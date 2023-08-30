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Ремонт и модернизация аркадного контроллера Nygacn NJP-308, и жду ли я выход Mortal Kombat 1

Небольшая история о ремонте и модернизации моего аркадного контроллера Nygacn NJP-308. А также новости мира файтингов и размышления о том куда катится данный игровой жанр.
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В одной своей предыдущей статье я уже рассказывал вам о своём увлечении файтингами и о том как я приобрёл себе аркадный контроллер Nygacn NJP-308. 

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Контроллер естественно я покупал БУшный так что со временем вылезли небольшие косячки, а именно сам стик как-то немного подзакусывало на доли секунды. 

В принципе это мне особо не мешало, так что я продолжал играть и расширять свою коллекцию лицензионных файтингов, есть у меня ещё конечно куча других, а также Sega Saturn где выходила куча файтингов в 90е, но хочется всё-таки играть без особых танцев с бубном и каким ни каким онлайном.

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Из последних пополнений у меня Tekken 7 - естественно Definitive Edition, Mortal Kombat XL и SoulCalibur VI Deluxe Edition все куплены по ценам ниже 500р. И если первые два это в целом полные версии, то вот SoulCalibur VI, а точнее его создатели - меня нагрели, ибо в их Deluxe Edition оказывается включены не все DLC, коих тут всего 6 штук из выпущенных 14... 

Слово Deluxe в Японии видимо имеет какое-то своё значение... ну да фиг с ними, и без них есть во что поиграть.

Текущий 2023 год у нас оказался богат на релизы файтингов, помимо всякой мелочи, аж 3 крупных релиза:

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Street Fighter 6 ценой за полную версию в 10 799 рублей, ключи доступны для России и Белоруссии.

И если основной геймплей довольно неплохо смотрится после переезда серии на внутренний движок компании Capcom, то вот эта вся замутка с открытым миром и прочим - выглядит как параша:

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С графонием уровня Shenmue III...

В общем - это я не буду трогать даже трёхметровой палкой... 

Далее у нас ожидается Tekken 8, ценою в 5 999 рублей, собственно релиз ожидается 26 января 2024 года, но предзаказ уже можно оформить, ключи вроде как доступны для России и Белоруссии.

Ну Tekken как всегда шикарен, но я ещё в 7 часть толком-то и не играл, так что не вижу смысла торопиться. 

Ну и третий наш громкий релиз это Mortal Kombat 1, ожидается 19 сентября 2023 года, и просят за это счастье 6 599 рублей, с учётом того что ключей для России и Белоруссии нет и нужен левый аккаунт.

Игра претерпела множество изменений по сравнению с прошлой частью, так же нам обещают какой-то там "сюжетный" режим, выглядит он правда странно... как какие-то Герои меча и магии... 

Но хотя бы сами бои смотрятся неплохо.

Увы, на этом всё хорошее заканчивается и на передний план выходит главное изменение в игре, а именно добавление так называемых "камео".

Суть этой механики в том, что помимо основного бойца вы можете выбрать ему напарника, напарник не является полноценным бойцом и по сути это просто набор "однокнопочных" дополнительных ударов для вашего основного бойца. Ну камео и камео... что тут такого спросите вы? А "такое" тут, это невозможность настроить баланс, ибо все эти "спецудары камео" не уникальны и могут быть прилеплены к любому основному бойцу, что исключает такое слово как баланс в принципе. И как следствие Mortal Kombat 1 окончательно отправляет серию на днище - в категорию подпивасных игр. 

Так что учитывая всё вышеперечисленное посоветовать тратить на это деньги я вам не могу, дождитесь релиза на торрентах, надеюсь он будет. Лучше посмотреть в сторону 11 и 10 части, благо ценники у них примерно 1000 и 500 рублей за полноценное издание. 

Ну и напоследок в этом году был анонсирован Fatal Fury: City of the Wolves, продолжение когда-то легендарной серии Fatal Fury.

Пока доступен только трейлер, без даты выхода. Геймплей не показан, так что вернётся ли отличительная черта серии Fatal Fury с возможностью переходить на передний или задний план во время боя - неизвестно. Вполне вероятно, что это будет тот же самый The King of Fighters XV только с боями 1 на 1, и это будет печально, впрочем, подождём - увидим. 

Ну и вкратце чего ещё у нас происходит в ТОП-сегменте файтингов:

Killer Instinct

В 2023 году получит обновлённую версию для Xbox Series X/S, поддержку 4К, а также ряд правок баланса. Как это нынче и водиться с покупкой в России и Белоруссии у данной игры проблемы, ключей нет, но ходят слухи что можно приобрести через систему "подарков". Но меня пока вполне устраивает версия с торрентов. 

Guilty Gear Strive

24 августа 2023 года ожидается выход 3 сезона, ну и с ним балансные и прочие патчи. Ключи на неё периодически появляются в продаже, но ценники там не гуманные, так что советую обратить свой взор на предыдущую часть - Guilty Gear Xrd REV 2, она в целом закончена, так что смело можно покупать, благо за издание со всеми бойцами надо будет отдать что-то в районе 500р +/-.

The King of Fighters XV

Скоро стартует новый сезон где естественно будут новые персонажи, ну и естественно балансные патчи. Учитывая незаконченность игры и сложности с поиском ключей, к покупке - не советую.

Samurai Shodown

В сентябре ожидается долгожданный патч исправляющий сетевой код, других новостей увы нет. Ключей на эту игру я пока в продаже не встречал - так что ждём на торрентах, авось кто и выложит. Увы, игра не смогла вернуть популярность когда-то великой серии файтингов, чему конечно во многом способствовала эксклюзивность в Epic-фэйл Store на старте продаж в 2019 году.

Ну а на этом с новостями всё, вернёмся уже к ремонту моего аркадного контроллера.

Долго я откладывал его профилактику, но наконец-то всё же время нашлось.

 Для того чтоб его вскрыть, надо открутить восемь винтов и не забыть девятый, тот что под наклейкой.

Внутри всё выглядит, как и положено дешёвой китайщине, однако она работает, а косяки мы поправим.

Собственно, виновник нашего торжества - стик.

Немного приглядевшись была найдена причина неисправности - выработка на ограничителе.  

Она то и является причиной задержек ввода. Сам контроллер жутко китайский, однако, как и все подобные девайсы является копией чего либо, в данном случае стик тут копия японского стика типа Sanwa. Копия как водиться кривая, ибо палка у неё укороченная и в итоге при работе задействована только половина толщины ограничителя - отсюда и выработка. 

На рынке достаточно много запчастей для них, как оригинальных, так и китайских копий разной степени паршивости. 

У нормального стика палка длиннее и выходит за ограничитель и можно было бы сменить и весь стик целиком, но увы нам это не позволит сделать высота корпуса, собственно потому то китайцы и укоротили палку - чтоб она влезла в их китайский корпус.

Так что будем заказывать новый ограничитель, благо я всё равно хотел его менять, имеют они три основных вида:

Квадрат:

Круг:

Восьмиугольник:

Собственно, по-английски данная деталь именуется "gate" или "restrictor plate", а заказать их проще всего сами знаете где. Ходят конечно легенды о каких-то там "оригинальных" стиках и запчастях к ним, но беглое гугление меня ни на какой официальный магазин не вывело, а зарываться в глубь этого всего дела у меня как-то желания особо нет, ибо этих там стиков, кнопок и прочего аркадного добра там куча видов с кучей производителей и ещё кучей всяких кастомных мастерских... в общем это надо ещё одну жизнь в запасе чтоб ещё и этим увлекаться.

Заказал я эти штукенции, сразу 3 вида и обошлись они мне в 300р, на фото выше это они и есть.

Под ограничителем ни чего особо интересного - просто 4 кнопки. 

Осталось внедрить сюда ограничитель, но увы мой аркадный стик ещё более китайский, чем запчасти к нему, так что пришлось поработать напильником. 

Восьмиугольный ограничитель мне не подошёл, ибо как я уже говорил палка у моего стика короткая, и рабочая область у неё смещена, а так как угол рабочей поверхности там не 90 градусов, а с расширением, то при установке восьмиугольного стика у меня не работают диагональные направления, т.е. невозможно зажать два соседних направления сразу. Так что ставить будем ограничитель с круглым отверстием. 

Но и тут нас ждал сюрприз, толщина выемок под защёлки на новых ограничителях оказалась 3,5мм, а у родного всего 2мм, так что пришло время моего боевого инструмента.

 Толщина была доведена до нужного уровня, и я уже предвкушал что всё теперь встанет.

И действительно защёлки защёлкнулись, а вот крышку нижнюю крышку установить не удалось, ибо мешали выступающие элементы, и ответная часть на крышке не вставала куда надо.

В итоге пришлось всё выступающее на ограничителе свести под ноль.

И тут уже всё собралось обратно как оно и было.

Ну и после небольшой проверки...

Можно было вновь играть в файтинги, и в частности Ultra Street Fighter IV.

Вполне неплохо смотрится старичок 2008 года, а точнее обновлённая версия 2014 года где доступны аж 44 бойца на выбор и вполне ещё живой онлайн. И всё это великолепие было куплено за 395 рублей. Ну, а в какие файтинги играть вам и где их брать это вы уже решайте самостоятельно. Учитывая дикие ценники, в случае Street Fighter 6 это аж 10к рублей, и постоянное желание подоить или как в случае с Soul Calibur VI уже откровенно на...греть игроков продавая им Delux версию игры с вырезанным контентом - идут они все лесом. 

Ну а на этом наш сегодняшний рассказ подошёл к концу - всем пока. 

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Теги

ремонт street fighter 6 mortal kombat 1 модернизация tekken 8 njp-308 nygacn файтинги arcade joystick аркадный стик
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