не кончилось, так что и по сей день AMD остаётся в статусе догоняющего вечно-второго-номера, но хоть больше не позволяет себе наглости - продавать устаревшие карты под видом новых, вопрос надолго ли хватит запала...

В общем всё это вот как-то так собралось в кучу:

Сравнивать нашу CrossFireX связку мы будем с обеими видеокартами, ну и заодно сравним их между собой.

CrossFireX в теории поддерживают работу с любыми приложениями на API OpenGL и DirectX 9-11, а вот работа с приложениями под API Vulcan и DirectX 12, отдана на откуп создателям этих приложений.

Тестировать мы будем по принципу - "как есть", без каких-либо дополнительных танцев с бубном, используя ровно одну настройку в драйверах - "вкл/выкл" CrossFireX. Драйверы у нас самые последние доступные для данных карт - 2022 года выпуска, тесты и игры же все в основном до 2016 года, так что у компании AMD, как вы понимаете, было более чем достаточно времени для написания "прямых" драйверов.

За основу выводов будем брать базовые показатели DDR3 версии видеокарты, так как все источники утверждают о выравнивании производительности по слабейшей из видеокарт в связке. Хотя в целом я не совсем уверен в том, что при использовании двух DDR3-версий видеокарт в CrossFireX мы бы получили результаты аналогичные связке DDR3+GDDR5, но опять же проверить мне это не на чем.

3DMark'03

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Итак, мы имеем 65% прирост при использовании CrossFireX, и 50% прирост при использовании видеокарты с GDDR5 памятью.

3DMark'05

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

CrossFireX нам даёт чуть меньше 20% прироста, а GDDR5 память 10%.

3DMark'06

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

CrossFireX даёт 20% роста производительности, а GDDR5... те же 20% прироста.

3DMark Vantage

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

CrossFireX обеспечивает впечатляющие 85% прироста производительности, а GDDR5 нам даёт всего 35%, что тоже немало.

3DMark 11

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Более чем 90% прироста производительности при использовании CrossFireX, и всего 20% даёт нам GDDR5 память.

3DMark Fire Strike

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Прирост от использования CrossFireX составляет 80%, от GDDR5 памяти 40%.

3DMark Night Raid

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Ну и в завершении CrossFireX обеспечивает 100% прирост мощности, а память GDDR5 даёт прирост в 35%.

Забавное что данный тест обозначен как DirectX 12, однако именно что графический тест спокойно прошёл на нашей изначально DirectX 11 видеокарте, а вот процессорный тест работать отказался.

Но то всё синтетика, а что у нас в играх.

Resident Evil 5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Ммм... от GDDR5 толку нет, а CrossFireX даёт падение производительности на 5%.

Resident Evil 6

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Вот тут уже всё становиться интересней, и прирост от CrossFireX составляет - 85%, а от использования памяти GDDR5 - 45%.

Street Fighter IV

Radeon HD 7750 1Gb DDR3

Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Radeon HD 7750 1Gb DDR3 + Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Впечатляющие 95% прироста производительности при использовании CrossFireX, и не менее впечатляющие 90% при использовании GDDR5 памяти...

И собственно, на этом всё - весь прочим мой набор тестов отказался работать с CrossFireX.

Список тестов и игр, где AMD CrossFireX отказался работать в принципе:

Street Fighter V

Final Fantasy XV

Monster Hunter Online

Doom 2016 и под OpenGL, и под Vulkan

Mortal Kombat XL

Need for Speed Hot Pursuit

Список тестов и игр, где AMD CrossFireX запустился:

Far Cry 4

Mass Effect

Valkyria Chronicles

Metro Redux

Fable The Lost Chapters

Rage

Dark Souls

"Запустился" это как вы понимаете ещё не значит что там был от него толк, но встроенных средств измерения производительности данные игры не предоставляют, так что объективно мне по этому поводу вам доложить более нечего.

Как видите, чем новей игра, тем меньше шансов, что на ней будет работать AMD CrossFireX.

Итоги

Ну для начала конкретно по данной связке видеокарт - это абсолютно бессмысленная трата времени и денег, ибо толку от AMD CrossFireX тут по сути не наблюдается, проще оставить плату с GDDR5 памятью и избавить себя от лишних телодвижений, а лучше сразу взять более дорогу HD7770 2Gb GDDR5, которая помимо более высоких частот, имеет ещё и большее количество исполнительных блоков. А по цене HD 7770 вышла бы ещё и дешевле нежели связка двух HD 7750. Это что касается тех времён, когда это всё продавалось в магазине, сейчас же когда данные карты отправляются на помойку, а в лучшем для себя случае продаются на вторичке по цене шаурмы - то в принципе можно изобразить этот ваш AMD CrossFireX если допустим у вас уже есть одна такая видеокарта и подходящая для этих целей материнская плата. Целенаправленно же такое собирать - смысла не имеет, лучше взять одну видеокарту, но поинтересней. Данный конкретный ПК в итоге продался с видеокартой Radeon HD7750 1Gb GDDR5 за 10 000 рублей, незадолго до публикации данной статьи, ну а Radeon HD7750 1Gb DDR3 пойдёт в другую сборку.

Что касается в целом всех этих nVidia SLI и AMD CrossFireX, как вы уже поняли - это абсолютно бесполезная выдумка маркетологов, непригодная для нормального повседневного использования что тогда, что сейчас. Никаких иллюзий относительно nVidia SLI - питать не стоит, ибо оно конечно с софтово-драйверной части куда более доделано, и имеет куда большую поддержку со стороны игр, однако по части производительности там ситуация аналогична таковой у CrossFireX. Собственно, в данный момент что AMD, что nVidia по факту полностью отказались от этого бесполезного убожества в настольном сегменте, и это хорошо.

А на этом у меня всё - всем пока.







