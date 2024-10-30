История графических чипов PowerVR уходит корнями в далёкие 80е годы, копать так глубоко мы не будем, ибо это мало кому интересно. Так или иначе в далёкой Великобритании зародилась не только всем известная ARM, но и целый ряд других компаний разработчиков всевозможных чипов. Одной из таких компаний была VideoLogic специализирующаяся как понятно из названия на разработках чипов в области графики.

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Нас, как любителей ПК, естественно интересует ПК рынок, а точнее рынок 3D ускорителей и видеокарт, на который VideoLogic вышла в 1995 году с чипом, а точнее набором чипов - Midas 3, которые производились японской корпорацией NEC, к тому времени уже начавшей сдавать позиции, однако глобализация тогда ещё только набирала обороты, так что фирма была одним из флагманов мирового чипостроения. Собственно, вот на фото как раз тот самый первый 3D ускоритель компании VideoLogic для IBM PC совместимых ПК, в розничной продаже он правда не был, а поставлялся в 1996 году в составе готовых ПК, опять же на тот момент одного из лидеров ПК рынка компании Compaq.

Ускоритель этот имел закрытый API SGL для работы с графикой, всего известно порядка 20 игр его использующих. Впоследствии карта получила драйверы под DirectX 3.0, однако 3D там было кривое и косое, так что из этого ничего хорошего не получилось - запускаться игры запускаются, но зачастую с огромным количеством артефактов.

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В 1996 году компания Videologic в сотрудничестве с NEC выпускает новый чип и ускоритель на нём, известный как PCX-1, вот он на фото.

Помимо API SGL получил поддержку API OpenGL, правда не прямую, а через транслятор, однако на тот момент этого было вполне достаточно. DirectX он так же поддерживал, но 3D в самом DirectX было всё такое же кривое, впрочем, и там прогресс был на лицо.

В 1997 году Videologic/NEC выпускают PCX-2, который мало чем отличался от PCX-1, были исправлены ошибки и недоработки, чего, впрочем, хватило на то, чтобы сама Matrox обратила на него внимание и выпустила на его базе OpenGL ускоритель Matrox m3D, ибо разработка своих чипов с поддержкой OpenGL затягивалась, а профессиональные приложения для работы с графикой массово переходили на использование OpenGL. Выпускались так же и ускорители от других фирм.

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DirectX тогда всё ещё не имел нормального 3D, оно работало на данном ускорителе - ну насколько это было возможно.

В том же 1997 году разразилась эпичная битва между 3Dfx и NEC за право поставлять графические чипы компании Sega для разрабатывавшейся тогда консоли Sega Dreamcast, японское происхождение чипов сыграло на руку фирме NEC и контракт достался ей. Давнему другу компании Sega господину Хуангу это то же оказалось на руку, ибо 3Dfx на фоне этого провалила выход на биржу и не получила так нужных ей инвестиций для развития бизнеса. Собственно, на 1998 год был запланирован и выход нового чипа для ПК рынка под именем PowerVR 250.

Однако на фоне финансового кризиса, начавшегося в 1997 году и бушевавшего по миру аж до 2001 года, в виду проблем с освоением нового техпроцесса у NEC, а также довольно крупными поставками чипов для Sega Dreamcast - выход на чипов для ПК сорвался, и видеокарты Videologic PowerVR Neon 250 в продажу не поступили, за исключением небольшой партии на территории Великобритании.

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Однако уже в наше время где-то была найдена небольшая партия неиспользованных чипов и была выпущена карта "новодел" на базе данного чипа. Собственно, вот она на фото.

История там интересная - так что советую погуглить и почитать, там же есть и её тесты.

Так или иначе в 1999 году сотрудничество Videologic и NEC подошло к концу, а сама Videologic была переименована в Imagination Technologies, которая стала заниматься разработкой дизайна чипов, для его последующего лицензирования другим производителям.

Одним из таких лицензиатов выступила STMicroelectronics, выпустившая в 2000 году чип под наименованием PowerVR Kyro. Самым известным производителем видеокарт на базе данного чипа стала легендарная компания Hercules.

Данный чип уже не поддерживал API SDL, а полагался на OpenGL и DirectX 6.0, впрочем, как это часто бывало в те времена были недоработки в самом чипе, а также драйверы оказались сыроваты на старте.

И уже в следующем 2001 году STMicroelectronics выпускает чип PowerVR Kyro II с исправлением недостатков и более высокими тактовыми частотами.

Особенностью данных чипов было использование тайлового рендеринга, если по-простому, то графика там обрабатывалась не покадрово, а ещё и сам кадр делился на квадраты, что позволяло не обрабатывать лишнюю информацию, не попадающую в кадр или не изменившуюся со времени предыдущего кадра. Это я объяснил "по тупому", но суть я думаю вы поняли - за более подробной информацией вам в гугл или в SDK разработчиков для данного чипа.

Фатальным недостатком данных чипов стало отсутствие Hardware T&L, на который тогда было принято молиться. Господин Хуанг вообще заявлял, что карты без него - это не карты, а затычки... и не имеют права именоваться гордым словом GPU, которое к тому времени было выдумано господином Хуангом. Попутно господин Хуанг рассылал производителям видеокарт письма с угрозой приостановки отгрузки чипов nVidia в случае выпуска ими карт на базе чипов Kyro... ну это так... на всякий случай... и вообще не из за этого...

По факту оказалась, что этот Hardware T&L бесполезная фигня, но было уже поздно...

Как итог - чипов Kyro III мы, так и не увидели и PowerVR надолго покинула ПК рынок...

Сам я ни одной из этих видеокарт в руках не держал, и даже не видел живём, так что всех интересующихся отсылаю в гугл, ибо там более чем достаточно обзоров с разбором их особенностей и возможностей. Карты эти редкие, как в силу малых объёмов продаж в наших краях, так и непонятности назначения ранних 3D ускорителей, в которых трудно распознать графическое их предназначение, и как следствие возрастает риск отправки их в утиль или на переплавку несознательными гражданами... но не будем о грустном.

И так бы эта история и завершилась, если бы где-то в 2008 году, компании Intel не понадобилось видеоядро для своих SoC процессоров, ибо её встройки ведущие свою родословную от i740 образца 1998 года, уже к тому моменту порядком устарели, да и были весьма прожорливыми. И в принципе на бумаге то всё было не плохо - процессоры эти предполагалась использовать во всяческих там встраиваемых мультимедийных системах, планшетах и смартфонах... ну а где-то рядом со всем этим оказались нетбуки и прочие миниПК, куда в 2011 году и был выпущен процессор Intel Atom D2500 со встроенным ядром Intel GMA3600, которым был никто иной как чип семейства PowerVR SGX. Какое именно ядро 500 серии тут использовалось вопрос сложный, ибо Intel это официально не озвучивала, так что будем считать что PowerVR SGX540 400MHz.

Собственно, сегодня мы и протестируем на что он был способен на примере фирменной материнской платы компании Intel под названием D2500HN.

Плата эта у меня, увы не в лучшей комплектации - отсутствует слот mini-PCI, а также нет порта HDMI и оптического порта для звука. Места, для которых на плате, как вы видите - есть. Зато есть 2 слота под память SO-DIMM DDR3 800/1066MHz, коих у меня навалом планками по 1Gb. Ну в принципе понадобилась она мне в виду того что моя плата на базе чипсета nVidia ION не влезла в имеющийся у меня mini-ITX корпус Formula RS-133.

На его базе я хотел собрать сервер для TeamSpeak, который мне понадобился в виду всем известных событий. Так что пришлось искать плату, которая в него влезет и позволит установить 2.5" жёсткий диск.

Ну а коли у меня на руках было две платы +/- одного поколения, почему бы нам их не сравнить и не протестировать под управлением Windows 7, увы только 32bit, ибо и сами процессоры Atom с 64bit работают через известное место, да ещё и Intel не сподобилась написать по 64bit драйверы для PowerVR SGX540, поэтому же нет смысла сюда ставить более 2Gb оперативной памяти, хотя фактически плата поддерживает максимум 4Gb.

Вот что нам показывает CPU-Z:

Intel Atom D2500 vs Atom 230



Как видим с процессором у нас тут вроде как всё хорошо, 2 полноценных ядра по 1.86GHz, но без HT.

Глянем чего нам показывает GPU-Z:

nVidia ION vs PowerVR SGX540



Как видим GPU-Z мало чего знает о нашей видеокарте, ещё и дезинформирует, ибо карта наша поддерживает только DirectX 9.0c, ну да ладно... перейдём уже к тестам.

3DMark 2001 SE

nVidia ION vs PowerVR SGX540



Мда, PowerVR SGX540 показывает себя не с лучшей стороны, более того в тестах замечены графические артефакты...

3DMark'03

nVidia ION vs PowerVR SGX540



PowerVR SGX540 выступает ещё хуже... и артефакты всё так же проскакивают...

3DMark'05

nVidia ION vs PowerVR SGX540



С переходом к DirectX 9.0 PowerVR SGX540 отстаёт от nVidia ION уже в 3 раза...

3DMark'06

nVidia ION vs PowerVR SGX540



Ну и в DirectX 9.0c разрыв становится практически четырёхкратным... плюс явные проблемы с артефактами на экране. Ещё можно увидеть, что как-то и производительность процессора не особо выросла, учитывая, что тут два полноценных ядра на более высокой частоте.

Ну посмотрим, что у нас в реальных играх.

Resident Evil 5

Четырёхкратное отставание PowerVR SGX540...

Street Fighter IV

И тут всё без изменений...

Ещё для "прикола" я запускал на этом Doom 3, и, в отличии от видеокарты AMD X1050, тут оно запустилось. В тестах показало что-то порядка 20к/сек на минимальных настройках в 640х480, на максимальных настройках в том же разрешении кадровая частота упала до 8к/сек, а также вместо горящих объектов были чёрные круги - которые смотрелись довольно забавно.

Итоги

Что сказать по итогу - это какой-то позор... Производительность графики никакая на фоне конкурента, мало того и производительность центрального процессора почему-то упала. В общем абсолютно ненужный и бесполезный мусор, который Intel зачем-то выпускала и даже умудрилась в последствии запихать в смартфоны. Качество драйверов настолько позорное, что даже AMD смотрится на фоне - эталоном стабильности и качества.

И вот это "чудо" нам Intel выкатило как ответ и замену чипсетам nVidia ION и альтернативу процессорами и графике VIA. Чтож, надеюсь когда-нибудь и VIA побывает у нас в гостях, увы зверь это в наших краях редкий, особенно поздние платы с двухъядерными процессорами и графикой DirectX 9.0c и DirectX 10.

Вот так закончилось второе пришествие PowerVR на ПК, и я так понимаю третьего уже не будет, хотя кто знает - учитывая грядущее, но мы старики быть может не увидим решающих битв этой великой революции.

Ну а для моих задач данной сборки более чем достаточно, так что будет она теперь стоять тихонечко в углу, слегка посвистывая вентилятором.

А на этом у меня всё - всем пока.







