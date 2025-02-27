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Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0

Обзор и тестирование типичных nVidia GeForce2 MX400, продававшихся в наших краях в начале 00х. Зависимость производительности от ширины шины памяти, сказки господина Хуанга, а также истории, байки и воспоминания о давно ушедших днях...
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Шёл далёкий уже 2001 год, а компания nVidia представила миру свой "новый" графический чип под именем GeForce2 MX400, который был по сути и по факту старым добрым GeForce2 MX, вышедшим в 2000 году, только с повышенной с 175MHz до 200MHz частотой чипа, и возможностью, или скорее официальным разрешением производителям видеокарт работать на выбор с двумя типами памяти SDR(166/200MHz) и DDR(166MHz), а также выбирать шину памяти 128 и 64bit, причём версия с DDR памятью была ограничена 64bit шиной. Ещё был чип GeForce2 MX200 у которого была частота 175MHz, шина памяти только 64bit, и память SDR частотой 166MHz, но в целом это был относительно редкий зверь, ибо основную массу на рынке составляли видеокарты MX400. Не потому что MX400 хорош, а потому что для спекулянтов он был удобней...

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Изначальный GeForce2 MX являлся обрезанным на половину чипом GeForce2 выходившим с индексами GTS/Ti/Pro/Ultra. Оба они таким образом являлись наследниками легендарного GeForce 256, выпущенного компанией nVidia в конце 1999 года. Основной фишкой данного чипа было наличие блока Hardware T&L, и великий и ужасный мистер Хуанг на все лады расхваливал эту фичу, в оконцовке заявив, что видеокарты, оснащённые чипами без Hardware T&L - это вообще не видеокарты, а фуфло... и только GeForce может носить почётное звание GPU

И что характерно массы вняли увещеваниям самозваного GPU-вождя и до сих пор верят в эти байки, ну а мистер Хуанг подкрепил пропаганду заносом чемоданов производителям софта и железа, так что все компании, не успевшие вовремя выпустить чипы с Hardware T&L на борту - ушли с рынка. А компания nVidia с тех пор и пой сей день является ведущим производителем дискретных графических адаптеров. 

Чтож, сегодня мы протестируем типичных представителей GeForce2 MX400, которые продавались в России в те года, а также поглядим - А был ли толк от Hardware T&L в реальности. 

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nVidia GeForce2 MX400 32Mb 128bit

Первая видеокарта это у нас, можно сказать, "полноценный" GeForce2 MX400 с 128bit шиной памяти, правда памяти этой всего 32Mb, чего, впрочем, было в те времена достаточно для видеокарт такого класса. На карте даже распаян TV-out, что тогда было вполне актуально. Увы охлаждение тут достаточно паршивое, ещё и радиатор приклеен намертво к чипу. Впрочем, проблем со стабильностью у карты нет, но чисто эстетически это неприятно...

nVidia GeForce2 MX400 64Mb 64bit

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Вторая карта в целом практически идентична, но шина тут 64bit, а памяти аж 64Mb. Ну и как видите TV-out и его развязка - не распаяны. Ушлые китайцы, мистер Хуанг это не про вас, наловчились делать один дизайн и для карт с 64bit шиной, и для карт 128bit - сделав разводку на плате под оба варианта разом. Что при массовом производстве позволяло существенно экономить. Качество этой платы конечно сомнительно и о каком-то качестве изображения тут сами понимаете говорить смысла не имеет - показывает и на том спасибо. 

nVidia GeForce2 MX400 64Mb 64bit

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Ну и третья наша карта, отличается от предыдущей только цветом текстолита и пассивным охлаждением, всё так же намертво приклеенным к чипу. 

Глянем что у нас покажет GPU-Z:

32Mb 128bit vs 64Mb 64bit vs 64Mb 64bit

А он нам показывает, что все три карты не соответствуют официальным спецификациям nVidia и имеют заниженные частоты памяти, вместо положенных 166/200MHz - у нас тут 143MHz, а на карте с пассивным охлаждением так вообще 133MHz. Т.е. на лицо китайско-подвальное происхождение данных карт, кои в те времена занимали добрых 50% рынка в России. Самое интересное что память, распаянная на данных платах может работать и быстрее, если верить её маркировке 5ns на платах с 143MHz памятью и 7ns на плате с 133MHz память. Почему же китайцы по итогу занизили частоты - непонятно, возможно память была не от надёжного поставщика, или же дизайн самих плат оказался кривым, и они работали нестабильно - вопрос интересный, но в данной статье он исследоваться не будет. Ну и естественно никакой маркировки на самих картах, о том какая шина памяти - нет, только модель и количество памяти.

Таким образом, если не обладать достаточными знаниями по данному вопросу, а обладать ими даже сейчас, как выяснилось, могут не только лишь все, можно было купить кота в мешке с 64bit шиной памяти, вместо нормальной видеокарты с 128bit шиной памяти, поведясь на 64Mb памяти на борту... 

Ну вот сегодня мы и узнаем, какова разница между картами с 64 и 128 bit шиной памяти, а также узнаем - был ли толк от блока Hardware T&L на этих картах, сравнив с прямым конкурентом ATi Radeon 7000 64Mb DDR, ранее известным как Radeon VE, у которого такового блока нет. О Radeon 7000 я совсем недавно уже писал статью, где протестировал аж 3 его разновидности, и выяснил, что толку там от DDR памяти - нет никакого. 

Тестировать будем с процессором Intel Pentium 4HT 2.4Ghz, 1Gb оперативной памяти DDR400, и под управлением операционной системы Windows XP SP3.

3DMark 2000 Pro

Мда, печальная картина для GeForce2 MX400 с 64bit шиной памяти - отставание от "полноценной" версии на целых 40%, и производительность на уровне ATi Radeon 7000, который, если верить мистеру Хуангу, не имеет права называться GPU... 

3DMark 2001 SE

Ох-хо-хо... мало того, что 64bit версия GeForce2 MX400 уступает в двое 128bit версии, так ещё и Radeon 7000 обходит их по производительности на 30%.

3DMark'03

И тут ситуация без изменений, 2х кратное отставание 64bit версии от 128bit, и производительность на уровне ATi Radeon 7000. Но то синтетика, давайте поглядим в реальных приложениях.

Quake III Arena

А в реальных приложениях у нас всё такое же позорище... 64bit шина памяти просто убивает данные видеокарты.

Unreal Tournament 

Печальная картина для игры, вышедшей за 2 года до поступления в продажу данных видеокарт.

Halo: Combat Evolved

Ну а тут у нас уже полноценная DirectX 7.0 игра, в которой видеокарты с Hardware T&L должны блистать... увы блистает тут только 128bit версия, даже несмотря на вдвое меньший объём памяти на борту.

Unreal Tournament 2004

И ситуация в целом не меняется, а становится только хуже.

Doom 3

Ну и Doom 3 нам лишь в очередной раз подтверждает выше-озвученные тезисы о полнейшей несостоятельности видеокарт GaForce2 MX400 оснащённых 64bit шиной памяти. А вот 128bit версия вполне имела место быть, вот только для её покупки надо было либо обладать соответствующими знаниями, либо удачей, дабы не нарваться при покупке на барыг, коих племя и по ныне живёт и здравствует - наживаясь на безграмотности подавляющего числа населения... 

Единственной лазейкой для владельцев GeForce2 MX400 с 64bit шиной памяти являлось использование вместо 32bit цвета - 16bit и пониженное разрешение. 

Привет любителям писать в комментах предъявы в стиле - А кто в те времена играл в 640x480 и 800x600 при 16bit цвете? Как видим, играли владельцы GeForce2 MX400 64bit - ибо вариантов у них было не много...  

Итоги

Вот такой "интересный" подарочек преподнёс братишкам геймерам господин Хуанг в 2001 году, а сделано это было исключительно ради конкуренции. Напомню, что изначальный GeForce2 MX выпущенный в 2000 году не имел версии с 64bit шиной памяти и сделали её исключительно для конкуренции с более простым и дешёвым ATi Radeon 7000, вышедшим в 2001 году. Так же мистер Хуанг позволив китайским подвальным конторам клепать на нём платы в стиле - лишь бы дешевле. О пользователях же, как это обычно и бывает - не думал никто. Как мы с вами выяснили распиаренный мистером Хуангом Hardware T&L, оказался бесполезным барахлом. Но пиар не панацея, так что мистер Хуанг щедро раздавал чемоданы разработчикам софта, а против нерадивых производителей видеокарт вводил санкции, и не отгружал чипы, если они выпускали продукцию на чипах конкурентов. Собственно, в это и заключается суть конкуренции - лож, обман, подкуп и угрозы... которыми активно пользуются все участники этого замечательного процесса, у мистера Хуанга просто были богаты покровители, обширные связи и удача. Без удачи в таком деле не обойтись, а то ну как не получится... не фартанёт... 

И бог бы с ним, если бы история GeForce2 закончилась в 2001 году, с выходом GeForce2 MX400, ведь в конце того года вышел легендарный GeForce 3, открывший новую эру в развитии графических 3D ускорителей. Однако у мистера Хуанга на данный чип были другие планы, ибо прибыль то сама себя не получит, да и какая конкуренция без сверхприбылей - чемоданы то для заноса не из воздуха берутся... 

Впрочем, это уже совсем другая история.

А на этом у меня пока всё - всем пока. 


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nvidia видеокарты geforce radeon ati radeon 7000 geforce2 mx
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