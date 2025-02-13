Итак, у нас сегодня на обзоре три видеокарты на чипе ATi Radeon 7000, ранее известном как Radeon VE. Чип этот особо ничем не примечателен и предназначен для офисного сегмента, ибо создан он путём урезания чипа ATi Radeon 7500 вдвое, и лишением его блока Hardware T&L, вместо которого у нас добавлен блок, отвечающий за работу с двумя дисплеями, что в те годы было прерогативой не только лишь всех видеокарт, мало кто из них мог это делать. Но, как известно, потенция - это ещё не результат.

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По итогу мы имеем видеокарту уровня DirectX 6.0, вместо DirectX 7.0, что конечно печально на 2001-то год, но не особо критично учитывая её цену, благо T&L может прекрасно обсчитываться и на центральном процессоре, что для какого-нибудь Intel Celeron 700MHz может быть и критично, а вот для более свежих и производительных процессоров Intel Pentium 4 уже не так страшно. Не буду более растекаться мыслью по древу и давайте уже взглянем на пациентов.

ATi Radeon 7000 32Mb SDR

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Видеокарта в фирменном исполнении компании ATi, особо ничем не примечательна, разве что, как мы видим, разъёма для второго дисплея она на борту не несёт, что как бы лишает видеокарту её главной фишки - мультидисплейности.

ATi Radeon 7000 64Mb DDR

Видеокарта в исполнении фирмы HIS, по традиции исполнение это убогое, и, как и у предыдущего нашего образца - у данной видеокарты отсутствует выход под второй дисплей. Радиатор хоть побольше и даже съёмный - греется при этом почему-то запредельно, но в принципе карта работает стабильно, да и бог с ним. Ну и ещё тут памяти аж 64Mb стандарта DDR, что добавляет интриги в грядущее тестирование.

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ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI

Видеокарта в исполнении фирмы Sapphire под шину PCI, что в те годы уже достаточно редко можно было встретить на прилавках магазинов. Несёт на борту 64Mb память стандарта DDR, и, как видим, на борту у неё два разъёма для подключения дисплеев, как и полагается нормальным картам на данном чипе. Карты такие были вожделенной мечтой многих, в те времена ещё достаточно многочисленных, обладателей ПК у которых по тем или иным причинам не имелось слота AGP. В основном это были всякие бюджетные поделки в стиле "Боль AMD'ешника" на Socket Super 7, или платы с интегрированной на борту графикой конца 90х, которые зачастую вообще не имели полноценных драйверов под Windows 2000/XP, да и производительность их всегда оставляла желать лучшего. Так же будет интересно поглядеть на результаты её тестирования, для понимания того - а имел ли такой апгрейд смысл, или уже надо было принимать радикальные меры и переходить на AGP.

В GPU-Z наши видеокарты выглядят как-то вот так.

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Самые низкие частоты чипа/памяти ожидаемо у карты в исполнении фирмы HIS, при этом люто греется именно она, видимо какой-то косяк инженеров, возможно на чип идёт повышенное напряжение, другого объяснения такому поведению у меня нет. А самые высокие частоты чипа/памяти у карты в фирменном исполнений ATi. Максимальные же частоты для данного чипа по слухам достигали 183MHz по чипу и памяти, при использовании активного охлаждения. Так же GPU-Z нам показывает, что Radeon 7000 имеет вершинные и пиксельные шейдеры, увы пиксельных шейдеров тут нет, точнее они есть, но не соответствуют стандарту DirectX 8.0, так что задействовать их нельзя, и это эдакий такой рудимент ранних экспериментов компании ATi в этом направлении.

Тестировать мы это всё будем с процессором Intel Pentium 4HT 2.4Ghz, 1Gb оперативной памяти DDR400, и всё это под управлением операционной системы Windows XP SP3.

Драйверы в тестировании использовались версии 6.2, так как все последующие не позволяли проходить весь объём тестов без танцев с бубном на видеокарте ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI.

3DMark 2000 Pro

Интересные результаты - ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI ожидаемо отстаёт от своих AGP собратьев, а вот ATi Radeon 7000 32Mb SDR выступает практически на равных с ATi Radeon 7000 64Mb DDR. Хм... ну поглядим как дальше оно будет.

3DMark 2001 SE

В данном тесте ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI уже серьёзно отстаёт по "попугаям", да и ATi Radeon 7000 32Mb SDR явно выступает хуже на фоне ATi Radeon 7000 64Mb DDR, что в принципе ожидаемо.

PCI vs AGP



А ещё на ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI не работают вершинные шейдеры, что видно на приведённом выше скриншноте. Как я узнал, что это вершинные шейдеры? Не поверите - прочитал документацию от 3DMark, где расписано что, где и как реализовано в их тестах.

3DMark 2003

И вновь ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI существенно отстала, а ATi Radeon 7000 32Mb SDR выглядит бодрячком, и отстаёт всего на 10% от ATi Radeon 7000 64Mb DDR. Но давайте уже перейдём к реальным приложениям.

Quake 3 Arena

Забавно, хуже всех выступает ATi Radeon 7000 32Mb SDR, даже чутка отстав от ATi Radeon 7000 64Mb PCI, и обе они отстают от ATi Radeon 7000 64Mb DDR на 10%.

Unreal Tournament

А вот тут уже интересно, данный тест проводился на OpenGL рендере, ибо DirectX рендер у данной игры неработоспособен под Windows 2000/XP, и на удивление ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI выступает на уровне своих AGP собратьев, а вот ATi Radeon 7000 32Mb SDR отстаёт более чем на 20% от обоих соперников.

Halo: Combat Evolved

Под DirectX 7.0 всё возвращается на круги своя, и ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI оказывается позади, а ATi Radeon 7000 32Mb SDR выступает неплохо, и, как видим, от 64Mb DDR особого толку для AGP видеокарт нет.

Unreal Tournament 2004



А вот данная игра на ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI запускаться отказалась, так что соревнуются у нас тут только AGP, и выступают они практически на равных, что говорит нам о том, что для чипа Radeon 7000 толку от DDR памяти нету совсем, как собственно нет особо толка и от объёма в 64Mb.

Doom 3

Удивительно, но игра запустилась на всех картах, играть правда в неё невозможно, впрочем, как тест она вполне валидна. ATi Radeon 7000 64Mb DDR PCI ожидаемо отстаёт от AGP карт, а ATi Radeon 7000 64Mb DDR, опережает по производительности ATi Radeon 7000 32Mb SDR на жалких 10%.

Итоги

По итогам тестирования ATi Radeon 7000 64Mb DDR от фирмы HIS покидает ряды моей коллекции и отправляется на продажу, в виду своей общей убогости исполнения и в целом не кошерного внешнего вида. Что касается ATi Radeon 7000 в целом, то эта видеокарта никогда звёзд с неба не хватала, однако вполне имела место быть как офисная затычка, либо даже игровая карта очень начального уровня. В PCI исполнении ей опять же особых конкурентов не было по соотношению цена/качество, ибо она вполне себе позволяла продлить жизнь устаревшим системам не имеющим AGP порта и даже нормально работать под Windows XP в отличии скажем от тех же nVidia Riva TNT 2, которые хоть и имели драйверы под XP, однако качество этих драйверов настолько убогое, что пришлось полностью исключить всю линейку этих карт из цикла статей "Ретро-обзор 2.0", в виду их неспособности нормально проходить все требуемые тесты. Впрочем, это обычное дело для карт конца 90х годов. Ну а с нашим ATi Radeon 7000 мы ещё встретимся в следующей серии нашего цикла статей, где столкнём его лоб в лоб с его основным конкурентом nVidia GeForce 2 MX400. Хотелось бы ещё поглядеть видеокарту на полноценном чипе ATi Radeon 7500 с блоком Hardware T&L, однако пока такой зверь мне в руки не попадал.

Так что на этом у меня пока всё - всем пока.



