Давно это было... подходил к концу 2006 год и юность моя, пусть уже и не студенческая, представлялась мне если не счастливой и безоблачной, то как минимум вполне неплохой... эх как же я тогда ошибался. Впрочем, до начала приключений было ещё 2 года, а в ту счастливую пору компания nVidia с помпой представила своё новое поколение видеокарт с поддержкой нового API DirectX 10. А именно видеокарты 8800GTX 768Mb и 8800GTS 640Mb.

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Выглядели они примерно как на фото выше, причём у всех производителей был абсолютно идентичный дизайн, потому что мистер Хуанг решил, что умнее всех. Наваливали эти видеокарты - моё почтение... но и грелись как печки благодаря использовавшемуся "зрелому" 90nm техпроцессу. Впрочем, того самого DirectX 10 пришлось ждать аж до 30 января 2007 года, когда компания Microsoft наконец-то разродилась своей новой операционной системой Windows Vista. И господе... что тут началось...

Революционная во многих аспектах Windows Vista несла множество изменений, собственно с тех пор ничего подобного не происходило и все последующие ОС были лишь её развитием. Однако революционность - это конечно хорошо, однако этого увы мало, ещё нужна поддержка со стороны производителей железа и софта. И тут у нашей Windows Vista было всё плохо, ибо целые классы устройств оказались с ней несовместимы, в частности, полностью отвалился и стал не нужен аппаратный звук, ввиду полной переработки звуковой подсистемы, куча фирмовых вебкамер отправились следом в помойку, сканеры, принтеры... ну и т.д., и т.п. Но даже если фирма производитель удосужилась написать драйверы, это ещё не означало что устройство будет работать стабильно и не валить ОС в синьку. С софтом было получше, но опять же целые классы софта отказывались запускаться, в частности много проблем было с софтом имевшими аппаратную защиту в виде ключей или дисков - опять же по причине кривых драйверов или вообще невозможности их написания. Плюс сама ОС имела довольно высокие по тем временам системные требования и в продаже до сих пор было железо, на котором она не работала. Ну и параноидальные настройки безопасности всех выбешивали, ибо ОС просила подтверждения на каждый чих, а то и по два подтверждения. В общем, старт Windows Vista был провальным и юзвери массово откатывались на "православную" Windows XP. А что касается видеокарт... к концу года они начали массового улетать по гарантии с отвалом чипа, ибо как раз на их релиз пришёлся переход на бессвинцовые припои, а охлад Хуанга оказался очень не-очень и только усугубил проблемы с 8800GTX и 8800GTS, так что теперь их в живом состоянии не найти днём с огнём.

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Но в том же 2007 году вышли видеокарточки попроще получившие индексы 8400, 8500 и 8600, которые оказались более живучими, не в последнюю очередь благодаря новому техпроцессу 80nm, так что об одной такой мы сегодня и поговорим.

А именно о Gigabyte GV-NX85T256HP на базе чипа nVidia 8500GT с памятью GDDR3.

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Видеокарта выглядит довольно скромно, однако обладает развитым радиатором. Ещё одной особенностью был кулер, который умел отключатся в отсутствии нагрузки на видеокарту. И хоть видеокарта была предназначена для нижнего ценового сегмента, дном того поколения была всё-таки 8400GS, а наша 8500GT позиционировалась как бюджетное игровое решение, так что оснащалась новейшей на то время памятью GDDR3. Также вы можете заметить на ней разъём для подключения мостика SLI... одной из самых бесполезных маркетинговых выдумок в истории. Я даже затрудняюсь сказать существовали ли индивиды, которые бы использовали SLI "на постоянку", а не чисто поржать и запустить пару тестов. Впрочем, ЕГЭ уже тогда набирал обороты, так что не удивлюсь... ну да ладно - это всё лирика, вернёмся к теме. Соперником для GeForce 8500GT у нас будет выступать GeForce 6600 из предыдущей статьи, и вот так обе наши видеокарточки выглядят в GPU-Z.

Сказать тут особо более нечего, так что давайте уже поглядим что нам дали почти 2.5 года прогресса на примере этих двух игровых видеокарт нижнего ценового сегмента. Тестировать мы будем на платформе с процессором Intel Core 2 Quad Q8300 частотой 2.5Ghz, 4Gb оперативной памяти DDR3 1066MHz, под управлением операционной системы Windows 7.

3DMark 2001

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В тестах под DirectX 7-8 наша 8500GT показывает себя неплохо, обеспечивая более чем полуторакратное превосходство над 6600GT.

3DMark'03

В тестах под DirectX 7-9 у нас всё ещё веселее и превосходство у нас более чем двукратное, эх вот бы сейчас у нас за пару лет производительность графики скакала в 2 раза... мечты мечты...

3DMark'05

В DirectX 9.0 у нас трёхкратный рост производительности... блестящее достижение.

3DMark'06

Ну и в DirectX 9.0c всё остаётся неизменным и трёхкратное преимущество остаётся за 8500GT.

3DMark Vantage

В DirectX 10 наша 6600 не умеет, так что результаты тут сугубо для галочки - показать, что 8500GT умеет.

Quake 3 Arena

Что ж, данная игра подтверждает показания синтетических тестов и демонстрирует нам полуторакратное преимущество 8500GT над старушкой 6600.

Doom 3

С ростом технологий, используемых игрой, преимущество 8500GT растёт и достигает почти двукратного.

Unreal Tournament 2004

И снова отскок к технологиям конца 90х годов - DirectX 7.0, и тут наша 8500GT выглядит не так привлекательно на фоне 6600, но в принципе 120 fps, куда ещё больше то, и зачем?

F.E.A.R.

А вот с переходом на DirectX 9.0 наша 8500GT раскрывается во всей красе и демонстрирует трёхкратное превосходство над 6600.

Resident Evil 5

DirectX 9.0c и вновь трёхкратный разрыв, кто-то скажет - у данной игры был ещё и DirectX 10 рендер... Да был, но разницы в производительности там нет, а нужен он был исключительно для работы затворных 3D очков компании nVidia, оставаясь по сути всё тем же DirectX 9.0c рендером без каких-либо оптимизаций.

Street Fighter IV

И вновь DirectX 9.0c, и вновь трёхкратное преимущество на стороне 8500GT.

Кто-то скажет - а как же DirectX 10 игры, а я отвечу - их собственно то и нет, в виду провала Windows Vista он оказался не востребован и как таковых чистых DirectX 10 игр можно сказать - не существует. Некоторые игры, как показала практика, и в 2024 году работают под DirectX 9.0c, что нам ярко продемонстрировали видеокарты Intel Arc не имеющие его аппаратной поддержки и полагающиеся на программную трансляцию. А вот чёт такого нытья по поводу 8500GT и её старших сестрёнок я не слыхал особо, а вы гляньте как они проваливаются при использовании DirectX 7... Вот то то и оно.

Итоги

По итогу получилась довольно интересная видеокарта, хорошо показывающая себя в играх предыдущих поколений. Увы, к тому моменту как DirectX 10 стал актуален (не стал...) она уже довольно сильно сдала позиции. Впрочем, её старшие товарищи, в том числе вышедшая в конце 2007 года 8800GT на новом техпроцессе 65nm, вполне себя неплохо показывали в плане производительности, но главным их достоинством стала относительно высокая надёжность, так что через год 8000 линейку переименовали в 9000 и перевели на 55nm техпроцесс. Впрочем, на фоне проблем AMD с её 2000 линейкой и последовавшей за ней невнятной 3000 линейкой, nVidia этого оказалось более чем достаточно для удержания рынка. Были даже индивиды, которые продавали свои 8800GT и шли покупать "новые" 9800GT. Правда надёжность данных карт хоть и повысилась, однако проблема массовых отвалов никуда не делась, ну разве что гарантийный срок теперь карты вырабатывали, а большего nVidia было и не надо. Точно такая же беда с массовым отвалом чипов потом приключилась и с GTX 280/260, да и по большому счёту существует и по сей день, пусть и не стоит так остро как во времена начала перехода на бессвинцовые припои. Однако всё-таки есть за что и похвалить мистера Хуанга, а именно за драйверы, кои вышли даже для Windows 10 и позволяют данные видеокарты полноценно использовать и по сей день; ну те у которых не отвалились чипы или которым повезло не оказаться в руках гаражных золотоискателей... компания AMD такой роскоши своим фанатам не предоставляет...

Операционной системе Windows Vista увы, так и не удалось завоевать сердца пользователей, так что Microsoft приняла гениальное по своей простоте решение - переименовала её в Windows 7, продав то же самое ещё раз - по заветам дядушки Хуанга. Ну а так как за прошедшие пару лет с релиза Windows Vista большая часть проблем с драйверами и софтом была решена, то юзвери с радостью такой прикол схавали и в итоге объявили Windows 7 лучшей ОС на целое десятилетие. Впрочем, есть индивиды, упорно сидящие на ней и спустя 15 лет после релиза, даже не имея при этом каких-либо внятных оснований, ну окромя религиозных соображений...

Как видим, традиции переименования и впаривания по второму разу, работают не только с железом, но и софтом, ну а коли пипл хавает такая практика ещё не скоро себя изживёт.

Ну а на этом у меня всё - всем пока.