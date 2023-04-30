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Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах

Обзор бюджетного аркадного стика, зачем он нужен и нужен ли вообще. Размышления о былом и моя история знакомства с файтингами.
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Однажды я осознал, что я стар, я очень стар... я просто суперстар...

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Новые игрушки как-то перестали радовать, да и времени на них стало жалко. Последние лет 20 я играл в основном в шутеры, да РПГ, либо их гибриды, гонял в гоночки, но без фанатизма. Увы, всё рано или поздно приедается, и решил я тряхнуть стариной и поиграть во что-нибудь, чем увлекался в молодости, а именно в файтинги. 

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Когда году в 1998 у меня появился первый ПК, этот жанр как-то совсем пропал из моего поля зрения. Играть вдвоём на одной клавиатуре в файтинги было невозможно, ибо она не распознавала более 5-6ти нажатий одновременно, да и первая моя клавиатура была подуставшей и на ней западали клавиши )))

До сих пор храню её как память о былом

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В общем про файтинги я тогда забыл лет на 5-10, потом мне в руки попала Guilty Gear X, но поиграв в неё пару-тройку месяцев я как-то забыл и про неё.

Памятуя о том, как некомфортно играть в файтинги на клавиатуре, я задумался о покупке контроллера, и тут же встал вопрос - что брать: геймпад или аркадный стик. Как истинный ПКшник геймпады я не люблю и за последние лет 20 прикасался к ним лишь единожды - когда проходил Resident Evil 4, да-да ту самую первую ПК версию, в которой не было поддержки мыши. Но покупать я его естественно не стал, а просто одолжил у знакомых в магазине на новогодние праздники. Игра была пройдена, геймпад был возвращён. 

Что же касается аркадного стика, то как-то так вышло, что видел я их только на фотографиях, а в руках не держал никогда. Так что я плохо представлял себе, что это и зачем. Поглядев в магазинах, я был несколько обескуражен стоимостью данных девайсов, которая доходит до каких-то невероятных значений с 4мя нулями. Это не наш метод - подумал я и отправился на всем известный сайт бесплатных объявлений. 

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Денежек у меня было немного, да и в принципе я не видел смысла тратить их на непонятный девайс, который вполне возможно мне и не зайдёт, а если даже и зайдёт, то будет использоваться от силы раз в неделю, а то и месяц. Так что я выставил ограничение в 1000р и собственно мне на выбор осталось 2 варианта.

 Genius MaxFighter PS

Nygacn NJP-308

На вид оба были практически новыми, так что я запросил у продавцов покупку с доставкой, ответил только владелец Nygacn NJP-308, в итоге он и был заказан. 

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Доставка была небыстрой, что-то порядка 2х недель, так что я приступил к изучению рынка файтингов на предмет, чего бы мне собственно купить поиграть. В связи с известными событиями покупка игр сейчас несколько затруднена и по сути ограничена одним всем известным магазином, для которого можно купить ключи сами знаете где. 

The Last Blade 2: пожалуй, лучший 2D файтинг с холодным оружием

В 90е файтинги были не просто популярным, а мега популярным жанром и за 10 лет их вышло штук 300-400, правда большая часть из них либо не представляет интереса, либо является по сути апдейтом предыдущих частей, т.к. в те времена технически было мало осуществимо выпускать патчи и DLC. В 2000е жанр несколько подзакис и стал нишевым, что-то более менее толковое и свежее выпускали только японцы ибо там помимо приставочного и пк рынка вполне себе существовал и рынок аркадных автоматов, окончательно померший лишь во времена COVID-19. 

Но рынок файтингов оживился и вернулся в мэйнстрим с выходом Street Fighter IV в 2008 году, после успеха которого крупные студии почуяли запах прибыли и начали выделять солидные бюджеты на разработку, так что вскоре мы получили пусть и не бесспорные, но вполне качественные переосмысления некоторых знаковых файтингов 90х. Но вернёмся к стику. 

Контроллер простенький, выполнен из пластика, помимо стика имеет 8 основных кнопок и 5 вспомогательных, назначение которых, ну кроме всем понятных start/select, не вполне понятно в виду отсутствия инструкции. Кнопками Turbo, Mode и Clean судя по всему можно как-то забивать макросы и включать режим турбо-кнопок, однако подобные выкрутасы нормальным людям ни к чему, так что заморачиваться с ними я смысла не вижу.

Как видим, раскладка джойстика PS'образная со слегка модифицированным именованием кнопок, чтобы не подтянули за нарушение патентов, однако в Windows они определяются просто как "кнопка 1", "кнопка 2" и тд. 

Несмотря на то что тут нам показывает 12 кнопок, кнопки 11 и 12 неактивны

На днище расположены 4 присоски, для фиксации девайса к столу, а уж поверьте фиксировать его надо в обязательном порядке. 

Один болт прячется под наклейкой, будьте внимательней

Мой экземпляр имеет только USB подключение, но есть варианты этого стика и с двумя вилками USB/PS2 и так же различными вариантами оформления наклейки. 

Так же можно подключить его к Xbox Original через специальный переходник с USB на XUSB. 

Программно данный стик использует DirectInput, так что возможны траблы с некоторыми играми, но все они так или иначе решаемы, был бы он с XInput, ситуацию бы это особо не исправило. В целом подключение любого джойстика в Windows и сопряжение его с игрой не всегда бывает гладким: то в игре раскладка только под PS, то только под Xbox, то вообще джойстик определяется игрой как клавиатура, так что особо не переживайте - общего решения этой проблеме нет, но в каждом частном случае проблему можно решить. В Steam есть специальный раздел для настройки джойстиков, а для прочих игр и лаунчеров есть программка x360ce, позволяющая эмулировать XInput контроллер, но всех вопросов, они к сожалению, не решают, например, если в игре есть раскладка только под геймпад PS3, хоть убейся, а подсказки будут в виде кружков и квадратиков вместо букв A/B/X/Y. 

 А теперь, заглянем, чего там у нашего аркадного стика в рундучке, вдруг чего найдётся...

Как видим, стик вполне себе стандартный, имеющий 4 направления.

А вот кнопки, к сожалению, или счастью - мембранные. С одной стороны, это не позволяет их заменить, а с другой стороны: какой смысл это делать на столь бюджетном девайсе. Стик же можно в принципе заменить, однако цена хорошего стика в разы дороже всего этого девайса целиком. Кстати на всем известном китайском сайте сей девайс торгуют по 2-2.5к рублей, что на мой взгляд многовато.

8 основных кнопок достаточно для любых файтингов, ибо в нормальных файтингах используется максимум 6, оставшиеся 2 можно забиндить на какие-нибудь спец приёмы, хотя не рекомендую это делать, если вы собрались играть в файтинги "профессионально". Есть конечно и файтинги, которые используют все 8 кнопок, но в самом по себе нишевом жанре файтингов данные игры как правило являются меньшинством. Ярким представителем меньшинства является Mortal Kombat, где наплодили аж 4 дополнительные кнопки управления помимо собственно ударов, вместо того чтобы исправить косяки в геймплее и дизайне, тянущиеся со времён 1ой части. 

Mortal Kombat 11, ох уж эта божественная анимация и стойки в стиле "целюсь на толчок", ребята сейчас не 90е годы, очнитесь уже... я конечно понимаю, что это дань классике, но в классике такие стойки были обусловлены техническими ограничениями, а не эстетическими соображениями.

В целом я остался доволен покупкой, для первоначального ознакомления с тем, что такое аркадный стик его более чем достаточно. Вряд ли я буду его менять, ибо возраст у меня уже не тот, чтобы играть сутками напролёт, а для раз в недельку поиграть и этого хватит. В планах конечно есть желание его перебрать, ибо качество сборки у него оставляет желать лучшего. 

Ну а нашим читателям сего опуса, если они вдруг загорятся идеей купить себе что-то подобное, могу посоветовать для начала купить что-нибудь на вторичном рынке, а уж поняв надо оно вам или не надо, думать о чём-то более дорогом и качественном или же о сборке кастомного стика. Не буду пускаться в размышления о видах стиков и разнообразии кнопок, а то углубившись в это дело можно целую диссертацию написать. Поверьте, оно вам не надо, купите для начала заводской.

Просто посоветую - купите либо такой как у меня за 1000-1500р (не вздумайте платить за него больше, оно того не стоит) или поищите на всем известном сайте бесплатных объявлений чего-нибудь чуть дороже в пределах 2-3к рублей, там можно взять вполне приличные вещи, благо нам ПКшникам подойдут любые стики, начиная со стиков от PlayStation 2, чтоб не возиться с переходниками, можно взять стик от PS3. А вот владельцам консолей приходится менять стики чуть ли не с выходом каждой новой консоли, что конечно хорошо для производителей, но плохо для потребителей. Главное не забудьте, что надо покупать минимум 6-ти кнопочный стик, а то на рынке есть и 3х, и 4х кнопочные стики для фанатов Virtua Fighter и Tekken (вон на скриншоте как раз такой самый первый). Шесть кнопок вам хватит для любых файтингов, ну кроме яркого представителя меньшинства от мира файтингов - Mortal Kombat, если у вас такие склонности - берите минимум 8ми кнопочный.

Street Fighter 6, и за это на секундочку просят чёт порядка 9к рублей за полное издание...
Как будто радуга спустилась с небес и наблевала мне на монитор...

Что же касается самих файтингов, то тут посоветую не гнаться за новинками типа Street Fighter 6, который судя по всему будет той ещё парашей похлеще пятой части, да и в целом всё что выходило и выходит в последние лет 5 не стоит тех денег, которые за него просят. Потом по распродаже "самое полное" издание рублей за 500 купите. А вот какой-нибудь Ultra Street Fighter 4 можно уже сейчас купить рублей за 300-400, он и на старте был хорош, а теперь после всех патчей и переизданий тем более. Чего уж говорить за классику 90х или 2000х по 50-200р. Я таким макаром собрал коллекцию штук 15-20, так что хватит на ближайшие пару-тройку лет. Для совсем экономных есть торренты, всё равно вам на первых порах в онлайне ловить нечего, а попрактиковаться можно и без него. Увы, часть игр нынче доступны только там, например, я уже полгода пытаюсь выловить ключик для Killer Instinct, да и не вся аркадная классика 90х имеет переиздания для современных платформ, так что приходится играть на эмуляторах.  

Killer Instinct - лучший файтинг предыдущего поколения, увы, похороненный маркетинговым отделом Microsoft ещё на релизе...

На этом, пожалуй, мой краткий рассказ окончен.


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mortal kombat fighting street fighter arcade killer instinct guilty gear arcade stik njp-308 nygacn virtua fighter
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