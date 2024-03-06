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Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX

История ремонта одного ноутбука HP, плавно перетекшего в танцы с бубном вокруг AMD Dual Graphics. Или почему не надо брать ноутбуки с AMD на борту, и в принципе ноутбуки с дискретной графикой как таковой.
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История эта началась банально, с просьбы одного знакомого взбодрить его старенький ноутбук HP 17-e011sr. Задача вполне привычная, так что я, не чуя подвоха - согласился. Получив заветный ноутбук в своё распоряжение я чутка поднапрягся, увидав на нём логотипчик AMD, но не придал этому особого значения. Оперативной памяти у нас было 6Gb набранных двумя планками на 4 и 2Gb соответственно, чего вполне достаточно для задач, которые перед данным ноутбуком ставятся. На боту он нёс четырёх ядерный процессор AMD A8-4500M с интегрированной графикой AMD Radeon HD7640G, а также дискретный видеочип AMD HD8670M о 512Mb видеопамяти. И "умеют" эти интеграшка и дискретка работать в так называемом режиме AMD Dual Graphics, являющимся собственно наследником технологии ATi CrossFireX которая позволяет якобы использовать мощность сразу двух видеочипов для обработки графики. Почему якобы? Ну потому что на деле эти все SLI и CrossFire глючная корявая фигня, работающая как-попало и то не везде, но об этом ниже.

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Ноутбук уже кем-то когда-то ковырялся, что было видно по отсутствующим болтам и порванному шлейфу тачпада. Но ничего критичного сломано не было, так что подпаяв шлейф и заменив термопасту всё было собрано в зад. Также была заказана новая клавиатура у китайских товарищей и "усиленная" китайская батарейка. А пока это всё ехало было решено заменить жёсткий диск на SSD, а сам жёсткий диск в виду его вполне нормального состояния было решено установить за место привода оптических дисков, который к слову был почему-то погнут и не открывался от слова совсем. Также попутно был найден и установлен весь недостающий крепёж. 

Ну и пока делать было нечего, а клавиатура с батарейкой находились в пути, было решено установить операционную систему и протестировать ноутбук. Так что я радостный накатил Windows 10, установил нужный софт, поставил обновления и начал гонять тесты. И однажды придя с работы и включив ноутбук - слови синий экран... Выключил и включил ноутбук кнопкой - всё загрузилось норм. Перезагрузил - всё норм... Выключил, подождал 5 минут, включил - при загрузке словил синьку. В общем поглядев ошибку, и обратившись к гуглу - было выяснено что наша любимая многими компания AMD не удосужилась написать нормальных драйверов под Windows 10 для своей этой поделки под названием AMD Dual Graphics и в свежих версиях Windows 10 дрова синячат. К сожалению, как это обычно бывает на ноутбуках - дискретную графику отключить невозможно, так что было принято стратегическое решение откатываться до Windows 8 с которой собственно данный ноутбук когда-то и поставлялся - и на ней всё заработало прекрасно. 

Ну а коли тесты я уже сделал, давайте посмотрим - а был ли толк от этого самого AMD Dual Graphics. Результаты будут сверху вниз - интеграшка, дискретка и их противоестественный союз. 

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3DMark Vantage 

Тест под DirectX 10, настройки - стандартные. 

Прекрасные результаты - браво AMD, практически 50% прирост в графической производительности, а вот производительность процессора чутка падает при использовании интегрированной графики - либо перегрев, либо ограничение по максимальной частоте процессора.

3DMark '11

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Тест под DirectX 11, настройки - стандартные.

И вновь отличные показатели - AMD топ. 50% прирост скорости относительно дискретки и 100% прирост относительно интеграшки.

Ну давайте уже перейдём к играм, что там покажет нам AMD.

Street Fighter IV

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Игра под DirectX 9.0с, разрешение 1280х720, графика - на максимум, без сглаживания.

Мда AMD, это фиаско братан... мало того, что хвалёный Dual Graphics не даёт никакого прироста, так ещё и выясняется, что встроенное в процессор видео ненамного хуже отдельного дискретного. Ладно, продолжим...

Resident Evil 5

Игра под DirectX 10, разрешение 1280х720, графика - на максимум, без сглаживания.

И вновь полнейшая бесполезность AMD Dual Graphics, но хоть от дискретки какой-то толк проглядывается.

Final Fanatsy XV

Игра под DirectX 11, разрешение 1280х720, графика - на минимум.

Собственно, как видите на скриншоте, тест прошёл только один вариант, а именно интегрированная графика. Дискретка и Dual Graphics тест не осилили по причине падения драйвера, судя по тому, что я понял из логов, произошло это из-за нехватки видеопамяти, которой у дискретки я напомню 512Mb. Т.е. в очередной раз фирма AMD не смогла в нормальные драйверы.

Итоги

Что я могу сказать по итогу - мы имеем ноутбук с абсолютно бесполезным дискретным видеочипом, от которого толку нет от слова совсем. Мало того благодаря усилиям гениальных инженеров HP этот чип ещё и висит на одной теплотрубке с процессором, так и отключить его нельзя никак, и в случае выхода этого бесполезного куска кремния из строя - в мусорку отправиться весь ноутбук целиком. Ну а про AMD я думаю и так уже давно всё сказано и вспоминается народная мудрость: AMD - не хочешь это самое, не мучай то самое.

В целом же что я могу сказать за ноутбуки - покупка их в качестве домашнего ПК, затея мягко говоря сомнительная. Покупать их следует тем - кому следует, т.е. тем - кому действительно нужен портативный ПК для использования там, где использование стационарного ПК невозможно. 90% ноутбуков, попадавших ко мне в руки, никогда не покидали жильё своих владельцев. Ноутбук нынче эт как личный автомобиль в СССР, нафиг не нужен и 90% времени стоит в гараже... но зато повышает "статус" владельца. В общем - используйте инструменты по их прямому назначению - такой мой совет.   

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

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Теги

amd windows 10 ноутбук windows 8 ati crossfirex dual graphics hybrid crossfirex
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